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ВР (14832) інспекція (82) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725) Слуга народу (2800) Чернєв (122)

"Слуга народу" Чернєв: Рішення про інспектування ворогом позицій 503-го батальйону в Шумах - антиукраїнське

Нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв прокоментував "ганебне рішення ТКГ щодо спільного патрулювання в Шумах".

Як пише він у Facebook, є очевидне: політика, дипломатія і бажання показати всьому світу, що "немає нашої провини", "але є ще таке поняття, як честь", передає Цензор.НЕТ.

"Можна багато на що закривати очі, але не на ганьбу для наших воїнів. Тим більше руками українських представників. І жодні пояснення тут зайві.

Якщо в угоду політичній доцільності занадто часто наступати на свою честь, то скоро її не залишиться.

Можна лише уявити, як будуть почувати себе бійці 503 батальйону морської піхоти ЗСУ, коли по їхніх позиціях будуть прогулюватись бойовики. І це при тому, що інспектування буде одностороннім, як звіт перед ворогом.

Вважаю таке рішення антиукраїнським. І закликаю патріотів з нашої та інших фракцій, нарешті, об'єднатися, щоб спільними зусиллями контролювати весь хід переговорів в рамках ТКГ та не допускати подібних ситуацій в подальшому", - підкреслив Чернєв.

Читайте також: Кравчук про участь найманців РФ в інспектуванні біля Шумів: "Для досягнення миру великих компромісів не буває"

Слуга народу Чернєв: Рішення про інспектування ворогом позицій 503-го батальйону в Шумах - антиукраїнське 01

Також читайте: Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня о 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.

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Топ коментарі
+37
Ось що буває, коли президент не українець.
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10.09.2020 01:37
+35
Может уже пора посадить в камеры *нашу* группу переговорщиков? Что то ни разу не увидел у них проукраинских действий. Да и вообще прекратите уже ети мягко сказать бесполезные переговоры с врагом. Ато за 6 лет я так ниразу не увидел в них положительных для Украины результатов. а скорее даже наоборот
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10.09.2020 01:07
+27
"Слуга народа" Чернев: Решение об инспектировании врагом позиций 503-го батальона в Шумах - антиукраинское - Цензор.НЕТ 7386
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10.09.2020 06:03
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"Жиди погані правлять нами! А ми ще гірші,ніж жиди. Ми продали дідівську славу, жиди ж в ярмо на с запрягли!" (с)
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10.09.2020 10:43 Відповісти
Від цього рішення, я в Сумах відчуваю приниження, що ж тоді відчувають наші захисники в Шумах.
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10.09.2020 10:05 Відповісти
Осел Оманский просто дебил , по тому не понимает элементарных вещей , что если какая то баба ради карьеры спит со всем начальством подряд , то карьеру она может и не сделать , а ***..дью она останется на всю жизнь. По тому и в истории Украины оно останется пид..аром постоянно нагибающимся раком перед ****** и кацапами.
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10.09.2020 10:23 Відповісти
аме явище Мінського процесу є антиукраїнським. Ні Франція, ні Хорватія, ні Грузія, ні Молдова, ні будь яка інша розвинена країна подібною хєрнею не страждала. Вся ця гидота затіяна з єдиною метою, зберегти корупційні відносини з кремлядью.
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Ці два старих маразматика вже реально дістали. А більше всіх дістав один такий собі оманськкий членограй.
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10.09.2020 10:37 Відповісти
Проклятый Порошенко!
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10.09.2020 11:17 Відповісти
Гавнокомандующая падаль-вяликий стратех
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10.09.2020 11:20 Відповісти
А я все думаю, не могу понять, почему Гитлер так евреев прессовал?
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10.09.2020 11:22 Відповісти
Як ота шайка-лейка із КраЗЕми на чолі посміла так принизити Україну,гідність і честь народу України,її армії,хто їм дав таке право?! Сволочі.Забули і,так би мовити,пробачили вбивцям Іловайськ,Дебальцеве і ін.? Я не пам"ятаю достеменно,але,як там у Гоголя:-Клади булаву,чортів сину,клади,бо погано тобі буде! Чим далі,тим ясніше стає,що нами керують або відморожені ссикуни,або ще і того гірше.
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10.09.2020 19:01 Відповісти
Як ота шайка-лейка із КраЗЕми на чолі посміла так принизити Україну,гідність і честь народу України,її армії,хто їм дав таке право?! Сволочі.Забули і,так би мовити,пробачили вбивцям Іловайськ,Дебальцеве і ін.? Я не пам"ятаю достеменно,але,як там у Гоголя:-Клади булаву,чортів сину,клади,бо погано тобі буде! Чим далі,тим ясніше стає,що нами керують або відморожені ссикуни,або ще і того гірше.
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10.09.2020 19:07 Відповісти
цього також ,з речами на вихід ,попросить найвеличніший, з фракції чи пробачить
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11.09.2020 00:21 Відповісти
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