За останній час 15 громадян Білорусі попросили притулку в Україні, - ДПСУ
Двоє дорослих разом з дітьми 9 вересня прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, під час прикордонного контролю прибулі одразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски у своїй країні.
"За словами чоловіка, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів. Однак із країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього нібито було заведено надуману кримінальну справу, пов'язану з хабарництвом", - наголошується в повідомленні.
Прикордонники пояснили іноземцям порядок звернення по захист відповідно до українського законодавства та оформили в'їзд в Україну. Також ДПСУ повідомила підрозділ міграційної служби.
"За останній час у пунктах пропуску на державному кордоні України по отримання захисту звернулося 15 громадян Білорусі", - повідомляють прикордонники.
Нагадаємо, наприкінці серпня Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді ж заявив, що громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом при в'їзді в Україну, попри закриття кордонів.
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https://echo.msk.ru/news/2696987-echo.html
22 августа 2020
Политолог Валерий Соловей выразил мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что, скорее всего, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит быть главой государства, несмотря на протесты после выборов, поскольку белорусская оппозиция слаба.
«Ключевой фактор - это время, а второй - поведение, отвага. Дело не в силе Лукашенко. Его власть была надломлена, это совершенно очевидно. Дело в слабости оппозиции, а точнее в слабости белорусского общества, которое не готово пойти на кардинальные действия, а их было бы очень просто организовать», - сказал он.
Соловей подчеркнул, что если стратегия действия участников протестов не изменится в течение ближайших двух дней, то «в этой драме определится перелом в пользу Лукашенко». Перспективы коренных изменений в Белоруссии в ближайшее время оценить пока трудно, добавил политолог.
Или будете без них обходиться?
А что будет делать люстрированная милиция с теми, кто ей подчиняться не будет?
Мы через это прошли!
Сначала требовали наказать силовые органы за применение силы,
а когда пришли к власти требовали применения силы к инакомыслящим.
У вас будет так же.
У нас некоторые здесь говорят, что Зеленский проиграл.
Говорить можно, шо попало.