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Білорусь (7840) Сербія (351) військові навчання (2761)

Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі

Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі

Уряд Сербії вирішив призупинити всі військові навчання і все військові дії з усіма партнерами впродовж наступних шести місяців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Глава Міноборони Сербії Александар Вулін заявив, що Сербія "перебуває під жахливим і незаслуженим тиском з боку Європейського Союзу".

"Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань із Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - сказав міністр.

Він підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною.

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"У найближчий період ми не будемо брати участі в жодних навчаннях чи військових діях з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, Європейським союзом, Сходом чи Заходом", - заявив Вулін.

Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.
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Топ коментарі
+23
Ну да, сербам хочется и в ЕС и с путинского корыта пожрать от пуза, "многовекторность" так сказать
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09.09.2020 19:58
+21
О. Хоть эту мерзость в будку загнали.

Если вы твари нейтральные так сидите и не рыпайтесь по Дамбасам и Белоруссиям
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09.09.2020 19:58
+11
"Сербия является военно-нейтральной страной" - стала нейтральной когда хорваты 3,14здюлей навешали
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09.09.2020 21:23
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Ну да, сербам хочется и в ЕС и с путинского корыта пожрать от пуза, "многовекторность" так сказать
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09.09.2020 19:58 Відповісти
Це відповідь сербів на хамські порівняння з повією Президента Сербії в кабінеті Президента США, які дозволила собі російська МЗСна прастітутка Машка Захарова!
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09.09.2020 20:08 Відповісти
Не перебільшуйте бо серби балканські кацапи та *************, просто зараз московія не в стані їх прогодувати.
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09.09.2020 20:57 Відповісти
мягко говоря - одной жопой на два путена сесть.
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09.09.2020 20:28 Відповісти
двустульежопость
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09.09.2020 21:10 Відповісти
Ну хотят суки и съесть и сесть. Сербы твари еще те.
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09.09.2020 21:39 Відповісти
О. Хоть эту мерзость в будку загнали.

Если вы твари нейтральные так сидите и не рыпайтесь по Дамбасам и Белоруссиям
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09.09.2020 19:58 Відповісти
Подумаешь, не очень то и хотелось....и вообще, зачем сразу в доггистайл
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09.09.2020 19:59 Відповісти
Лукашонка теперь обидится.
Он бульбы наварил, а они...
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09.09.2020 20:07 Відповісти
так значіт всьотакі можна взять і вот так палажить на рассію х...
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09.09.2020 20:08 Відповісти
Сербы на расию не положат.
Я был в Сербии и Боснии, в состав которой входит Республика Серпска.
Если с сербами говорить о природе, ракии или музыке, они очень приветливые и гостеприимные.
Но стоит заговорить о расии, то всьо, капец, они становятся злыми возбужденными рашистами.
Отакая вот фигня.
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09.09.2020 20:16 Відповісти
Москаляку на гілляку, серба на вербу .
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09.09.2020 20:59 Відповісти
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09.09.2020 22:13 Відповісти
Третья новость снизу. ******Таракан совсем плох, видать ядовитых грибов с Нибиру объелся...



Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі - Цензор.НЕТ 8639



Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі - Цензор.НЕТ 1167
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09.09.2020 20:11 Відповісти
Если собрать весь бред лукашонки в одно предложение:
Пьяные наркоманы-рецидивисты под влиянием из космоса сволочей-американцев рисуют синей натовской краской синяки на попах молодых девушек.
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09.09.2020 20:12 Відповісти
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин - квартетик нехрен делать: два Саши и два Вовы ...
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09.09.2020 20:15 Відповісти
хотела сербия посидеть на двух стульях,но пртивные брюссельцы выбивают один стул из под задницы
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09.09.2020 20:23 Відповісти
... выбитый стул предательки перевернулся и кандидат на посиделки нанизался на ножку стула.
Гейские брюссельские штучки-провокации )))))))
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09.09.2020 20:35 Відповісти
Правильное решение, за какие грехи сербы обязаны всю жизнь положить на союз с страной террористом, и поддерживать все преступления бандитской страны?
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09.09.2020 20:35 Відповісти
Сербия сама страна-террорист.
Хоть сербы постепенно и отходят от идеи "старшего брата" всех Балканских народов, но как-то медленно.
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09.09.2020 20:43 Відповісти
"Ваши войска не должны ехать в Беларусь"
Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі - Цензор.НЕТ 7187
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09.09.2020 20:35 Відповісти
Куда их в ЕС, если для них *****-1 и *****-2 братушки, и отдаляться от них сербы не хотят?
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09.09.2020 20:40 Відповісти
Як Україна від кацапів, так Болгарія від сербів натерпілася! То ті самі кацапи, тільки на Балканах!
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09.09.2020 20:41 Відповісти
Не только Болгария.
Боснийцы, косовские албанцы, хорваты.
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09.09.2020 20:46 Відповісти
мамка сказала домой....нехер во дворе, со всякой шпаной болтаться
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09.09.2020 20:48 Відповісти
После выходки Машки Захеровой Сербия уйдет в НАТО
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09.09.2020 20:54 Відповісти
серби з хорватами союзниками будуть?!
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09.09.2020 21:02 Відповісти
Но осадочек все равно остался.

Не видать Себии ЕС, как своих ушей без зеркала.
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09.09.2020 21:02 Відповісти
Серб може побачити свої вуха без дзеркала в руках хорвата (відрізані).
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09.09.2020 21:05 Відповісти
Анекдот времён Югославской войны.
Ночью тарабанят в дверь - Выходи ***** мать. ***** убили.
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09.09.2020 22:17 Відповісти
"Сербия является военно-нейтральной страной" - стала нейтральной когда хорваты 3,14здюлей навешали
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09.09.2020 21:23 Відповісти
Сербия с Хорватией никогда не воевала, чтоб ты знал
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09.09.2020 23:38 Відповісти
вот ты тупорылый, "Сербия является военно-нейтральной страной", а не Сербская Краина, ты дурачок вообще запутался
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10.09.2020 00:08 Відповісти
в спам винторогий
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10.09.2020 01:01 Відповісти
السكوت للأحمق
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10.09.2020 11:11 Відповісти
Серба на вербу.Народец , кстати с г@мнецом, работал с ними в одном экипаже. Час назад с тобой вискарь пил и тут же бежит капитану-греку закладывать тебя. Стукачи по натуре своей, Павлик Морозов отдыхает.
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09.09.2020 21:26 Відповісти
Так само мож і глав.калгазніка дотиснути, що завтра оголосить Бєларусь нейтральною і попроситься під протекторат ООН, ЄС або Польщі і Литви.
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09.09.2020 22:59 Відповісти
Гудственно Евросоюз отжигает, бо сербы, не такие уж и безвинные овечки, практически развязали Первую мировую войну, с подачи каазлабадии... Кремлядь потакала сербам стать великодержавными на Балканах... а кацапы под шумок хотели оттяпать Дарданеллы с Истанбулом(Константинополем) - Ворота в черное море и из Черного в Средиземное. Ну и фрицы усердствовали не упустить свой "звездный " час... да не так все вышло. ТАк шо дураков нужно держать в узде. Виват Евросоюз.
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10.09.2020 03:16 Відповісти
Србсько=говно. Договори, угоди з бізнес србско= говно. Србскі перевізник=москалі=говно.
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10.09.2020 07:34 Відповісти
 
 