Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців". ВIДЕО
Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан підтвердив проведення спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.
Про це Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, пише Цензор.НЕТ.
На запитання, чи вірить він, що у спецоперації все саме так, як описав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Богдан відповів: "Я не вірю, я знаю, що було саме так. Там навіть гірше все". Він підтвердив кожен момент: ГУЗР готувало спецоперацію разом зі США, найманців заманювали в Білорусь, обіцяючи роботу.
Операцію готували більше року. "Її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка зробила цей дзвінок, фактично зізналася, що це зробила [...] з найближчого [оточення президента]", - сказав Богдан, але відмовився називати прізвище, додавши, що про це скоро "розповість прокурор у цій справі".
За словами Богдана, Зеленський не скасовував операцію, а "погодився з тим, що треба перенести на кілька днів". Пов'язано це з бажанням створювати позитивний піар-образ у зв'язку з близькими виборами: "І для нього перемир'я - головний запит". При цьому колишній голова ОП не підтвердив, що дзвінок був до Росії.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
скука, зеваю... буэнос ночес.
да, твой слив тебе засчитан.... в минус.
а за зеленского он разложил всё по полочкам, так как сам учавствовал в создании этой авантюры
это настоящий Гетьман, которого уважает весь мир
а кто такой зеленский? дурачек которого никто в мире не принимает, и не воспринимает в серьёз, он только может кататься по Украине и открывать дороги и мосты которые начинались строится при Порошенко, Зе даже меры городов не уважают, его таскают за собой на привязи как собачку и боятся оставить одного как бы ничего лишнего не ляпнул
Але ПОРОХ при порівнянні з Зе клоуном це еталон патріота України
А зараз що вам "США та їхні союзники" кажуть?
Ви знаєте, як зветься все те, що ви щойно перелічили? Відповідь: політичні трупи. Я не знаю, хто таке Смєшко, і за що він має бути головнокомандувачем України. Гриценко став трупом ще під час Революції гідності. Як? Та дуже просто: він не проявив себе взагалі тоді, коли мав нагоду те зробити. Ну не та він людина, яка має бути на чолі держави у стані війни. Ви вигадуєте собі фантастичну постать Гриценко так само, як те робили малокультурні телеглядачі зіц-Зєлупи, вкладаючи в нього всю свою дурість, яка їм спадала на думку. Щось не було чутно про те, що "Полковнік" хоча б будь-яким чином був стурбований російсько-українською війною - він не пішов попереду. Віш взагалі в бік фронту не пішов. Гриценко не був помічений у добрих справах. То нахіба за нього треба голосувати - незрозуміло.
А про ставлення америкнців до персони Порошенко як, начебто, представника "мафї", то є ваша вигадка, бо справжні представники мафії не є в'їздними до США, наприклад, Ахмєтов.
ты слепой или бот просто?
Террорюгам упоротым по 3 годика испольнилось, что их как имбецилов заманивают туда, куда нужно и кому нужно??
Террорюги прибыли убивать и это точка - иного занятия у этих мразей нет. Соответственно всем вышка через публичное четвертование.
И дежурные хитрожопые, которые изображают "патрийотов" - тоже.
Цель у них одна - сделать из Украины гешефт.
Не покупайтесь на кагальные хитрости и выбирайте правильно...
в историю с вагнеровцами НЕ ВЕРЮ, слишком притянуто и НЕ реально.
Як це буває? А так завжди є, коли особа зазнає ОСОБИСТО образу від того, кому вона служить. Ось характерні приклади з нашої історії: 1) Богдан Хмельницький повстав проти поляків лише після того, як його маєток в Суботові був пограбований польським урядником і польський король не відреагував на звернення; 2) Десь 1703-1705 р. гетьман Правобережної України Семен Палій передав свою булаву Іванові Мазепі закликаючи його стати гетьманом обох частин України, але Мазепа видав Палія цареві Перові -1; і саме тому Мазепа став для Палія особистим ворогом № 1 і з 1709 р. воював з остервенінням проти Мазепи на боці Петра 1-го; 3) 1708 р. Іван Мазепа вирішив відійти від Петра 1-го лише після того, коли Петро1-й наніс йому особисту образу - дав ляпаса на плацу перед усім народом.
Поэтому я двумя руками "За" скорейшую урбанизацию населения Украины. 3% фермеров среди всего населения вполне достаточно для эффективного сельского хозяйства. Долой сужрикоязычные рассадники подлого хуторского менталитета,который разьедает нашу страну изнутри.
как по мне , зебарану осталось либо застрелится либо подать в отставку и автоматом на зону вместе со своим завхозом дерьмаком, консервой фсб.
этому зеленому говну никто их уважаемых людей руку не подаст, потому что бубочка гей, как по народному вы знаете
Вывод что страшнее - такие мозги или предательство? Богдан охоче надеяться что виноваты мозги , ну это он так огласил... А что он думает и знает?
Украина для них гешефт.
Сделали выбор - жрите - лайно...
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
Зебилы, так была операция или нет? Что скажите? Кому верить?
А БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ
Опять во власть лезет воровать и мутить. Думает проскочит. По спискам, может быть.
Дякуємо, що не даєте Україні втратити шанс перемоги у Великій Вітчизняній Війні за незалежність над Московським Улусом!
НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ!
Народ і Бог з Вами!!!
Зеленую, опухшую и жырную кабанюку до кучи.
В конце ударного интервью досточтимый БАЙ даже предложил одного из Андреев в качестве лидера центра. Во как.