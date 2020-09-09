Кабмін дозволив купувати системи подачі кисню і вакцини від грипу за спрощеною процедурою

Кабінет Міністрів підтримав постанову про спрощення процедури закупівлі систем подачі кисню і вакцин від грипу для імунізації груп ризику щодо COVID-19 - зі звільненням від оподаткування ПДВ.

Таке рішення прийняли на засіданні 9 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Постанова про внесення змін до переліку товарів, робіт і послуг, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, ліквідацію і локалізацію спалахів епідемії та пандемії COVID-19.

Вносяться зміни до постанов Кабміну №224 і №225 - це спрощена процедура закупівель та звільнення від оподаткування ПДВ - доповнити їх новими послугами, медвиробами і лікпрепаратами, зокрема системами подачі кисню і вакцинами проти грипу для проведення вакцинації осіб з груп ризику захворюваності COVID-19", - пояснив під час засідання очільник МОЗ Максим Степанов.

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