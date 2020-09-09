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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський про реакцію місцевої влади на карантин: Де нам потім брати ліжка і медиків? Хто за все це буде нести відповідальність?

Зеленський про реакцію місцевої влади на карантин: Де нам потім брати ліжка і медиків? Хто за все це буде нести відповідальність?

Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі керівники місцевої влади перед виборами хочуть сподобатися виборцям і тому не погоджуються з карантинними обмеженнями через COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується питання про "бунт" деяких керівників місцевої влади, я загалом не розумію, хто з ким воює. Я зовсім ні з ким не воюю. Може це смішно звучить для них, але всі ці "бунтарі", про яких ви говорите, хочуть перед місцевими виборами сподобатися людям, і все відкривати, давати можливість ходити без масок, позакривати очі і не бачити, що раптом у містах "бунтарів" захворіло в день 200-250 дітей. Тому я не розумію, хто з ким воює, - у нас просто не буде стільки ліжок", - сказав президент на брифінгу під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

Зеленський сказав, що якщо, наприклад, в Івано-Франківській області більша кількість хворих на COVID-19, то чому вона повинна бути потім схожа на Італію, коли там просто не вистачало ліжок у лікарнях.

"Це нечесна позиція, просто нечесна позиція, я так вважаю. Я теж за те, щоб все було можна, і я так хочу, і я хочу без масок і в магазинах, і в школах, і нічого не чути. Кожна людина так хоче. Але ми ж держава і маємо захищати людей, попри те, що іноді щось не подобається. Тому що будь-які обмеження і мені, і будь-якій людині завжди будуть не подобатися. Вони повинні бути логічними і справедливими? Згоден. Десь там трохи є дуже сильні заходи. Можливо. Але це про спілкування між місцевою владою і Міністерством охорони здоров'я, місцевою владою і президентом", - підкреслив він.

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Зеленський вважає, що місцева влада повинна, насамперед, думати про те, що у них з лікарнями, з машинами швидкої допомоги, з дорогами.

"Ми всі маємо бути однією командою, коли COVID. Він же не в тій чи іншій області. Я просто як приклад навів Івано-Франківську область. Ми можемо взяти Одеську область, Харків. На Одещині просто не було хворих, у Харкові теж. Давайте метро, ​​нехай воно працює, все буде нормально, люди підтримують, люди виходили на вулицю. А чому Одеса і Харків зараз у "лідерах" щодо хворих?", - зазначив він.

Зеленський звернув увагу, що в більшості країн, де є пляжі, там люди ходять у масках. "Я не знаю, наскільки воно працює, я - не медик. Хоча за ці місяці ми вже всі стали медиками. Але чомусь в усьому світі це так. Але ми не такі, ми вільні, демократичні, нам все можна. Де брати ліжка? Де брати медиків? Де нам потім все це брати? Хто за все це буде нести відповідальність?", - додав глава держави.

Президент запропонував взяти ті дати, коли до місцевої влади регулярно звертався він, прем'єр, міністр охорони здоров'я, коли держава почала працювати з підготовкою до епідемії коронавірусу, і подивитися, скільки було смертей у тих регіонах, де є так звані "бунтарі", і скільки після цих звернень, роботи центральної влади і їхнього "бунтарства" потім померло там людей.

"І потім ці прізвища (померлих - Ред.) дамо цим "бунтівникам", і нехай вони ходять до батьків, дітей цих людей, і дивляться їм в очі", - підкреслив він.

Зеленський вказав, що ще ніхто не знає, коли буде вакцина від коронавірусу, і яка в черзі за нею буде Україна, тому кожна людина повинна думати не тільки про себе, а й про тих, хто поруч: "До нас можна в кафе". Їм влада каже - не можна, потрібна відстань. Коли ти в кафе їси, то зрозуміло, всі ж не ідіоти, без маски. Ну можна весілля не по 100 осіб в ресторані зробити? Чесно, я вражений".
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Топ коментарі
+32
А кто ответит за распил коронавирусного фонда и за вывоз масок из Украины в начале эпидемии?
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09.09.2020 17:26
+19
Не-не, фраерок. Все на тебе. Отвечать будешь ты. И маска не поможет.
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09.09.2020 17:30
+16
Ти. І за розпродаж засобів захисту. І за трьох міністрів. І за карантин. І за розграбований фонд.
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09.09.2020 17:35
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Ой, да на ***** всё спишут, впервой что ли. Лучше давайте новых перлов от луки.
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09.09.2020 17:24 Відповісти
где то пару месяцев назад Зеленский официально заявил, что он лично спас 100 тысяч украинцев от смерти (через его карантин)... Через полгода ещё заявит, что он уже спас от смерти 3 млн. граждан
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09.09.2020 17:29 Відповісти
И при этом

Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность? - Цензор.НЕТ 3712
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09.09.2020 17:33 Відповісти
не пи..ди...

