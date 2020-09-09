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Вінниця (608) борг (2118) Нацполіція (14881)

Житель Вінниці порізав себе ножем і заявив про напад, щоб не віддавати боргу, - Нацполіція

Житель Вінниці порізав себе ножем і заявив про напад, щоб не віддавати боргу, - Нацполіція

У Вінниці чоловік інсценував розбійний напад на себе, щоб не віддавати боргу знайомому.

Про це повідомили в поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Так, 34-річний місцевий житель придумав історію про злочин і повідомив про неї знайомому, якому заборгував 15 тисяч доларів. За версією потерпілого, в центрі міста його поранив ножем незнайомець і відібрав сумку з грошима.

Правоохоронці заявили, що історія мала правдоподібний вигляд, адже "потерпілий" дійсно мав поріз на шиї.

Однак поліцейські і медики звернули увагу, що поранення було глибоким. Оглядаючи автомобіль, слідчі виявили сумку з документами і грошима, яку, за "версією потерпілого", у нього відібрав нападник. Потім поліцейські знайшли і ніж, яким чоловік, як виявилося, сам порізав собі шию.

У поліції заявили, що чоловік плутався в свідченнях, не міг точно назвати місця скоєння злочину, а згодом зізнався, що інсценував розбійний напад, щоб не віддавати боргу, оскільки грошей у нього не було. Для того, щоб злочин мав реалістичний вигляд, він завдав собі тілесних ушкоджень.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) КК України. Чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі.

Житель Вінниці порізав себе ножем і заявив про напад, щоб не віддавати боргу, - Нацполіція 01
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Если бы с дробовика в шею, то менты поверили бы..
На Кравченко вон - 2 раза в голову нападали.
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09.09.2020 17:34 Відповісти
Одни и те же люди пишут на Цензоре слова "ВинниТЧина, ДонеТЧина, ОдеСЧина" и слово "ножЕм".

Редакторы, вы хоть школьный аттестат спрашивайте у нанимаемых на работу.
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09.09.2020 17:36 Відповісти
а ты особо одарённый не смог предложить верный вариант.
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09.09.2020 17:45 Відповісти
Оно "ударенное" ..об асфальт..))
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09.09.2020 17:53 Відповісти
Никакого полета фантазии, равно как и ума!
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09.09.2020 17:41 Відповісти
Так " следователи обнаружили сумку с документами и деньгами, которую, по "версии потерпевшего", у него отобрал нападающий." или " инсценировал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг, поскольку денег у него не было"?
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09.09.2020 17:42 Відповісти
У автора статьи подготовка хромает!
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09.09.2020 17:44 Відповісти
Моромойский с самого начала говорил, что "Долги отдают только лохи".
И резать себя эта свинья и не думает...
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09.09.2020 17:57 Відповісти
поц,как и зеля...
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09.09.2020 18:59 Відповісти
 
 