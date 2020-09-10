Допуск на українську територію терористів "ДНР" фактично означає їх легітимізацію, - "Голос" вимагає скасувати дозвіл на "інспекцію"

Партія "Голос" вимагає від президента України негайно скасувати рішення про допуск на українську територію військової інспекції терористичної організації "ДНР".

Така заява опублікована на facebook-сторінці політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про проведення 10 вересня спільної з терористами інспекції населеного пункту Шуми Донецької області має ознаки державної зради, за яку посадовці будь-якого рівня мають відповідати згідно з чинним законодавством", - йдеться в заяві.

У партії впевнені, що допуск на українську територію військової інспекції представників так званої "ДНР" фактично означає легітимізацію терористів.

"Попередні інспекції Спільного контролю та координації здійснювались представниками України та Росії — двох держав. Представники терористичної організації на інспектування української території допускаються вперше.

Тисячі загиблих захисників, які захищали територію України, віддали своє життя не для того, щоби їхню пам’ять зраджували люди, які ставляться до національних інтересів за принципом "какая разніца".

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Ми переконані, що нове керівництво ТКГ з українського боку на чолі з Леонідом Кравчуком після такого ганебного кроку має бути негайно відправлене у відставку", - наголошується в повідомленні.

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Нардепка "Голосу" Соломія Бобровська в Facebook зазначила, що рішення ТКГ видається тим більш дивним, що терористи не пускають на свої укріплення навіть ОБСЄ: "Перше питання, яке обурює - на якій підставі українська сторона погодилася легалізувати дії бойовиків на своїх бойових позиціях? По-друге, для чого ДНРівці залучені у процес інспекції українських територій, якщо власні вони ретельно приховують навіть від ОБСЄ? Ну і по-третє... Навіть у Мінську ДНРівці не є повноцінною стороною збройного конфлікту, бо т.зв. ДНР - це територія підконтрольна російським окупаційним військам...От і все"

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня о 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.