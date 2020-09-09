УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11362 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 007 171
Кравчук (546) Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) операція Об’єднаних сил (6725)

Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває"

Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів:

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував домовленості ТКГ про участь найманців РФ у спільній інспекції позицій ЗСУ біля Шумів на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Відбулося серйозне загострення біля населеного пункту Шуми, де представники неконтрольованих районів Донецької області заявили про те, що там нові інженерні спорудження Збройних сил України. Ми звернулися до ОБСЄ. ОБСЄ сьогодні вчергове підтвердила відсутність будь-яких порушень з боку ЗСУ в районі населеного пункту Шуми. Відсутність будь-яких, я наголошую, споруджень. Але сторона ОРДО наполягає, що там є такі спорудження, росіяни їх підтримують. Сьогодні це підтвердив зокрема Козак, який був на цьому засіданні. Тому було ухвалено рішення – спільне інспектування. Хто туди буде входити: представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або працівник ОБСЄ – представниця-координаторка від ОБСЄ пані Гайді Грау. Тобто, це буде завтра о 14:00, вони зберуться там на місці й подивляться, хто каже правду, а хто – неправду. Щоб на цьому поставити крапку", - пояснив Кравчук.

При цьому голова української делегації в ТКГ впевнений, що найманці РФ не стають суб'єктами переговорів, оскільки "там є представник пані Грау від ОБСЄ. Вона безпосередньо братиме участь".

Кравчук підкреслив, що Україна фіксує всі випадки зведення найманцями РФ нових фортифікаційних споруд, повідомляє про них ОБСЄ та очікує відповідної реакції.

Читайте також: Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше

"Ми вже заявили про десять таких порушень, де риються ці окопи. Більш того, ми подали ці наші спостереження представникам ОБСЄ і чекаємо їхньої відповіді. Тобто це не залишається без контролю. Ми чекаємо відповіді, але не робимо з цього шоу, як це роблять у цьому випадку представники від ОРДО", - зазначив Кравчук.

Голова української делегації в ТКГ назвав участь найманців РФ в інспецкіі позицій ЗСУ на Донбасі необхідним компромісом заради досягнення миру.

"Для досягнення миру великих компромісів не буває. Буває один компроміс, якого не можна навіть називати компромісом. Це коли йдеться про незалежність, про суверенітет, про недоторканність кордонів. Це червоний профіль, який не можна переступати. Все інше - можна. І потрібно домовлятися, але документи не підписувати такі, які можуть нашкодити Україні. А домовлятися, вести переговори, потрібно з усіма. Тому що, якщо не вести розмови і переговори, ні про які домовленості не можна навіть думати", - упевнений перший президент України.

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про перенесення переговорів ТКГ з Мінська: "Ми дивимося на можливі альтернативи"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Цей старий вилупок хоч знає що таке компроміс???
показати весь коментар
09.09.2020 22:35
+39
Кравчук про участие наемников РФ в инспектировании возле Шумов: "Для достижения мира больших компромиссов не бывает" - Цензор.НЕТ 1048
показати весь коментар
09.09.2020 22:54
+35
Зеленський готовий на що завгодно, тільки б зустрітися ще раз зі своїм кумиром.
показати весь коментар
09.09.2020 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дайте мне эту жопу на колёсиках, ксдык выгрызать буду.
показати весь коментар
09.09.2020 23:29 Відповісти
Дайте мені хоч одному цензорівському Зе-скоту за горло подєржаться.
показати весь коментар
09.09.2020 23:31 Відповісти
Попереду тебе є такі, тримай: Андерсен, ALEX SUROVV, Константин Коц, Власов Сергей, і нижче Trot91.
Що слід визнати - малувато їх таких, на цю гілку зайшли...
показати весь коментар
10.09.2020 02:06 Відповісти
І ще трьох інших, які лайкнули цю новину.
показати весь коментар
10.09.2020 06:53 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Честно ни одна армия в мире за всю историю войн не была так унижена и опущена как двумя гавно курман дующими кусками гуантамо ПоП и ЗЕ

