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жінки (596) Запоріжжя (2194) Нацполіція (14881)

П'яна мешканка Запоріжжя накинулася на поліцейських з кульковою ручкою, патрульним довелося викликати підмогу

П'яна мешканка Запоріжжя накинулася на поліцейських з кульковою ручкою, патрульним довелося викликати підмогу

Поліцейські прибули на виклик сусідів, які поскаржилися, що жінка б'є свою доньку. Варто було їм зайти в квартиру, як господиня накинулася на патрульних. Тепер жінку можуть посадити на 5 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"8 вересня о 15:17 зі служби "102" в Хортицьке відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від громадян про те, що мешканка будинку по вулиці Лахтинська в стані алкогольного сп'яніння зчинила гучну сварку і б'є свою дочку, в квартирі малолітня дитина", - сказано в повідомленні.

Поліцейські вирушили на виклик.

"Коли поліцейські зайшли в приміщення, агресивна господиня квартири 1965 року народження, "озброєна" кульковою ручкою, накинулася на них, завдаючи ударів. У результаті поліцейські зазнали тілесних ушкоджень кінцівок. Щоб припинити неадекватні дії громадянки, довелося викликати допомогу", - пояснили в поліції.

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Жінку затримали. Проти неї почали провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Такі дії караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.
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Топ коментарі
+23
БТР из Луцка вызвали?
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09.09.2020 17:58
+14
Полицейские уже с пьяной девушкой 55 годиков ,вооружённой ручкой, не могут справится? Может КОРД с Альфой привлечь?
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09.09.2020 18:01
+12
Кровая резьня!
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09.09.2020 17:58
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БТР из Луцка вызвали?
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09.09.2020 17:58 Відповісти
Аваковцам пришлось бомбить рюкзаком с вертолёта.
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09.09.2020 18:01 Відповісти
Бетонобойные рюкзаки?
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09.09.2020 18:05 Відповісти
Арест корбана покруче был
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09.09.2020 18:37 Відповісти
В Луцке и Поллтаве есть подельница,опцазеля-три яйца...
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09.09.2020 18:54 Відповісти
Кровая резьня!
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09.09.2020 17:58 Відповісти
Фильма "пила-5"... бл.. понабирают по полмента в полюцию...
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09.09.2020 18:01 Відповісти
Лахтинская резня. Набросилась с криками - "щас всех попишу!"
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09.09.2020 18:05 Відповісти
"жительница дома по улице Лахтинская в состоянии алкогольного опьянения совершила громкую ссору и бьет свою дочь"
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09.09.2020 17:58 Відповісти
Лахти - первый город-побратим Запорожья.
Договор о побратимстве стороны подписали в 1953 году по инициативе финнов. Произошло это из-за переводческой ошибки : финны посчитали Запорожье городом столяров, а не сталеваров.
Так как сами они были мебельщиками, то посчитали сотрудничество между городами вполне логичным.
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09.09.2020 18:04 Відповісти
Я подумал что и туда лахта добралась, а все лахтинские тролли - агрессивные
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09.09.2020 18:08 Відповісти
хай мусора приглашение в хату от хозяйки продемонстрируют...
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09.09.2020 18:00 Відповісти
"в состоянии алкогольного опьянения совершила громкую ссору"
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09.09.2020 18:01 Відповісти
Полицейские уже с пьяной девушкой 55 годиков ,вооружённой ручкой, не могут справится? Может КОРД с Альфой привлечь?
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09.09.2020 18:01 Відповісти
Ты когда нибудь драку пьяных баб видел? А теперь представь что тебе ее разнимать надо.
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09.09.2020 18:10 Відповісти
Лично я разниму любую драку с пьяными бабами, в одиночку и бесплатно. А вот если эти полицейские, которые получают зарплату и прошли все кастинги и тренинги, встретят вместо пьяных баб, матёрого криминала, то мне за них стыдно и страшно, и может получиться как в Днепре, 2 трупа
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09.09.2020 18:14 Відповісти
Свистеть - не мешки ворочать.
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09.09.2020 18:43 Відповісти
Нда... Жестоко: натренированых на спасение кошечек с деревьев полицейских посылать на такие семейные разборки...
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09.09.2020 18:01 Відповісти
Какие кошечки?... Там селфи-копы мухжественные...
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09.09.2020 18:03 Відповісти
Тем более.
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09.09.2020 18:05 Відповісти
Шарики были?
Или только шариковая ручка?
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09.09.2020 18:01 Відповісти
Ручкой по шарикам.
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09.09.2020 18:06 Відповісти
Испугались что это не ручка, а замаскированный световой меч?
А барышня - Дарт Ситх!
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09.09.2020 18:06 Відповісти
Даже страшно представить, что в руках у неё могла оказаться скалка...
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09.09.2020 18:06 Відповісти
пришлось бы войска в город вводить
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09.09.2020 18:20 Відповісти
А пательня??))
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09.09.2020 18:26 Відповісти
....... а если бы хамон.
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09.09.2020 18:27 Відповісти
На горячей пательне?
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09.09.2020 19:03 Відповісти
Стоило им зайти в квартиру, как хозяйка набросилась на патрульных. Теперь женщину могут посадить на 5 лет.

