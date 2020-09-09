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Новини Агресія Росії проти України
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інспекція (82) Донбас (22348) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)

Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше

Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше

Попри те, що спостерігачі з ОБСЄ підтвердили, що жодних порушень умов перемир'я з української сторони не було, делегація погодилася провести спільне інспектування позицій Об'єднаних сил в районі села Шуми з представниками найманців РФ.

Це викликало здивування представника окупованого Донбасу в ТКГ Дениса Казанського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку.

"Дивне рішення сьогодні було прийнято в ТКГ. Зустрічалася тільки підгрупа з безпеки, тому ми з Сергієм Гармашем на зустрічі не були присутні, і про результати зустрічі дізналися зі ЗМІ.

Попри те, що спостерігачі з ОБСЄ підтвердили, що жодних порушень з українського боку умов перемир'я не було, наша сторона чомусь погодилася провести спільне інспектування наших позицій в районі села Шуми з представниками російських бойовиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ підтверджує незмінність позицій ОС біля Шумів, окремі провокації терористів на Луганщині - не підстава для зриву мирного процесу, - українська делегація у ТКГ

Якби таке інспектування було обопільним і наші представники також могли перевіряти позиції противника - можна було би не турбуватися. Але, як випливає з заяви на сайті Офісу президента, йдеться тільки про Шуми. І це дивно, оскільки з боку нашого командування також звучали заяви про те, що бойовики будують нові укріплення і бліндажі. Зокрема, така заява була зроблена 8 вересня. Було б логічно, якби наші представники також інспектували ці позиції разом з ОБСЄ.

Компроміси мають сенс тільки в тому випадку, якщо вони обопільні. Якщо ж на поступки йде тільки одна сторона, то це називається інакше", - зазначив Казанський.

Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше 01

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи"
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Топ коментарі
+99
это предательство вот как называется
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09.09.2020 19:52
+44
около Шум проходит канал .кто им владеет - тот и владеет 70 % Донбасса.просто если кацапьё его возьмёт под контроль.3.14зда Покровску,Волновахе и Марику.неспроста это всё.непониманию логики.патрулировать с теми кто готов тебе нож в спину засунуть...
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09.09.2020 19:53
+37
Это какой-то позор.
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09.09.2020 19:54
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это предательство вот как называется
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09.09.2020 19:52 Відповісти
Не здивуюся якщо Зеленський запросить їх у Київ, будуть слідкувати щоб не кривдили російськомовних.
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09.09.2020 20:15 Відповісти
це вже зрада чи ще ні ?
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09.09.2020 20:19 Відповісти
Повна зрада.
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09.09.2020 20:24 Відповісти
дайте ему ещё 100 дней и вы узнаете, что такое зрада
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09.09.2020 20:42 Відповісти
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09.09.2020 22:09 Відповісти
обняться перекрестится поцеловаться и вздрочнуть на брудершафт
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09.09.2020 21:06 Відповісти
Більше схоже на гібридну капітуляцію.
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09.09.2020 22:01 Відповісти
около Шум проходит канал .кто им владеет - тот и владеет 70 % Донбасса.просто если кацапьё его возьмёт под контроль.3.14зда Покровску,Волновахе и Марику.неспроста это всё.непониманию логики.патрулировать с теми кто готов тебе нож в спину засунуть...
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09.09.2020 19:53 Відповісти
У спину ніж сунуть зелені дегенерати. А орки просто використовують момент - сунуть з усіх боків. Але справа в тому, що від орків цього чекають, а від начебто своїх - ні.
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09.09.2020 20:27 Відповісти
Тот кто на это согласился уже предатель .равнрсильно - нет никакой разницы повстанец или коллоборант...уже хватило Золотого и новогоднего поздравления шоб понять --- просрали мы Украину.спасибо 73%
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09.09.2020 20:35 Відповісти
Это какой-то позор.
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09.09.2020 19:54 Відповісти
Ні. Державна зрада.
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09.09.2020 20:08 Відповісти
так а шо ж ты эту моторолу не вальнул тогда ?
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09.09.2020 20:43 Відповісти
А хтось, колись це називав "перемогою"? Та зрозуміло чому робилось.
Що змушує зараз офіційно йти на співпрацю з сепарнею, яка не є учасником ТРК?
Визнання війни громаданською знімає всі проблеми для мокшан. Кацапи не сторона конфлікту. Санкції анулюються. Ніяких репарацій. Ще й компенсацію забажають. Війська виводити не потрібно. Кордон контролюють сепаратисти "нашилюди", з подвійним громадянством. Ну і т.д.
То чиї інтереси захищає кравчук? На державну зраду тягне? Чи це другоЄ?
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09.09.2020 21:01 Відповісти
Понимаешь, тут вот в чем дело, просто в то время главный "воен", концертики в мокшании давал. А такбы он их ух....
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09.09.2020 21:47 Відповісти
І фактами підтвердите? Чи як?
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09.09.2020 22:12 Відповісти
Факти?
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10.09.2020 20:41 Відповісти
А гуглом слабо воспользоваться или по тому же цензору поискать по дате? Бутусов не всегда кормился из добрых и натруженных ладоней ПАПа, когда-то он позиционировался и как журналист.
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14.09.2020 09:53 Відповісти
И главное ниодного порохобота на протестах. Все на что они способны ето срать в коментариях прямо из расфасовочного цеха в Рошене
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09.09.2020 19:56 Відповісти
А ты сейчас в протестном окопе сидишь?
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09.09.2020 19:59 Відповісти
на каких протестах нищеброд? информация появилась только вечером. завтра посмотрим что будет. ты за нас не переживай. ты за себя переживай
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09.09.2020 19:59 Відповісти
зебіли звикли чужими руками... Тепер вимагають, щоб ми їх гівно носили...
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09.09.2020 20:03 Відповісти
А це його головна робота. Доводити собі, що в тому, що він в купі з ригами та мертвечуками- шмаріями, одностайно, голосував за капітулянта винні порохоботи.
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09.09.2020 20:11 Відповісти
щоб вас зебілів повиздихало
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09.09.2020 20:35 Відповісти
Поправляю, они не порохоботы,они прахоботы, Они уже не воняют,ПЕРЕГНОЙ.
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09.09.2020 20:11 Відповісти
Смердючко, що з приводу державної зради зеленського? Чи ваш максимум, плювання лайном?
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09.09.2020 20:13 Відповісти
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1303737112131444736 7 мин

https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%86?src=hashtag_click #Звиздец !Такого унижения ВСУ незнало со времён обороны ДАП!Когда Морола шманал наших
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленський дозволив бойовикам«ДНР» проінспектувати позиції ЗСУ біля Горлівки
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09.09.2020 19:57 Відповісти
Можно ещё пересчитать перепишут личные данные и заберут бойки с оружия чтобы не стреляли если что..
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09.09.2020 19:59 Відповісти
С такими предателями во власти и врага не надо. Врага водят по нашим позициям которые срисуют потом будут утюжить прицельно артиллерией
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09.09.2020 19:58 Відповісти
Или маяков оставят
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09.09.2020 20:00 Відповісти
При современных технологиях достаточно им дать походить с мобильными телефонами в карманах по наших позициях.
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09.09.2020 20:06 Відповісти
не обязательно маяки которые можно и найти. просто точные координаты отметит
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09.09.2020 20:06 Відповісти
Я так понимаю, завтра морпехов заставят вывернуть карманы перед орками. Это предательство зеленогнойского, с каждым днем все очевиднее
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09.09.2020 20:01 Відповісти
Ну вивернуть,а шо...Наказ головнокомандуючого.
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09.09.2020 20:28 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1303710505039732737 1 ч

