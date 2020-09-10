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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський (22456) Донбас (22348) Білозерська Олена (21) операція Об’єднаних сил (6725) капітуляція (20)

Білозерська про "спільне інспектування" українських позицій у Шумах: Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція

Білозерська про

Озброєні російські найманці, по суті - ті самі "вагнерівці", вже вважаються у нас "стороною".

Це зауважила в Facebook колишня військовослужбовець Олена Білозерська у своєму коментарі про "спільне інспектування" українських позицій у Шумах, передає Цензор.НЕТ.

"Є слова, які заїздили і, відповідно, знецінили настільки, що люди з почуттям смаку намагаються їх не вживати. Одне з таких слів - "зрада". Раджу всім, і собі найперше, уникати цього слова. Хоча, безумовно, це зрада. В нашій системі координат.

А президент Зеленський - продукт спільного з Росією культурного простору. Все своє доросле життя він, як і безліч інших творчих людей, робив російськомовний продукт, орієнтований на Росію і весь пострадянський простір - просто тому, що там у рази більша аудиторія. Був обдарованим аполітичним трудоголіком, який розважав людей і мав за це великі заробітки, а "нероби-націоналісти" чи то задля піару, чи то відпрацьовуючи отримані від когось гроші, заважали йому займатися чесним бізнесом - то "Сватів" заборонять, то ще щось. Плюс-мінус такий був його світогляд.

Зненацька для самого себе ставши президентом воюючої держави (до існування якої він раніше ставився гранично несерйозно, бо жив у паралельній реальності), він за звичкою щиро думав, що варто лише примусити "відморозків-націоналістів" не стріляти - і одразу ж запанує бажаний усіма нормальними людьми мир. А воно ж дзуськи", - зазначила Білозерська.

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Вона констатувала, що Зеленський "так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція".

"Тому що він родом з тієї капітуляції, ім'я якої русский мир, і там йому було добре. Він щиро і послідовно, ні на секунду не вважаючи себе зрадником, продавлює капітуляцію України.

Цей щирий і безпосередній самогубця навряд чи досидить до кінця своєї каденції. Його будуть "качати", його вже "качають", і це для держави може скінчитись дуже погано. Оперативне лікування запущеної хвороби завжди трагічне, простіше не запускати. А виправляти чужі помилки важче, ніж їх не робити.

Але це буде ще не зараз. До президентських виборів у Штатах усі політсили в очікуванні. І навіть після цих виборів не всі гравці одразу вийдуть на авансцену. Це взагалі найрозумніша тактика - зависнути над сутичкою й устрягнути в неї за 5 хвилин до перемоги. Та сила, яка виявиться здатною це зробити, збереже свій ресурс і осідлає ситуацію у разі настання безвладдя. Боюся, щоб це не була ОПЗЖ", - висловилася Білозерська.

Вона впевнена, що якщо переможе Байден, "Зеленський - швидкий політичний труп", якщо Трамп - "хитання" розтягнеться в часі з непередбачуваними наслідками".

Також читайте: "Слуга народу" Чернєв: Рішення про інспектування ворогом позицій 503-го батальйону в Шумах - антиукраїнське

"У будь-якому разі, добре нам буде колись потім, ще не зараз. Тому допустили і запустили", - впевнена Білозерська.

Білозерська про спільне інспектування українських позицій у Шумах: Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція 01

Читайте: Офицер ВСУ Штефан о совместном инспектировании возле Шумов: Идти на договоренности с террористами недопустимо

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

По словам председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, инспектирование пройдет 10 сентября в 14:00. В группу вошли представители от ОРДО, украинская сторона, СЦКК и представитель или сотрудник ОБСЕ - представитель-координатор от ОБСЕ госпожа Хайди Грау.

