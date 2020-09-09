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Новини Коронавірус і карантин
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У Чехії через збільшення кількості випадків COVID-19 ввели обов'язкове носіння масок у приміщеннях

У Чехії через збільшення кількості випадків COVID-19 ввели обов'язкове носіння масок у приміщеннях

Через зростання кількості нових захворювань на COVID-19 в Чехії з 10 вересня починає діяти обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях.

Про це заявив у середу прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство охорони здоров’я сьогодні прийняло рішення про обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях, і вже – від завтра", - заявив Бабіш.

Чеський прем’єр зазначив, що наразі органи охорони здоров’я активно моніторять ситуацію щодо нових захворювань на COVID-19 в Чехії та готові реагувати належним чином. При цьому, важливим у цьому реагуванні є баланс між захистом здоров’я громадян та забезпеченням економічного розвитку країни.

Дивіться також: Чехи в Празі за 500-метровим столом влаштували "прощання" з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Бабіш нагадав, що з 1 вересня в Чехії вже почали діяти нові жорсткіші заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусної інфекції.

За минулу добу у Чехії зафіксовано найбільшу від початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікувань - 1164.
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Топ коментарі
+4
Цілий день походити в масці,здоров'я точно не буде.
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10.09.2020 00:24
+3
https://censor.net/ru/user/472336 Маски неефективні.А ще щось це що? Ну хіба що повністю закрити країну.
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10.09.2020 06:35
+1
А Швецію вважають ефективною в боротьбі з коронавірусом.Була така новина,правда не на цензорі.
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10.09.2020 00:23
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Поэтому и поползло вверх резко, т.к. при скоплении народа в помещениях без масок ходили...
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10.09.2020 00:20 Відповісти
А Швецію вважають ефективною в боротьбі з коронавірусом.Була така новина,правда не на цензорі.
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10.09.2020 00:23 Відповісти
Ніякої ефективності у Швеції не було, це все міф, особливо у порівнянні з сусідами. "https://www.dw.com/ru/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-covid-19/a-54034101 Правительство Швеции создало комиссию для оценки эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом.Швеция единственная из стран ЕС не стала вводить режим самоизоляции и строгие ограничения. Коронавирусом в стране заразились около 70 тысяч человек, более 5 тысяч скончались. Для сравнения в Дании были инфицированы более 12 тысяч человек (более 600 скончались), в Норвегии - около 9 тысяч (скончались около 250 человек), в Финляндии - более 7 тысяч (скончались более 300 человек). "
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10.09.2020 02:42 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1598944164-u-vooz-shvedsku-strategiyu-borotbi-z-covid-19-nazvali-zrazkovoyu.html У ВООЗ шведську стратегію боротьби з COVID-19 назвали зразковою
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10.09.2020 02:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472336 Швеція в зеленій зоні.Вона в двічі більша від сусідніх країн по населені.Середній вік померлих в Швеції від коронавірусу 82 роки.В нас тривалість життя набагато менша.Шведи не будуть вже ламати свою країну.А ми свою Україну доб'ємо.Бо в лікарнях дурдом робиться.Я спілкувався з працівниками лікарні в своєму містечку.Там взагалі зараз страшна корупція і абсурд.І не тільки тут.Була інформація,що всюди так.Тих хто хворий на інші важкі хвороби переселяють з палат.Лікують одне,а кажуть коронавірус.Звозять всіх хворих з підозрою в одне місце,тим самим спровоковують колапс.Також лікарі по картках хворі,а насправді ні.Вибивають компенсацію.
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10.09.2020 03:08 Відповісти
Ви прочитали статистику? 5000 смертей у Швеції проти 250 у сусідній Норвегії. У вашій статті показана лише думка однієї людини, при чому, після цитати "На думку спецпосланця ВООЗ, жорсткий карантин є "грубим інструментом", який серйозно б'є по доходах людей" я взагалі підозрюю, що інформація фейкова, бо чого це представник ВООЗ так хвилюється не про здоров'я, а про шведську економіку.
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10.09.2020 03:31 Відповісти
https://censor.net/ua/user/472336 Померлі в Швеції дуже похилого віку і по совокупності різних хвороб.Вік навіть більший ніж в Італії.В Данії однаково карантин ввели і однакова кількість населення,як в Норвегії.Але втричі більше померлих,ніж в Норвегії.В Швеції крім цих 5 тисяч,ще померло близько 50 тисяч від від інших хвороб,за цей самий період і ніякої паніки не було.
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10.09.2020 03:41 Відповісти
Ага, а у Норвегії нема людей похилого віку та хворих.
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10.09.2020 04:12 Відповісти
https://censor.net/ua/user/472336 Звісно що є.
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10.09.2020 05:39 Відповісти
Так а для чого тоді ви такий аргумент наводите?
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10.09.2020 05:59 Відповісти
Втричі більше у Данії, це не у 20 разів більше, ніж у Швеції. До речі 250/600 - це не у тричі більше, а у 2,4 рази, а по правилам скорочення - у 2 рази.
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10.09.2020 04:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472336 То що будемо закривати на жорсткий карантин Україну,до весни і добивати її.Я вам написав,що в наших лікарнях робиться.От що ви адекватне пропонуєте?
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10.09.2020 05:41 Відповісти
Я нічого такого не пропонував, я лише зауважив, що приклад Швеції не коректний, бо, як бачимо, іхні показники набагато гірші, ніж показники у сусідів, які запровадили карантин.
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10.09.2020 06:01 Відповісти
Я не знаю, але хоча б елементарні заходи, які нічого не коштують, можна здійснювати, наприклад, та ж сама маска, чи щось інше.
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10.09.2020 06:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472336 Маски неефективні.А ще щось це що? Ну хіба що повністю закрити країну.
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10.09.2020 06:35 Відповісти
Німці в Йені наділи "неефективні" і 14 днів не було жодного нового випадку, після того почали по всій Німеччині масочний режим вводити. В Німеччині населкення 83 мільйони. Щоб порівняти з Швецією (10 млн) треба показники Німеччини поділити на 8,3

