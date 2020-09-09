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ОБСЄ (3481) Донбас (22348) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725) Офіс Президента (1998)

Офіс президента про участь найманців РФ в інспекції позицій ЗСУ поблизу Шумів: "Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі"

Офіс президента про участь найманців РФ в інспекції позицій ЗСУ поблизу Шумів:

Інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В Офісі президента підкреслюють, що інспектування здійснюють не сторони конфлікту, а ОБСЄ в супроводі представників сторін.

"ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною. Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі. Якщо хтось не розуміє можливого механізму такого інспектування, рекомендуємо освіжити в пам'яті історію діяльності СЦКК, а також пункт 2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей – ту частину, яка визначає сторони на лінії розмежування і яка дісталась Україні у спадок від деяких "великих" дипломатів", - говориться в коментарі ОП.

Читайте також: Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше

"Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно", - додали в офісі Зеленського.

В Офісі президента звертають увагу, що "люди, які стоять зі зброєю навпроти українських військ на Донбасі, є об'єктивним фактом".

"Вони використовують бойові дії собі на користь. Україна ж використовуватиме правду та реальний стан речей на лінії розмежування для того, щоб позбавити окупантів будь-якого шансу посилити тиск на нашу державу", -  пояснили в ОП.

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи"
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Топ коментарі
+55
То есть - даже разведки не нужно - просто заявить "мы вам не доверяем" и эти дятлы готовы показать врагу все сами...
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09.09.2020 21:16
+54
Офис Президента про участие наемников РФ в инспекции позиций ВСУ у Шумов: "Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду собственными глазами" - Цензор.НЕТ 4557
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09.09.2020 21:20
+47
Офис Президента про участие наемников РФ в инспекции позиций ВСУ у Шумов: "Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду собственными глазами" - Цензор.НЕТ 3959
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09.09.2020 21:21
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Сторінка 4 з 4
О чем молчат у Зеленского: названо место, куда боевики стянули десятки "Градов"Среда, 09 сентября 2020, 20:38

https://apostrophe.ua/ua/news/society/2020-09-09/o-chem-molchat-u-zelenskogo-nazvano-mesto-kuda-boeviki-styanuli-desyatki-gradov/208851 переглянути новину українською

Сопредседатель общественной инициативы "Правое Дело", общественный активист и военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал место, куда боевики стянули военную технику.
Об этом он https://apostrophe.ua/article/society/accidents/2020-09-09/boeviki-styagivayut-tehniku-polnyim-hodom-a-myi-molchim-chto-ne-tak-s-peremiriem-na-donbasse/34891 сказал "Апострофу".
"И главное, о чем молчат. Неподалеку от города Миусинска, луганское направление, сконцентрировано 20 единиц систем залпового огня "Град" БМ-21", - сказал он.
По его словам, все эти данные подтверждены миссией ОБСЕ, но их не афишируют.
"Мы должны были выйти с этими данными и заявить: "Уважаемые, а что происходит". В то время, когда мы говорим о безальтернативном соблюдении режима тишины, происходят накопление, передислокация, и главное, учения вооруженных формирований боевиков. И интересно, что легендой их учений является наступление на их позиции Вооруженных сил Украины", - считает Снегирев.
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09.09.2020 23:24 Відповісти
и в это же время...
Российские оккупанты заняли новые позиции недалеко от Мариуполя - ОБСЕ
из сообщения ОБСЕ стало известно, что БПЛА организации дальнего радиуса действия зафиксировал новую 170-метровую траншею боевиков «Донецкой народной республики» рядом с оккупированной российско-оккупационными войсками России Григорьевкой, что немного севернее Мариуполя.
В это же время, 4 августа, согласно данным представителей Специальной мониторинговой миссии, таких окопов еще не было. Другими словами, имеет факт грубого нарушения текущего перемирия, которое на Донбассе было объявлено 27 июля. В рамках соглашения обе стороны обязались не создавать новые, а также не укреплять уже действующие позиции--- и НИКАКОЙ рекции зеленой плесени!
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09.09.2020 23:36 Відповісти
Даже пушилин может "додавить" президента Украины простой угрозой начать боевые действия.
Руководство страны вступило в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората и не отдает отчет, что эти действия наносят тяжелый урон национальной безопасности.

чмошники
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09.09.2020 23:38 Відповісти
Дебилы,***...
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09.09.2020 23:39 Відповісти
чокнутые

Бандитам открыли двери в квартиру, что бы они увидели, что вы не готовитесь их бить.