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Топ коментарі
+49
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 6018
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10.09.2020 00:35
+36
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 9155
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10.09.2020 00:47
+35
Все він розуміє.Цього не розуміють лише його виборці.
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10.09.2020 00:35
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А йому какаяразница?
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10.09.2020 00:34 Відповісти
Тебя тоже убили?
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10.09.2020 06:37 Відповісти
Самое интересное, что косари ведь какие-то поганые хотят капитулировать. Адекватные люди все понимают что к чему, но эта срань капитулянтская реально бесит.
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10.09.2020 07:11 Відповісти
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 925
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10.09.2020 00:34 Відповісти
Все він розуміє.Цього не розуміють лише його виборці.
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10.09.2020 00:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475268 Вибори президента через 3.5 років.
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10.09.2020 05:42 Відповісти
Розуміють. За Зеленського голосували совки і сєпари.
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10.09.2020 06:16 Відповісти
К сожалению ,не только,практически все куры-домокозявки ,птушники ,учителя...
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10.09.2020 09:04 Відповісти
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 6018
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10.09.2020 00:35 Відповісти
Ну выберете потом Медведчука, раз вам Зеленский не такой. Подумаешь.Чтоб сразу уже развалится как страна.
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10.09.2020 00:35 Відповісти
а тебе зеленский такой?
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10.09.2020 01:25 Відповісти
Ему шарий такой.
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10.09.2020 06:39 Відповісти
это зеовца
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10.09.2020 09:05 Відповісти
Зеленский все понимает хорошо, это вы не понимаете, что он дурить пытается народ Украины и продвигать интересы Кремля и организованной преступности Украино-российской.
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10.09.2020 00:36 Відповісти
все он хорошо понял - от 4х повесток откосить ето тоже за мир бороться.
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10.09.2020 00:36 Відповісти
А мы такие прямо независимые, что ждём американских выборов?
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10.09.2020 00:36 Відповісти
"Она констатировала, что Зеленский "так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция"."
Когда он рассказывал про Украину-порноактрису он что тогда понимал? Бабло - вот всё что он понимает. А за роль президента Украины гонорар ему обещали ого-го.Источппн ик: https://censor.net/ru/n3218487
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10.09.2020 00:38 Відповісти
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 1008
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10.09.2020 00:42 Відповісти
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 4441
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10.09.2020 00:43 Відповісти
И какие сегодня тарифы за такое "уважение выбора народа"?
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10.09.2020 06:43 Відповісти
Дурня повна. Якщо обрали негідника - то така йому і повага.
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10.09.2020 06:48 Відповісти
Овощ тоже был всенародный.
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10.09.2020 07:15 Відповісти
Выбор уважать? Это я уже слышал. Но вот проблема - я не могу уважать идиота, который сравнивал Украину с порноактрисой (потом извинялся), который что-то ляпнул насчет мусульман (потом извинялся перед Кадыровым), который сравнил томос с термосом (потом извинялся). Этот "президент" страдает запором мыслей и поносом слов, его невозможно уважать. С таким диагнозом ему нечего делать в качестве президента страны.
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10.09.2020 11:02 Відповісти
Какого года совместная фоточка?Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 6339
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10.09.2020 00:44 Відповісти
Да не. Эта дрянь осознанно действует во зло Украине. Враг потому что.
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10.09.2020 00:44 Відповісти
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 9882
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10.09.2020 00:44 Відповісти
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 339
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10.09.2020 00:45 Відповісти
Тварь,по-твоему нормальные ,это те ,которые капитулируют и предают Родину и память погибших ?
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10.09.2020 09:12 Відповісти
Расскажите наркоману в ломке о степени его морального обесценивания.
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10.09.2020 00:47 Відповісти
Билозерская о "совместном инспектировании" украинских позиций в Шумах: Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция - Цензор.НЕТ 9155
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10.09.2020 00:47 Відповісти
Плагіат! Це слоган Івана Суліми...
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10.09.2020 06:52 Відповісти
Идешь на 3 веселых буквы вместе с подонком сулимой
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10.09.2020 09:14 Відповісти
Место освободи!
А то за тобой к тем трём буквам не протолкаешься!..
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10.09.2020 09:31 Відповісти
Мда..... Якась зовсім невезуча ця країна..... Євреї, вони ж розумні люди.... багато науковців, музикантів, митців..... Україні один попався, і той якийсь дурачок)))))))
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10.09.2020 00:50 Відповісти
Ахаха, в Эйнштейна АйКью не оч., А у вас?
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10.09.2020 01:06 Відповісти
Вы уверены что он дурачок а не те кто думает что он дурачок? По крайней мере такими темпами через пару лет он уничтожит Украину а потом и украинцев.
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10.09.2020 01:13 Відповісти
И кто после этого клоун... (((
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10.09.2020 01:50 Відповісти
Дурачок, дурачок він.... Йому треба було все це? Мав свій прибутковий бізнес... Лігу сміху, Квартал.... Сиди і клепай бабки.... Ні, воно у політику полізло..... В результаті і політик з нього "КАКАЯ РАЗНІЦА"...... і талант коміка занапастив..... Хто тепер буде на Кварталі сміятися з його пародій на Кличка, Пороха, Янека чи Тимохи?..... коли у самого МЕМІВ, КАРИКАТУР, ЛОЛів і САТИРИ на пів інтернету

