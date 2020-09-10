Білозерська про "спільне інспектування" українських позицій у Шумах: Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція

Озброєні російські найманці, по суті - ті самі "вагнерівці", вже вважаються у нас "стороною".

Це зауважила в Facebook колишня військовослужбовець Олена Білозерська у своєму коментарі про "спільне інспектування" українських позицій у Шумах, передає Цензор.НЕТ.

"Є слова, які заїздили і, відповідно, знецінили настільки, що люди з почуттям смаку намагаються їх не вживати. Одне з таких слів - "зрада". Раджу всім, і собі найперше, уникати цього слова. Хоча, безумовно, це зрада. В нашій системі координат.

А президент Зеленський - продукт спільного з Росією культурного простору. Все своє доросле життя він, як і безліч інших творчих людей, робив російськомовний продукт, орієнтований на Росію і весь пострадянський простір - просто тому, що там у рази більша аудиторія. Був обдарованим аполітичним трудоголіком, який розважав людей і мав за це великі заробітки, а "нероби-націоналісти" чи то задля піару, чи то відпрацьовуючи отримані від когось гроші, заважали йому займатися чесним бізнесом - то "Сватів" заборонять, то ще щось. Плюс-мінус такий був його світогляд.

Зненацька для самого себе ставши президентом воюючої держави (до існування якої він раніше ставився гранично несерйозно, бо жив у паралельній реальності), він за звичкою щиро думав, що варто лише примусити "відморозків-націоналістів" не стріляти - і одразу ж запанує бажаний усіма нормальними людьми мир. А воно ж дзуськи", - зазначила Білозерська.

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Вона констатувала, що Зеленський "так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція".

"Тому що він родом з тієї капітуляції, ім'я якої русский мир, і там йому було добре. Він щиро і послідовно, ні на секунду не вважаючи себе зрадником, продавлює капітуляцію України.

Цей щирий і безпосередній самогубця навряд чи досидить до кінця своєї каденції. Його будуть "качати", його вже "качають", і це для держави може скінчитись дуже погано. Оперативне лікування запущеної хвороби завжди трагічне, простіше не запускати. А виправляти чужі помилки важче, ніж їх не робити.



Але це буде ще не зараз. До президентських виборів у Штатах усі політсили в очікуванні. І навіть після цих виборів не всі гравці одразу вийдуть на авансцену. Це взагалі найрозумніша тактика - зависнути над сутичкою й устрягнути в неї за 5 хвилин до перемоги. Та сила, яка виявиться здатною це зробити, збереже свій ресурс і осідлає ситуацію у разі настання безвладдя. Боюся, щоб це не була ОПЗЖ", - висловилася Білозерська.



Вона впевнена, що якщо переможе Байден, "Зеленський - швидкий політичний труп", якщо Трамп - "хитання" розтягнеться в часі з непередбачуваними наслідками".

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"У будь-якому разі, добре нам буде колись потім, ще не зараз. Тому допустили і запустили", - впевнена Білозерська.

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Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.