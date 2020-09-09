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Новини Агресія Росії проти України
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Данілов (1259) РНБО (2244) ПВК Вагнер (1534)

В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов

В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з

Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодної інформації, жодних документів стосовно операції "Вагнер" в Апараті Ради нацбезпеки і оборони немає і не було. Тому що відбувалося, як відбувалося - це можуть знати тільки ті люди, які до цього мають безпосереднє відношення, якщо це було", - сказав він.

Секретар РНБО підкреслив, що кожен керівник відповідає за роботу свого відомства та нагадав, що апарат РНБО є координуючим органом і безпосередньо не займається такими операціями.

Читайте також: Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан
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Топ коментарі
+18
В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов - Цензор.НЕТ 1978
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09.09.2020 21:50
+18
Смешные земрази... этим только военный трибунал.
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09.09.2020 21:52
+16
В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов - Цензор.НЕТ 435
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09.09.2020 22:19
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В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов - Цензор.НЕТ 1978
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09.09.2020 21:50 Відповісти
Не дивись козак у степ
Правди не сховаєш
Серед лиха та дуреп
Долі не придбаєш.(с)
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09.09.2020 22:12 Відповісти
В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов - Цензор.НЕТ 435
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09.09.2020 22:19 Відповісти
Ну ясен-красен нет!
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09.09.2020 21:51 Відповісти
Какой-такой павлин-мавлин? Не видишь? Ми кушаем..
В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов - Цензор.НЕТ 2153
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09.09.2020 21:52 Відповісти
Смешные земрази... этим только военный трибунал.
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09.09.2020 21:52 Відповісти
Це не смішно. Це чоловік повідомив про власне алібі. Отже, розумний. Знає, чим запахло.
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09.09.2020 22:18 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/ Первичной информацией об этой операции со стороны Украины обладали
1. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
2. Президент Украины Зеленский которого Бурба лично проинформировал напрямую, в обход министерства обороны и главнокомандующего ВСУ Хомчака и который непосредственно санкционировал проведение операции.
3. Глава ОП Украины Ермак непосредственно присутствовавший при докладе Бурбы.
4. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Демченко
Все остальные были привлечены уже на этапе свершившегося факта, уже после задержания в Беларуси.
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09.09.2020 21:54 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%bb%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.html Богдан подтвердил слив спецоперации с вагнеровцами человеком «из самого ближайшего» окружения Зеленского
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09.09.2020 21:58 Відповісти
всі папери спалили...,хто готував також зникне?
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09.09.2020 21:58 Відповісти
И Ермак наверное готов поклясться что это правда!
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09.09.2020 21:58 Відповісти
Дана команда -ХРЮ...
Фуєва хмара ЫкЫкспердів -хрюкотає...
🤣🤣
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09.09.2020 22:00 Відповісти
а зеленые мрази в свою очередь рвут жопу доказывая что Зеля ничего не сливал
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09.09.2020 22:07 Відповісти
Еще каак рвут!!
Усем рвут...
🤣🤣
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09.09.2020 22:20 Відповісти
как сказал один мой коллега-конкурент " если сильно рвать жопу то она когда нибудь может порваться " будешь потом мало того что зеленый так еще и разорванный сзади
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09.09.2020 22:26 Відповісти
Коллега коллеги не конкурент..
Вам виднее..))
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09.09.2020 22:40 Відповісти
" Коллега коллеги не конкурент.." да что ты говоришь ? а если у нас с ним одинаковый бизнесс ? мы с ним и коллеги и конкуренты
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09.09.2020 22:46 Відповісти
Аггааа.. Прративныя конкуренты..
Ваши отношения, голубки, никого не интересуют здесь..))
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09.09.2020 22:50 Відповісти
зеленый ты дурачек ?
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09.09.2020 22:53 Відповісти
Шукаєш з ким лишньою хромосомою поділитися??
З своїми "партнерами" Вам сімейного щастя та лубові!!
Бувайте!
😁
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09.09.2020 23:01 Відповісти
ты за Зелю голосовал . тебе и двумя хромосомами уже не помочь
давай удачи . и береги жопу . Богдан сейчас в активном поиске
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09.09.2020 23:05 Відповісти
Вазэлін Вам в ДУПОмогу!!))
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09.09.2020 23:09 Відповісти
мне без надобности . оставь себе . выбрал Зелю готовь вазелин и вилку ( лапшу снимать )
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09.09.2020 23:14 Відповісти
🤣🤣
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09.09.2020 23:17 Відповісти
Понятно, может потому что ты там сидишь и ушами хлопаешь?
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09.09.2020 22:02 Відповісти
Нема інформації, бо не велєно її мати.
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09.09.2020 22:02 Відповісти
у тебя прокси отклеялось зебил
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09.09.2020 22:08 Відповісти
Ага, у вас тоже, вы вместе в Москве вещает https://lenta.ru/news/2020/09/09/bogdan/.
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09.09.2020 22:11 Відповісти
-Ты видишь крота?
-Нет.
-И я не вижу... А он есть!
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09.09.2020 22:03 Відповісти
яке РНБО, така і інформація
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09.09.2020 22:04 Відповісти
у сивохо уточни, оно в курсе, если не у королевской
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09.09.2020 22:05 Відповісти
ой...так надо чтоб кто-то от вагнеровцев вас проинспектировал !)))
а вдруг брешете наглым образом... а им обидно
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09.09.2020 22:06 Відповісти
Канешна нет ! Аткуда ?? ...( пілядь)
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09.09.2020 22:06 Відповісти
Даю наВодку- тама попуаси з бушменами були задіяні...
И лошари..
😎
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09.09.2020 22:07 Відповісти
В Аппарате СНБО нет никакой информации по операции с "вагнеровцами", - Данилов/Нет. Не был.Не участвовал. Открещивается от предателей кодлана Коломойского ветеринар зооуголка горпарка.
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09.09.2020 22:08 Відповісти
Мы не причем!
А если нагреть паяльник?
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09.09.2020 22:10 Відповісти
""Никакой информации, никаких документов по операции "Вагнер" в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было " ну и что это доказывает ? операция как бы тайная и афишировать ее было не обязательно
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09.09.2020 22:13 Відповісти
Значит зеленый аппарат гимно, не фунциклирует..
Попробуйте по нормальному жовто-блакитному.
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09.09.2020 22:13 Відповісти
"Никакой информации, никаких документов по операции "Вагнер" в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны нет и не было"

