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Кабмін дозволив купувати системи подачі кисню і вакцини від грипу за спрощеною процедурою

Кабмін дозволив купувати системи подачі кисню і вакцини від грипу за спрощеною процедурою

Кабінет Міністрів підтримав постанову про спрощення процедури закупівлі систем подачі кисню і вакцин від грипу для імунізації груп ризику щодо COVID-19 - зі звільненням від оподаткування ПДВ.

Таке рішення прийняли на засіданні 9 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Постанова про внесення змін до переліку товарів, робіт і послуг, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, ліквідацію і локалізацію спалахів епідемії та пандемії COVID-19.

Вносяться зміни до постанов Кабміну №224 і №225 - це спрощена процедура закупівель та звільнення від оподаткування ПДВ - доповнити їх новими послугами, медвиробами і лікпрепаратами, зокрема системами подачі кисню і вакцинами проти грипу для проведення вакцинації осіб з груп ризику захворюваності COVID-19", - пояснив під час засідання очільник МОЗ Максим Степанов.

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Топ коментарі
+3
1. А что, за 6 месяцев нельзя было тендеры провести по полной процедуре для закупки систем подачи кислорода? Карантин был уже в марте.
2. Про грипп осенью знают наверное даже дети. Что, нельзя было летом спокойно закупить по полной процедуре?
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09.09.2020 20:06
+2
Спасибо, благодетели, спасибо! Спасибо огромное, что разрешили за собственные деньги купить, государственные то уже разворовали.
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09.09.2020 20:09
+1
Простыми словами: баранов (мудрый нарид) будут утилизировать.
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09.09.2020 20:06
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1. А что, за 6 месяцев нельзя было тендеры провести по полной процедуре для закупки систем подачи кислорода? Карантин был уже в марте.
2. Про грипп осенью знают наверное даже дети. Что, нельзя было летом спокойно закупить по полной процедуре?
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09.09.2020 20:06 Відповісти
Простыми словами: баранов (мудрый нарид) будут утилизировать.
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09.09.2020 20:06 Відповісти
Спасибо, благодетели, спасибо! Спасибо огромное, что разрешили за собственные деньги купить, государственные то уже разворовали.
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09.09.2020 20:09 Відповісти
Дайош индийскую вакцину!!
Проходили..))
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09.09.2020 20:09 Відповісти
Вакцина - только расейская.
И от неё люди могут копыта откинуть.
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09.09.2020 20:19 Відповісти
-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
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09.09.2020 20:20 Відповісти
Як автобус для джаз-бенду Фокіна.
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09.09.2020 20:28 Відповісти
Аппараты, которые стоят в Словакии

AIRVO2 - инновационный многозадачный аппарат, созданный компанией Fisher&Paykel для решения широкого комплекса задач, актуальных при Хронической обструктивной болезни легких, Хронической дыхательной недостаточности, тяжелом течении Бронхиальной астмы, Муковисцидозе и других заболеваниях органов дыхания.
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09.09.2020 20:29 Відповісти
Airvo 2 сочетает в себе передовые технологии увлажнения Fisher & Paykel Healthcare, которые позволяют комфортно обеспечивать высокие потоки смеси воздух / кислород для спонтанного дыхания пациента. Высокопоточный вентилятор с функцией эффективного увлажнения и возможностью подключения кислорода к дыхательному контуру. Пациент может использовать прибор с помощью носового интерфейса, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и др. непосредственно во время терапии. Смесь подается к пациенту через носовые канюли OptiFlow. Мягкие и гибкие назальные канюли OptiFlow созданы для длительного комфортного применения, уменьшая необходимость в лицевой маске. Также есть возможность подключения Airvo 2 к трахеостомической трубке.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
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09.09.2020 20:30 Відповісти
https://youtu.be/f_OkSQshJQU
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09.09.2020 20:33 Відповісти
Рекомендую посмотреть всем врачам - аппараты, которые используют в Словакии для пневмоний ( и с КОРОНАВИРУСОМ)
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09.09.2020 20:36 Відповісти
А готовы ли все клиники Украины к КОРОНАВИРУСОй пневмонии

Кабмін дозволив купувати системи подачі кисню і вакцини від грипу за спрощеною процедурою - Цензор.НЕТ 8228
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09.09.2020 20:43 Відповісти
Шо Пука пролобіював скрепну вакцину "made in Russia", треба уважити старого *********?!
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09.09.2020 20:32 Відповісти
Україні не користувалися вакцинами від грипу.На початку цієї епідемії читав,що вакцина від грипу зіграла злий жарт з італійцями і іспанцями,бо була якась зворотна реакція організму.
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09.09.2020 20:40 Відповісти
Страшно представить какую дрянь на них опробовали
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09.09.2020 20:50 Відповісти
*****,скока отмыва,цифру давай ...
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09.09.2020 21:38 Відповісти
НАРОД УКРАИНЫ РАЗРЕШАЕТ ИМ И ИХ ДЕТЯМ УМЕРЕТЬ САМИМ БЫСТРО БЕЗ ПЫТОК !)
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10.09.2020 04:53 Відповісти
 
 