Пушилину. Ибо главнокомандующий на коксе, а Хомчак.... Хомчак внезапно свалил на больничный (без шуток)

Дмитрий

@dmitriypaut

· 2 ч

Это успех!!!!! Величайший лидер современности дал разрешение Армии террористов Лугандона инспектировать ВСУ. Наев теперь будет рапорта писать кому?
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09.09.2020 20:01 Відповісти
вот это ответ на ранения и смерти наших Героев??
вот это наказание за огневые и несистемные провокации???
вот это благодарность стоящим на смерть "мишеням" без возможности ответить????
а "та сторона" предложила и свои позиции для инспектирования ?????????????
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09.09.2020 20:01 Відповісти
коментар відмічено як спам
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09.09.2020 20:23 Відповісти
они мои Герои, они для меня Герои...
а ты шмаляй мимо... не задерживайся!
давать будешь своей женщине (и советы в том числе)
бувай здоров, не кашляй!
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09.09.2020 20:46 Відповісти
Тогда выходит ты для них ................... . Штопаный. Сам сидишь в тепле и сытый и рассуждаешь о героях.
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09.09.2020 21:10 Відповісти
а это не твое дело... ....ты сидишь мокрый и голодный...? ))) ...
(и заметь - я не рассуждал о Героях, я осуждал трусость и предательство, достойные презрения .... более того - не я к тебе прицепился, как лишай к пионэрке)))
повторяю - бувай здоров не кашляй! (диалог закончен))))
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09.09.2020 21:19 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris

oris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1303718667960627200 1 ч

"Представники" ТКГ НЕ мають жодних повноважень командувати ЗСУ Проблема в тих конкретних прізвищах ,конкретних командирів ЗСУ Які віддадуть наказ ПРОПУСТИТИ ОКУПАНТIВ на свої позиції
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09.09.2020 20:05 Відповісти
Я щось пригадую, як ото ті сабаківські нацсуки, білецькі штибу "Азов", пистіли, що Порох не має права йти в колоні ветеранів воїнів АТО/ООС на День Незалежності... Мов, був він несправжнім Верховним Головнокомандувачем...

А бубочка клован - так може він має таке право? За нього же так галасували рік-півтора тому!
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09.09.2020 20:09 Відповісти
Маланське продажне шобло цілеспрямовано "зливає" Україну в усіх напрямках, залишається на кордоні з ерефією, який ще контролюється державою, вивісити плакат "Ласкаво просимо", з пикою Зельцмана, в блазнівському ковпаку.
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09.09.2020 20:14 Відповісти
Це називається державна зрада.
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09.09.2020 20:14 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWUFuOTAGGV-********************************************-3kMG94upKpg-jW-XgMQQZSnBp2neRS_mOu7ykl2zybc9TstnrcdbcrFaPPWvHGrE1DLFiWWts&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3528128577207151?__cft__[0]=AZWUFuOTAGGV-********************************************-3kMG94upKpg-jW-XgMQQZSnBp2neRS_mOu7ykl2zybc9TstnrcdbcrFaPPWvHGrE1DLFiWWts&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Теперь те, кто пытал и убивал наших будут "инспектировать" наши позиции. Еще раз - оккупанты будут проверять! позиции ВСУ. Не наоборот. Вся суть зеленых тварей.
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09.09.2020 20:15 Відповісти
НАХлєбалово..
Як завжди..
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09.09.2020 20:16 Відповісти
Подписал.
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09.09.2020 20:25 Відповісти
респект. дякую. )
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09.09.2020 20:41 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWARfzTjOEkM_fb03UQ0xnEGALdP5Nusw7KkkshPb7bUbUdmCKffzvW1TBtS3GLDfXDfJm13OLr7YE0kZiAlRd_R7mBVcPu6g6TwN95yyrWvSbdtbzrHoU5OJrgWySI7ek&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1158339107871726?__cft__[0]=AZWARfzTjOEkM_fb03UQ0xnEGALdP5Nusw7KkkshPb7bUbUdmCKffzvW1TBtS3GLDfXDfJm13OLr7YE0kZiAlRd_R7mBVcPu6g6TwN95yyrWvSbdtbzrHoU5OJrgWySI7ek&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Судя по данным СМИ у ОБСЕ как раз не подтверждают, что есть какие-то нарушения со стороны ЗСУ. То есть у ОБСЕ нет вопросов. «Вопросы» есть только у апсеров и их же получается приведут показать, что мы заиньки.

