П'яна мешканка Запоріжжя накинулася на поліцейських з кульковою ручкою, патрульним довелося викликати підмогу
Поліцейські прибули на виклик сусідів, які поскаржилися, що жінка б'є свою доньку. Варто було їм зайти в квартиру, як господиня накинулася на патрульних. Тепер жінку можуть посадити на 5 років.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"8 вересня о 15:17 зі служби "102" в Хортицьке відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадян про те, що мешканка будинку по вулиці Лахтинська в стані алкогольного сп'яніння зчинила гучну сварку і б'є свою дочку, в квартирі малолітня дитина", - сказано в повідомленні.
Поліцейські вирушили на виклик.
"Коли поліцейські зайшли в приміщення, агресивна господиня квартири 1965 року народження, "озброєна" кульковою ручкою, накинулася на них, завдаючи ударів. У результаті поліцейські зазнали тілесних ушкоджень кінцівок. Щоб припинити неадекватні дії громадянки, довелося викликати допомогу", - пояснили в поліції.
Жінку затримали. Проти неї почали провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.
Будь ласка, зачекайте...
Договор о побратимстве стороны подписали в 1953 году по инициативе финнов. Произошло это из-за переводческой ошибки : финны посчитали Запорожье городом столяров, а не сталеваров.
Так как сами они были мебельщиками, то посчитали сотрудничество между городами вполне логичным.
Или только шариковая ручка?
А барышня - Дарт Ситх!
Нихто и никого не посадит.
😁
но девушкам із висчего обсчества трудна ізбєжать адіночезтва...
(як міг - паплюжив!)