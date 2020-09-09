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Кабмін (13943) перевірка (1208)

Кабмін планує продовжити мораторій на перевірки бізнесу після скасування карантину

Кабмін планує продовжити мораторій на перевірки бізнесу після скасування карантину

Уряд планує продовжити мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) перевірки бізнесу на 6 місяців від дня скасування обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням COVID-19.

Це передбачає План пріоритетних дій уряду на 2020 рік, ухвалений 9 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має розробити та подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Зазначається, що мораторій на первірки буде продовжено для всіх, крім суб'єктів господарювання із високим ступенем ризику, а також підприємців сфери саніторно-епідемічного благополуччя населення та сфери техногенної і пожежної бепезки.

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Крім того, планується запровадити дворічний мораторій на проведення перевірок фізичних осіб підприємців (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності із істотними ризиками ухилення від оподаткування) стосовно використання ними РРО. Водночас буде запроваджене пом'якшення відповідальності зазначених суб'єктів за порушення встановленого порядку подання звітності щодо застосування РРО.

Нагадуємо, Кабінет Міністрів 9 вересня схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в документі міститься 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування щодо важливості цих дій та напрямів, відповідальних виконавців, строки виконання, класифікатори виконання та очікувані результати.

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Топ коментарі
+1
Після карантину бізнесу не залишиться.
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09.09.2020 20:37
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Після карантину бізнесу не залишиться.
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09.09.2020 20:37 Відповісти
Карантин- це історія, яка немає кінця.
А перевірити можно і онлайн, якщо бізнес не клоунський і не слюнявить на "оманські ясла"
віслюка...
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09.09.2020 20:37 Відповісти
Верить словам нынешней власти - сэкономить на мивине .так как её на ушах будет дужэ много
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09.09.2020 20:38 Відповісти
Ці норми діяли кажись ще при гройсману .
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09.09.2020 20:40 Відповісти
И всех проверяльщиков-взяточников поувольнять,нехрен этим деятелям проедать бюджет,одни только нечистоплотные инспекторы труда проедают огромнейший бюджет.
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09.09.2020 20:40 Відповісти
Ха... мелкому бизнесу почти хана... можно сказать конвульсии наблюдаем. Средний в полной жопе... Еще месяц другой и к мелкому присоединиться.
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09.09.2020 20:46 Відповісти
бізнес в олігархів , а як вони себе можуть перевірити , закони ж їхні і для іх , а ми хіба що кірпіч з куфайками можем продавати бо на авто вантажне маніпулятори рефрижератори самосвали і тд податок від 700 000 тисяч грн то який бізнес ? відповідно і немає що перевіряти
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09.09.2020 20:48 Відповісти
Не верю - сказал бы великий Станиславский.
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09.09.2020 20:52 Відповісти
Астанавитесь! Пожарники голодают!)))))))
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09.09.2020 20:53 Відповісти
А, был ли мораторий?
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10.09.2020 06:57 Відповісти
Да уже проверяют! И налоговая, и гос. контроль уже проверяют!
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10.09.2020 10:55 Відповісти
 
 