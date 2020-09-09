БДІПЛ ОБСЄ готується надіслати спостерігачів на місцеві вибори в Україні, - ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко обговорив з представниками Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ) кількість міжнародних спостерігачів, які необхідно відправити для спостереження за місцевими виборами 25 жовтня 2020 року в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Йшлося, зокрема, про проблеми та ризики, що можуть виникнути під час організації і проведення виборів та спостереження за ними у територіальних громадах, які знаходяться на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей та розташовані поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями", - говориться в повідомленні.

Зустріч була організована з метою визначення кількості міжнародних спостерігачів, яких необхідно направити для спостереження за місцевими виборами, з урахуванням фактора безпеки. Окрему увагу сторони приділили особливостям проведення місцевих виборів в умовах карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19.

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Представники оціночної місії БДІПЛ ОБСЄ розповіли про певний міжнародний досвід організації виборів, а також спостереження за ними в умовах карантину, який спостерігачам Бюро вдалося узагальнити за підсумками виборчих процесів у Польщі, Сербії, Північній Македонії, Чорногорії.

"Ми вдячні, що навіть у непростих умовах, повʼязаних з поширенням хвороби COVID-19, світова спільнота, зокрема, Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, готові долучитися до офіційного спостереження за місцевими виборами в Україні. Для нас це дуже важливо. Адже це дозволить продемонструвати світові нашу прихильність до демократичних цінностей та чергового разу показати, що вибори в нашій державі відбуваються чесно, відкрито та справедливо", – заявив Діденко за підсумками зустрічі.

Нагадуємо, в Україні 5 вересня стартував виборчий процес місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.