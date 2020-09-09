На Івано-Франківщині чиновника ДСНС затримали під час одержання 400 дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО
9 вересня правоохоронці затримали на хабарі керівника міськвідділу управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Чиновник ДСНС вимагав від місцевого підприємця 400 доларів хабаря за реєстрацію декларації відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та за непроведення планових перевірок у 2021 році.
Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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В госрезерве мыши сожрали 2700 вагонов зерна, а тут 400 долларов взятка...
Сергій Станіславович Бочковський' (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 20 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1966 1966 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BD Гайсин , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Вінницька область ) - Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Державної служби України з надзвичайних ситуацій 2014-2015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Затриманий слідчими на засіданні уряду України 25 березня 2015 року за корупцію в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Колишнім керівникам ДержНС інкримінують здійснення злочинів, пов'язаних з вимаганням неправомірної вигоди, зловживанням владою й службовою підробкою. У результаті цих дій державі завдано збитків на суму понад 6,6 мільйона гривень. 11 червня 2020 Бочковського було остаточно поновлено на посаді глави ДСНС.