ЭТО ДНО
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09.09.2020 23:41 Відповісти
После изгнания Зеленского с поста президента,
его и всю его кодлу будем судить за ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ!
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09.09.2020 23:53 Відповісти
Сначала нужно будет добиться успеха но экстрадиции из Израиля. Что сложно.
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10.09.2020 00:16 Відповісти
Цікава ситуація виходить, прийшли два Іван і Федя до Вовочки, Іван гвалтує Вовочки жінку, Вовочка задумався, щоб Іван зупинився треба нічого йому не робити, Федя каже, Вовочка, якщо ти не віриш що він і так не робить те що ти бачиш, то можемо покликати Іванового брата щоб він побачив, що ти не рятуєш свою дружину
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10.09.2020 00:13 Відповісти
Офіс президента про участь найманців РФ в інспекції позицій ЗСУ поблизу Шумів: "Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі" - Цензор.НЕТ 9388
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10.09.2020 00:14 Відповісти
Вы нечего не понимаете, это военная хитрость по еврейски.
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10.09.2020 00:30 Відповісти
Я не вірю, що Зеленський не наркоман...
Хай здасть аналіз, у незалежній лабораторії у присутності журналистів Прямого...
Не бажає??? Гордість не дозволяє???
А здати інтереси країни йому, як два пальці обісцяти??? Щоби вбивці українців інспектували ВСУ??? Тобто який він прещидент України, якщо насрати йому, на її гідність???
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10.09.2020 00:36 Відповісти
зеля, не старайся понравиться пдрсам, которые, к тому же, тебя в упор не видят..
ты для них, бени-хйлов, - ганчирка, половая тряпка, расходный материал
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10.09.2020 01:05 Відповісти
враг рассия и ее марионетки, хотят убедится что им ничего не мешает начать наступление, в том направлении, где гарантии от кого ?!

Почему никто из военный представителей ВСУ и ОБСЕ инспекцию позиции оккупантов РФ не проводит??? Что за маразм односторонний. Лохи будут врагу.. показывать позиции ВСУ.
Ото недоумки...антиукраинское решение в ОП.
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10.09.2020 01:39 Відповісти
А почему нет инспекции позиции боевиков РФ? Что за игра в одни ворота? На чьей стороне офис президента? Ятак понял на стороне кремля.
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10.09.2020 01:45 Відповісти
Зеленое чмо должно бьіть уничтожено-ликвидировано
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10.09.2020 03:25 Відповісти
наследство от некоторых "больших" дипломатов", - зебики и то разбазаривают, своим отведением войск с ранее занятых территорий...
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10.09.2020 05:25 Відповісти
А ПРИ ЧЁМ ТУТ НЕДОВЕРИЕ К ПРОИСХОДЯЩЕМУ !!!??? ТУТ ГЛАВНОЕ НЕДОВЕРИЕ К КОРРУПЦИОНОЙ ВЛАСТИ !!!
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10.09.2020 05:52 Відповісти
Якщо називати речі своїми іменами, то багато чого не потребує подальших пояснень. Наприклад: ОП України - офіс агентури російської федерації, діючий піЗЕдент України - агент впливу кремля, Єрмак - зв'язківець між кремлем і ОП України.
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10.09.2020 09:19 Відповісти
Правда тут одна, Зеленый выкидышь хочет в Ростов!
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10.09.2020 09:34 Відповісти
Ну що "патрійоти" Швабоди, нацсук, УнаУнсо, Руху,Родіни оцінили дії двох президентів: Порошенко, коли нас обстрілювали навіть з території росії, заходило 9 батальонних груп і нерозуміння в світі, що діється, бо кожний електроприбор гавкав за хунту і переворот. Не було грошей, армії і міліції, яка заховалася по домах. Зрадник януковис колоною машин вивозив в московію золото-валютні резерви, політики прикупили по пару мросійських прапорців і мали колорадську стрічку... І він не здавався, захищав Україну. І зараз, коли є санкції, армія, гроші і наші війська у вигідній позиції, параша тріщить по швах, а наш новий президент сам без мила здає наші інтереси. То де ви? Де Семенченки-Грішини, Параски, Шабуніни, Лещенко, Наєми???
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10.09.2020 09:45 Відповісти
Я не довіряю не зеленському ні Кравчуку. Обидва брехуни і зрадники. Ні ОБСЄ, де повно росіян. Довіряю лише вбитим російським окупантам і українським патріотом.
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10.09.2020 09:53 Відповісти
Я не уверен, но думаю, что совместное инспектирование, по обоим сторонам окопов, это большой прогресс в этапе прекращения войны. Недовольными могут быть только ястребы, жаждущие крови.
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10.09.2020 09:55 Відповісти
Що ж, тепер, у випадку атаки на українські позиції з боку прокацапських окупантів ОП не матиме жодної відмазки.
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10.09.2020 10:37 Відповісти
чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство, мы прогнулись перед кремлёвской марионеткой чепушилиным и допустим террористов на наши позиции - пояснили в ОП
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10.09.2020 11:15 Відповісти
вопрос офису президента : вы дураки или только прикидываетесь?...кому нужно что-то доказывать?_.убийцам украинского народа?...эти же убийцы обвиняют Германию в отравлении Алексея Навального....и что, Германия должна теперь пригласить всю кремлевскую мафию в лабораторию Бундесвера и обьяснить как она установила что это "Новичок" и доказать почему Германия не могла отравить Алексея? .. Цитирую главного папуаса кремлевского МИДа и в случае с ОП Украины с ним полностью согласна : " Дебилы, ***"
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10.09.2020 13:28 Відповісти
Хотіли влаштувати зраду-обісрались і тепер влаштовують нам цирк на дроті...
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10.09.2020 16:48 Відповісти
Офіс президента про участь найманців РФ в інспекції позицій ЗСУ поблизу Шумів: "Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі" - Цензор.НЕТ 3362
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10.09.2020 20:44 Відповісти
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