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Новини Агресія Росії проти України
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Бутусов Юрій (3481) ПВК Вагнер (1535) Богдан Андрій (424)

Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо

Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан підтвердив проведення спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Про це Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, пише Цензор.НЕТ.

На запитання, чи вірить він, що у спецоперації все саме так, як описав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Богдан відповів: "Я не вірю, я знаю, що було саме так. Там навіть гірше все". Він підтвердив кожен момент: ГУЗР готувало спецоперацію разом зі США, найманців заманювали в Білорусь, обіцяючи роботу.

Операцію готували більше року. "Її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка зробила цей дзвінок, фактично зізналася, що це зробила [...] з найближчого [оточення президента]", - сказав Богдан, але відмовився називати прізвище, додавши, що про це скоро "розповість прокурор у цій справі".

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За словами Богдана, Зеленський не скасовував операцію, а "погодився з тим, що треба перенести на кілька днів". Пов'язано це з бажанням створювати позитивний піар-образ у зв'язку з близькими виборами: "І для нього перемир'я - головний запит". При цьому колишній голова ОП не підтвердив, що дзвінок був до Росії.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Спецоперацию по "вагнеровцам" сорвали после звонка из "ближайшего окружения" Зеленского, - Богдан - Цензор.НЕТ 9166
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09.09.2020 20:48
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Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 806
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09.09.2020 21:06
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Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 2601
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09.09.2020 21:03
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Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 9733
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10.09.2020 00:43 Відповісти


Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 7651
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10.09.2020 00:46 Відповісти
Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 6798
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10.09.2020 01:01 Відповісти
Так, как будто нету более важных дел в стране, а только эти Вагнеровцы?
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10.09.2020 01:12 Відповісти
К сожалению да! Когда речь идет о измене высших должностных лиц и чиновников. Ну а так все здорово. Вот зее мяч в кольцо забросил.
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10.09.2020 08:52 Відповісти
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10.09.2020 10:54 Відповісти
це ж треба аби на тлі Зєлі, Богдан виглядав як патріот...
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10.09.2020 01:36 Відповісти
БОГДАНА МОЖНО ПОСТАВИТЬ И.О. !!! А ОЛИГАРХОВ ВСЕХ УБИТЬ !!!
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10.09.2020 04:42 Відповісти
богдан совершенно непредвзятый и незаинтересованный.
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10.09.2020 05:29 Відповісти
а какой? Развивайте свою мысль дальше... На полуслове оборвали.
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10.09.2020 05:41 Відповісти
ЗЫ... Типо, ни рыба, ни мясо?
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10.09.2020 05:42 Відповісти
типа кристально непредвзятый.
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10.09.2020 05:43 Відповісти
а какой? прямолинейно хапужный?
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10.09.2020 05:45 Відповісти
ЗЫ... вот шо за терки, я должен по пол слова вытягивать , как на защите диплома...
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10.09.2020 05:51 Відповісти
твоя моя не понимай.
скука, зеваю... буэнос ночес.
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10.09.2020 08:22 Відповісти
слив защитан.
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10.09.2020 19:28 Відповісти
о, ты проснулась, ну, буэнос диас, мучача.
да, твой слив тебе засчитан.... в минус.
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10.09.2020 20:54 Відповісти
Sapienti sat.
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10.09.2020 18:46 Відповісти
Неужели у зебика так все худо, шо Богдан становится белым и пушистым... А так в десны друг другу шептали...
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10.09.2020 05:44 Відповісти
Я вижу, что ирония вам недоступна.
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10.09.2020 11:29 Відповісти
Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 5815
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10.09.2020 07:32 Відповісти
Богдан обиженный за то что его уволили,то есть прокинули как лапушка ,поэтому он постоянно несёт пургу на Зеленского .
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10.09.2020 09:02 Відповісти
Богдан то может и обиженный, но несёт пургу только в части Порошенко.. ни одного факта конкретно не смог назвать
а за зеленского он разложил всё по полочкам, так как сам учавствовал в создании этой авантюры
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10.09.2020 09:12 Відповісти
А кто такой Порошенко?