смертність в Ковід від числа АКТИВНО ХВОРИХ максимум 3 відсотка..
Ніхто не каже про мільйони..
тисячі(але не десятки тисяч) померлих без носіння масок і дотримання карантинних норм -так,ЦЕ МОЖЛИВО... ((
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09.09.2020 22:49 Відповісти
А кто ответит за распил коронавирусного фонда и за вывоз масок из Украины в начале эпидемии?
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09.09.2020 17:26 Відповісти
Підступний дар ниже пояса.
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09.09.2020 17:31 Відповісти
помягче чем нож, пониже чем в спину
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09.09.2020 17:35 Відповісти
Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность? - Цензор.НЕТ 7605
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09.09.2020 17:35 Відповісти
Зеленський про реакцію місцевої влади на карантин: Де нам потім брати ліжка і медиків? Хто за все це буде нести відповідальність? - Цензор.НЕТ 935
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09.09.2020 18:15 Відповісти
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
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09.09.2020 18:52 Відповісти
Таки влада..
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09.09.2020 17:27 Відповісти
ДурнуВАТА
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09.09.2020 19:39 Відповісти
Ответственность за все несет Голо(бо)хвостый, сам напросился клоун.
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09.09.2020 17:27 Відповісти
До речі, про якусь відповідальність балакаж особа, яка сама неодноразово (відомий випадок у еюкафе зокрема) порушували карантин ні вимоги, подаючи приклад іншим. До речі, чи понесла ця відома особа відповідальність? Ні! Чи має право вона вимагати притягнення до відповідальності інших? Ні!
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09.09.2020 18:43 Відповісти
у нас в городе эпидемпорог превышен уже на 5 чел . и никто ни чего вводить не собирается потому . что выборы скоро а город за зебуина год назад 85 % выдал .
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09.09.2020 19:07 Відповісти
Весь карантин - в маске месячной давности . Давайте будем честными .
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09.09.2020 17:28 Відповісти
Почему только месячной?
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09.09.2020 17:39 Відповісти
У -тю-тю,какой заботливый,на велик за 40 штук в сутки для шустера нашел,значит на койки для простых людишек найдёшь.
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09.09.2020 17:29 Відповісти
Не-не, фраерок. Все на тебе. Отвечать будешь ты. И маска не поможет.
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09.09.2020 17:30 Відповісти
Шо оно мелет?
Проблема коронавируса высосана из пальца.
Обычный грипп раздутый дебилами до вселенского масштаба.
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09.09.2020 17:31 Відповісти
1986: "Проблема Чернобыля высосана из пальца! Обычная утечка, раздутая дебилами до вселенского масштаба! От ОРВИ умирает больше, чем от лучевой болезни! А раком постоянно болеют, просто врачи про каждый случай лейкемии пишут, шо от Чернобыля! И вообще, двоюродной тетки знакомая сказала, шо на ЧАЭС трансформатор бабахнул, а панику подняли - ядерная катастрофа! Немедленно прекратите эвакуацию и верните людей в Припять!"
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09.09.2020 17:44 Відповісти
Чого ж ЗЄмендель так сциться? Сам же собі присвоїв чорний пояс по боротьбі з коронавірусом, а всі розвинені країни - то лохи в боротьбі порівняно з нами.
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09.09.2020 17:31 Відповісти
Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность? - Цензор.НЕТ 7360
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09.09.2020 17:32 Відповісти
Сам же розносив заразу по ресторанам, а тепер скиглить як сопливе дівчисько.
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09.09.2020 17:32 Відповісти
Ти. І за розпродаж засобів захисту. І за трьох міністрів. І за карантин. І за розграбований фонд.
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09.09.2020 17:35 Відповісти
Зеленский так сделал,что всю ответственность за положение дел в государстве Украина несет один человек- Зеленский Владимир Александрович. Умнее надо быть.
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09.09.2020 17:38 Відповісти
Супруншу ВЗАД¡!
😷
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09.09.2020 17:42 Відповісти
Клята Супрун!
Вкрала всі апарати для ШВЛ!
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09.09.2020 17:45 Відповісти
тут он абсолютно прав
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09.09.2020 17:43 Відповісти
В том, что имея полноту власти деребанит бабки из фонда?
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09.09.2020 20:22 Відповісти
Начинать надо было в марте
И КРадуцкого попутно посадить
И койки готовить с кислородом
И ВРАЧЕЙ ОДЕТЬ В ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ
ВСЕ В МАРТЕ В МАРТЕ В МАРТЕ
И Тищенко наказать за Велюр
А ТЕПЕРЬ СТАЛО ДОХОДИТЬ ОПАСНОСТЬ - да, больной лежит 3 недели , А ГДЕ БРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ С КИСЛОРОДОМ ????
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09.09.2020 17:44 Відповісти
Зато 3 місяці, з березня, койкомісця були вільні( та бубочка встиг дати заяву, про те, як він увесь світ начить долати епідемії. Навчив, взявся за свою країну. ППЦ усім зворим.
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09.09.2020 22:32 Відповісти
ще одна... (((
прихильниця "Ліжок з киснем" ,хоча вже давно відомо,що це КРАЙНІЙ ЗАХІД і вже малодопоміжний..
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09.09.2020 22:53 Відповісти
Какой ты президент, если не в состоянии управлять ситуацией?
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09.09.2020 17:45 Відповісти
" Хотя за эти месяцы мы уже все стали медиками". Как же так, а я думал, что мы все стали президентами после инаугурации Янелоха.
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09.09.2020 17:47 Відповісти
странная позиция главы государства.
Вроде как он должен за это отвечать?
Что его никто не слушает в стране? Нет милиции, судов и т.п.?
Он видит нарушения? почему же он бездействует??
"Я президент, и я поражен что все на все забили...." А ты для чего тогда???
