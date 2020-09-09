Українка Левчук вперше виграла справу в ЄСПЛ у справі про домашнє насильство
Вперше громадянка України виграла в Європейському суді з прав людини справу стосовно домашнього насильства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійна організація Український жіночий фонд.
"Ірина Левчук, мама чотирьох дітей, боролася за те, щоб виселити із загальної квартири колишнього чоловіка-агресора і забезпечити право своїх дітей на дитинство без постійних конфліктів і загроз", - сказано в повідомленні.
Однак всі судові інстанції в Україні жінка програла, тому що національні суди вирішили, що право людини на житло важливіше. Суди в Україні розглядали цю справу понад два роки, вже після цього Левчук звернулася до ЄСПЛ.
У справі, яку опубліковано на сайті ЄСПЛ, серед іншого зазначено, що чоловік позивачки сильно пив, постійно сварився і погрожував дітям.
Будь ласка, зачекайте...
Квартира то общая.
Да, пил, буянил... конечно плохо... Но ему теперь терять нечего, жить гдето надо. Теперь он ее захерачит и будет жить в пансионате при полном обеспичении!
И да, сртрана в которой суды нарушают права человека, обязана выплатить компенсацию
Если не способен себя даже устроить, то пусть идёт к мамке.
А если квартира его до женитьбы? А если квартиру купили на общие деньги? Единственный вариант когда она имеет право на это жилье это если эта квартира принадлежала ей до замужества, все, других вариантов нет. Если купили вместе - квартиру поделить (или продать и поделить), по детям отдельное решение суда с кем они будут жить - если суд решит что с ним, то она будет платить алименты, если с ней, то он. Если поделят по ровну, то никто никому ничего не должен.
В деле, которое опубликовано на сайте ЕСПЧ, среди прочего говорится, что человек истицы сильно пил, постоянно ссорился и угрожал детям. Источник: https://censor.net/ru/n3218448
О чем с другой стороны говорит статистика это то что после развода кроме финансов, страдает детская психика, успеваемость в школе и их шансы попасть в университет, и даже здоровье, так что детям надо таки оба родителя, однако в 9 из 10 случаев именно мама решает лишить детей их будущего и развестись.
И да, наверное, решает тот, кто беспокоится о детях, кому пох, тот может тянуть дальше, прикрывая своё удобство тем, чтобы у ребёнка была "полноценная" семья.
Если квартира куплена в браке то как минимум пополам.
а самка чем думала когда клепала третьего ... четвертого??? Раньше он что олигархом был, а тут раз и пить начал? Хрен я в это поверю, она такая же пистоватая как и он!
Далее, проблема не в том чтобы остаться с детьми. Вы не поверите, но большинство мужиков в Америке будут бороться за свое право остаться с детьми, собственно еще одна причина почему разводы такие дорогие, хотя за детей тут никто недвижимость не отдает. Это такой же ассет как и любой другой - после развода если есть решение о его разделе, то его можно либо продать за рыночную стоимость, при этом один из супругов имеет право выкупить половину - если не договоряться между собой, то недвижимость идет на рынок, все. Но собственно преимущество в том что дети не становяться жертвой игры одного из родителей чтобы выселить второго родителя из его дома.
"Выселить,переселить, отселить, даже самых упоротых домочадцев, у нас не предусмотрено в законе" - ЕСПЧ никого не выселял, Вы что-то путаете
"Почему за это должны платить налогоплатильщики остаётся загадкой" - это элементарно. Суды Украины нарушили ее права, суды Украины действуют от имени Украины, поэтому и платит Украина, т.е. налогоплательщик.
"и какой путь решения проблемы в соответствии с ним же?" - ЕСПЧ не указывает "пути решения" по данному делу
"и не привлекать украинского налогоплатильщика к своим проблемам?." - как только украинсике суды перестанут нарушать права человека, так сразу перестанут привлекать налогоплательщика.
Значит вы хотите сказать что суд должен был выселить больного человека на улицу?
П.С.
Прежде чем вы и меня назовете алкоголиком, я не употребляю алкоголь вообще, даже по праздникам и в компании
По вашей системе то общество уже давно должно было очиститься. Но уровень алкашей, наркоманов и тд только растет!
То як на городі, скільки б ти не виривав бур'яну, завжди новий виросте. Але то не означає що ти не будеш виривати бур'ян тому що новий все одно виросте, або його "вітром принесе".
а что ему этому чуваку терять? С хаты выгнали, жить негде, а так поломает ноги и будет на полном обеспечении!
Ты так не светись.
Сначала нужно найти такую, чтобы за тебя вышла🤣
жену в свой дом не пускать, не прописывать, ни-ни-ни.
Звісно, на папері зросте рівень "домашнього насилля".