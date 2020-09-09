Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо

Не можна домовлятися з терористами, реагувати на їхні заяви і виконувати вимоги.

Таку точку зору висловив у Facebook український військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц), передає Цензор.НЕТ.

"Особиста точка зору. Була, є і буде! Йти на домовленості з терористами і виконувати їхні вимоги, реагувати на їхні заяви, фото, відео та інші дії стосовно України та її Збройних Сил вважаю недопустимим. За мир обома руками, але не шляхом капітуляції або на умовах російського агресора. Крапка. Честь маю", - написав він.

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Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

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