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Помер ветеран АТО Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі

Помер ветеран АТО Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі

У середу, 9 вересня, помер голова Миколаївської обласної організації партії "Національний корпус", ветеран АТО та активіст Денис Янтар, який заявив президенту Володимиру Зеленському під час візиту того на Донбас минулого року, що через розведення військ українська армія може зазнати поразки.

Про смерть ветерана АТО повідомили колеги Дениса по "Нацкорпусу", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Активіст помер після курсу хіміотерапії - в серпні у нього виявили лейкоз.

Денис Янтар був активним учасником Революції Гідності 2013-2014 років. 7 квітня 2014-го брав участь у розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.

Також читайте: Акція протесту відбудеться 10 вересня біля резиденції Зеленського в Конча-Заспі

З початком війни став волонтером і допомагав батальйону "Азов". Після загибелі в серпні 2014 року бійця "Азова" під час штурму окупованої Мар'їнки Денис Янтар сам пішов на фронт. Брав участь у боях за Гранітне та Широкине.

У 2016 році він очолив Миколаївський обласний центр "Національного корпусу". Був організатором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств "Дорогу нескореним", який присвятив пам'яті загиблих воїнів АТО.

У 2019 Денис Янтар був активним учасником акції "Ні капітуляції", виступаючи проти розведення військ в Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.

В ході розмови активіст заявив, що через розведення військ, українська армія може зазнати поразки, на що президент відповів, що приїхав поговорити з місцевим населенням. Активіст, в свою чергу, розповів Володимиру Зеленському про акції протесту проти "формули Штайнмаєра" по всій Україні і про "формалізацію відносин" для припинення війни в Донбасі.

Вночі 16 липня 2020 року згорів автомобіль Дениса Янтаря.

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Топ коментарі
+109
Вічна пам"ять!..Умер ветеран АТО Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе - Цензор.НЕТ 3131
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10.09.2020 01:27
+80
Це саме той хлопець, якому Янелох казав, що « я же нє лох»?
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10.09.2020 01:30
+75
Хорошо бы проверить образец тканей на альфа радиоактивность.
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10.09.2020 01:28
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Помер ветеран АТО Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі - Цензор.НЕТ 3924
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10.09.2020 12:32 Відповісти
Царствие Небесное герою! Украина гордится Денисом и скорбит, что так рано потеряла его.... Соболезнование родным, побратимам....
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10.09.2020 13:57 Відповісти
На таких людях держится Украина. Вечная память.
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10.09.2020 14:06 Відповісти
Нормальные люди умирают, а зелень "янелохская" цветёт... жаль.
Земля пухом, сочувствие родным, мы его уже не забудем.
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10.09.2020 14:15 Відповісти
Это кто же поставил такой диагноз? Кто лечащий врач? "История умалчивает" ?
Надо просто открыть гугл: Уничтожение противника управляемой медициной.
И многое сразу прояснится.
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10.09.2020 14:28 Відповісти
я не понимаю, почему уходят лучшие.
Во время его разговора с зеленским им можно было гордиться. Вот кто действительно должен был быть президентом Украины.
Просто насмешка, в этом разговоре, который показал, что место президента занял совершенно случайный человек. А теперь еще и эта смерть. Если бы сказали где-то раньше, можно было бы собрать деньги, повезти за границу, что-то сделать....
Если Денис нас видит и слышит - он так или иначе вошел в историю Украины, и мы им гордимся. Он был лучший среди нас.

Вечная память Герою!
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10.09.2020 17:02 Відповісти
Нехай спочиває з Богом. Вічна пам'ять.
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10.09.2020 17:59 Відповісти
Я бы проверила его на радиоактивность---очень подозрительная скоропостижная смерть крепкого молодого человека...
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10.09.2020 20:51 Відповісти
Полоній а може Новічок .? ..о.о .господи ..та це ж старий добрий ДІоксин -андрійович ..
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14.10.2020 15:53 Відповісти
"Умер ветеран"... - а, может, он все-таки убит ?
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11.09.2020 00:43 Відповісти
Він проходив курс хімічної-терапії . що вказує на онкологію ....а онкологія може вбиті дуже швидко ..особливо при саркомах ..а саркоми якраз " частіше вибирають " молодих .Оті палаючі шини на Майдані забрали і ще заберуть не одну жертву .
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14.10.2020 16:03 Відповісти
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