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303782712977874945 39 мин Не запитали,чи допускали поляки у 1939-му німців на свої позиції,для інспектування?А командармів Червоної Армії?!Збирайте сесію ВР,надзвичайну,завтра,щодо зради у ТКГ та у ОПУ.Щоби не було піздно..
показати весь коментар
09.09.2020 23:32 Відповісти
Такое впечатление, что и кравчук к колумбийской муке из Венесуэлы пристрастился, а может давно... Для достижения "мира" достаточно сдаться! Лёнька, так что прикажешь? Как раньше говорили: "Дублёнька"?
Скажи сколько кум моржовой звизды, отстегнуть обещает? Если бесплатно, то действительно маразматик, лечится необходимо!
показати весь коментар
09.09.2020 23:33 Відповісти
ЦЬОМУ ВОРОГУ УКРАЇНИ ПОТРІБЕН КРИМСЬКИЙ МИР, ЛІЗ СТАРИЙ В ОКОПИ І ТАМ ПРИЙМАЙ САМ ІНСПЕКТОРІВ ТВОГО ГОСПОДАРЯ, А НАШИХ СОЛДАТ НЕ ПОЗОРЬ.
показати весь коментар
10.09.2020 01:00 Відповісти
Це є катастрофою.
І катастрофою для всіх тих воїнів, які на передовій, і, я впевнений, для всього українського суспільства.
Тих людей, які вбивали наших братів, сестер, друзів і родичів - бандитів російських найманців і російських військових - фактично тим фактом ми легалізовуємо, даємо їм суб'єктність і право перевіряти українські позиції.
Це важко собі уявити, яку величезну моральну травму це буде мати й для українського військового, і для українського суспільства!
Зеоманський зупинися разом із коммуняками Кравчуком , Фокіним і гебешником Ермаком !
показати весь коментар
09.09.2020 23:34 Відповісти
Даже пушилин может "додавить" президента Украины простой угрозой начать боевые действия.
Руководство страны вступило в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората и не отдает отчет, что эти действия наносят тяжелый урон национальной безопасности.

чмошники
показати весь коментар
09.09.2020 23:36 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303779117544898560 1 ч
Мы вас вые..м!-основной лейтмотив этой "инспекции" с "той стороны".Мы развалим вас сверху!Это мне говорили и писали орки с той стороны еще летом.ВЫсоко сидящие.А потом будем вас вешать!Руками ручных прокуроров,мусоров,судей,чинуш.И ведь,не спи...и-процесс пошел!

https://twitter.com/famar88

Lara Fain
@famar88

Радуются суки.

Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває" - Цензор.НЕТ 2925

Луганчанин

@Lugan4anin

· 7 ч

У нас уже генерал Ленцов в 2015 инспектировал Дебальцево, а потом этот же ***** уже руководил руснёй при штурме Дебали, вас что жизнь ничему не учит... А потом эти позиции обстреляют зная точно куда лучше стрелять, чтобы их уничтожить и захватить территорию...
показати весь коментар
09.09.2020 23:39 Відповісти
Меня за эту новость два раза тут банили!
показати весь коментар
09.09.2020 23:56 Відповісти
и в это же время без всяких инспекций и компромиссов...
Российские оккупанты заняли новые позиции недалеко от Мариуполя - ОБСЕ
из сообщения ОБСЕ стало известно, что БПЛА организации дальнего радиуса действия зафиксировал новую 170-метровую траншею боевиков «Донецкой народной республики» рядом с оккупированной российско-оккупационными войсками России Григорьевкой, что немного севернее Мариуполя.
В это же время, 4 августа, согласно данным представителей Специальной мониторинговой миссии, таких окопов еще не было. Другими словами, имеет факт грубого нарушения текущего перемирия, которое на Донбассе было объявлено 27 июля. В рамках соглашения обе стороны обязались не создавать новые, а также не укреплять уже действующие позиции--- и НИКАКОЙ реакции зеленой плесени и маразматика кравчука!
показати весь коментар
09.09.2020 23:40 Відповісти
ЗЕЛЕНІ СВОЇХ НЕ ІНСПЕКТУЮТЬ.
показати весь коментар
10.09.2020 01:03 Відповісти
чокнутые

Бандитам открыли двери в квартиру, что бы они увидели, что вы не готовитесь их бить.

