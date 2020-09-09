УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11400 відвідувачів онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
1 129 19
Білорусь (7840) Держприкордонслужба (5685) Лукашенко (2622) репресії (1619) сховище (186)

За останній час 15 громадян Білорусі попросили притулку в Україні, - ДПСУ

За останній час 15 громадян Білорусі попросили притулку в Україні, - ДПСУ

Двоє дорослих разом з дітьми 9 вересня прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, під час прикордонного контролю прибулі одразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски у своїй країні.

"За словами чоловіка, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів. Однак із країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього нібито було заведено надуману кримінальну справу, пов'язану з хабарництвом", - наголошується в повідомленні.

Прикордонники пояснили іноземцям порядок звернення по захист відповідно до українського законодавства та оформили в'їзд в Україну. Також ДПСУ повідомила підрозділ міграційної служби.

Читайте також: Сім'я з дітьми з Білорусі попросила в Україні захисту від переслідувань, - Держприкордонслужба

"За останній час у пунктах пропуску на державному кордоні України по отримання захисту звернулося 15 громадян Білорусі", - повідомляють прикордонники.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді ж заявив, що громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом при в'їзді в Україну, попри закриття кордонів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Режим мстит. Сейчас по камерам разыскивают всех, кто оказал хоть малейшее сопротивление мусорам. Дела заводят. Поэтому некоторым предпочтительней превентивно выехать.
показати весь коментар
09.09.2020 23:06 Відповісти
Борітеся, поборите. (Т.Г.Шевченко)
показати весь коментар
09.09.2020 23:14 Відповісти
Я уже месяц читаю комменты о том, какие белорусы ссыкуны и что надо делать.

https://echo.msk.ru/news/2696987-echo.html

22 августа 2020

Политолог Валерий Соловей выразил мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит быть главой государства, несмотря на протесты после выборов, поскольку белорусская оппозиция слаба.
«Ключевой фактор - это время, а второй - поведение, отвага. Дело не в силе Лукашенко. Его власть была надломлена, это совершенно очевидно. Дело в слабости оппозиции, а точнее в слабости белорусского общества, которое не готово пойти на кардинальные действия, а их было бы очень просто организовать», - сказал он.
Соловей подчеркнул, что если стратегия действия участников протестов не изменится в течение ближайших двух дней, то «в этой драме определится перелом в пользу Лукашенко». Перспективы коренных изменений в Белоруссии в ближайшее время оценить пока трудно, добавил политолог.
показати весь коментар
09.09.2020 23:28 Відповісти
Когда власть возьмёте, ментам будете подчиняться?
Или будете без них обходиться?
показати весь коментар
09.09.2020 23:21 Відповісти
Люстрация. Как же без неё. В Грузии в своё время ГАИ в полном составе уволили. Есть где опыта набираться.
показати весь коментар
09.09.2020 23:30 Відповісти
Хорошо.
А что будет делать люстрированная милиция с теми, кто ей подчиняться не будет?
Мы через это прошли!
Сначала требовали наказать силовые органы за применение силы,
а когда пришли к власти требовали применения силы к инакомыслящим.
У вас будет так же.
показати весь коментар
09.09.2020 23:36 Відповісти
По справедливости должно быть. Все знают что Лукашенко проиграл выборы и служба ему незаконна. Легитимной власти следует подчиниться.
показати весь коментар
09.09.2020 23:41 Відповісти
Я не знаю, что Лукашенко проиграл.
У нас некоторые здесь говорят, что Зеленский проиграл.
Говорить можно, шо попало.
показати весь коментар
10.09.2020 00:02 Відповісти
Ну, тобі "коммент" сказав же, чим кінчиться... І де ти бачив справедливість у диктаторів? А що таке "пізня дитина", знаєш? Це "улюблена "лялька", з якої "пилинки здувають"... Саме тому Колюню, "зведенюка", а не його старшого брата, з пелюшок ростили, як "спадкоємця престолу"... І що він скаже зараз батьку? "И кем я, батя, теперь буду? Наследным принцем не получилось... А ты обещал!!! " Та Лука "кістьми ляже", щоб повернуть своє!...
показати весь коментар
10.09.2020 03:34 Відповісти
Слушай ты не тот сайт выбрал для поддержки тут 80% неадекватов пасётся и часть из них наёмных в том числе кремлеботов
показати весь коментар
10.09.2020 00:42 Відповісти
Потрібно їх перевіряти.Може вони і проти диктатора,але не проти московитів.
показати весь коментар
09.09.2020 23:22 Відповісти
В кремблі зараз готують лідерів опозиції від *****.
показати весь коментар
09.09.2020 23:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/27028 Та там і так казали,що не проти московитів.
показати весь коментар
09.09.2020 23:29 Відповісти
А хто їх тут кормити буде, за чий рахунок.
показати весь коментар
09.09.2020 23:46 Відповісти
і скільки з цих "біженців" зможуть відповісти чий Крим і хто воює на Донбасі?
показати весь коментар
09.09.2020 23:57 Відповісти
В самый раз обменяться беженцами-жителями Украины и Беларуси как пленными во время войны - 1 к 1, или ещё как-то, чтоб всем было как надо.
показати весь коментар
10.09.2020 00:18 Відповісти
приехали набраться опыта, как сделать беларусь процветающей
показати весь коментар
10.09.2020 06:44 Відповісти
 
 