Если СБУ не делится информацией с СНБО даже в общих чертах, без подробностей (подробности - тайна работы СБУ), получается, что СНБО - орган, который не в курсе, что происходит в стране с вытекающими отсюда последствиями для легитимности СНБО.
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09.09.2020 22:13 Відповісти
Не вопрос. Следствие все покажет. Отказ начинать следствие равносилен признанию ЗЕ и Ермака в государственной измене.

А в процессе следствия можно сделать запрос и в США. И, если наши следаки попробуют выгораживать ЗЕ, ЦРУ его сольет и глазом не моргнет.
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09.09.2020 22:15 Відповісти
Можно попроще, спросить у Лукашенка, кто ему звонил из Офиса?
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09.09.2020 22:21 Відповісти
А Луке какой резон подставлять своих?

Они с ****** так удачно вывезли вагнеровцев и не в последний раз. Так нафига ж сдавать малину?
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09.09.2020 22:32 Відповісти
Когда Лука обвинил Офис Президента в разжигании протеста, то ему теперь на все наплевать!
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09.09.2020 22:38 Відповісти
Одно дело в лужу пукнуть, а другое слить агентуру.
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09.09.2020 22:41 Відповісти
Я бы не сказал, что это пук, когда Кулеба объявил о приостановке между странами отношений!
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09.09.2020 22:45 Відповісти
И кому это навредило?
Шо такое какая-то зеленая кулеба? Эту кулебу и ЗЕ на ...ую крутят все от Трампа, ***** и Луки до Пушилина.