Sweden
Coronavirus Cases:
86,194

Deaths:
5,843

Germany
Coronavirus Cases:
256,589/8,3= 30.914

Deaths:
9,411/8,3=1.134

То, кажете, Швеція приклад?
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10.09.2020 16:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 В Швеції ж ходять люди в масках.
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10.09.2020 16:46 Відповісти
Так, дехто іноді в Швеції ходить в масці. А в Німеччині зобов"язані на вулицях ходити в масках всі.
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10.09.2020 16:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Спочатку все закрили,зараз вже не будуть закривати.Те саме буде з масками.Це бізнес.Навіть бренди одягу продають масочки по 20-30 євро.
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10.09.2020 17:07 Відповісти
Це не змінює того факту, що Німеччна, Норвегія та Фінляндія набагато краще справляються з епідемією, ніж Швеція.
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10.09.2020 21:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Середній вік в Швеції померлих найвищий.
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10.09.2020 16:48 Відповісти
В Німеччині відсоток людей похилого віку значно більший, ніж у Швеції.
Середній вік населення
http://worldgeo.ru/europe/swe/ Швеция 41,2 роки

http://worldgeo.ru/europe/deu/ Германия 46,1 років

http://worldgeo.ru/lists/?id=32

Німці значно ефективніше захистили літніх людей.
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10.09.2020 16:54 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95229 Середня тривалість життя в Швеції вища.Якраз такі і помирали,що вже дуже хворі.Німці просто все закрили.Вони в карантині сидіти можуть роки.там ВВП 4 трильйона доларів,найбільше в Європі.
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10.09.2020 17:03 Відповісти
Середня очікувана тривалість життя в Швеції і Німеччині майже однакова.
http://ostranah.ru/sweden/ Швеция 80.7
http://ostranah.ru/germany/ Германия 79.1
http://ostranah.ru/_lists/life_expectancy.php

Але це не зовсім адекватний параметр
А от Вам цікава картинка
Percentage of the population over 65 in Europe in 2010
У Чехії через збільшення кількості випадків COVID-19 ввели обов'язкове носіння масок у приміщеннях - Цензор.НЕТ 7435
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10.09.2020 21:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 В Швеції 82 роки.
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10.09.2020 21:31 Відповісти
1. Не бачу Вашого посилання.
2. Є результати інших дослідників
https://gtmarket.ru/countries/sweden Швеция 82.7
https://gtmarket.ru/countries/germany Германия 81.2
https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index
Але тут різниця ще менше. Вам полегшало?
3. на долю людей старше 65, що відображена на картинці, це не вплине ніяк.
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10.09.2020 22:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 В Швеції якраз помирали ті кому 82.Ось вам країни зеленої зони:http://lowcostavia.com.ua/moz-red-green-countries-map-table-samoizoliacia/

