Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває"
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував домовленості ТКГ про участь найманців РФ у спільній інспекції позицій ЗСУ біля Шумів на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Відбулося серйозне загострення біля населеного пункту Шуми, де представники неконтрольованих районів Донецької області заявили про те, що там нові інженерні спорудження Збройних сил України. Ми звернулися до ОБСЄ. ОБСЄ сьогодні вчергове підтвердила відсутність будь-яких порушень з боку ЗСУ в районі населеного пункту Шуми. Відсутність будь-яких, я наголошую, споруджень. Але сторона ОРДО наполягає, що там є такі спорудження, росіяни їх підтримують. Сьогодні це підтвердив зокрема Козак, який був на цьому засіданні. Тому було ухвалено рішення – спільне інспектування. Хто туди буде входити: представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або працівник ОБСЄ – представниця-координаторка від ОБСЄ пані Гайді Грау. Тобто, це буде завтра о 14:00, вони зберуться там на місці й подивляться, хто каже правду, а хто – неправду. Щоб на цьому поставити крапку", - пояснив Кравчук.
При цьому голова української делегації в ТКГ впевнений, що найманці РФ не стають суб'єктами переговорів, оскільки "там є представник пані Грау від ОБСЄ. Вона безпосередньо братиме участь".
Кравчук підкреслив, що Україна фіксує всі випадки зведення найманцями РФ нових фортифікаційних споруд, повідомляє про них ОБСЄ та очікує відповідної реакції.
"Ми вже заявили про десять таких порушень, де риються ці окопи. Більш того, ми подали ці наші спостереження представникам ОБСЄ і чекаємо їхньої відповіді. Тобто це не залишається без контролю. Ми чекаємо відповіді, але не робимо з цього шоу, як це роблять у цьому випадку представники від ОРДО", - зазначив Кравчук.
Голова української делегації в ТКГ назвав участь найманців РФ в інспецкіі позицій ЗСУ на Донбасі необхідним компромісом заради досягнення миру.
"Для досягнення миру великих компромісів не буває. Буває один компроміс, якого не можна навіть називати компромісом. Це коли йдеться про незалежність, про суверенітет, про недоторканність кордонів. Це червоний профіль, який не можна переступати. Все інше - можна. І потрібно домовлятися, але документи не підписувати такі, які можуть нашкодити Україні. А домовлятися, вести переговори, потрібно з усіма. Тому що, якщо не вести розмови і переговори, ні про які домовленості не можна навіть думати", - упевнений перший президент України.
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.
Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.
Будь ласка, зачекайте...
Що слід визнати - малувато їх таких, на цю гілку зайшли...
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https://twitter.com/uspenovka19632
Честно ни одна армия в мире за всю историю войн не была так унижена и опущена как двумя гавно курман дующими кусками гуантамо ПоП и ЗЕ
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303782712977874945 39 мин Не запитали,чи допускали поляки у 1939-му німців на свої позиції,для інспектування?А командармів Червоної Армії?!Збирайте сесію ВР,надзвичайну,завтра,щодо зради у ТКГ та у ОПУ.Щоби не було піздно..
Скажи сколько кум моржовой звизды, отстегнуть обещает? Если бесплатно, то действительно маразматик, лечится необходимо!
І катастрофою для всіх тих воїнів, які на передовій, і, я впевнений, для всього українського суспільства.
Тих людей, які вбивали наших братів, сестер, друзів і родичів - бандитів російських найманців і російських військових - фактично тим фактом ми легалізовуємо, даємо їм суб'єктність і право перевіряти українські позиції.
Це важко собі уявити, яку величезну моральну травму це буде мати й для українського військового, і для українського суспільства!
Зеоманський зупинися разом із коммуняками Кравчуком , Фокіним і гебешником Ермаком !
Руководство страны вступило в близкие контакты с врагом ради поддержки на выборах пророссийского электората и не отдает отчет, что эти действия наносят тяжелый урон национальной безопасности.
чмошники
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1303779117544898560 1 ч
Мы вас вые..м!-основной лейтмотив этой "инспекции" с "той стороны".Мы развалим вас сверху!Это мне говорили и писали орки с той стороны еще летом.ВЫсоко сидящие.А потом будем вас вешать!Руками ручных прокуроров,мусоров,судей,чинуш.И ведь,не спи...и-процесс пошел!
https://twitter.com/famar88
Lara Fain
@famar88
Радуются суки.
Луганчанин
@Lugan4anin
· 7 ч
У нас уже генерал Ленцов в 2015 инспектировал Дебальцево, а потом этот же ***** уже руководил руснёй при штурме Дебали, вас что жизнь ничему не учит... А потом эти позиции обстреляют зная точно куда лучше стрелять, чтобы их уничтожить и захватить территорию...
Российские оккупанты заняли новые позиции недалеко от Мариуполя - ОБСЕ
из сообщения ОБСЕ стало известно, что БПЛА организации дальнего радиуса действия зафиксировал новую 170-метровую траншею боевиков «Донецкой народной республики» рядом с оккупированной российско-оккупационными войсками России Григорьевкой, что немного севернее Мариуполя.
В это же время, 4 августа, согласно данным представителей Специальной мониторинговой миссии, таких окопов еще не было. Другими словами, имеет факт грубого нарушения текущего перемирия, которое на Донбассе было объявлено 27 июля. В рамках соглашения обе стороны обязались не создавать новые, а также не укреплять уже действующие позиции--- и НИКАКОЙ реакции зеленой плесени и маразматика кравчука!
Бандитам открыли двери в квартиру, что бы они увидели, что вы не готовитесь их бить.
ЭТО ДНО
Когда дебилы, выбрали зЕбилов! Блииин как много "патриотов" среди бывших през@@@@тивов - лёнек!
его и всю его кодлу будем судить за ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ!
ведь главное же ето мир?
Це не мир, а окупація...
Инспектировать будете? Или сразу разносить?
Ах,да! Уже не Порох главнокомандующий,а какое-то зеленое дерьмо.
Окрім ЗЕклована і д'Єрмака - приймати такі рішення ні в кого іншого нема повноважень.
Он идиот или считает нас идиотами?
Не ты ли помогаешь им в этом?
Это ОДНОСТОРОННЯЯ уступка, а не компромисс.- Нет слов.
Импичмент президенту Зеленскому! Украине нужен нормальный президент, нужны выборы.