Трампа хоч називають клоуном, але у нього є реальні економічні успіхи.... які навіть БЛМ і короновірус не затьмарив, і є шанс знову стати президентом....

У цих зелених арлекінів провали по всім фронтам (економічному, реформи, корупція, США)
На тлі економічного провалу і ригівського реваншу, ще й починають відверто підігрувати росіянами.....

Вони хоч постійно наголошують, що голосування за Зелінського скріпило країну (голосував за нього як Схід так і Захід).... , але в результаті майже 2 років суцільного шапіто, ми отримаємо набагато гірше розділену країну, ніж при Януковичу.... Схід, незадоволений своїм економічним становищем, буде голосувати за антиукраїнську ОПЗЖ (ОПЗЖ це навіть гірше ніж Партія Регіонів, ПР хоч намагалися вести власну політику, а ОПЗЖ - це безпосередні маріонетки Кремля, які харчуються з руки Путіна ).... Захід і центр буде за інші проукраїнські сили.... Гра "всидіти на двох стільцях" для зеленого цирку закінчилася......
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10.09.2020 08:10 Відповісти
Andrea Petrychenko
Я хочу присоединиться к Вашему мнению и добавить, что не стоит ли считать клоунами 73% голосовавших? За невменяемую личность...
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11.09.2020 23:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/58115 Ну а кагонивич,троцкий та інші? Чому це один?
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10.09.2020 05:44 Відповісти
Імпічмент Зелєнському !!
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10.09.2020 01:05 Відповісти
Агент Зеленский все понял, это вы никак не можете понять что после Капитуляции и уничтожения Украины будет Геноцид как в 1918-1933!
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10.09.2020 01:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475268 Ніхто не думав,що по Україні будуть смерчі стріляти.Але вони масовано били.
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10.09.2020 05:46 Відповісти
А може більшість тих, хто голосував за Зе і хочуть під крило Рашки? Чому таке здивування вибору людей, які скучають за совком?
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10.09.2020 01:14 Відповісти
Біда в тому, що таких зеленських в Україні ще 73%. Вони його обрали, він їх і досі влаштовує.
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10.09.2020 01:15 Відповісти
ну тогда придется снова своих детей жрать и лизать сапог русских оккупантов, в этот раз Россия полностью уничтожит украинцев тех которые выжили в 1933. Видимо основная масса украинцев любит это.
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10.09.2020 01:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/421085 Вони не хочуть повністю знищити українців.Їм потрібні раби і щоб збільшити демографію.Ну мільйонів зо 2-3 непокірних спокійно можуть знищити.
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10.09.2020 05:49 Відповісти
Біда в тому, що ще не всі зрозуміли, що при владі ворог України. Зрозуміти цю нечисть дуже просто, не дивлячись на його лукавство. Все що ця нечисть говорить та обіцяє, сприймайте навпаки.
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10.09.2020 01:27 Відповісти
Россияне придут, посмотрят, увидят, как они ошибались, им станет стыдно, они такие скажут "да чтой-то мы и в самом деле, мы же братья" и война прекратится! Такой план нашего Президента, а вам порохоботам просто завидно!
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10.09.2020 02:04 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/life/_diplomat-pogodimos-na-postupki-rf-ostatochno-vtratimo-donbas-i-krim/983571 Екс-дипломат, експерт з міжнародних відносин Олександр Хара дав інтерв'ю журналу "Країна". І заявив:
«Зеленський ішов на вибори з тезою, що треба завершувати війну. Є позитивні приклади - повернення полонених, теперішнє перемир'я. Та будь-які політичні поступки Росії неприйнятні для проукраїнської більшості».
