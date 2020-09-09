Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі
Уряд Сербії вирішив призупинити всі військові навчання і все військові дії з усіма партнерами впродовж наступних шести місяців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Глава Міноборони Сербії Александар Вулін заявив, що Сербія "перебуває під жахливим і незаслуженим тиском з боку Європейського Союзу".
"Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань із Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - сказав міністр.
Він підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною.
"У найближчий період ми не будемо брати участі в жодних навчаннях чи військових діях з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, Європейським союзом, Сходом чи Заходом", - заявив Вулін.
Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.
Будь ласка, зачекайте...
Если вы твари нейтральные так сидите и не рыпайтесь по Дамбасам и Белоруссиям
Он бульбы наварил, а они...
Я был в Сербии и Боснии, в состав которой входит Республика Серпска.
Если с сербами говорить о природе, ракии или музыке, они очень приветливые и гостеприимные.
Но стоит заговорить о расии, то всьо, капец, они становятся злыми возбужденными рашистами.
Отакая вот фигня.
Пьяные наркоманы-рецидивисты под влиянием из космоса сволочей-американцев рисуют синей натовской краской синяки на попах молодых девушек.
Гейские брюссельские штучки-провокации )))))))
Хоть сербы постепенно и отходят от идеи "старшего брата" всех Балканских народов, но как-то медленно.
Боснийцы, косовские албанцы, хорваты.
Не видать Себии ЕС, как своих ушей без зеркала.
Ночью тарабанят в дверь - Выходи ***** мать. ***** убили.