Нихто и никого не посадит.
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09.09.2020 18:08 Відповісти
может эти полицейские эту женщину хотели изнасиловать как всегда ??? вот она и отбивалась от них тем что попалось под руку
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09.09.2020 18:10 Відповісти
Дебил ?
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09.09.2020 18:11 Відповісти
В умелых лапах навіть ..все може бути зброєю...
😁
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09.09.2020 18:25 Відповісти
Скоро, з подачі Авакова, на купівлю кулькової ручки, треба буде дозвіл, як на травмат.
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09.09.2020 18:35 Відповісти
Наверное КОРД на вертолетах вызывали?)
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09.09.2020 18:38 Відповісти
Эту Женщину срочно познакомить с Фединой,Черновол и Марусей Зверобой...
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09.09.2020 18:39 Відповісти
4 женщины возьмут даже Рейхстаг... и Гитлера в плен
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09.09.2020 18:41 Відповісти
ручка , та в руках индейца... страшная сила..
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09.09.2020 18:46 Відповісти
"Гарні" поліцейські, що не можуть впоратись з, фактично, беззбройною, та ще й п'яною жінкою. Віріантів було безлич, один перехоплює руку-інший валить, вдарити по руці чим завгодно, та тим же кийком, про прийоми боротьби навіть не кажу - це найлогічніше, але цих недо-мєнтів такому не вчать. Це не поліція, це імітатори, актори, що грають поліціянтів. Хоча - у нас навіть на посту пріпі@дєнта актор та імітатор, блазень, що ж тоді казати про якихось поліціянтів, коли в риби вже й голова згнила......
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09.09.2020 18:49 Відповісти
Да видно не простая женщина, тренированая, мож телохранитель какой.
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09.09.2020 22:58 Відповісти
Эта новость сделала мой день
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09.09.2020 19:13 Відповісти
Це ж треба, як вулиця відкрила іство своїх мешканців
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09.09.2020 19:18 Відповісти
Герои *** надо было спецназ вызывать на танках и с артиллерией в придачу ...
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09.09.2020 19:18 Відповісти
Блин, вон почему они так сцут. чтобы украинцам не разрешать короткоствольное оружие. Теперь смотрим, чтобы ручки, карандаши под запрет не попали....
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09.09.2020 19:32 Відповісти
Требуется закон о владении гражданами шариковых ручек. Разрешение на приобретение, ношение и хранение шариковых ручек должно выдаваться разрешительной системой МВД!Граждане перед приобретением шариковой ручки обязаны пройти медкомиссию и предоставить в разрешительную систему сертификаты от нарколога и психиатра соответственно, а так же справку о несудимости и справку о прохождении курсов по использованию шариковой ручки. Карандаши (особенно цветные), а также циркули, линейки и транспортиры должны храниться в сейфе, но не более трёх штук. В противном случае сейф должен быть оборудован сигнализацией.
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09.09.2020 19:35 Відповісти
Чомусь іржу неначе Лавров
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09.09.2020 19:43 Відповісти
Бойова тьотя.
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09.09.2020 20:25 Відповісти
Похоже надо срочно проводить в полиции переаттестацию с обязательными экзаменами по рукопашке, стрельбе и умению задержания правонарушителей.
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09.09.2020 20:48 Відповісти
Треба було авакова на допомогу викликати.Це його реформа.
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09.09.2020 21:14 Відповісти
Бомба! https://www.youtube.com/watch?v=YGyJigQ40QU
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09.09.2020 21:33 Відповісти
Астанавитесь с каментами, живот болит от смеха
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09.09.2020 21:36 Відповісти
а если бы ручка была трехцветной, то вертолет со спецназом бы вызвали
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09.09.2020 21:37 Відповісти
КОРДА - мало і на всєх іх не хватает....
но девушкам із висчего обсчества трудна ізбєжать адіночезтва...
(як міг - паплюжив!)
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09.09.2020 22:50 Відповісти
А если бы у нее был короткоствол, как некоторые тут агитируют. А в доме два ребенка ...
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09.09.2020 22:55 Відповісти
ручкой их пописать хотела.
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10.09.2020 05:38 Відповісти
И как она их там не перестреляла из своей шариковой ручки?!
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10.09.2020 14:00 Відповісти
 
 