Продовжив: «Ідеї Фокіна можуть призвести до реальної громадянської війни. За незалежності України не було жодного року, коли не відчували агресії Кремля. 2014-го вона набула збройної форми. Доти була інформаційна, ідеологічна, торговельна, економічна. 2003-го ледь не почалася війна через острів Тузла. Тоді Путін не почувався настільки впевнено», - згадує експерт.
За його словами, Кремль продовжує нищити український суверенітет.
«Путін хоче, щоб ми визнали російські проксі-сили на Донбасі. Не можемо. Бо тоді РФ стане посередником між українцями, які начебто вбивають одне одного. Навіть якщо підемо на це, миру не отримаємо. Росія бачить Україну своєю частиною або залежною. Погодимось на поступки, реінтеграція Донбасу та Криму ще більше загальмується.
Перший канцлер Західної Німеччини Конрад Аденауер відмовився від пропозиції Сталіна об'єднати дві частини країни на умовах позаблокового статусу. Аденауер розумів, що слабка Німеччина, погодившись, потрапить у сферу впливу СРСР. Довелося чекати, доки країна стане достатньо сильною, щоб об'єднатися на власних умовах», - додає експерт-міжнародник.
Повне інтерв'ю з Олександром Харою читайте у друкованому журналі "Країна".
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10.09.2020 02:43 Відповісти
Цьотка Галька Зі Львова
@2ws9Tv6f6IJMLLV
·
6 год
Чуїти яка мертва тиша ?
То мовчать нацжони-свободівці-калумберти.
Порухайте їх палкою мо вже всьо!
Чуваки нас сепари будуть інспектувати.
Ви не здохли там часом ?
Чи корона вас схопила до курви мами?
Наголосували бл.ть
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10.09.2020 02:59 Відповісти
капутыляція! караул!
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10.09.2020 05:17 Відповісти
Понеслося "зраду розганяти".................
Хотілося б запитати в цих "зрадофілів" - а що ліпше, спільно інспектувати чи стріляти одне в одного?
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10.09.2020 05:50 Відповісти
треба спільно інспектувати виведення росіского лайна з країни.
ти, анрюшка, також можеш до того лайна приєднатись.
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10.09.2020 06:47 Відповісти
Ну так иди руки кацапам жми, позорник.
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10.09.2020 07:21 Відповісти
Она права на все 109%
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10.09.2020 06:14 Відповісти
Все він зрозумів. Просто пилить в очі ніби то не капітуляція.
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10.09.2020 06:45 Відповісти
"Зеленский так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция" - похоже, он всё прекрасно понимает и именно этого и добивается
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10.09.2020 07:03 Відповісти
А кто же совместно с кацапами патрулировать будет? Кто пойдет на такое преступление против народа? Неужели найдутся такие?
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10.09.2020 07:19 Відповісти
все понятно что зелень тварь в этом вопросе, НО, а где нацкорпуса,ярошы и прочие националисты которые гоняли пороха по стране когда шло турне? Где все ? в польше на зароботках или за зелень не оплачивают?Получается что по последним новостям, наш гарант херячит хрень , а максимум в ответ - лиш обеспокоености вышеуказанных лиц в фейсбуке.Где в конце концов ветераны, их сотни тысяч, и их устраивает подобная херня????
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10.09.2020 09:02 Відповісти
серливе зелене жіденятко повинне добровільно піти зараз, щоб потім не гойдатися на гілляці.
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10.09.2020 09:17 Відповісти
Зеленский сплошное невежество,-и по жизни,и по его работе в роли шута,и в политике,и как руководитель и организатор....А употреблять к нему слово понял-это мягко говоря наивно.Отдававшие за него свой голос отчасти такие же Зеленские- не *понимающие* и невежественные.