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09.09.2020 17:47 Відповісти
А ты ур-д маски, костюмы, ИВЛ для медиков и больниц купил?
Ремонты сделал?
Вакцины, лекарства по программам тоже уже купил?
Ты выполни сначала то, что ты и твое правительство обязано !!!! А потом критикуй других!
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09.09.2020 17:48 Відповісти
действительно кто будет нести ответственность за людей которые не хотят соблюдать элементарные правила гигиены...??? я шепну эту тайну вам (баранам)...каждый сам решает от чего он сд(ох)нет...найди другой способ избавиться от конкурентов...этот не прокатит...
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09.09.2020 17:49 Відповісти
Настоящий лидер!
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09.09.2020 17:49 Відповісти
Вы, во втором слове, допустили ошибку.
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09.09.2020 17:52 Відповісти
😁
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09.09.2020 18:11 Відповісти
Роль президента сыграна плохо, у Голобородько лучше получалось.
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09.09.2020 17:52 Відповісти
ой..лучше бы про кафе не напоминал... а то стразу сходка в велюревсплывает и посиденьки презЕдента с компашкой без масок во время строгого карантина...за нарушение которого , должны были заплатить штрафы...ну кроме бубосика канешна...откуда у альфонса деньги... если Ленка все его международные рейсы оплачивает...)))
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09.09.2020 17:52 Відповісти
Когда мы утратим это зеленое недоразумение с поста президента нужно будет на майдане год проигрывать "оду к радости"
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09.09.2020 17:53 Відповісти
Нет. надо будет год бить зетипиллов палкой прамеж рагов. Для вбивания ума.
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09.09.2020 18:12 Відповісти
Кто ж знал про короновирус. Рано Супрун заменил. Мог бы на неё списать.
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09.09.2020 17:54 Відповісти
Как кто? ЗЕ в пальто. Вот ты и будешь нести её, ответственность. Вместе с самокатчиком, менеджером ахметки и своим завхозом. Паровозом пойдет весь Квартал 95, друзья твоего детства и ОПГ Слуга народа.
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09.09.2020 17:54 Відповісти
Ждем очередного указания Степанову подготовиться к борьбе с вирусом. Ну и на особистий, звичайно ж.
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09.09.2020 17:55 Відповісти
Вова Зе , перестаньте красти бабло із бюджету в турборежимі , а забезпечте населення безкоштовними масками , а не по
20грн за штуку !
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09.09.2020 17:58 Відповісти
Зеленський про реакцію місцевої влади на карантин: Де нам потім брати ліжка і медиків? Хто за все це буде нести відповідальність? - Цензор.НЕТ 3370
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09.09.2020 18:15 Відповісти
Его случайно ермак не подкармливает дебилотонизирующей смесью?
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09.09.2020 18:22 Відповісти
Нафига!? Оно и без того косит под дебила на 5+
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09.09.2020 19:05 Відповісти
К сожалению не косит
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09.09.2020 19:43 Відповісти
"Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность?" - а кто будет отвечать за https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывы к украинцам вернуться в Украину и не обеспечении двухнедельной изоляции миллионам вернувшихся, чтобы выявить больных COVID-19?
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09.09.2020 18:26 Відповісти
Китайцы строили целые больничные комплексы и ждали трудных времен. Моника бросила фонд КОВИД на распил дорожной мафии, а теперь вопрошает :"Кто будет отвечать?". Ты же и будешь отвечать. Сам постоянно нарушает карантинные требования, а на других хочет перевести стрелки.
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09.09.2020 18:30 Відповісти
Позддно, батенька, пить боржоми
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09.09.2020 18:44 Відповісти
Из фонда по борьбе с ковид, разворованного тобой, зеля и твоими дружками из детства. Откуда ж ещё ? Из наших карманов , что ли ?
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09.09.2020 18:51 Відповісти
Кто за всё это будет нести ответственность? Моника Оманская! Когда заболевало 3 человека в день, идиоты закрыли всю страну на ключ, клоун гундосил каждый день из телевизора, какой он молодец. Когда по 300 человек, оно обосралось, заткнулось, спряталось, и переложило всю ответственность на местную власть. Скоро обосрется на переговорах с #уйлом, скажет вы воюйте областями, а мы в Тель-Авив?
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09.09.2020 18:52 Відповісти
Не всякий ******* может стать ************ - только украинский!
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09.09.2020 18:52 Відповісти
Где брать койки, кріска!? К себе положишь!!! Между тобой и мадам Шмондель парочка поместится!
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09.09.2020 19:03 Відповісти
А хто буде нести відповідальність за забрані кошти із фонда по боротьбі з епідемією. і пущено ,для піара, на ремонт доріг.??? ЗЕЛЕНСЬКИХЙ
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09.09.2020 19:06 Відповісти
https://prm.ua/lishe-dlya-obranih-u-hmelnitskomu-pered-vistupom-zelenskogo-perekrili-park/ У Хмельницькому перекрили парк імені Михайла Чекмана перед приїздом президента України Володимира Зеленського, людей пускають лише по списках - повідомляє активіст Ігор Євтушок в Facebook.
"Перекрили всі входи до парку Чекмана для представлення команди партії "Слуга Народу" у Хмельницькому. Діти і перехожі не можуть потрапити в парк! Через кожні 50 метрів Нацгвардія! З самого ранку весь центр міста в заторах!", - написав він. "Зараз в парку Чекмана очікується приїзд нашого верховного потерпілого. Весь парк перекритий", - додав Євтушок.
"Голосували за нього, а зараз не пускають. І що робити? Він зараз коло фонтану буде… я приїхав. Краще знімайте і розказуйте людям, як до нашого президента не пускають", - каже місцевий житель.
Євтушок додав, що пропускають лише по списках, люди не можуть пройти всередину парку.
"Все перекрито охороною. Охорона каже, що вони охороняють охорону", - зауважив активіст.

