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НАБУ (4984) Вища рада правосуддя (577) Вовк Павло (299)

Вища рада правосуддя дорікнула НАБУ в дезінформуванні громадськості щодо свого рішення у справі судді Вовка

Вища рада правосуддя дорікнула НАБУ в дезінформуванні громадськості щодо свого рішення у справі судді Вовка

Підстава для рішення про повернення генпрокурору без розгляду і відхилення клопотань про тимчасове відсторонення кількох суддів Окружного адміністративного суду міста Києва - численні порушення під час вручення підозр і необґрунтованість доказів.

Вища рада правосуддя на своєму сайті оприлюднила рішення за результатами розгляду клопотань Ірини Венедіктової щодо тимчасового відсторонення суддів ОАСК і роз'яснення "до зв'язку з поширенням Національним антикорупційним бюро України недостовірної інформації про те, що при розгляді зазначених клопотань ВРП нібито знехтувала фактами слідства і проігнорувала матеріали, надані прокуратурою в обґрунтування висунутих підозр", передає Цензор.НЕТ.

"Підставою для повернення клопотань без розгляду і відмови в задоволенні клопотань стали численні і грубі порушення процесуальних норм у процедурі вручення підозр, необґрунтованість доводів і недоведеність ризиків перешкоджання кримінальному провадженню з боку суддів", - заявили в ВРП.

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У цьому контексті в ВРП підкреслили неприйнятність поширення інформації, "що порушує презумпцію невинуватості та має ознаки інформаційної кампанії, спрямованої на підрив авторитету судової влади".

"Органи державної влади, їх посадові особи повинні утримуватися від інформаційних і політичних кампаній, заяв і дій, які можуть вплинути на незалежність судової влади та підірвати авторитет правосуддя", - додали в ВРП.

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади голови ОАСК Павла Вовка і суддів цього суду.

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17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.

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Пока этих судей не повесят без суда и следствия , правосудия в Украине не будет .
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10.09.2020 00:49 Відповісти
Давно пора було це зробити.
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10.09.2020 02:51 Відповісти
Та да! ВСП:"Ми білі і пухнасті, бо ті, що нас ловлять роблять це не правильно. Чому неправильно? Бо ми самі так вирішили. А як буде правильно? А ніяк! Ми ж самі собі не вороги!"
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10.09.2020 00:53 Відповісти
Там, скоріш за все, робилось просто - викликалися "слухняні" слідчі, їм давалася команда складать клопотання та інші документи слідства з порушеннями КПК. Ці "неправильні" документи подавалися до ВРП... А він робив "чавунну морду" і "включав дурня" - "Ми і раді, але тут документи з порушеннями складені...". В результаті - "І кози ситі, і сіно ціле...".
"ІБД", "імітація бурхливих дій"...
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10.09.2020 03:22 Відповісти
"и подорвать авторитет правосудия"
Как можно подорвать то, чего в стране давно нет!?
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10.09.2020 10:02 Відповісти
Правосуддя - це коли Справжні Громадяни здійснюють КОНТРОЛЬ над усіма гілками влади , особливо суддівською ! Не може судова гілка влади контролювати сама себе - це повне БЕЗЗАКОННЯ ! Тому і судів в нас не існує! В нас є органи які контролюють самі себе і приймають рішення чи по дзвінку влади, чи по кількості грошей в кишені суді !
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10.09.2020 10:53 Відповісти
Судівська влада у нас діє за принципом: "Сам п'ю, сам гуляю... Сам що правильно решаю!"
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10.09.2020 14:50 Відповісти
Эти твари говорят об авторитете правосудия - они что, тоже из 95-го квартала и прикалываются?
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10.09.2020 14:36 Відповісти
 
 