ЭТО ДНО
показати весь коментар
09.09.2020 23:42 Відповісти
Дно было, ещё 1,5 года назад...
Когда дебилы, выбрали зЕбилов! Блииин как много "патриотов" среди бывших през@@@@тивов - лёнек!
показати весь коментар
09.09.2020 23:55 Відповісти
Це відкрита і відверта державна зрада! Це вже не просто перехід червоних ліній, це передача України в лапи РФ!! Нас 5 років агітували через фільми про Голобородько до "вибору" цих державних злочинців до влади . а через рік ми змирилися з думкою до "великих компромісів" з ворогом , який нас 6 років вбиває ...
показати весь коментар
09.09.2020 23:49 Відповісти
Ну так "ради мира", пусть этот престарелый Иуда поедет в Чечню и там на главной площади снимет штаны и нагнется!
показати весь коментар
09.09.2020 23:50 Відповісти
Можно, *****, идти на любой компромисс. Следующий шаг, отойти километров на 10 и территорию за собой прибрать.
показати весь коментар
09.09.2020 23:53 Відповісти
так-як каже пан Зе-"оговорено очередное разведение сил на 40 участках"...так ***** скоро и до Киева "разведуть"...
показати весь коментар
10.09.2020 00:11 Відповісти
После изгнания Зеленского с поста президента,
его и всю его кодлу будем судить за ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ!
показати весь коментар
09.09.2020 23:56 Відповісти
эту мразину вместе с фикиним тоже будем судить.
показати весь коментар
09.09.2020 23:58 Відповісти
и судить их надо только на народном суде! Суд присяжных или через прямую демократию. У меня такое ощущение почему то, что сейчас идет русская экспансия при помощи Украинской власти предателей и это все приведет к еще одной революции и на этот раз уже будет не человек у власти сменен, а будет трансформирована сама система. Народ будет на референдумах проводить голосования, как в Киевской Руси было, что народ на Вече решал, какие законы и как жить и т.п. То сейчас также будет, что народ будет решать, как поступать с олигархами и чиновниками обворовавшими страну. И будет похожа расправа над олигархами и мафией, как было при большой французской революции - их вылавливали и казнили. Чувствуется в народе такое, что внутри всех уже это достало все до края просто и только будет искра и будет остаточный конец мафиозно-олигархическо-кремлевской системе. У многих людей после майдана осталось мнение, что майдан не довел до конца то, что начал, ибо началась война и все внимание перекинулось туда и не довели революцию до конца с чисткой системы от олигархическо-кремлевской-коррумпированной системы в стране. А сейчас происходит при помощи агентуры россии экспансия агентуры во власти и т.п. И это происходит сжатие пружины нервов народа и когда эта пружина выстрелит, тогда будет внатуре что то похожее на великую французскую революцию и в таком же виде жестком...
показати весь коментар
10.09.2020 00:33 Відповісти
Скажу прямо!НАХУЙ ИДТИ СЛУЖИТЬ В ТАКУЮ АРМИЮ?????
показати весь коментар
09.09.2020 23:58 Відповісти
Отправьте эту тварь в донецк. Этот коммуняка достал. Ни стыда, ни совести, ни чести... и думает, что все такие же.
показати весь коментар
09.09.2020 23:59 Відповісти
Кравчук - это предатель Украины! Он еще на КГБ работал. Чтоб он сдох мразь конченная!
