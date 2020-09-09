В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов
Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Жодної інформації, жодних документів стосовно операції "Вагнер" в Апараті Ради нацбезпеки і оборони немає і не було. Тому що відбувалося, як відбувалося - це можуть знати тільки ті люди, які до цього мають безпосереднє відношення, якщо це було", - сказав він.
Секретар РНБО підкреслив, що кожен керівник відповідає за роботу свого відомства та нагадав, що апарат РНБО є координуючим органом і безпосередньо не займається такими операціями.
Топ коментарі
+18 olele
показати весь коментар09.09.2020 21:50
+18 vitalmod
показати весь коментар09.09.2020 21:52
+16 Eispickel
показати весь коментар09.09.2020 22:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Правди не сховаєш
Серед лиха та дуреп
Долі не придбаєш.(с)
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
Фуєва хмара ЫкЫкспердів -хрюкотає...
🤣🤣
Усем рвут...
🤣🤣
Вам виднее..))
Ваши отношения, голубки, никого не интересуют здесь..))
З своїми "партнерами" Вам сімейного щастя та лубові!!
Бувайте!
😁
давай удачи . и береги жопу . Богдан сейчас в активном поиске
-Нет.
-И я не вижу... А он есть!
а вдруг брешете наглым образом... а им обидно
И лошари..
😎
А если нагреть паяльник?
Попробуйте по нормальному жовто-блакитному.
Если СБУ не делится информацией с СНБО даже в общих чертах, без подробностей (подробности - тайна работы СБУ), получается, что СНБО - орган, который не в курсе, что происходит в стране с вытекающими отсюда последствиями для легитимности СНБО.
А в процессе следствия можно сделать запрос и в США. И, если наши следаки попробуют выгораживать ЗЕ, ЦРУ его сольет и глазом не моргнет.
Они с ****** так удачно вывезли вагнеровцев и не в последний раз. Так нафига ж сдавать малину?
Шо такое какая-то зеленая кулеба? Эту кулебу и ЗЕ на ...ую крутят все от Трампа, ***** и Луки до Пушилина.
Вспомни заявления кулебяки про сбитый в Иране самолет. Клал Иран на все его заявления с прибором и сделал по-своему.
лубитєлям играть Вагнера на кожаной флєйтє *****, че запереживались??
Писєц им будет...
На чиєму возі їдешь - того й пісню співаєш.
Вот только все эти песни потом будут материалами следствия. И все, кто потворсвовал государственной измене, будут соучастниками государственной измены.