УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11754 відвідувача онлайн
Новини
11 433 33
ТСК (370) Комісія (83) ПВК Вагнер (1534)

Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю

Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи

7 вересня родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, зареєстрували на офіційному порталі Верховної Ради України петицію з вимогою створити ТСК щодо розслідування зриву операції із затримання терористів із "ПВК Вагнер".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Главком. 

За дві доби петицію підписали майже 9 тисяч осіб.

"Ми, родичі і близькі українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну у найбільш важкий період російські агресії, з гірким подивом читаємо в різноманітних ЗМІ шокуючу інформацію про те, що операція з вивезення в Україну російських найманців, бійців ПВК "Вагнер" була зірвана. Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни", - зазначається у петиції.

Автори петиції вимагають справедливості і встановлення істини, а також відповіді на питання: хто винен у тому, що бойовики, на чиїх руках кров українських солдат, українських військових і льотчиків – в останній момент уникнули покарання? Хто і чому "злив" інформацію, і таким чином зірвав затримання? Чому Генеральна прокуратура України не відреагувала на пропозицію Лукашенка прибути до Мінська, щоб довести причетність цих найманців до участі в агресії проти України?

На думку авторів, слідча комісія Верховної Ради наразі є єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на питання.

"Ми вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто поставив під загрозу життя українських розвідників, які працювали над цією операцією", - також зазначають рідні загиблих військових.

"Це потрібно зрештою усьому цивілізованому світу, адже якби затримання вбивць та бойовиків відбулося, то в перспективі вони постали б не лише перед українським, але й перед міжнародними судами. Ми вимагаємо правди!", - наголошують ініціатори петиції.

Автор петиції - Віталіна Тарасова, вдова Героя України, командира літака АН-30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, Костянтина Могилка. Серед ініціаторів також мати загиблого в літаку Іл-76 14 червня 2014 року Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко; батько загиблого в Іл-76 Павла Ніконова Сергій Ніконов; дружина Олександра Котова, який загинув у збитому літаку ІЛ-76, Тетяна Котова.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Навыбирали дебилы на нашу голову, прости Господи.....

Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю - Цензор.НЕТ 8383
показати весь коментар
09.09.2020 17:31
+27
Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю - Цензор.НЕТ 4527
показати весь коментар
09.09.2020 17:44
+19
Нужно петицию о импичменте президента регистрировать ещё¡!!!!!!!
показати весь коментар
09.09.2020 17:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой то идиот верит в нормальное расследование этого дела верхзрадниками под куполом?
показати весь коментар
09.09.2020 17:27 Відповісти
и что предлагаешь? Неистово мочить по клаве?
показати весь коментар
09.09.2020 17:31 Відповісти
Предлагаю задающих вопросы отправить в москвобадский мавзолей нюхать труп вождя монголоидов.
показати весь коментар
09.09.2020 17:33 Відповісти
https://censor.net/user/429889 - це 73/43%зебіл, хоч і мертвечуковий зажоп+антиклован. Так, для відома.
показати весь коментар
09.09.2020 17:52 Відповісти
Расследование какого дела? В которое сама ЕС не верит, потому что его вместе с х.йлом раскручивала?
показати весь коментар
09.09.2020 19:05 Відповісти
Навыбирали дебилы на нашу голову, прости Господи.....

Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю - Цензор.НЕТ 8383
показати весь коментар
09.09.2020 17:31 Відповісти
Гарна цитата. Постійно актуальна.
А з якого Шевченкового вірша?
показати весь коментар
09.09.2020 19:04 Відповісти
Не всі вірші мають назву.
показати весь коментар
09.09.2020 22:16 Відповісти
Не усі. Але у таких випадках вірш ідентифікують по першому рядку.
Як "Мені тринадцятий минало".
показати весь коментар
10.09.2020 10:44 Відповісти
Ничего срока давности за измену родине не существует не сейчас так потом , правда тяжело будет доставать Зеленского из Ростова
показати весь коментар
09.09.2020 17:33 Відповісти
Скорее из Ашкелона.
показати весь коментар
09.09.2020 17:48 Відповісти
Чергове відволікання уваги..
показати весь коментар
09.09.2020 17:39 Відповісти
Від держзради гівнокомандувача?
показати весь коментар
09.09.2020 19:24 Відповісти
Скоро будет опять перед кадыровым извинятся, так, на всякий случай. Что б 100% в растов пустили.
показати весь коментар
09.09.2020 17:42 Відповісти
Петицію з вимогою створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування справи "вагнерівців" підписують із рекордною швидкістю - Цензор.НЕТ 4527
показати весь коментар
09.09.2020 17:44 Відповісти
Вот это, ЗЕклован, и есть - в турборежиме.
А твои "слуги" в Раде, это не какое не "турбо", это так - кошачьи роды.
показати весь коментар
09.09.2020 17:49 Відповісти
Нужно петицию о импичменте президента регистрировать ещё¡!!!!!!!
показати весь коментар
09.09.2020 17:56 Відповісти
Уже несколько было. Набрали 25 тысяч за несколько дней и ОП их просто удалил.
показати весь коментар
09.09.2020 21:06 Відповісти
Очень бы хотелось, чтобы это расследование стало началом конца главенства Ермака и президенства Зели.
показати весь коментар
09.09.2020 18:14 Відповісти
главенства дЕрьмака и приЗЕденства Ишака
показати весь коментар
09.09.2020 18:44 Відповісти
Влажные мечты петиков.
показати весь коментар
09.09.2020 19:02 Відповісти
Есть более быстрый и верный вариант - пристрелить ЗЕ.
Но лучше по закону.
показати весь коментар
09.09.2020 21:07 Відповісти
Да толку с тех петиций. Ну допустим до завтра , или послезавтра соберут 25000 голосов. И ????? Петиции работают при адекватном , психически вменяемом президенте. А когда страной управляет психически не вминяемый конченый наркоман с задатками Наполеона, то толку с тех питиций.
показати весь коментар
09.09.2020 18:29 Відповісти
Прикрутили бы ссылочку на петицию.
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464

Подписывайтесь.
показати весь коментар
09.09.2020 19:18 Відповісти
+
показати весь коментар
09.09.2020 20:33 Відповісти
Надо петицию об импичменте делать.
показати весь коментар
09.09.2020 20:48 Відповісти
Може агенту ФСБ треба персональну пенсію платити з бюджету України? Замість того щоб цю тварину розстріляти біля стінки ОПУ!
показати весь коментар
09.09.2020 20:57 Відповісти
зелёные гниды
показати весь коментар
09.09.2020 21:09 Відповісти
Дык нашему Верховному Потерпевшему - Нелоху Оманскому эти все петиции, что называется об рояль ...
показати весь коментар
09.09.2020 23:21 Відповісти
Для начала-повесьте Медведчука и в противовесе повесьте Раби.
показати весь коментар
10.09.2020 13:41 Відповісти
 
 