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10.09.2020 09:39 Відповісти
Президент. А кто такой ты? Это более важный вопрос. Для тебя по крайней мере...
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10.09.2020 09:43 Відповісти
Это тот что украл конфетную фабрику Карла Маркса?
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10.09.2020 09:48 Відповісти
Про Маркса не знаю, кроме того, что он больше не марксист. Но вряд ли это имеет отношение к Порошенко.
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10.09.2020 09:52 Відповісти
Это тот что 30 лет чиновником работал и стал миллиардером?
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10.09.2020 10:02 Відповісти
не будь таким тупым
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10.09.2020 10:34 Відповісти
Слушай, дегенерат, открой википедию и прочитай когда Порошенко уже был богат, а когда он пошёл в политику. Это тебе от зарплаты до зарплаты, а ему в 1998 УЖЕ хватало на себя и внуков по острову с яхтой.
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10.09.2020 13:51 Відповісти
Там и папа - бизнесмен ещё тот.
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10.09.2020 14:46 Відповісти
Открыл Википедию-Там написано что партию регионов создавал Порошенко и Азаров.
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10.09.2020 15:44 Відповісти
ну и?
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10.09.2020 15:59 Відповісти
А ещё в названии "Партия Регионов" есть буква "Г". А знаешь у кого ещё есть такая буква в имени? У Гитлера! ***, чувак, 2000 год - какая тебе в жопу разница кто основал партию, если на тот момент ещё даже Кучму не скинули от корыта?
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27.09.2020 14:39 Відповісти
Ещё там написано ,со слов Пети ,что он в 1986 -ом году создавал компьютерные технологии и поэтому купил Волгу в 25 лет,а не потому что его папа был комунистом.
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10.09.2020 15:46 Відповісти
и что?
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10.09.2020 16:00 Відповісти
Что и?
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10.09.2020 16:11 Відповісти
что что?
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10.09.2020 16:12 Відповісти
Да, так написано. Можешь опровергнуть - давай, иначе просто свали в закат, балабол.
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27.09.2020 14:45 Відповісти
это тот, кто вытянул Украину из ямы...
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10.09.2020 11:31 Відповісти
ПЕТРОВИЧ-ты ДЭБИЛ ???
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10.09.2020 13:09 Відповісти
Тот, который срет тебе в штаны
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10.09.2020 14:46 Відповісти
Пятый президент Украины.
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10.09.2020 09:58 Відповісти
Порошенко - лучший президент независимости Украины из всех кто был
это настоящий Гетьман, которого уважает весь мир
а кто такой зеленский? дурачек которого никто в мире не принимает, и не воспринимает в серьёз, он только может кататься по Украине и открывать дороги и мосты которые начинались строится при Порошенко, Зе даже меры городов не уважают, его таскают за собой на привязи как собачку и боятся оставить одного как бы ничего лишнего не ляпнул
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10.09.2020 10:33 Відповісти
Фантомас, ЗОЛОТЫЕ слова!
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10.09.2020 11:33 Відповісти
Fantomas, а ви знаєте, що саме за правління Порошенка США та їхні союзники нарешті змогли визначитися з характером влади в Україні? Її назвали так: мафія при владі.
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10.09.2020 11:36 Відповісти
З Расєї видніше
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10.09.2020 12:21 Відповісти
Що вам з Московії видніше? Там у вас також суцільна мафія - від Сені Могілєвіча йде і йому подібним які розкидані по всьому світові
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10.09.2020 12:54 Відповісти
Ну то я вас мав на увазі, як що не так, звиняйте...
Але ПОРОХ при порівнянні з Зе клоуном це еталон патріота України
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10.09.2020 13:29 Відповісти
А ты что Сеню Толстого знаешь?... Случайно не ты с ним под"Березкой " чеки ломал))))))...
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10.09.2020 20:45 Відповісти
"Її назвали так: мафія при владі."
А зараз що вам "США та їхні союзники" кажуть?