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10.09.2020 09:25 Відповісти
І це гірка правда. Здають вороги України Україну. Не пройшло і року, як вони зробили основу, а кажуть, що дурні. Вони не дурні, вони де потрібно прикидаються дурнями, але вперто йдуть до цілі - до нашої капітуляції і зняття санкцій з московії, а далі нам воювати з терористами, як у громадянській війні і відновлювати всю інфраструктуру розбитого і вивезеного в московію за рахунок бідних українців. Ну що зебіли 73% ви цього бажали? Але за словами "мир" ви так і нічого ніколи не зрозумієте - ви собі вибрали війну, рабство і постійне жебратство ваших дітей.
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10.09.2020 09:28 Відповісти
Квинтэссенция знаний об менталитете Зеленского. И все же знали об этом менталитете, все видели и "эбонитовые палочки" и "Украина легла и просит", и "сойдемся посредине..." , но побежали голосовать за это. Кстати, шо-то давненько не печатали дегенерата Касьянова, которому Зе в глаза, а он все роса, да роса.
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10.09.2020 09:35 Відповісти
Добре Зелене Гавно все розуміє.
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10.09.2020 09:36 Відповісти
Коломой, забери свого кловуна та йди геть!
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10.09.2020 09:37 Відповісти
Зеленський,це реінкарнація зрадника Януковича.
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10.09.2020 10:00 Відповісти
Капітуляція почалася ще в Мінську підписанням ганебних умов написаних в кремлі. Жодна цивілізована країна не опускалася до такого. Ні Франція, ні Хорватія, ні Грузія чи Молдова не чинили дакої гидоти.
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10.09.2020 10:31 Відповісти
Пипец, один я понимаю что другой способ победить-это взятие Москвы? ***, берите автоматы и вперед, стратеги херовы. И детей с собой берите на войну. Закончится все тем, что вам жопы оторвет...
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10.09.2020 10:44 Відповісти
Нахрін кому ваш Мацквабад сплющився? Є окупована територія суверенної Україн. Решта ваші вологі мрії.
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10.09.2020 11:22 Відповісти
Ну дававай, освобождай оккуповану територию, вперед! Только быстрее, а то сил нету ждать уже. Но прежде вспомни про Иловайск, а потом поймешь, при чем здесь Масквабад, и можно ли закончить войну только на нашей территории
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10.09.2020 13:09 Відповісти
Она констатировала, что Зеленский "так и не понял, что мир любой ценой - это капитуляция"

==================================================================
Ось з цим я не згоден. Все він прекрасно розуміє. Не робіть з нього вже такого кінченого дурня. В Парижі вже був готовий акт капітуляції. Просто тоді рух "ні капітуляції" спутав карти. Тепер за це взялися технологи з Росії. Йде системна підготовка капітуляції:захоплення ЗМІ проросійськими силами, призначення на ключові державні посади любителів руцького мира, пресування проукраїнських сил, деморалізація армії і тому подібне. Якщо проукраїнські сили не припинять базікання не об,єднаються і не візмуть в руки зброю (без неї вже нічого не вийде, запізно)-дні України злічені.
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10.09.2020 11:05 Відповісти
Війну можна або програти,або виграти.А по іншому ніяк. Бо як казав колись Вінстон Черчилль,якщо країна між війною та ганьбою вибирає ганьбу,то вона отримає і війну,і ганьбу.
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10.09.2020 11:12 Відповісти
Для зеленского мир - это Сваты в Украине и Лига смеха в рашке. Вот это его мир и есть.
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20.01.2021 13:03 Відповісти
 
 