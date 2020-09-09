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Україна жорстко реагуватиме на спроби зловживання відкритістю її кордонів спецслужбами Білорусі чи РФ, - Кулеба

Україна жорстко реагуватиме на спроби зловживання відкритістю її кордонів спецслужбами Білорусі чи РФ, - Кулеба

Кордон України відкритий для громадян Білорусі, проте Українська держава жорстко реагуватиме на будь-які спроби зловживання його відкритістю білоруськими або російськими спеціальними службами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній із главою МЗС Португалії пресконференції в Лісабоні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується того, що сталося вчора. У нас є серйозні підстави вважати, що ці люди не в'їхали в Україну добровільно, дипломатично кажучи. Я зробив дуже чітку заяву вчора, кажучи, що, попри те, що кордон України вільний і відкритий для громадян Білорусі, ми будемо жорстко реагувати на будь-які спроби зловживання відкритістю України білоруськими чи російськими спецслужбами", - сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порвавши свій паспорт на кордоні, Колесникова зламала систему видавлювання людей із Білорусі, - Тіхановська

8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
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Топ коментарі
+6
О вас уже вытирают не только ноги.
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09.09.2020 17:48
+6
С этого места поподробнее. Сердючка с боевым зайцем - сперматазоидом затаилась в кустах, и к границе выдвинулись Потап и Могилевская?
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09.09.2020 17:48
+6
...кушай, не обляпайся, зебил...
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3087
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09.09.2020 17:50
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А других стран? ))
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09.09.2020 17:44 Відповісти
Соврал, не булет, с чего вдруг.... 6 лет этого не делала, а сейчас начнет......
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09.09.2020 17:47 Відповісти
О вас уже вытирают не только ноги.
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09.09.2020 17:48 Відповісти
С этого места поподробнее. Сердючка с боевым зайцем - сперматазоидом затаилась в кустах, и к границе выдвинулись Потап и Могилевская?
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09.09.2020 17:48 Відповісти
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3720
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09.09.2020 17:50 Відповісти
влада ніяких. зелених, але ніяких.
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09.09.2020 17:50 Відповісти
...кушай, не обляпайся, зебил...
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3087
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09.09.2020 17:50 Відповісти
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9301
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09.09.2020 17:52 Відповісти
Красиво, похоже как мы в детстве усы и бороды в журналах и газетах дорисовывали ))
А, забыл. Ещё очки тоже
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09.09.2020 17:56 Відповісти
Это фломастером кто то видать на складе поприкалывался )
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09.09.2020 17:57 Відповісти
А почему граница открыта, если у нас война с рашей, а Белорусь шестерка москвы? Это есть халатное отношение к безопасности Украины.
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09.09.2020 17:51 Відповісти
Занятно ведь, да?? А почему это мы газ расейский покупаем? А? Почему мы им газ транспортируем в европу, а? Непорядок, закрыть трубопровод!!
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09.09.2020 17:54 Відповісти
газ расейский мы не покупаем 5 лет
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09.09.2020 17:59 Відповісти
Ахахаха, если не секрет, подскажи где мы его берём и по каким трубам? )))
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09.09.2020 18:08 Відповісти
Нафтогаз покупал у 18 европейских компаний, где они его берут, абсолютно пофиг. Главное было избавиться от контрактов с неадекватными рос. компаниями. Этого достигли.
Кстати, там был и амерский СПГ газ.
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09.09.2020 18:14 Відповісти
прям 3 мушкетера вспоминаются, где перстень очищали путем закладывания ростовщику