показати весь коментар
09.09.2020 23:59 Відповісти
И чем быстрее, тем лучше.
показати весь коментар
10.09.2020 00:04 Відповісти
То шо он агент понятно, а вот почему у нас висшее руководсивр страни агенти фсб єто горе. Когда страна населена зебилами, ничего хорошего с ней не будет.
показати весь коментар
10.09.2020 04:39 Відповісти
складається таке враження що перший Президент України та пів-шостого вирішили нарешті на пару зруйнувати Незалежність та суверенітет України...це безпрецедентний випадок...
показати весь коментар
10.09.2020 00:09 Відповісти
кравчук-кремлевская б-л-я-д-ь.
показати весь коментар
10.09.2020 00:16 Відповісти
тогда, Кравчук, выстав своих внучку и правнучку на растерзание террористам!
ведь главное же ето мир?
показати весь коментар
10.09.2020 00:16 Відповісти
Кравчук агент Кремля и он подгоняет свои интересы и убеждения под то, как ему выгодно и то, как выгодно Кремлю, чтобы действовала Украина, а не так, как выгодно действовать Украине из своих интересов.
показати весь коментар
10.09.2020 00:19 Відповісти
Який мир, після капітуляції???
Це не мир, а окупація...
показати весь коментар
10.09.2020 00:28 Відповісти
"Мы уже заявили о десяти таких нарушениях, где роются эти околы".
Инспектировать будете? Или сразу разносить?
Ах,да! Уже не Порох главнокомандующий,а какое-то зеленое дерьмо.
показати весь коментар
10.09.2020 00:45 Відповісти
Это понимали все адекватные (25%) люди.Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває" - Цензор.НЕТ 5050
показати весь коментар
10.09.2020 00:49 Відповісти
"Поэтому было принято решение - совместное инспектирование" - ХТО ПРИЙНЯВ?
Окрім ЗЕклована і д'Єрмака - приймати такі рішення ні в кого іншого нема повноважень.
показати весь коментар
10.09.2020 01:56 Відповісти
Макаровыч, вас шо , зебик так зашугал, шо невеличку хатинку в Альпах отрабатываете?
показати весь коментар
10.09.2020 04:25 Відповісти
Война идет за мир на условиях победившего. Зебиленок стоит раком как его лохторат.
показати весь коментар
10.09.2020 04:35 Відповісти
Мюннхёнский сговор тоже большой компромис породивший большую войну.НЕП тоже компроис пордивший голодомор. Цель рашы не меняется -русский мир и малоросия в Украине-
показати весь коментар
10.09.2020 04:46 Відповісти
Большую войну породил Рапалльский сговор Москвы с Берлином. Мюнхенский договор был калькой на Рапалльский от 1922-го года, чтобы два монстра Берлин и Москву разъединить. Но коммунофашисты оказались хитрее в своей дружбе по разделу европейского пирога. Кстати, Рапалльский сговор осудил даже Гондурас.
показати весь коментар
10.09.2020 05:20 Відповісти
СЦКК и ОБСЕ не достаточно?
показати весь коментар
10.09.2020 06:08 Відповісти
При этом глава украиской делегации в ТКГ уверен, что наемики РФ не становятся субъектами переговоров, поскольку "там есть представитель госпожа Грау от ОБСЕ. Она непосредственно будет участвовать".Источник: https://censor.net/ru/n3218475
Он идиот или считает нас идиотами?
показати весь коментар
10.09.2020 06:10 Відповісти
Мы ждем ответа, но не делаем из этого шоу, как это делают в этом случае представители от ОРДО", - отметил Кравчук.Источник: https://censor.net/ru/n3218475

