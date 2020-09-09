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Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо

Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо

Не можна домовлятися з терористами, реагувати на їхні заяви і виконувати вимоги.

Таку точку зору висловив у Facebook український військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц), передає Цензор.НЕТ.

"Особиста точка зору. Була, є і буде! Йти на домовленості з терористами і виконувати їхні вимоги, реагувати на їхні заяви, фото, відео та інші дії стосовно України та її Збройних Сил вважаю недопустимим. За мир обома руками, але не шляхом капітуляції або на умовах російського агресора. Крапка. Честь маю", - написав він.

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Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо 01

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

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Топ коментарі
+31
Помните как малороссы говорили, если Клоун их не устроит, они его снесут. Теперь оккупанты, террористы и бандиты с разрешения Зеленского будут инспектировать ВСУ. И никто никого не сносит. Это значит, что 73% нахер не нужна эта Украина, им бы побыстрее в родную говень вернуться.
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09.09.2020 23:40
+24
для них ворог - не касапи, а Порошенко та ЄС
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09.09.2020 23:50
+18
бл дебилы конченые! вы будете отличать ротацию на свои позиции через кпп сепаров и присутствие сепаров на наших позициях, ублюдки? для тебя тупого полторак все обьяснил по твоей же ссылке. небыло другой возможности попасть в ДАП. НЕБЫЛО!!!!!!!! это было вынужденно и очень недолго. что тут заставляет зеленых уродов приводить сепаров на наши позиции? тоже крайняя необходимость?

суки вам разослали методички. каждый второй зеленый дегенерат эту ссылку пихает. а до сути вы не дошли. вам не довели что и как тогда было. уроды. твари. ублюдки
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09.09.2020 23:48
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Ташотинекажеш... А хто ж там з ким угоди укладав?
Чи то були вже не терористи, а "представники повстанців"?
Т. зв. "Мінський формат" - це не "Женевський", перенесений у Мінськ для зручності - це продовження ось цього формату, "Донецького":

Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо - Цензор.НЕТ 8339

*Тільки не втиирай, щоо хтось там вів якісь переговори з братніми агресорами, чи реалізовував "совмєсниє мірниє ініциатіви" П&П-резидентів...
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10.09.2020 00:24 Відповісти
минские соглашение заключены между Украиной, кацапией, Францией и Германией
а то что ты пытаешься впарить - это всего лишь контактная трехстороняя группа.
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10.09.2020 00:27 Відповісти
а можно увидать подписи этих всех сторон ? а то что-то запутался
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10.09.2020 00:37 Відповісти
можно. разрешаю
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10.09.2020 01:10 Відповісти
Ну показуй. Я ж не знаю по яких то помийках лазиш.
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10.09.2020 01:22 Відповісти
а посасать тебе не дать? надо - ищи
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10.09.2020 01:29 Відповісти
Свої сексуальні мрії залиш при собі. Адже всім відомо що ти ніколе не підтверджуєш свої слова, ну як слова, брехливі висери.
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10.09.2020 01:37 Відповісти
т.е. ты хочешь сказать что принятая четырмя лидерами декларация не была подписана?
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10.09.2020 01:53 Відповісти
да заткнись уже, дурик!
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10.09.2020 00:54 Відповісти
Кому ти це розказуєш, ватан? Ти бачиш десь на фото представників Франциі і Гєрманіі?
Т. зв. "Нормандський формат" до т. зв. "Мінського" ніякого безпосереднього стосунку не має, і під жодною з досягнених угод немає ні французьких, ні ніиецьких підписів. Там навіть росіянський підпис стоїть поряд з ОБСЄ - не як "договарівающєйся сторони", а як "егіди тристоронніх контакьоров", а самі ті угоди не є міжнародно-правовим документом, ратифікованим Верховною Радою України. Це все давно проїхане і перепроїхане, навіть на цензорівських "обговореннях" - не роби вигляду, що ти цього не знаєш.
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10.09.2020 01:49 Відповісти
ты продолжаешь тупить и путать Декларацию которую приняли лидеры Украины, кацапии, Франции и Германии с комплексом мер который подписали дугандонцы кучма и представитель обсе
и поосторожнее с выражениями вафел. ты можешь и дальше фоточки заливать но от этого трехстороняяя контактная группа другой статус не получит
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10.09.2020 01:56 Відповісти
Брешеш ти, педротику ватний. Бо "дєкларацея по комплєксу мєр" - це не є сама угода, а лиш фількіно согласіє "підтримати виконання" отієї "Мінської", де ніякі Франції та Німеччини не значаться, і яка, як я вже тобі й сказав, не має статусу міжнародно-правової угоди. Офіційно. Це навіть не Будапештський мимурандум, який, як відомо, і так нічого не вартий...
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10.09.2020 02:13 Відповісти
Ну сколько можно писать бред? Ты говно.
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10.09.2020 11:21 Відповісти
тебе везде говно. так вылези с говна. чо ты там сидишь и сопли жуешь? ты еще руки оближи
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10.09.2020 11:24 Відповісти
Говно, не растекайся по форуму!
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10.09.2020 11:27 Відповісти
слизывай скорее. а то без обеда останешься
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10.09.2020 11:29 Відповісти
Дегенерат петрухин, хватит вякать - всю ленту своим говном помазал!
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10.09.2020 00:54 Відповісти
я же тебе сказал. не меньжуйся - слизывай
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10.09.2020 01:08 Відповісти
что еще делать? Приказывать мамке будешь своей, дегенерат.
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10.09.2020 11:22 Відповісти
что еще? снимай штаны и готовься встретить "ту сторону" вместе со своим зеленым недомерком. исполнять!
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10.09.2020 11:24 Відповісти
Иди приказывай мамке-алкашке, вперед, дегенерат!
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10.09.2020 11:27 Відповісти
ишак-ссученый пороактер кремля.
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10.09.2020 00:15 Відповісти
ось думка свідомих людей-
https://uainfo.org/blognews/1599676069-diplomat-pogodimos-na-postupki-rf-ostatochno-vtratimo.html
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10.09.2020 00:17 Відповісти
Лугандонские путинские мрази уже и без выборов качают свои права в Украине, указывают Зеленскому и его кодле, что делать, проверяют нашу армию, завтра и бюджет начнут осваивать...
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10.09.2020 00:29 Відповісти
Зеленский, давай лучше с полицией проинспектируем где Ленка, жива ли? Заодно анализы твои на наркотики для инспекции возьмем. Как тебе такой план?
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10.09.2020 00:35 Відповісти
Когда было совместное 'инспектирование' Киборгов, перед тем, как они попадали в зону ДАП, почему все молчали или делали вид, что об этом не знают?

В этом 'совместном инспектирование' участвует обсе. Это не сдача позиций врагу.

Почему тогда мы открываем пункты пропуска в неоккупированную часть Украины.
Если есть возможность сохранить жизни наших военных , при этом ничего не отдавая и не теряя, то это допустимая мера.
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10.09.2020 05:39 Відповісти
А от цікаво, наші також інспектуюють сепарські позиції ?
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10.09.2020 06:49 Відповісти
Таня, тобі приємний взагалі факт сумісного інспектування ?
Як думаєш, що далі буде ? Перемога України ? А в тебе підстави для такої думки є ? Чи ти вже змирилась з капітуляцією.
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10.09.2020 06:51 Відповісти
Какой идиот написал тебе в методичку, что шмон наших киборгов при пересечении ими сепарских позиций и инспектирование сепарами наших позиций - это одно и тоже? Какой тупой овцой нужно быть, что бы повторять этот бред здесь? Ты действительно такая идиотка? или просто работа такая?
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10.09.2020 08:40 Відповісти
Давно надо было официально признать днр и лнр террористическими организациями,объявить в розыск всех(подчеркиваю - всех)ихейних главарей.И тогда бы их их отлавливали во всем мире(во всем цивилизованном мире).А Московию объявить пособником терроризма.
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10.09.2020 08:38 Відповісти
Допуск позорных предателей Родины, дамбаской мерзопакости на земли, где люди живут, возможен только в одном режиме: НА ВИСЕЛИЦУ ИУД ОПОМОЕННЫХ!
Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо - Цензор.НЕТ 8720
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10.09.2020 09:32 Відповісти
Правильно сказал.
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10.09.2020 11:26 Відповісти
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