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10.09.2020 12:54 Відповісти
Ну, як назвали тоді, так назвали; то було офіційно. Так воно і було насправді, адже Порошенко і його банда не дозволяли бізнесу розвиватися, не дозволяли завозити гроші з закордони аби запускати власні справи, суди всі були паралізовані і він реформи не провів. Тепер що американці можуть сказати - розводять руками. Не вони ж цього дегенерата обрали. А було чотири українця в списку претендентів на посаду президента: Гриценко, Безсмертний, Новак, Смєшко. Але народ вперто обирає лише з представників політичної нації...
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10.09.2020 12:59 Відповісти
"...Гриценко, Безсмертний, Новак, Смєшко."
Ви знаєте, як зветься все те, що ви щойно перелічили? Відповідь: політичні трупи. Я не знаю, хто таке Смєшко, і за що він має бути головнокомандувачем України. Гриценко став трупом ще під час Революції гідності. Як? Та дуже просто: він не проявив себе взагалі тоді, коли мав нагоду те зробити. Ну не та він людина, яка має бути на чолі держави у стані війни. Ви вигадуєте собі фантастичну постать Гриценко так само, як те робили малокультурні телеглядачі зіц-Зєлупи, вкладаючи в нього всю свою дурість, яка їм спадала на думку. Щось не було чутно про те, що "Полковнік" хоча б будь-яким чином був стурбований російсько-українською війною - він не пішов попереду. Віш взагалі в бік фронту не пішов. Гриценко не був помічений у добрих справах. То нахіба за нього треба голосувати - незрозуміло.

А про ставлення америкнців до персони Порошенко як, начебто, представника "мафї", то є ваша вигадка, бо справжні представники мафії не є в'їздними до США, наприклад, Ахмєтов.
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10.09.2020 13:19 Відповісти
И Каломой💩скоро ждёт арест от ФБР
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10.09.2020 18:12 Відповісти
дурарёк, как у меня бизнес так и у моих друзей только и развился при Порохе, и мораторий он вводил все 5 лет что б бизнес не трогали, Зе сейчас наоборот кинул всех кого можно бизнес кошмарить
ты слепой или бот просто?
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10.09.2020 14:03 Відповісти
Що таке "дурарёк" - не знаю, бо з таким не обізнаний. Я кажу про науково-техчні проекти, а не про купи-продай; такі проекти, які швидко здатні змінити сальдо в торгівлі з негативного на позитивне. Нагадаю, що при Порошенко під кінець його діяльності у нас було мінус 10 мільярдів доларів в рік тому, що масово-ціновий експортний показник був і є лише на рівні 200-350 доларів за тонну продукції. В моїх технологіях цей показник починається від 10 тисяч і до 100 тисяч доларів за тонну продукції. І сальдо за рік вже вивернулося б в інший бік. Тому не треба мені кримінального авторитета Вальцмана нав'язувати. Ситий цим бандитом по горло. Я голосую лише за слов'ян. Нагадаю, що останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест і за його правління рівень розвитку України був на рівні найпередовіших країн Західної Європи. Тому самі перестаньте валяти ваньку.
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10.09.2020 23:14 Відповісти
ОХ і ЗЕбіл, звідкіля Ви беретеся.
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10.09.2020 19:06 Відповісти
т.е. США помогало мафии в Украине.. сами то поняли что ляпнули? ))
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10.09.2020 14:00 Відповісти
тоже с этим согласна....как же эти кролики боятся Порошенко...даже честно признаются...и еще про Оман ушел от ответа...видно было по реакции на вопрос, что знает много, но решил своего бывшего дружка не подставлять...
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10.09.2020 13:34 Відповісти
старый гебнявый мухомор , факт - зелемразь работает на путлера ! Зря ж … рвёшь
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10.09.2020 18:09 Відповісти
Заманили террорюг позорных...
Террорюгам упоротым по 3 годика испольнилось, что их как имбецилов заманивают туда, куда нужно и кому нужно??
Террорюги прибыли убивать и это точка - иного занятия у этих мразей нет. Соответственно всем вышка через публичное четвертование.
