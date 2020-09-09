Офіс президента про участь найманців РФ в інспекції позицій ЗСУ поблизу Шумів: "Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі"
Інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
В Офісі президента підкреслюють, що інспектування здійснюють не сторони конфлікту, а ОБСЄ в супроводі представників сторін.
"ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною. Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі. Якщо хтось не розуміє можливого механізму такого інспектування, рекомендуємо освіжити в пам'яті історію діяльності СЦКК, а також пункт 2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей – ту частину, яка визначає сторони на лінії розмежування і яка дісталась Україні у спадок від деяких "великих" дипломатів", - говориться в коментарі ОП.
"Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно", - додали в офісі Зеленського.
В Офісі президента звертають увагу, що "люди, які стоять зі зброєю навпроти українських військ на Донбасі, є об'єктивним фактом".
"Вони використовують бойові дії собі на користь. Україна ж використовуватиме правду та реальний стан речей на лінії розмежування для того, щоб позбавити окупантів будь-якого шансу посилити тиск на нашу державу", - пояснили в ОП.
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.
Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.
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https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-09-09/o-chem-molchat-u-zelenskogo-nazvano-mesto-kuda-boeviki-styanuli-desyatki-gradov/208851 переглянути новину українською
Сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело", общественный активист и военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал место, куда боевики стянули военную технику.
Об этом он https://apostrophe.ua/article/society/accidents/2020-09-09/boeviki-styagivayut-tehniku-polnyim-hodom-a-myi-molchim-chto-ne-tak-s-peremiriem-na-donbasse/34891 сказал "Апострофу".
"И главное, о чем молчат. Неподалеку от города Миусинска, луганское направление, сконцентрировано 20 единиц систем залпового огня "Град" БМ-21", - сказал он.
По его словам, все эти данные подтверждены миссией ОБСЕ, но их не афишируют.
"Мы должны были выйти с этими данными и заявить: "Уважаемые, а что происходит". В то время, когда мы говорим о безальтернативном соблюдении режима тишины, происходят накопление, передислокация, и главное, учения вооруженных формирований боевиков. И интересно, что легендой их учений является наступление на их позиции Вооруженных сил Украины", - считает Снегирев.
Российские оккупанты заняли новые позиции недалеко от Мариуполя - ОБСЕ
из сообщения ОБСЕ стало известно, что БПЛА организации дальнего радиуса действия зафиксировал новую 170-метровую траншею боевиков «Донецкой народной республики» рядом с оккупированной российско-оккупационными войсками России Григорьевкой, что немного севернее Мариуполя.
В это же время, 4 августа, согласно данным представителей Специальной мониторинговой миссии, таких окопов еще не было. Другими словами, имеет факт грубого нарушения текущего перемирия, которое на Донбассе было объявлено 27 июля. В рамках соглашения обе стороны обязались не создавать новые, а также не укреплять уже действующие позиции--- и НИКАКОЙ рекции зеленой плесени!
Руководство страны вступило в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората и не отдает отчет, что эти действия наносят тяжелый урон национальной безопасности.
чмошники
Бандитам открыли двери в квартиру, что бы они увидели, что вы не готовитесь их бить.
ЭТО ДНО
его и всю его кодлу будем судить за ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ!
Хай здасть аналіз, у незалежній лабораторії у присутності журналистів Прямого...
Не бажає??? Гордість не дозволяє???
А здати інтереси країни йому, як два пальці обісцяти??? Щоби вбивці українців інспектували ВСУ??? Тобто який він прещидент України, якщо насрати йому, на її гідність???
ты для них, бени-хйлов, - ганчирка, половая тряпка, расходный материал
Почему никто из военный представителей ВСУ и ОБСЕ инспекцию позиции оккупантов РФ не проводит??? Что за маразм односторонний. Лохи будут врагу.. показывать позиции ВСУ.
Ото недоумки...антиукраинское решение в ОП.