Українка Левчук вперше виграла справу в ЄСПЛ у справі про домашнє насильство

Вперше громадянка України виграла в Європейському суді з прав людини справу стосовно домашнього насильства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійна організація Український жіночий фонд.

"Ірина Левчук, мама чотирьох дітей, боролася за те, щоб виселити із загальної квартири колишнього чоловіка-агресора і забезпечити право своїх дітей на дитинство без постійних конфліктів і загроз", - сказано в повідомленні.

Однак всі судові інстанції в Україні жінка програла, тому що національні суди вирішили, що право людини на житло важливіше. Суди в Україні розглядали цю справу понад два роки, вже після цього Левчук звернулася до ЄСПЛ.

У справі, яку опубліковано на сайті ЄСПЛ, серед іншого зазначено, що чоловік позивачки сильно пив, постійно сварився і погрожував дітям.

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