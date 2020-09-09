Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває"

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував домовленості ТКГ про участь найманців РФ у спільній інспекції позицій ЗСУ біля Шумів на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Відбулося серйозне загострення біля населеного пункту Шуми, де представники неконтрольованих районів Донецької області заявили про те, що там нові інженерні спорудження Збройних сил України. Ми звернулися до ОБСЄ. ОБСЄ сьогодні вчергове підтвердила відсутність будь-яких порушень з боку ЗСУ в районі населеного пункту Шуми. Відсутність будь-яких, я наголошую, споруджень. Але сторона ОРДО наполягає, що там є такі спорудження, росіяни їх підтримують. Сьогодні це підтвердив зокрема Козак, який був на цьому засіданні. Тому було ухвалено рішення – спільне інспектування. Хто туди буде входити: представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або працівник ОБСЄ – представниця-координаторка від ОБСЄ пані Гайді Грау. Тобто, це буде завтра о 14:00, вони зберуться там на місці й подивляться, хто каже правду, а хто – неправду. Щоб на цьому поставити крапку", - пояснив Кравчук.

При цьому голова української делегації в ТКГ впевнений, що найманці РФ не стають суб'єктами переговорів, оскільки "там є представник пані Грау від ОБСЄ. Вона безпосередньо братиме участь".

Кравчук підкреслив, що Україна фіксує всі випадки зведення найманцями РФ нових фортифікаційних споруд, повідомляє про них ОБСЄ та очікує відповідної реакції.

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"Ми вже заявили про десять таких порушень, де риються ці окопи. Більш того, ми подали ці наші спостереження представникам ОБСЄ і чекаємо їхньої відповіді. Тобто це не залишається без контролю. Ми чекаємо відповіді, але не робимо з цього шоу, як це роблять у цьому випадку представники від ОРДО", - зазначив Кравчук.

Голова української делегації в ТКГ назвав участь найманців РФ в інспецкіі позицій ЗСУ на Донбасі необхідним компромісом заради досягнення миру.

"Для досягнення миру великих компромісів не буває. Буває один компроміс, якого не можна навіть називати компромісом. Це коли йдеться про незалежність, про суверенітет, про недоторканність кордонів. Це червоний профіль, який не можна переступати. Все інше - можна. І потрібно домовлятися, але документи не підписувати такі, які можуть нашкодити Україні. А домовлятися, вести переговори, потрібно з усіма. Тому що, якщо не вести розмови і переговори, ні про які домовленості не можна навіть думати", - упевнений перший президент України.

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

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