Чому ви раніше за людей не переживали,коли в Україні щороку помирає 80 тисяч від раку? Можна ж теж якісь абсурд зробити.Наприклад,щось заборонити і закрити.Чому за декілька тисяч людей,які померли від сукупності різних хвороб,ви хочете в карантин?.А 80 тисяч від онко хвороб нічого не кажете. За заразність не пишіть.Ви маєте право сидіти в бункері,носити маски скільки завгодно,носити захисні комбінезони і тд.І не кажіть,зо моїх родичів,що можуть померти.Вони можуть від будь чого померти,так само.як і я.
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10.09.2020 22:34 Відповісти
При відсотку людей похилого віку більшому, в Німеччині їх померло менше в перерахунку на 10 милн населення. Тому Швеція для Німеччини, Фінляндії, Норвегії не приклад.
Чому саме я маю щось казати про онкохворих? Ви маєте точно таке ж право. Алє є одна деталь - онкохворі не становлять загрози для оточуючих.
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10.09.2020 23:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Ну онко хворих набагато більше.Якщо ви боїтеся,то ходіть в чому завгодно.Маска також не здоров'я.А ви хочете,щоб всі носили і вам все одно,що в когось є різні патології.Про це ж ніхто не каже.
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10.09.2020 23:13 Відповісти
Онкохворі є і їх багато і з деякими з пухлин люди живуть роками, а деяких і виліковують. А от на те, що підхопивши ковід, вони набагато більше ризикують померти за 2-3 тижні, начхати саме Вам.
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10.09.2020 23:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Та кого там виліковують,не смішіть.Виліковуються одиниці.Роками живуть і мучаться.Крім того від раку всі вікові групи помирають,зараз дітей і молодих людей мають онко захворювання.А від цього вірусу,молоді практично не вмирають і переносять в легкій формі.Саме вам все одно на інших.Такі як ви хочете все закрити і вам похрін,за що має інший українець.Це найбільше по паскудному.Так як журналюгам,політикам і тд.
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10.09.2020 23:26 Відповісти
Кого лікують? Наприклад, неходжкинская лимфома.
Прогноз зависит от подтипа, стадии, возраста человека и других факторов. Для всех подтипов 5-летняя выживаемость при НХЛ составляет 71%, от 81% для стадии 1 болезни до 61% для болезни стадии 4.

Швидко Ви від піклування про онкохворих до ігнорування їх інтересів перейшли.
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10.09.2020 23:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 І скільки проживуть? Я просто бачу,що хто не лікувався в нас,то всі померли.В мене близькі родичі помирали і знайомі і знайомі знайомих.Я не ігнорую.А кажу,що мало хто виживає і живе десятиліттями після онко захворювань.Виживають і довго живуть одиниці.
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10.09.2020 23:39 Відповісти
Скільки проживуть? Прочитайте мій попередній пост і трохи подумайте.
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10.09.2020 23:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 5 років відмучитись.Це не життя.Я знаю,про що кажу.
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10.09.2020 23:43 Відповісти
Ви пропонуєте вкорочувати віку онкохворим? Оце так піклування!
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10.09.2020 23:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Ні,ефективно лікувати потрібно.Винаходити ліки і тд.А зараз всі на цей розрекламований вірус кинулись.А інших хвороб,наче і не існує.Мені розповідали,який бардак і корупція в лікарнях робиться.Всіх до купи звозять,а хворих на інші хвороби викидують з палат і вони недоотримують лікування.А багато лікарів,поробили собі,що вони захворіли на цей вірус і вибивають компенсації.А інших лікарів заставили одягнути китайські псевдо костюми,в яких піт рікою тече і можна втратити свідомість.Це мені казали самі працівники лікарні з мого маленького містечка.Причому хороші знайомі.І це ще не все.
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10.09.2020 23:53 Відповісти
Профілактику теж треба проводити. Якщо люди носитимуть маски - менше вдихатимуть сажі та попелу (привіт осіннім піроманам) з канцерогенами, часточки пилу, частина з яких з радіонуклідами - то і захвоюваність на онкологію знизиться. Але як ми бачили, такі речі Вас зовсім не цікавлять.
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11.09.2020 10:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Ніхто в світі не ходить в масці,щоб зменшити онкологію.
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11.09.2020 11:31 Відповісти
В Азії повно міст, де люди носять маски. І не в останню чергу через канцерогени в повітрі.
Ви хоч раз бачили як ходять люди, що проходять курс хіміотерапії? У мене знайома ще минулої осені в масці ходила.
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11.09.2020 11:36 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95229 Ми не Азія.Там немає чим дихати в містах.Це дехто ходить в масці з онкохворих,далеко не всі.А ви я бачу все настирніше за маски топите.Ну так ходіть.якщо хочете.Я ж не маю нічого проти.Більше мені не пишіть,мене вже набридло за маски говорити.
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11.09.2020 11:39 Відповісти
О, а тільки що Ви писали "Ніхто в світі не ходить в масці"... Перевзулися?
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11.09.2020 11:41 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95229 Я мав на увазі нормальний світ.Не китайців.Більше не пишіть мені.А то ви схожі на параноїка з цими масками.
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11.09.2020 11:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Я вище це написав,що декілька років проживуть в муках і помруть.
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10.09.2020 23:44 Відповісти
Я вище писав, що Ви досить швидко від тези про піклування про онкохворих скотилися до вельми людожерських поглядів.
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10.09.2020 23:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Зовсім ні. Рак страшна хвороба і від неї мало хто виживає.А той хто виживає в більшості випадків,живе не довго і в муках.Я ніде не сказав,що онко хворих потрібно не лікувати і вбивати.От якби я це сказав,ви могли би мені якісь пред'яви кидати
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10.09.2020 23:59 Відповісти
Пятилетняя выживаемость при раке груди, простаты и щитовидной железы выросла до 90%. Средняя выживаемость по всем видам рака составляет 66%.
https://habr.com/ru/post/409187/

