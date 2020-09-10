Помер ветеран АТО Денис Янтар, який публічно сперечався із Зеленським на Донбасі

У середу, 9 вересня, помер голова Миколаївської обласної організації партії "Національний корпус", ветеран АТО та активіст Денис Янтар, який заявив президенту Володимиру Зеленському під час візиту того на Донбас минулого року, що через розведення військ українська армія може зазнати поразки.

Про смерть ветерана АТО повідомили колеги Дениса по "Нацкорпусу", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Активіст помер після курсу хіміотерапії - в серпні у нього виявили лейкоз.

Денис Янтар був активним учасником Революції Гідності 2013-2014 років. 7 квітня 2014-го брав участь у розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.

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З початком війни став волонтером і допомагав батальйону "Азов". Після загибелі в серпні 2014 року бійця "Азова" під час штурму окупованої Мар'їнки Денис Янтар сам пішов на фронт. Брав участь у боях за Гранітне та Широкине.

У 2016 році він очолив Миколаївський обласний центр "Національного корпусу". Був організатором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств "Дорогу нескореним", який присвятив пам'яті загиблих воїнів АТО.

У 2019 Денис Янтар був активним учасником акції "Ні капітуляції", виступаючи проти розведення військ в Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, що президент нас почув і зробить свої висновки, - співрозмовник Зеленського з ветеранами в Золотому Янтар. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте, де мало відбутися розведення сил. Між ним і активістом з Миколаєва Денисом Янтарем стався конфлікт.

В ході розмови активіст заявив, що через розведення військ, українська армія може зазнати поразки, на що президент відповів, що приїхав поговорити з місцевим населенням. Активіст, в свою чергу, розповів Володимиру Зеленському про акції протесту проти "формули Штайнмаєра" по всій Україні і про "формалізацію відносин" для припинення війни в Донбасі.

Вночі 16 липня 2020 року згорів автомобіль Дениса Янтаря.