https://www.facebook.com/ievtushok/videos/10222883127136456/?__tn__=-R Відео тут:
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09.09.2020 19:11 Відповісти
Похоже, чтобы убрать нашего преза-недоразумение, на данный момент нам надо одолжить у бульбашей женский лозунг "У Х О Д И!"
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09.09.2020 19:46 Відповісти
больной на голову чувак и не лечится . главное прокукарекать , да зебаран? .страна не пуганных правящих имбецилов.
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09.09.2020 19:53 Відповісти
ну да бабки в асфальт вкатал зебил конченый
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09.09.2020 20:09 Відповісти
Вава, врачи со всего мира стоят в очереди на работу к нам из-за твоих надбавок!
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09.09.2020 20:19 Відповісти
Ой, ліжка брати у доктора Баріка, Фаучі, Фердесона, Білла і Мелінди Гейтс, у корпорації СЕРІ, NIH, іспанських, японських, англійскіх відгалуджень СЕРІ. Зелені слуги прикинулись дурниками і ніби не знають хто підкинув цю ковидлу світу, а ще французькі жабоїди, які їм збудували лабораторії, і в США, і в Ухані де створювали цю гидоту.
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09.09.2020 20:54 Відповісти
Дружище, у тебя было полгода на то, чтобы все закупить и ко всему подготовиться. И даже деньги проклятые буржуи дали. И ты, зеленое *уйло, теперь спрашиваешь, кто будет нести за все ответственность? Да, Порошенко, конечно, виноват. И Пастор.
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09.09.2020 21:32 Відповісти
зеля тоже без маски на пиар встречах
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09.09.2020 21:55 Відповісти
заграницей разбивали госпиталя в палатках. где госпиталя зе, и деньги из фонда ковид
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09.09.2020 21:56 Відповісти
зеля твоя пианина больше не играет, сматывай удочки и готовся на нары
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09.09.2020 22:10 Відповісти
Ты вова,ты. За все будешь отвечать ты. От Порошенко требовал ответа,хотя у Него было власти в 10 раз меньше? Вот теперь не обижайся.
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09.09.2020 23:44 Відповісти
 
 