Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше

Попри те, що спостерігачі з ОБСЄ підтвердили, що жодних порушень умов перемир'я з української сторони не було, делегація погодилася провести спільне інспектування позицій Об'єднаних сил в районі села Шуми з представниками найманців РФ.

Це викликало здивування представника окупованого Донбасу в ТКГ Дениса Казанського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку.

"Дивне рішення сьогодні було прийнято в ТКГ. Зустрічалася тільки підгрупа з безпеки, тому ми з Сергієм Гармашем на зустрічі не були присутні, і про результати зустрічі дізналися зі ЗМІ.

Попри те, що спостерігачі з ОБСЄ підтвердили, що жодних порушень з українського боку умов перемир'я не було, наша сторона чомусь погодилася провести спільне інспектування наших позицій в районі села Шуми з представниками російських бойовиків.

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Якби таке інспектування було обопільним і наші представники також могли перевіряти позиції противника - можна було би не турбуватися. Але, як випливає з заяви на сайті Офісу президента, йдеться тільки про Шуми. І це дивно, оскільки з боку нашого командування також звучали заяви про те, що бойовики будують нові укріплення і бліндажі. Зокрема, така заява була зроблена 8 вересня. Було б логічно, якби наші представники також інспектували ці позиції разом з ОБСЄ.

Компроміси мають сенс тільки в тому випадку, якщо вони обопільні. Якщо ж на поступки йде тільки одна сторона, то це називається інакше", - зазначив Казанський.

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

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