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09.09.2020 18:23 Відповісти
Да не было там ни амерского ни ивропейского газа ))) Открою тебе секрет - весь газ, который Украина "покупает" в странах ЕС - он весь расейский, и чем больше мы его покупаем - "европейского газа", тем больше расея получает денег )))
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09.09.2020 18:36 Відповісти
Українські газотранспортні системи готують до прямого постачання газу з Норвегії. Перші куби газу зможуть відправити до нас вже в 2022 році ..
- Прямий потік норвезького газу в Україну - тепер реальність, з 2022 року. ". Реалізувати проект планують за допомогою трубопроводу Baltic Pipe, який пов'язує Польщу та Данію. Відповідний меморандум вже укладено. Трубопровід дозволить транспортувати газ з Норвегії в Польщу і безпосередньо напрямую в Україну.
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09.09.2020 20:27 Відповісти
Я же не спрашивал что будет и как мы будем покупать, я спросил что делается сейчас
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10.09.2020 19:59 Відповісти
Прям как-то чисто по европейски "озабоченность" высказал, в воюющей то стране.
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09.09.2020 17:56 Відповісти
Поздно лгать, кулеба: вы, зЭ-конченные, как всегда обосрались!
Ну-ка, детвора , внимательно знакомимся с очередным зЭ-зашкваром:
«... В ТКГ согласились на то, чтоб российские боевики проинспектировали позиции ЗСУ. Зеленский реализует свою мечту на счет "принять в любом количестве с любой стороны"...
Хотите посмеяться? А Хомчак то, на больничном. В больницу лег пару дней назад. Как всегда в самый подходящий момент у него получается сделать финт ушами, бросить всех и сквозонуть. Зато никакой ответственности за происходящее. По заявлению Бутусова пользуется огромным авторитетом в ЗСУ.»
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09.09.2020 18:12 Відповісти
https://t.me/romandonik
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09.09.2020 18:13 Відповісти
Україна жорстко реагуватиме на спроби зловживання відкритістю її кордонів спецслужбами Білорусі або РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9887
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09.09.2020 18:44 Відповісти
Так же жестко, как на ультиматум Пушилина или еще жестче?
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09.09.2020 18:55 Відповісти
Балабол Одні заяви а дій ніяких. При вас зеленій чумі вже всі в світі витерли ноги і принизили державу
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09.09.2020 18:57 Відповісти
Поки що зелень "жорстко реагує" на російську загрозу виключно зривом фінансування виробництва військової техніки, фактичною відмовою від повернення окупованих територій і безумною псевдомиролюбною риторикою, за шпальтами якої безкарні обстріли наших вояків кацапами.
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09.09.2020 18:58 Відповісти
Тест на засипку: Кого не вистачає на груповому фото в інфі "https://censor.net/ru/news/3218427/evropeyiskie_diplomaty_sobralis_v_kvartire_aleksievich_chtoby_ne_dat_ee_arestovat_foto"???
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09.09.2020 19:03 Відповісти
Эй вы великие дипломаты, вангую, будет только хуже, закрывайте кордон пока не поздно и полностью прекратите сношения с лукавым .
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09.09.2020 19:56 Відповісти
Чекайте! Але ж закон один для всіх! І найвеличніший таке казав... Навіть не раз! Яким законом України таке розділення регламентоване? Чи тим самим, яким і карантинні обмеження? Тобто - ніяким...
ЗЕ! продовжує порушувати законодавство України керуючись "нєобходімостью" та "цєлєсообразностью"? Так можна ж і в іншу сторону ці поняття увімкнути та застосувати: "Для збереження України необхідно та доцільно усунути з влади ЗЕ! та його шоблу". Реакцію д'Єрмака (ляльку ЗЕ! не беремо в розрахунки) на таке не важко вгадати....
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09.09.2020 21:17 Відповісти
Ой мля, там Пушилин наши позиции инспектировать едет, жесткие блдь.
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09.09.2020 23:32 Відповісти
ТАК КОГДА ГРАНИЦЫ ЗАКРОЮТ !!! ПРИЗОВИТЕ 2 МИЛЛИОНА Я ГОТОВ, НО ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ЗДОХНУТ ПОСЛЕ ЭТОГО И ИХ РОДСТВЕННИКИ !!!
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10.09.2020 05:00 Відповісти
 
 