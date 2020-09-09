Україна жорстко реагуватиме на спроби зловживання відкритістю її кордонів спецслужбами Білорусі чи РФ, - Кулеба
Кордон України відкритий для громадян Білорусі, проте Українська держава жорстко реагуватиме на будь-які спроби зловживання його відкритістю білоруськими або російськими спеціальними службами.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній із главою МЗС Португалії пресконференції в Лісабоні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Що стосується того, що сталося вчора. У нас є серйозні підстави вважати, що ці люди не в'їхали в Україну добровільно, дипломатично кажучи. Я зробив дуже чітку заяву вчора, кажучи, що, попри те, що кордон України вільний і відкритий для громадян Білорусі, ми будемо жорстко реагувати на будь-які спроби зловживання відкритістю України білоруськими чи російськими спецслужбами", - сказав Кулеба.
8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
А, забыл. Ещё очки тоже
Кстати, там был и амерский СПГ газ.
- Прямий потік норвезького газу в Україну - тепер реальність, з 2022 року. ". Реалізувати проект планують за допомогою трубопроводу Baltic Pipe, який пов'язує Польщу та Данію. Відповідний меморандум вже укладено. Трубопровід дозволить транспортувати газ з Норвегії в Польщу і безпосередньо напрямую в Україну.
Ну-ка, детвора , внимательно знакомимся с очередным зЭ-зашкваром:
«... В ТКГ согласились на то, чтоб российские боевики проинспектировали позиции ЗСУ. Зеленский реализует свою мечту на счет "принять в любом количестве с любой стороны"...
Хотите посмеяться? А Хомчак то, на больничном. В больницу лег пару дней назад. Как всегда в самый подходящий момент у него получается сделать финт ушами, бросить всех и сквозонуть. Зато никакой ответственности за происходящее. По заявлению Бутусова пользуется огромным авторитетом в ЗСУ.»
ЗЕ! продовжує порушувати законодавство України керуючись "нєобходімостью" та "цєлєсообразностью"? Так можна ж і в іншу сторону ці поняття увімкнути та застосувати: "Для збереження України необхідно та доцільно усунути з влади ЗЕ! та його шоблу". Реакцію д'Єрмака (ляльку ЗЕ! не беремо в розрахунки) на таке не важко вгадати....