Білозерська про "спільне інспектування" українських позицій у Шумах: Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція
Озброєні російські найманці, по суті - ті самі "вагнерівці", вже вважаються у нас "стороною".
Це зауважила в Facebook колишня військовослужбовець Олена Білозерська у своєму коментарі про "спільне інспектування" українських позицій у Шумах, передає Цензор.НЕТ.
"Є слова, які заїздили і, відповідно, знецінили настільки, що люди з почуттям смаку намагаються їх не вживати. Одне з таких слів - "зрада". Раджу всім, і собі найперше, уникати цього слова. Хоча, безумовно, це зрада. В нашій системі координат.
А президент Зеленський - продукт спільного з Росією культурного простору. Все своє доросле життя він, як і безліч інших творчих людей, робив російськомовний продукт, орієнтований на Росію і весь пострадянський простір - просто тому, що там у рази більша аудиторія. Був обдарованим аполітичним трудоголіком, який розважав людей і мав за це великі заробітки, а "нероби-націоналісти" чи то задля піару, чи то відпрацьовуючи отримані від когось гроші, заважали йому займатися чесним бізнесом - то "Сватів" заборонять, то ще щось. Плюс-мінус такий був його світогляд.
Зненацька для самого себе ставши президентом воюючої держави (до існування якої він раніше ставився гранично несерйозно, бо жив у паралельній реальності), він за звичкою щиро думав, що варто лише примусити "відморозків-націоналістів" не стріляти - і одразу ж запанує бажаний усіма нормальними людьми мир. А воно ж дзуськи", - зазначила Білозерська.
Вона констатувала, що Зеленський "так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція".
"Тому що він родом з тієї капітуляції, ім'я якої русский мир, і там йому було добре. Він щиро і послідовно, ні на секунду не вважаючи себе зрадником, продавлює капітуляцію України.
Цей щирий і безпосередній самогубця навряд чи досидить до кінця своєї каденції. Його будуть "качати", його вже "качають", і це для держави може скінчитись дуже погано. Оперативне лікування запущеної хвороби завжди трагічне, простіше не запускати. А виправляти чужі помилки важче, ніж їх не робити.
Але це буде ще не зараз. До президентських виборів у Штатах усі політсили в очікуванні. І навіть після цих виборів не всі гравці одразу вийдуть на авансцену. Це взагалі найрозумніша тактика - зависнути над сутичкою й устрягнути в неї за 5 хвилин до перемоги. Та сила, яка виявиться здатною це зробити, збереже свій ресурс і осідлає ситуацію у разі настання безвладдя. Боюся, щоб це не була ОПЗЖ", - висловилася Білозерська.
Вона впевнена, що якщо переможе Байден, "Зеленський - швидкий політичний труп", якщо Трамп - "хитання" розтягнеться в часі з непередбачуваними наслідками".
"У будь-якому разі, добре нам буде колись потім, ще не зараз. Тому допустили і запустили", - впевнена Білозерська.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.
Будь ласка, зачекайте...
Когда он рассказывал про Украину-порноактрису он что тогда понимал? Бабло - вот всё что он понимает. А за роль президента Украины гонорар ему обещали ого-го.Источппн ик: https://censor.net/ru/n3218487
А то за тобой к тем трём буквам не протолкаешься!..
Трампа хоч називають клоуном, але у нього є реальні економічні успіхи.... які навіть БЛМ і короновірус не затьмарив, і є шанс знову стати президентом....
У цих зелених арлекінів провали по всім фронтам (економічному, реформи, корупція, США)
На тлі економічного провалу і ригівського реваншу, ще й починають відверто підігрувати росіянами.....
Вони хоч постійно наголошують, що голосування за Зелінського скріпило країну (голосував за нього як Схід так і Захід).... , але в результаті майже 2 років суцільного шапіто, ми отримаємо набагато гірше розділену країну, ніж при Януковичу.... Схід, незадоволений своїм економічним становищем, буде голосувати за антиукраїнську ОПЗЖ (ОПЗЖ це навіть гірше ніж Партія Регіонів, ПР хоч намагалися вести власну політику, а ОПЗЖ - це безпосередні маріонетки Кремля, які харчуються з руки Путіна ).... Захід і центр буде за інші проукраїнські сили.... Гра "всидіти на двох стільцях" для зеленого цирку закінчилася......
Я хочу присоединиться к Вашему мнению и добавить, что не стоит ли считать клоунами 73% голосовавших? За невменяемую личность...
«Зеленський ішов на вибори з тезою, що треба завершувати війну. Є позитивні приклади - повернення полонених, теперішнє перемир'я. Та будь-які політичні поступки Росії неприйнятні для проукраїнської більшості».
Продовжив: «Ідеї Фокіна можуть призвести до реальної громадянської війни. За незалежності України не було жодного року, коли не відчували агресії Кремля. 2014-го вона набула збройної форми. Доти була інформаційна, ідеологічна, торговельна, економічна. 2003-го ледь не почалася війна через острів Тузла. Тоді Путін не почувався настільки впевнено», - згадує експерт.
За його словами, Кремль продовжує нищити український суверенітет.
«Путін хоче, щоб ми визнали російські проксі-сили на Донбасі. Не можемо. Бо тоді РФ стане посередником між українцями, які начебто вбивають одне одного. Навіть якщо підемо на це, миру не отримаємо. Росія бачить Україну своєю частиною або залежною. Погодимось на поступки, реінтеграція Донбасу та Криму ще більше загальмується.
Перший канцлер Західної Німеччини Конрад Аденауер відмовився від пропозиції Сталіна об'єднати дві частини країни на умовах позаблокового статусу. Аденауер розумів, що слабка Німеччина, погодившись, потрапить у сферу впливу СРСР. Довелося чекати, доки країна стане достатньо сильною, щоб об'єднатися на власних умовах», - додає експерт-міжнародник.
Повне інтерв'ю з Олександром Харою читайте у друкованому журналі "Країна".
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6 год
Чуїти яка мертва тиша ?
То мовчать нацжони-свободівці-калумберти.
Порухайте їх палкою мо вже всьо!
Чуваки нас сепари будуть інспектувати.
Ви не здохли там часом ?
Чи корона вас схопила до курви мами?
Наголосували бл.ть
Хотілося б запитати в цих "зрадофілів" - а що ліпше, спільно інспектувати чи стріляти одне в одного?
ти, анрюшка, також можеш до того лайна приєднатись.
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Ось з цим я не згоден. Все він прекрасно розуміє. Не робіть з нього вже такого кінченого дурня. В Парижі вже був готовий акт капітуляції. Просто тоді рух "ні капітуляції" спутав карти. Тепер за це взялися технологи з Росії. Йде системна підготовка капітуляції:захоплення ЗМІ проросійськими силами, призначення на ключові державні посади любителів руцького мира, пресування проукраїнських сил, деморалізація армії і тому подібне. Якщо проукраїнські сили не припинять базікання не об,єднаються і не візмуть в руки зброю (без неї вже нічого не вийде, запізно)-дні України злічені.