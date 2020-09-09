На Київщині вісім шкіл і чотири дитсадки закрито на карантин через COVID-19, - ОДА
У Київській області 19 навчальних закладів повністю або частково переведено на дистанційне навчання через захворювання коронавірусом.
Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У 19 установах виявлено випадки захворювання коронавірусною хворобою. Це як педпрацівники, так і власне учні. 8 шкіл повністю переведено на дистанційну роботу. Це Васильківські школи №1 і №2, Ірпінська школа №15, у Васильківському районі Застугнянська школа та інші", - розповів Володін.
Також ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.
"У результаті, 2 405 учнів і вчителів терміново переведено на дистанційне навчання в обласних закладах освіти", - сказав чиновник.
Володін повідомив, що у всіх установах, де виявлено захворювання, проведено дезінфекцію приміщень, класних кімнат, коридорів.
За словами голови ОДА, крім шкіл, в області в умовах адаптивного карантину працюють 659 закладів дошкільної освіти, які відвідують 33 166 дітей.
"У зв'язку із захворюванням коронавірусом закрито на карантин 4 дитсадки. Два в місті Переяславі, один у м. Біла Церква і один у селі Плесецьке Васильківського району", - зазначив він.
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Згідно з новими вказівками, британські лікарі будуть самостійно вирішувати, кому надавати життєво необхідне лікування шляхом штучної вентиляції легень.
Про це повідомляє https://www.theguardian.com/society/2020/apr/01/ventilators-may-be-taken-from-stable-coronavirus-patients-for-healthier-ones-bma-says The Guardian .
"Важких пацієнтів з коронавірусом можна буде від'єднувати від пристроїв ШВЛ заради допомоги тим, хто має більші шанси вижити Ці вказівки з'явилися у середу на тлі чергового різкого зростання смертельних випадків у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.
Згадані вказівки, видані Британською медичною асоціацією, призначені для лікарів, яким доведеться приймати рішення про розподіл обмежених ресурсів для порятунку життів, коли система охорони здоров'я буде перевантажена хворими.
Британські медики готуються до невтішних показників у 1000 летальних випадків внаслідок коронавірусу щодня.