Вспомни заявления кулебяки про сбитый в Иране самолет. Клал Иран на все его заявления с прибором и сделал по-своему.
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09.09.2020 22:48 Відповісти
Вот Кулебу Лука и назвал бы!
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09.09.2020 22:57 Відповісти
Затягивание начала следствия тоже равносильно признанию. Тоесть всё уже понятно.
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09.09.2020 22:22 Відповісти
Просто информация эта неудобная и говняно выглядит для власти.
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09.09.2020 22:15 Відповісти
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09.09.2020 22:19 Відповісти
Фейк от сивой кобылы, закинутый кремлём и тщетно раздуваемый одной не уважаемой никем, мягко говоря, политической силой.
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09.09.2020 22:18 Відповісти
Ещё бы она там была. Выж предатели.
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09.09.2020 22:20 Відповісти
якщо цим питанням зацікавляться на повну у США -ми зможемо дізнатися багато цікавого...дуже багато...
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09.09.2020 22:20 Відповісти
А в СНБО знают, что в Украине война? Или они могут только заставлять брататься наших солдат с их убийцами!!! Эталонные гниды и паскуды, вместе с 73% биоотбросов.
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09.09.2020 22:26 Відповісти
Арьев по своей тупости засветил типа обратные электронные билеты из Стамбула в Москву. Т.е. турецкие авиалинии летают напрямую. И ни один вагнеровец не подумал, а зачем было через Белоруссию, неделю там жить, чтобы потом вылететь в Стамбул. Кстати, в первоначальной статье ГРУшника Коца из русской Комсомольской Правды, откуда ПЕСы разгоняют вражеские фейки, говорилось, что типа СБУ закупила билеты чуть ли не со своего адреса в Киеве, такая супер секретная операция. То, что есть досье на вагнеровцев - хорошо, но серьезные военные компании принимают заказы на наемников определенной специализации на определенный срок. Никогда внешний человек не ведет разговоры непосредственно с исполнителями.
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09.09.2020 22:27 Відповісти
Команды "Думать" в методичке нет..))
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09.09.2020 22:33 Відповісти
По єнтім "Вагиновцам" ..тьху..
лубитєлям играть Вагнера на кожаной флєйтє *****, че запереживались??
Писєц им будет...
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09.09.2020 22:29 Відповісти
Наше снбо інформацію з вірменського радіо бере?
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09.09.2020 22:30 Відповісти
Бутусов называл этого Данилова прокураинским чиновником. Прозеленский он, а не проукраинский.
На чиєму возі їдешь - того й пісню співаєш.


Вот только все эти песни потом будут материалами следствия. И все, кто потворсвовал государственной измене, будут соучастниками государственной измены.
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09.09.2020 22:30 Відповісти
Лжёт как Зеленский про Оман
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09.09.2020 22:36 Відповісти
Данилов - "Никакой информации, ...........нет и не было"

В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов - Цензор.НЕТ 9701
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09.09.2020 22:56 Відповісти
****** у мозг. Однака.
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09.09.2020 23:34 Відповісти
Все, інформація про операцію проти "вагнеровців" злита. Як і навіщо вона злита зараз немає жодного значення обговорювати. Значення має лише одне запитання, яка сволота і завдяки кому це зробила? Відповіді лежать на поверхні. Разом з ними - прізвища, посади. Найперше прізвище і посада - президент Зеленський. Поряд з ним завжди треться такий собі Єрмак. Далі, просто соромно називати людей, які забов"язані були доповідати зрадникам про ідею і деталі цієї операції. Дуже цікаво почути голос Бурби, який був знятий з посади просто перед самим злиттям інформації про операцію з "вагнерівцями". Дуже брудна і ганебна справа, яка має однозначний шлейф з ОП.
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09.09.2020 23:00 Відповісти
шо, уже все подчистили?
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09.09.2020 23:01 Відповісти
Пенсионный фонд не располагает никакой информацией по операции с "вагнеровцами". Странно - тайная операция такого уровня секретности, а в пенсионном фонде нет никакой информации.
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09.09.2020 23:35 Відповісти
гниды
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09.09.2020 23:37 Відповісти
А зачем нужно тогда такое СНБО, которое ничего не знает ?
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09.09.2020 23:47 Відповісти
Цю таємницю він забере з собою у могилу.
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09.09.2020 23:58 Відповісти
всё правильно.
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10.09.2020 05:25 Відповісти
 
 