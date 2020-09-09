Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців". ВIДЕО

Ексголова Офісу президента України Андрій Богдан підтвердив проведення спецоперації із затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Про це Богдан заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, пише Цензор.НЕТ.

На запитання, чи вірить він, що у спецоперації все саме так, як описав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Богдан відповів: "Я не вірю, я знаю, що було саме так. Там навіть гірше все". Він підтвердив кожен момент: ГУЗР готувало спецоперацію разом зі США, найманців заманювали в Білорусь, обіцяючи роботу.

Операцію готували більше року. "Її зруйнував один телефонний дзвінок. Людина, яка зробила цей дзвінок, фактично зізналася, що це зробила [...] з найближчого [оточення президента]", - сказав Богдан, але відмовився називати прізвище, додавши, що про це скоро "розповість прокурор у цій справі".

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За словами Богдана, Зеленський не скасовував операцію, а "погодився з тим, що треба перенести на кілька днів". Пов'язано це з бажанням створювати позитивний піар-образ у зв'язку з близькими виборами: "І для нього перемир'я - головний запит". При цьому колишній голова ОП не підтвердив, що дзвінок був до Росії.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.