Я добре пам"ятаю, що Рейгану в 1985 році видалили метастаз з носа. Це 4-та стадія ракуі. Я вважав, що за рік, максимум два він помре. А помер він в 2004.
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11.09.2020 07:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Однак в нас помирають набагато бідьше.
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11.09.2020 11:29 Відповісти
Якщо додасться і ковід - їх буде помирати ще більше.
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11.09.2020 11:32 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95229 Я вам написав.який дурдом робиться в лікарнях,через цю паніку,інші хвороби не лікуються.Ви чи не розумієте.чи не хочете розуміти.
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11.09.2020 11:35 Відповісти
Планові операції були відкладені протягом десь 1,5-2 місяців, ургентні робилися чк і раніше. Дечь з травня-червня онкоцентри працюють у звичайному режимі.
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11.09.2020 11:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Все не так.Я вам написав вище.І не за онко центри я писав,а взагалі.
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11.09.2020 11:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Ефективно все закрити до весни і ламати країну до кінця.
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10.09.2020 16:57 Відповісти
Навіть сильні емоції далеко не завжди - сильний аргумент.
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10.09.2020 21:14 Відповісти
Цілий день походити в масці,здоров'я точно не буде.
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10.09.2020 00:24 Відповісти
Це ж чому? Помірна гіпоксія корисна в багатьох випадках. В горах люди весь час під дією помірної гіпоксії і тільки встигай довгожителів там рахувати.
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10.09.2020 16:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 В горах повітря чистіше.Хіба через маску воно чистіше?
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10.09.2020 16:45 Відповісти
Чистіше. Немає значної частини пилу, мікроворсинок, сажі та квіткового пилку і крапель чийогось слизу з вірусами.
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10.09.2020 16:49 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95229 Через маску ви вдихаєте те що видихаєте.
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10.09.2020 16:53 Відповісти
То Ви з поліетиленловим пакетом сплутали. Об"єм під маскою близьео 50 см3, а життєвий об"єм легень дорослої людини близько 3500 см3.
50*100/3500=1,43%. Не критично. Невелика кількість вуглекислого газу в повітрі людині навіть корисна. Вуглекислий газ навіть додають у кисень в кисневих подушках.
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10.09.2020 17:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Не критично,але часто ходити не можна.Особливо,якщо ви рухаєтесь і частіше вдихаєте повітря.Дітям також це не потрібно.
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10.09.2020 17:10 Відповісти
"часто ходити не можна.Особливо,якщо ви рухаєтесь і частіше вдихаєте повітря." Розкажіть це спортсменам.
https://prom.ua/Trenirovochnye-maski.html
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10.09.2020 20:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Спортсмени заробляють гроші.Вони і так мають велике зношення організму,так що маска кардинально не вплине.Спортсмени не приклад здорової людини.Вони довго не живуть.
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10.09.2020 21:00 Відповісти
Не плутайте професійний спорт та спорт для оздоровлення. Звичайній людині, що веде малорухомий спосіб життя невелике збільшення навантаження на легені тільки на користь. А при потраплянні в лікарню з ковідом у людини з тренованими легенями більше шансів вижити.
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10.09.2020 21:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Що ви мажте під цим визначенням? Може все таки зарядка,а не спорт? Кравчуки думаю займаються зарядочкою,а не спортом.Так саме і вчені,як Патон.
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10.09.2020 21:41 Відповісти
Одне одного не виключає. Але пробіжки для оздоровлення чи велосипедні прогулянки на 10-20 км то не зовсім зарядка.
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10.09.2020 22:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 20 км бігти в максі,скоріше станеш слабким,ніж здоровішим.І не потрібно аж 20 км бігти.
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10.09.2020 22:22 Відповісти
Не пересмикуйте. Перечитайте ще раз пост на який Ви відповідаєте. Де Ви там бачите пробіжки на 20 км? там написано про велосипедні прогулянки на 10-20 км і біг для оздоровлення.
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10.09.2020 22:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Я не зрозумів.А на велосипеді маска точно не потрібна.Це взагалі якась маячня.
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10.09.2020 22:35 Відповісти
Ви неуважні. Я в пості
"часто ходити не можна.Особливо,якщо ви рухаєтесь і частіше вдихаєте повітря." Розкажіть це спортсменам.
https://prom.ua/Trenirovochnye-maski.html
https://censor.net/ru/comments/locate/3218484/019214be-10ef-71fd-91fc-dc5e4e23d61bнавів посилання як приклад тренувальних масок які використовують спортсмени в якості аргументу, що для здоров"я носіння масок безпечне. А як засіб захисту на велопрогулянці то дійсно річ зайва.
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10.09.2020 23:00 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Так це не аргумент.Ці маски лише заробіток і не більше.Навіть назвали тренувальні для спортсменів і на фото професійні спортсмени.Чого ж дурнях не заробляти.
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10.09.2020 23:09 Відповісти
Ну, те що люди, які використовують ці маски, дурні - це не доказ, а просто Ваша голослівна заява. А користь від дозованої гіпоксії багаторазово доведена.
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10.09.2020 23:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Спортсмени точно не дуже розумні.Ну так бігайте в масці,я ж не проти цього.Будете здоровіші.
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10.09.2020 23:20 Відповісти
Такі маски використовують не тільки спортсмени, а і звичайні люди. І незвичайні теж.
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10.09.2020 23:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 І що з того? Звичайні люди також не розумні.Вибори показали,що з трьома освітами,а розуму не мають.В світі також блазнів обирають і вірять у всілякі бредові ідеї.Звісно що не всі,але значна частина,цих самих звичайних і не звичайних людей.

