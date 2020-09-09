Кабмін дозволив купувати системи подачі кисню і вакцини від грипу за спрощеною процедурою
Кабінет Міністрів підтримав постанову про спрощення процедури закупівлі систем подачі кисню і вакцин від грипу для імунізації груп ризику щодо COVID-19 - зі звільненням від оподаткування ПДВ.
Таке рішення прийняли на засіданні 9 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Постанова про внесення змін до переліку товарів, робіт і послуг, спрямованих на запобігання виникненню, поширенню, ліквідацію і локалізацію спалахів епідемії та пандемії COVID-19.
Вносяться зміни до постанов Кабміну №224 і №225 - це спрощена процедура закупівель та звільнення від оподаткування ПДВ - доповнити їх новими послугами, медвиробами і лікпрепаратами, зокрема системами подачі кисню і вакцинами проти грипу для проведення вакцинації осіб з груп ризику захворюваності COVID-19", - пояснив під час засідання очільник МОЗ Максим Степанов.
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2. Про грипп осенью знают наверное даже дети. Что, нельзя было летом спокойно закупить по полной процедуре?
Проходили..))
И от неё люди могут копыта откинуть.
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AIRVO2 - инновационный многозадачный аппарат, созданный компанией Fisher&Paykel для решения широкого комплекса задач, актуальных при Хронической обструктивной болезни легких, Хронической дыхательной недостаточности, тяжелом течении Бронхиальной астмы, Муковисцидозе и других заболеваниях органов дыхания.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.