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10.09.2020 09:37 Відповісти
У цій історії з вагнеровцамі є один позитивний момент: тепер не тільки ми, а й американці знають, що шмаркля на стороні Путлера.
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10.09.2020 09:56 Відповісти
Зеленський з Коломойським портять імідж всім євреям. Через таких і сформувалася думка про єврея крадія і здирника.
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10.09.2020 09:57 Відповісти
Не рассказывайте. Они - типичные.
И дежурные хитрожопые, которые изображают "патрийотов" - тоже.
Цель у них одна - сделать из Украины гешефт.
Не покупайтесь на кагальные хитрости и выбирайте правильно...
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10.09.2020 12:44 Відповісти
богдан обиженка-обиженка и его вчерашний НЕ трезвый спич равен.....гори сарай - гори и хата.
в историю с вагнеровцами НЕ ВЕРЮ, слишком притянуто и НЕ реально.
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10.09.2020 10:53 Відповісти
Для 73% ИДИОТОВ, ЗЕленая тВАРЬ с 95-м кВАРТАЛОМ-----"государственники", типа януковощ у Чучмы -"хозяйственник".
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10.09.2020 11:58 Відповісти
Хочу зазначити, що цей Андрій Богдан зараз на 100% на боці українського народу і це треба використати обов'язково.
Як це буває? А так завжди є, коли особа зазнає ОСОБИСТО образу від того, кому вона служить. Ось характерні приклади з нашої історії: 1) Богдан Хмельницький повстав проти поляків лише після того, як його маєток в Суботові був пограбований польським урядником і польський король не відреагував на звернення; 2) Десь 1703-1705 р. гетьман Правобережної України Семен Палій передав свою булаву Іванові Мазепі закликаючи його стати гетьманом обох частин України, але Мазепа видав Палія цареві Перові -1; і саме тому Мазепа став для Палія особистим ворогом № 1 і з 1709 р. воював з остервенінням проти Мазепи на боці Петра 1-го; 3) 1708 р. Іван Мазепа вирішив відійти від Петра 1-го лише після того, коли Петро1-й наніс йому особисту образу - дав ляпаса на плацу перед усім народом.
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10.09.2020 11:33 Відповісти
а не БЄні він ще служить?
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10.09.2020 13:15 Відповісти
Цікаві приклади, але арахаічні. Це приклади феодальних відносин, що навіть не смішно в 21 ст. Якщо українці досі вибирають політиків що керуються не приципами а особистими образами, то ми самі вині що у нас все погано.
Поэтому я двумя руками "За" скорейшую урбанизацию населения Украины. 3% фермеров среди всего населения вполне достаточно для эффективного сельского хозяйства. Долой сужрикоязычные рассадники подлого хуторского менталитета,который разьедает нашу страну изнутри.
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10.09.2020 15:31 Відповісти
А що ви про 21-стоіччя? Ми відійшли від режиму московської Комуністичної партії і прибули не в наше одвічне українське демократичне звичаєве право, а в режим Стаціонарного Бандита. І це в 21-му сторіччі. Це навіть гірше за феодальні зв'язки і правила гри.
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10.09.2020 23:18 Відповісти
ну то что членограй таки использованый гандон уже нет сомнения.так обосраться надо уметь, талант не прокуришь не пропьешь.

как по мне , зебарану осталось либо застрелится либо подать в отставку и автоматом на зону вместе со своим завхозом дерьмаком, консервой фсб.
этому зеленому говну никто их уважаемых людей руку не подаст, потому что бубочка гей, как по народному вы знаете
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10.09.2020 11:44 Відповісти
У Вовы просто кровь течет другая , заражена она пиаринфекцией - ролики видосики , его персона и игра в них -это все питает его мозг, для этого у мозга не развилось извилин больше, кровь президента "углубляет" эти пиаризвилины еще с большим напором - с сцарским...
Вывод что страшнее - такие мозги или предательство? Богдан охоче надеяться что виноваты мозги , ну это он так огласил... А что он думает и знает?