Не ты ли помогаешь им в этом?
показати весь коментар
10.09.2020 06:12 Відповісти
Глава украиской делегации в ТКГ назвал участие наемников РФ в инспецкии позиций ВСУ на Донбассе необходимым компромиссом ради достижения мира.Источник: https://censor.net/ru/n3218475

Это ОДНОСТОРОННЯЯ уступка, а не компромисс.- Нет слов.
показати весь коментар
10.09.2020 06:15 Відповісти
На кладбище все время мир. Макарыч, может пора туда?
показати весь коментар
10.09.2020 07:08 Відповісти
Этот совкодрочер, глубокой коммунистической пропитки, который в свое время подменил собою настоящего президента Украины, - Черновола, - взялся снова за заигранную роль - подонка и предателя нашего народа. Почему этот "сивочелый" коммунистический глист снова вылез из имперской дупы? при нынешнем Зеленом клоуне - надо спрашивать у гебнявых сексотов. От которых, свободной Украине, никогда не будет покоя.
показати весь коментар
10.09.2020 07:23 Відповісти
Ну так можно ещё сказать "Для достижения мира капитуляции не бывает".
показати весь коментар
10.09.2020 07:44 Відповісти
Тільки в украінській політиці маразматики стають "моральними авторитетами", нав"язуючи суспільству своі марення старечоі деменціі. І лише дурень , що бігав з ковпаком арлекіна по сцені, може вірити в цю маячню і вести краіну до катастрофи.
показати весь коментар
10.09.2020 08:11 Відповісти
Скотина. Он создал прецедент, И знает об этом! Он представил ДНР как отдельную сторону. То чего рф добивалась с 2014 года! Если цена мира - рабство под сапогом рф то пусть себе этот сапог в жопу засунет! Вместе с Зе.
Импичмент президенту Зеленскому! Украине нужен нормальный президент, нужны выборы.
показати весь коментар
10.09.2020 08:20 Відповісти
Чого можна очікувати від цієї "гоп компанії" на чолі з клоуном, тільки здачі інтересів України
показати весь коментар
10.09.2020 08:25 Відповісти
Ти , комуняка ворог України вже був пішов на компроміс коли бездарно здав ядерну зброю потенційному і вічному ворогу України московії, що привело до загрози незалежності. Тебе тільки за це треба підвішати незважаючи на інші зловживання і злочини проти України.
показати весь коментар
10.09.2020 08:27 Відповісти
Коли цей негідник пристосуванець замовкне,як від нього втомилися українці?
показати весь коментар
10.09.2020 08:41 Відповісти
Старе комуняцьке чмо готове підписати капітуляцію заради свого миру. Який мир чмоняка? Де наші ракеті, які ти здало? Де чорноморський флот? Че чорноморське параходство? Де наші заводи, де наші колгоспи? Чмоняка. Виходить, що самого більшого горя Україні принесло воно, а потім вже янукович.
показати весь коментар
10.09.2020 08:41 Відповісти
зеленьіе гнойньіе *********.
показати весь коментар
10.09.2020 08:58 Відповісти
Предатель
показати весь коментар
10.09.2020 09:11 Відповісти
Кравчук - це той комуняка, який дирку прорваного московитського сатриру, щоб не воняло і не тикло гавно європейцям, буде затикати українцями. Коротко про борця за " мир" для українців.
показати весь коментар
10.09.2020 09:37 Відповісти
Яке там загострення? Хіба в понеділок відбувся обстріл? Старий совковий пердун робить вигляд що, всрався від погроз.
показати весь коментар
10.09.2020 10:33 Відповісти
Продаєш Україну? Вроді сивочола людина, а дурна як пробка. Тобою маніпулюють москалі, а ти тільки хрюкаєш. Чи ти і досі сексот КГБ?
показати весь коментар
10.09.2020 11:08 Відповісти
пора вже їх вішати
показати весь коментар
10.09.2020 11:46 Відповісти
Старый поц. Он уже не соображает о чем говорит. Назначить этого маразматика главой делегации, это позорнее, чем долбить х@м по клавиатуре. Зеленский, ты за все ответишь!
показати весь коментар
10.09.2020 11:55 Відповісти
харэ гнать на одного Кравчука - он реализует политику Зеленского, ради этого там этот зиц-председатель. Зеленский, ты ответишь за все !
показати весь коментар
10.09.2020 12:44 Відповісти
Старый коммунистический лозунг Кравчука:Народу много пообещать и ни хрена не выполнить!!! гандон штопанный!
показати весь коментар
10.09.2020 15:42 Відповісти
Що ви хочете розумного почути від цього старого і...?
показати весь коментар
10.09.2020 20:05 Відповісти
Поки що на "компроміси" йде лише Україна.рф навіть на крок не зрухалась в сторону "компромісів".так що цих х¥$вих "перемовників"(а насправді зрадників),треба якнайшвидше виганяти з ткг,ср@ною мітлою😡🤬.поки не пізно🤔
показати весь коментар
11.09.2020 17:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 