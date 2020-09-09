Європейські дипломати зібралися в квартирі Алексієвич, щоб не дати її заарештувати. ФОТО

Посли країн Євросоюзу в Білорусі приїхали додому до нобелівського лауреата з літератури Світлани Алексієвич, щоб не допустити її арешту.

Про це повідомила в Твіттері міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, інформує Цензор.НЕТ.

"Переслідування, арешти і насильницьке видворення опозиції в Білорусі є серйозним порушенням права на мирний протест із боку білоруського режиму. Щаслива поділитися цією фотографією, щойно зробленою в Мінську - зі Світланою Алексієвич в оточенні європейських дипломатів, серед яких і дипломатичний представник Швеції", - написала Лінде.

Заступник посла Литви в Білорусі Аста Андріяускене додала в розмові з виданням The Insider, що дипломати ЄС прибули одразу ж, як тільки Алексієвич заявила, що до неї намагаються потрапити невідомі.

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"Ми з послом Литви Андрюсом Пулокасом приїхали відразу, як тільки Алексієвич зробила свою заяву, що вона залишилася остання з президії Координаційної ради і що їй стукають у двері невідомі. Ми перебуваємо всередині вже півгодини.

Коли ми приїхали, тут уже було багато журналістів, багато людей і пара мікроавтобусів. Ми покликали інших послів ЄС, і приїхали посли Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини, Чехії. Зараз думаємо, що робити далі. Це 7-й поверх. Силовики намагалися зайти в під'їзд, але їх не пустили. Безпосередньо під дверима нікого немає.

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Світлана дуже конкретно дала зрозуміти, що вона не хоче їхати з країни, що хоче залишитися з людьми в Білорусі, хоча в неї багато можливостей виїхати", - зазначила вона.

Раніше в середу, 9 вересня, стало відомо, що люди в цивільному намагаються потрапити в квартиру Світлани Алексієвич.