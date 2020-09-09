Зеленський про реакцію місцевої влади на карантин: Де нам потім брати ліжка і медиків? Хто за все це буде нести відповідальність?

Президент України Володимир Зеленський вважає, що деякі керівники місцевої влади перед виборами хочуть сподобатися виборцям і тому не погоджуються з карантинними обмеженнями через COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується питання про "бунт" деяких керівників місцевої влади, я загалом не розумію, хто з ким воює. Я зовсім ні з ким не воюю. Може це смішно звучить для них, але всі ці "бунтарі", про яких ви говорите, хочуть перед місцевими виборами сподобатися людям, і все відкривати, давати можливість ходити без масок, позакривати очі і не бачити, що раптом у містах "бунтарів" захворіло в день 200-250 дітей. Тому я не розумію, хто з ким воює, - у нас просто не буде стільки ліжок", - сказав президент на брифінгу під час робочої поїздки в Хмельницьку область.

Зеленський сказав, що якщо, наприклад, в Івано-Франківській області більша кількість хворих на COVID-19, то чому вона повинна бути потім схожа на Італію, коли там просто не вистачало ліжок у лікарнях.

"Це нечесна позиція, просто нечесна позиція, я так вважаю. Я теж за те, щоб все було можна, і я так хочу, і я хочу без масок і в магазинах, і в школах, і нічого не чути. Кожна людина так хоче. Але ми ж держава і маємо захищати людей, попри те, що іноді щось не подобається. Тому що будь-які обмеження і мені, і будь-якій людині завжди будуть не подобатися. Вони повинні бути логічними і справедливими? Згоден. Десь там трохи є дуже сильні заходи. Можливо. Але це про спілкування між місцевою владою і Міністерством охорони здоров'я, місцевою владою і президентом", - підкреслив він.

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Зеленський вважає, що місцева влада повинна, насамперед, думати про те, що у них з лікарнями, з машинами швидкої допомоги, з дорогами.

"Ми всі маємо бути однією командою, коли COVID. Він же не в тій чи іншій області. Я просто як приклад навів Івано-Франківську область. Ми можемо взяти Одеську область, Харків. На Одещині просто не було хворих, у Харкові теж. Давайте метро, ​​нехай воно працює, все буде нормально, люди підтримують, люди виходили на вулицю. А чому Одеса і Харків зараз у "лідерах" щодо хворих?", - зазначив він.

Зеленський звернув увагу, що в більшості країн, де є пляжі, там люди ходять у масках. "Я не знаю, наскільки воно працює, я - не медик. Хоча за ці місяці ми вже всі стали медиками. Але чомусь в усьому світі це так. Але ми не такі, ми вільні, демократичні, нам все можна. Де брати ліжка? Де брати медиків? Де нам потім все це брати? Хто за все це буде нести відповідальність?", - додав глава держави.

Президент запропонував взяти ті дати, коли до місцевої влади регулярно звертався він, прем'єр, міністр охорони здоров'я, коли держава почала працювати з підготовкою до епідемії коронавірусу, і подивитися, скільки було смертей у тих регіонах, де є так звані "бунтарі", і скільки після цих звернень, роботи центральної влади і їхнього "бунтарства" потім померло там людей.

"І потім ці прізвища (померлих - Ред.) дамо цим "бунтівникам", і нехай вони ходять до батьків, дітей цих людей, і дивляться їм в очі", - підкреслив він.

Зеленський вказав, що ще ніхто не знає, коли буде вакцина від коронавірусу, і яка в черзі за нею буде Україна, тому кожна людина повинна думати не тільки про себе, а й про тих, хто поруч: "До нас можна в кафе". Їм влада каже - не можна, потрібна відстань. Коли ти в кафе їси, то зрозуміло, всі ж не ідіоти, без маски. Ну можна весілля не по 100 осіб в ресторані зробити? Чесно, я вражений".