Пздц просто пздц. Мало того что президент малорос, так он еще и трус.
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09.09.2020 20:17 Відповісти
Помню, тут все постоянно наезжают на ОБСЕ, что там одни глухие, слепые и агенты Кремля...
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09.09.2020 20:47 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXaa7bz8DZdxuwjul9ig6P6NFSAi3PO94UIjcE2iA-FAbhwUFUiJpakdSTi-Mrzc21e14MHJjFiz1Qp1baoAHwAlxvZvhWz4743IYYrPoJNwShVQFRKLh17p55w0D36YvE&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1158331361205834?__cft__[0]=AZXaa7bz8DZdxuwjul9ig6P6NFSAi3PO94UIjcE2iA-FAbhwUFUiJpakdSTi-Mrzc21e14MHJjFiz1Qp1baoAHwAlxvZvhWz4743IYYrPoJNwShVQFRKLh17p55w0D36YvE&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Как можно быть таким ссыкуном, Владимир Александрович?
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09.09.2020 20:18 Відповісти
Этот сцыкун сегодня приказал оцепить парк в Хмельницком, бо оно там гундосило и гуляло.
Пускали в парк только по спецпропускам.
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09.09.2020 20:28 Відповісти
маленькое с огромным комплесом наполеона и энурезом при виде людей страны , трус а все от того что он прекрасно понимает что он творит только жлобская тяга к деньгам может такой творит бес предел он скоро будет по стране ездит в окружении полков охраны и личных плебеев одним словом сцытся регулярно
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09.09.2020 20:40 Відповісти
какой же это компромисс?это признание легитимности днр и лнр де-факто.
раиська пытается добиться своего не мытьем,так катаньем...
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09.09.2020 20:21 Відповісти
Это как раз даже не равенство, это самоуничижение и подчинение. "Чего изволите" это.
"Зеленского нагнуть не сложно, он сам быть в позе раком рад".
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09.09.2020 20:35 Відповісти
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 7634
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09.09.2020 20:26 Відповісти
Ніж в спину ЗСУ і по саму зелену рукоятку.
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09.09.2020 20:27 Відповісти
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 2545
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09.09.2020 21:01 Відповісти
Зелень - позорные суки, лижущие зад Путину и предающие всё.
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09.09.2020 20:28 Відповісти
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 4383
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09.09.2020 20:38 Відповісти
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 8691
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и исправный ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)
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09.09.2020 20:38 Відповісти
Действительно все познается в сравнении , глядя на Осла Оманского , я лично уже и Витю Хама не таким большим куском говна считаю . И если раньше мне очень хотелось , что бы Осел провел следующие 15 лет на нарах за коррупцию и гос измену , то теперь : Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЧТО БЫ ЭТО ПАДЛО СДОХЛО И КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ,
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09.09.2020 20:39 Відповісти
Это предательство!
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09.09.2020 20:40 Відповісти
Да. Жаль до пиплов медленно доходит очевидное.
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09.09.2020 20:47 Відповісти
Хочешь мира с Путиным, - это твое личное, не государственное дело - иди становись раком подставляй ему свою зеленую жопу, реализуй свои мирно-пассивные сексуальные фантазии.. Можешь и семью свою всю перед ним нагнуть, ссыкун нешуточный.
А Украину нагибать не смей, один уже попытался(поболее был, одной ляшкой бы тебя придавил, как слепого котенка) - теперь в Ростове сидит, печень себе садит..
А тебе даже до Конотопа добежать не дадут, разорвут на зеленые лоскуты.
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09.09.2020 20:41 Відповісти
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 4605
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09.09.2020 20:44 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVf69JdC6ipaH4KKKlGSz_zGhumkVCx3ufztRQyFwpVA1zPSsgkRgaSPgxzpZljZkTaXMNu4dJpXbUWHHjDZ8rC_nKBZ-UVi9lz_cQF6_Kzemu0D-MtkOBF8uH4Fx0WJh0&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4569881536385440?__cft__[0]=AZVf69JdC6ipaH4KKKlGSz_zGhumkVCx3ufztRQyFwpVA1zPSsgkRgaSPgxzpZljZkTaXMNu4dJpXbUWHHjDZ8rC_nKBZ-UVi9lz_cQF6_Kzemu0D-MtkOBF8uH4Fx0WJh0&__tn__=%2CO%2CP-R 33 хв ·