От ви і використовуйте такі маски.Будьте,як звичайні і не звичайні люди.
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10.09.2020 23:33 Відповісти
Дякую за дозвіл. Завтра встаньте раніше і не забудьте дати дозвіл сонцю зійти.
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10.09.2020 23:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Я даю дозволи,ви хочете забороняти.
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10.09.2020 23:41 Відповісти
Права однієї людини закінчуються там, де починаються права іншої людини. (с)
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10.09.2020 23:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Саме так.Ви нав'язуєте своє хотєлкі іншим.І починаєте псувати іншим життя і здоров'я.
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10.09.2020 23:46 Відповісти
Я за заборону Вам псувати здоров"я і життя іншим людям.
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10.09.2020 23:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/95229 Я за аналогічну заборону,до таких як ви.
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11.09.2020 00:01 Відповісти
б*же, та каждому свое. тот кто... кх-кхи, должен забалеть, тот заболеет за Динамо.
но везде грамотно делают против микроба, а у нас как всегда. че, просто по истории - никто не имеет такого позора шоп в рабстве быть, своих детей кушать и дыдывоевать за своего мучителя(!) И я не лгу и не брешу.
Это же полный .... это самое
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10.09.2020 00:52 Відповісти
От Зеленський, падло, задовбав він зі своїм карантином та масками! Ніякої епідемії нема, а він щось вигадує.
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10.09.2020 02:45 Відповісти
 
 