На Івано-Франківщині чиновника ДСНС затримали під час одержання 400 дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

9 вересня правоохоронці затримали на хабарі керівника міськвідділу управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник ДСНС вимагав від місцевого підприємця 400 доларів хабаря за реєстрацію декларації відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та за непроведення планових перевірок у 2021 році.

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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