Комбат 503-го батальона Сухаревский готов дать отпор Пушилину, но Главнокомандующий Зеленский испугался кремлевской марионетки. Угрозы "ДНР" выбить 503-й батальон морской пехоты из села Шумы под Горловкой 7 сентября закончились крахом - россияне испугались идти в атаку. И тем более шокирует, что сегодня президент Зеленский "прогнулся" перед российской "шестеркой" Пушилиным - отдал приказ об "инспектировании" украинских войск российскими агрессорами! За такой приказ можно будет судить и того, кто этот приказ издал, и всех кто этот приказ исполнит:

"Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ. Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції".

Участники Трехсторонней контактной группы Денис Казанский и Серей Гармаш высказали свое несогласие с данным решением: https://censor.net/ru/news/3218454/kazanskiyi_o_sovmestnom_inspektirovanii_u_shumov_kompromissy_imeyut_smysl_esli_oni_oboyudny_esli_na?fbclid=IwAR0BmY6vbem1YwvzTmaR9KkviBVwgQ6PBlhnu_ZxizeN3lQkjmK607fYQSk

На каком основании представители вооруженных сил РФ будут "инспектировать" позиции Вооруженных сил Украины? Таких совместных "инспекций" за годы войны не было ни разу. Что будут проверять россияне - не мешают ли украинские военные российским войскам? То есть не создают ли защитники Украины неудобств оккупантам нашей земли?

Я вспомнил другую цитату:

"Солдаты! Дело мира в ваших руках... Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем".

- такой была первая радиотелеграмма главаря большевиков Владимира Ленина после захвата власти, с требованием к армии вступить в переговоры с агрессором 9 ноября 1917-го года.

Вижу, что ради голосов пророссийского электората, договоренностей с Медведчуком и своего личного политического рейтинга Зеленский готов прогибаться даже перед Пушилиным, готов прощать убийства тех, кто защищает нашу страну на фронте, готов слить годы борьбы и сопротивления.

Просто позор власти, которая готова разменять интересы страны ради путинских подачек. Что ж, вслед за инспектированием Пушилин и его московские хозяева начнут продавливать Зеленского и по другим направлениям.

