Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі

Уряд Сербії вирішив призупинити всі військові навчання і все військові дії з усіма партнерами впродовж наступних шести місяців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Глава Міноборони Сербії Александар Вулін заявив, що Сербія "перебуває під жахливим і незаслуженим тиском з боку Європейського Союзу".

"Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань із Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - сказав міністр.

Він підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною.

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"У найближчий період ми не будемо брати участі в жодних навчаннях чи військових діях з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, Європейським союзом, Сходом чи Заходом", - заявив Вулін.

Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.