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Європейські дипломати зібралися в квартирі Алексієвич, щоб не дати її заарештувати. ФОТО

Посли країн Євросоюзу в Білорусі приїхали додому до нобелівського лауреата з літератури Світлани Алексієвич, щоб не допустити її арешту.

Про це повідомила в Твіттері міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, інформує Цензор.НЕТ.

"Переслідування, арешти і насильницьке видворення опозиції в Білорусі є серйозним порушенням права на мирний протест із боку білоруського режиму. Щаслива поділитися цією фотографією, щойно зробленою в Мінську - зі Світланою Алексієвич в оточенні європейських дипломатів, серед яких і дипломатичний представник Швеції", - написала Лінде.

Європейські дипломати зібралися в квартирі Алексієвич, щоб не дати її заарештувати 01

Заступник посла Литви в Білорусі Аста Андріяускене додала в розмові з виданням The Insider, що дипломати ЄС прибули одразу ж, як тільки Алексієвич заявила, що до неї намагаються потрапити невідомі.

Читайте на Цензор.НЕТ: У квартиру білоруської письменниці Алексієвич намагаються потрапити невідомі, - ЗМІ

"Ми з послом Литви Андрюсом Пулокасом приїхали відразу, як тільки Алексієвич зробила свою заяву, що вона залишилася остання з президії Координаційної ради і що їй стукають у двері невідомі. Ми перебуваємо всередині вже півгодини.

Коли ми приїхали, тут уже було багато журналістів, багато людей і пара мікроавтобусів. Ми покликали інших послів ЄС, і приїхали посли Німеччини, Польщі, Швеції, Словаччини, Чехії. Зараз думаємо, що робити далі. Це 7-й поверх. Силовики намагалися зайти в під'їзд, але їх не пустили. Безпосередньо під дверима нікого немає.

Також на Цензор.НЕТ: Алексієвич про події в Білорусі: Ми не готували переворот, ми хотіли діалогу. Зараз країна повстала

Світлана дуже конкретно дала зрозуміти, що вона не хоче їхати з країни, що хоче залишитися з людьми в Білорусі, хоча в неї багато можливостей виїхати", - зазначила вона.

Раніше в середу, 9 вересня, стало відомо, що люди в цивільному намагаються потрапити в квартиру Світлани Алексієвич.
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Топ коментарі
+30
Обсереться, твій бацька.
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09.09.2020 17:33
+24
На такую компанию у бацьки еще закрывалка не выросла. И вряд ли вырастет. Это такой международный скандал, что может поставить вообще Беларусь в положение изгоя со всеми вытекающими. Правда если бацька готов к КНДР №2, то пусть пробует.
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09.09.2020 17:39
+22
Блин, как это можно арестовать Нобелевского лауреата
У Луки точно крыша поехала
Это нужно объяснять военным, которые выполняют его приказы
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09.09.2020 17:35
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Двуглавьій орел пришел в Московию из Византии через Ватикан. Теперь Ватикан подтанцовует иудолиберастии в разрушении своих старьіх проектов.
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09.09.2020 19:17 Відповісти
А це не карикатура, це факт. Я особисто роками дуже дивувася, постійно слухаючи побрехеньки різних політологів про "незалежного" Лукашенка і про "особливий шлях" Білорусі, бо навіть мені, дилетанту, було чудово зрозуміло, що з самого початку захоплення влади Лукашенком він був повністю підконтрольний російським спецслужбам. А завербований був, мабуть, ще раніше.
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09.09.2020 19:17 Відповісти
Тест на засипку: Кого на цому груповому фото не вистачає?
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09.09.2020 18:59 Відповісти
Европейские дипломаты это сборище лживых дебилов, которые пальцем не шевельнули когда россия напала на Украину, а теперь танцуют танцы вокруг старой дуры, любительницы паРаши.
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09.09.2020 19:21 Відповісти
Не дают покоя бацьке лавры Пиночета.
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09.09.2020 19:34 Відповісти
Європейські дипломати зібралися в квартирі Алексієвич, щоб не дати її заарештувати - Цензор.НЕТ 6262
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09.09.2020 20:20 Відповісти
Она вата ватная................на фих эту тетку, пускай арестуют, но ума не добавится один черт.
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09.09.2020 20:26 Відповісти
moz-extension://e1494d50-792d-42cb-9558-833c24846e4d/readerview.html?url=https%3A%2F%2Fkp.ua%2Fpolitics%2F615103-posle-skandala-v-odesse-aleksyevych-ubraly-yz-bazy-myrotvorets&id=137438953561
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09.09.2020 21:05 Відповісти
Клоуны. Не так выражают поддержку оппозиции.
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09.09.2020 21:31 Відповісти
Я так понимаю из храждан Беларуси там была только сама Алексиевич. Пусть почаще задницу руцкобратьям лижет. Может и не посадят..а может и прибьют, если нужно будет еще надавить на усатого посильнее. Тут уж как пойдет.
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09.09.2020 21:31 Відповісти
"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции..." - можно обратиться конкретно, по списочку подписантов письма деятелей культуры рф в поддержку вторжения в Украину.
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09.09.2020 22:47 Відповісти
ПЗДА ЛУКАШЕНКО И ПУТИНУ !!! Я МЕЧТАЮ СНЯТЬ С НИХ КОЖУ ЖИВЬЕМ !!!
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10.09.2020 05:02 Відповісти
Не мечтай.Эти две мрази долго будут жить и снимать шкуры с других.
Россияне и белорусы не способны на Майдан.А хороводами и цветами никого не испугаешь
В политике нет места романтикам.
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10.09.2020 07:56 Відповісти
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