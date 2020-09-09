Офіс президента про участь найманців РФ в інспекції позицій ЗСУ поблизу Шумів: "Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі"

Інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

В Офісі президента підкреслюють, що інспектування здійснюють не сторони конфлікту, а ОБСЄ в супроводі представників сторін.

"ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною. Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі. Якщо хтось не розуміє можливого механізму такого інспектування, рекомендуємо освіжити в пам'яті історію діяльності СЦКК, а також пункт 2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей – ту частину, яка визначає сторони на лінії розмежування і яка дісталась Україні у спадок від деяких "великих" дипломатів", - говориться в коментарі ОП.

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"Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно", - додали в офісі Зеленського.

В Офісі президента звертають увагу, що "люди, які стоять зі зброєю навпроти українських військ на Донбасі, є об'єктивним фактом".

"Вони використовують бойові дії собі на користь. Україна ж використовуватиме правду та реальний стан речей на лінії розмежування для того, щоб позбавити окупантів будь-якого шансу посилити тиск на нашу державу", - пояснили в ОП.

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

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