Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо
Не можна домовлятися з терористами, реагувати на їхні заяви і виконувати вимоги.
Таку точку зору висловив у Facebook український військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц), передає Цензор.НЕТ.
"Особиста точка зору. Була, є і буде! Йти на домовленості з терористами і виконувати їхні вимоги, реагувати на їхні заяви, фото, відео та інші дії стосовно України та її Збройних Сил вважаю недопустимим. За мир обома руками, але не шляхом капітуляції або на умовах російського агресора. Крапка. Честь маю", - написав він.
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.
Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.
Будь ласка, зачекайте...
Чи то були вже не терористи, а "представники повстанців"?
Т. зв. "Мінський формат" - це не "Женевський", перенесений у Мінськ для зручності - це продовження ось цього формату, "Донецького":
*Тільки не втиирай, щоо хтось там вів якісь переговори з братніми агресорами, чи реалізовував "совмєсниє мірниє ініциатіви" П&П-резидентів...
а то что ты пытаешься впарить - это всего лишь контактная трехстороняя группа.
Т. зв. "Нормандський формат" до т. зв. "Мінського" ніякого безпосереднього стосунку не має, і під жодною з досягнених угод немає ні французьких, ні ніиецьких підписів. Там навіть росіянський підпис стоїть поряд з ОБСЄ - не як "договарівающєйся сторони", а як "егіди тристоронніх контакьоров", а самі ті угоди не є міжнародно-правовим документом, ратифікованим Верховною Радою України. Це все давно проїхане і перепроїхане, навіть на цензорівських "обговореннях" - не роби вигляду, що ти цього не знаєш.
и поосторожнее с выражениями вафел. ты можешь и дальше фоточки заливать но от этого трехстороняяя контактная группа другой статус не получит
https://uainfo.org/blognews/1599676069-diplomat-pogodimos-na-postupki-rf-ostatochno-vtratimo.html
В этом 'совместном инспектирование' участвует обсе. Это не сдача позиций врагу.
Почему тогда мы открываем пункты пропуска в неоккупированную часть Украины.
Если есть возможность сохранить жизни наших военных , при этом ничего не отдавая и не теряя, то это допустимая мера.
Як думаєш, що далі буде ? Перемога України ? А в тебе підстави для такої думки є ? Чи ти вже змирилась з капітуляцією.