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10.09.2020 12:15 Відповісти
Он просто - не украинец...
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10.09.2020 12:40 Відповісти
До справи в трибуналі цього не ПРишиєш! Уявіть, як зараз усим тим з силовиків, хто робив заяви про утку із Креміля зі справою вагнерівців... а вони українці? й куди їм тікати ?
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10.09.2020 12:59 Відповісти
Трибунал? Гілляка, пані, гілляка...
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10.09.2020 13:05 Відповісти
там туї зараз у Києві, гілляки не дуже міцні...
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10.09.2020 13:14 Відповісти
А тую у дупу?
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10.09.2020 14:36 Відповісти
Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3758
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10.09.2020 12:19 Відповісти
имбецил?
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10.09.2020 16:01 Відповісти
Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1966
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10.09.2020 12:22 Відповісти
Это серьезный зашквар
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10.09.2020 12:31 Відповісти
Нужно понимать - у хитрожопых - другая родина - не Украина.
Украина для них гешефт.
Сделали выбор - жрите - лайно...
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10.09.2020 12:39 Відповісти
Принагідно нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест; він застерігав, що так звані "буржуазні націоналісти" типу Лук'яненко, Чорновола та Гориня небезпечні для України тим, що за їхніми спинами стоять світові сіоністи. Пройшли роки. І хіба Петро Шелест був не правий? А при Шелесті рівень розвитку України був на рівні провідних країн тодішньої Західної Європи.
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10.09.2020 12:50 Відповісти
Типичный ответ хитрожопого. Как и фамилия.
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10.09.2020 13:01 Відповісти
В последнее время Зеленский стал активно употреблять наркотики, в частности нюхать кокаин. Нюхают вместе с Тищенко, Ермаком и Кошевым. Голимые наркоманы. Именно по-этому Зеленский ничего не будет делать с Ермаком, даже имея на руках "железные доказательства" государственной измены Ермаком.
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
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10.09.2020 14:40 Відповісти
И Богдан, по-моему, туда же, такой же нарик, как и те. Посмотрите на его зрачки хотя бы даже в этом ролике. Очень похоже на опиоиды.
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10.09.2020 16:01 Відповісти
Вполне возможно.
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10.09.2020 18:17 Відповісти
Интересненькое интервью.
Зебилы, так была операция или нет? Что скажите? Кому верить?
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10.09.2020 14:42 Відповісти
СЛУЧИЛОСЬ И ОБСТОИТ ВСЕ ИМЕННО ТАК , КАК ЗЕЛИБОБОВСКИЙ ЛОХТОРАТ И ПРЕДУПРЕЖДАЛИ - КАК ПО НОТАМ, БУКВАЛЬНО ПО ПУНКТАМ.
А БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ
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10.09.2020 14:45 Відповісти
Наш гандон везде поспел.
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10.09.2020 15:57 Відповісти
Я этого мошенника-решалу Богдана просто ненавижу. Рузкий-глаз узкий.
Опять во власть лезет воровать и мутить. Думает проскочит. По спискам, может быть.
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10.09.2020 18:33 Відповісти
Возникает один вопрос - у власти предатели или просто дебилы?
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10.09.2020 20:23 Відповісти
Дякуємо, Юра, за інформацію!
Дякуємо, що не даєте Україні втратити шанс перемоги у Великій Вітчизняній Війні за незалежність над Московським Улусом!
НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ!
Народ і Бог з Вами!!!
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10.09.2020 20:24 Відповісти
Обоих мразей = к стенке.
Зеленую, опухшую и жырную кабанюку до кучи.
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10.09.2020 20:28 Відповісти
Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8408
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10.09.2020 20:29 Відповісти
скорее всего поджог машин - это ответка из десятих. Уж очень насолил бизнесу ударный квартет Федоровича - три Андрея и примкнувший к ним Ренат. Дела Юли и Юрася чего стоят.
В конце ударного интервью досточтимый БАЙ даже предложил одного из Андреев в качестве лидера центра. Во как.
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10.09.2020 21:56 Відповісти
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