В то время, как весь мир усиливает санкции против РФ, осуждает Путина, руководство Украины начинает прогибаться перед агрессором и идти на беспрецедентные уступки. Крайне тревожный сигнал, будем внимательно наблюдать за развитием обстановки.
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 2034
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09.09.2020 20:51 Відповісти
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 2667
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09.09.2020 21:00 Відповісти
зелёные шестёрки кремля
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09.09.2020 21:06 Відповісти
Это просто ******* стыд... слов нет, одни слюни...
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09.09.2020 21:42 Відповісти
Так звана влада провалила все що можна, як в зовнішній так і внутрішній політиці ,такого непрофесіоналізму при жодному президенту не було ,хоч всі президенти "добрі" один гірше другого.
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09.09.2020 21:45 Відповісти
то орки можуть самі себе постріляти чи на випадкову міну наступити,закурити не там,де треба, передок є передок
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09.09.2020 21:50 Відповісти
все лучшее детям боевикам. любые хотелки пожалуйста
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09.09.2020 21:50 Відповісти
Международные наблюдатели подтверждают, что украинские военные не устраивают оборонительные сооружения у позиций ОРДЛО. Об этом заявил первый президент Украины и Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов.
По его словам, 10 сентября состоится совместная инспекция во главе с координатором ОБСЕ Хайди Грау, цель которой опровергнуть обвинения боевиков и РФ.
"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, Украинская сторона в пределах СЦКК и координатор ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - сказал председатель украинской делегации в ТКГ.
В то же время Кравчук считает, что таким образом невозможно обвинить представителей Украины в ТКГ в формализации террористических группировок и захваченных ими территорий, поскольку на инспекции будет присутствовать представитель ОБСЕ.
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09.09.2020 21:56 Відповісти
Они там что,совсем при уху ели?!
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09.09.2020 22:08 Відповісти
Хуже, там с украинской стороны в ТКГ полный ******** в сочетании с деменцией и маразмом.
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10.09.2020 09:00 Відповісти
это вам не киборгов перед ДАПом шмонать
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09.09.2020 22:09 Відповісти
то залишився в Україні Головнокомандуючий...?! чи просто "статіст" на посаді Главкома...?!
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09.09.2020 22:12 Відповісти
https://prm.ua/vlada-yaka-yde-kapitulyantskim-shlyahom-prirechena-yarosh/ "Влада, яка йде капітулянтським шляхом, приречена на поразку, адже такі дії деморалізують армію й інші силові структури країни", - вважає командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.
"Наша політична влада, на превеликий жаль, неадекватно реагує на ті виклики, які існують сьогодні на фронті. Бо коли йде заборона на відкриття вогню у відповідь - це порушення всіх законів, всіх статутів і так далі, і так далі. Це неправильно, категорично неправильно. Зрозуміло, що Україна, в першу чергу, має бути змобілізована морально внутрішньо для того, щоб перемагати в цій війні. Така, навпаки, демобілізація відбувається постійно. Ми бачимо це по відтоку вмотивованих кадрів з фронту, зі Збройних сил України. Такий відтік іде постійно", - сказав Ярош.
Він зауважив, що навіть його близька подруга Олена Білозерська нещодавно теж пішла на "дембель" і сказала, що "якщо не дають воювати, то чого ж там сидіти".
"І це величезна проблема. І вона до того ж наскільки я поінформований, стосується не тільки Збройних сил, але й тієї ж самої Національної гвардії, тієї ж самої Служби безпеки України. Там теж такі процеси деморалізуючі відбуваються. І це треба припиняти, безумовно, бо ми втратимо знову Збройні сили. Те, що робив Янукович сокирою, то ці роблять такою м'якою силою і видавлюють вмотивовані кадри армійські, спецслужбівські і так далі. І потім приходить те, що приходить - тобто внутрішня поразка. Я вже бачу, що дуже багато людей говорять про те, що ми не виграли і не можемо виграти цю війну, не можемо перемогти в цій війні", - додав Ярош.
Він наголосив, що вважає, що українці здатні перемагати. "Але для того треба, в першу чергу, політична воля тієї провідної верстви, яка зараз є в державі. Як воно буде - побачимо. Бо влада, яка піде капітулянтським шляхом, вона приречена, на моє глибоке переконання. І ті люди, що пройшли війну, вони будуть робити все для того, щоб, звичайно, в законний спосіб, владу змінити", - зауважив Ярош.
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09.09.2020 22:26 Відповісти
Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован
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09.09.2020 22:31 Відповісти
Казанскому нужно валить из этой ТКГ как можно скорее,если не хочет по полной обмазаться в этом капитулянтском дерьме.
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09.09.2020 22:42 Відповісти
 
 