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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Київська область (3806) школа (2180) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) Володін Василь (44)

На Київщині вісім шкіл і чотири дитсадки закрито на карантин через COVID-19, - ОДА

На Київщині вісім шкіл і чотири дитсадки закрито на карантин через COVID-19, - ОДА

У Київській області 19 навчальних закладів повністю або частково переведено на дистанційне навчання через захворювання коронавірусом.

Про це на брифінгу заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У 19 установах виявлено випадки захворювання коронавірусною хворобою. Це як педпрацівники, так і власне учні. 8 шкіл повністю переведено на дистанційну роботу. Це Васильківські школи №1 і №2, Ірпінська школа №15, у Васильківському районі Застугнянська школа та інші", - розповів Володін.

Також ще в 11 навчальних закладах на дистанційне навчання переведено 12 класів.

"У результаті, 2 405 учнів і вчителів терміново переведено на дистанційне навчання в обласних закладах освіти", - сказав чиновник.

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Володін повідомив, що у всіх установах, де виявлено захворювання, проведено дезінфекцію приміщень, класних кімнат, коридорів.

За словами голови ОДА, крім шкіл, в області в умовах адаптивного карантину працюють 659 закладів дошкільної освіти, які відвідують 33 166 дітей.

"У зв'язку із захворюванням коронавірусом закрито на карантин 4 дитсадки. Два в місті Переяславі, один у м. Біла Церква і один у селі Плесецьке Васильківського району", - зазначив він.

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Топ коментарі
+2
Більшість вчителів належать до групи ризику: їм за 60 років, від постійного нервового напруження серцево-судинні проблеми, підвищенний тиск, діабет 2 типу. Чому вчителям не доплачують за підвищенний ризик роботи із переносчиками хвороби - дітьми ? Вчитель щодня працює із 100 учнями. Не заразитися - неможливо. Всі кричать про героїв лікарів, а вчителі не герої ?
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09.09.2020 21:00
+2
порохоботи... вивже обнагліли до крайності....БРЕХАТИ В ОЧІ... (((

БО ВЛАСНЕ СУПРУН ПЛАНУВАЛА ДОНИЩити СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МЕДИЦиНУ .

Не прибрали би цю Доктор СМЕРТЬ - Вже би були закриті туб і психлікарні ....
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09.09.2020 22:57
+1
Думаю , что всё нужно закрыть до 25 октября ибо будет по три тысячи в день заражень коронавирусом . 25 -го жовтня прийти , проголосувати і спокійно закриватись на жорсткий карантин принаймні до нового року
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09.09.2020 21:57
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Більшість вчителів належать до групи ризику: їм за 60 років, від постійного нервового напруження серцево-судинні проблеми, підвищенний тиск, діабет 2 типу. Чому вчителям не доплачують за підвищенний ризик роботи із переносчиками хвороби - дітьми ? Вчитель щодня працює із 100 учнями. Не заразитися - неможливо. Всі кричать про героїв лікарів, а вчителі не герої ?
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09.09.2020 21:00 Відповісти
Лікарі не герої, а паразити. Вчителі такі самі паразити.
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09.09.2020 22:13 Відповісти
Максим , я думаю , що уляні супрун треба подякувати за те , що не знищила ( не донищила ) районні лікарні .
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09.09.2020 22:28 Відповісти
В тих лікарнях хіба лікують? Там нічого нема. Ні ліків, ні обдаднання. В Стрийській районній лікарні померла дівчина 19 років. В неї був менінгіт, а лікарі давали їй тільки заспокійливе, казали що вона невростенічка.
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09.09.2020 22:56 Відповісти
порохоботи... вивже обнагліли до крайності....БРЕХАТИ В ОЧІ... (((

БО ВЛАСНЕ СУПРУН ПЛАНУВАЛА ДОНИЩити СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МЕДИЦиНУ .

Не прибрали би цю Доктор СМЕРТЬ - Вже би були закриті туб і психлікарні ....
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09.09.2020 22:57 Відповісти
На Київщині вісім шкіл і чотири дитсадки закрито на карантин через COVID-19, - ОДА - Цензор.НЕТ 2081
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10.09.2020 00:50 Відповісти
Думаю , что всё нужно закрыть до 25 октября ибо будет по три тысячи в день заражень коронавирусом . 25 -го жовтня прийти , проголосувати і спокійно закриватись на жорсткий карантин принаймні до нового року
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09.09.2020 21:57 Відповісти
стібетесь,дурантинофіли ?Поки що здорові ?



Згідно з новими вказівками, британські лікарі будуть самостійно вирішувати, кому надавати життєво необхідне лікування шляхом штучної вентиляції легень.
Про це повідомляє https://www.theguardian.com/society/2020/apr/01/ventilators-may-be-taken-from-stable-coronavirus-patients-for-healthier-ones-bma-says The Guardian .
"Важких пацієнтів з коронавірусом можна буде від'єднувати від пристроїв ШВЛ заради допомоги тим, хто має більші шанси вижити Ці вказівки з'явилися у середу на тлі чергового різкого зростання смертельних випадків у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.
Згадані вказівки, видані Британською медичною асоціацією, призначені для лікарів, яким доведеться приймати рішення про розподіл обмежених ресурсів для порятунку життів, коли система охорони здоров'я буде перевантажена хворими.
Британські медики готуються до невтішних показників у 1000 летальних випадків внаслідок коронавірусу щодня.
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09.09.2020 22:58 Відповісти
ГЛАВНОЕ НИКОГО И НИЧЕГО НЕ ЖАЛЕТЬ !!! ПАЛИТЬ ДОМА БОГАЧЕЙ ВМЕСТЕ С НИМИ !!!
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10.09.2020 04:51 Відповісти
 
 