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колектор (110) кредит (3775) НБУ (10165)

Українці в липні 535 разів скаржилися на колекторів в НБУ, - пресслужба

Українці в липні 535 разів скаржилися на колекторів в НБУ, - пресслужба

У липні Національний банк отримав 535 скарг громадян на дії колекторів - це майже третина від усіх отриманих за місяць скарг на дії небанківських фінансових установ.

На тлі цього пресслужба НБУ розповіла про те, як захиститися від загроз або нав'язливих дзвінків колекторів, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві головні проблеми, з якими стикаються клієнти: колектори телефонують боржнику з погрозами та колектори контактують із родичами чи сусідами боржника, які не мають жодного стосунку до кредиту", - повідомили в пресслужбі.

При отриманні кредиту, фінансова компанія зазвичай просить позичальника дати телефон родича, колеги або друга. У той же час установа не підписує з ними ніяких документів про поручительство і може навіть не перевіряти контакти. Натомість компанія розраховує, що в разі прострочення кредиту його вдасться стягнути з допомогою колекторів.

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У НБУ зазначили, що якщо колектор загрожує або дзвонить по кредиту, який до вас не має ніякого стосунку, він порушує законодавство.

"Якщо вам надходять дзвінки чи листи стосовно кредиту, який ви не брали та за яким не виступали поручителем, можна говорити про порушення Закону України "Про захист персональних даних". Номер телефону людини та її домашня адреса – це конфіденційні дані. Фінансова компанія та колектор не мають права на їх обробку без згоди власника", - пояснили в Нацбанку.

Зазначається, що погрози, цілодобові дзвінки боржнику та членам родини, використання лайливих слів у повідомленнях, розповсюдження образливих фотоколажів тощо порушують низку статей Конституції України (статті 3, 21, 22 та 32), Цивільного кодексу України (статті 3, 291, 301, 302 та 308), Кримінального кодексу України (стаття 182).

"Якщо колектор погрожує примусово стягнути борг - це обман. Лише органи Державної виконавчої служби і приватні виконавці мають законодавчі підстави примусово стягувати заборгованість, дотримуючись офіційні процедури. Колекторські компанії можуть тільки інформувати боржника або поручителя про наявність боргу", - підкреслюють у НБУ.

У НБУ зазначили, що потрібно дізнатися назву колекторської компанії, представники якої телефонують.

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"Якщо кредит жодним чином вас не стосується, варто пояснити ситуацію та попросити припинити дзвінки. По-друге, якщо вам продовжують телефонувати щодо кредиту, який вас не стосується, зверніться з письмовою скаргою до керівництва колекторської компанії, а також до контакт-центру НБУ за телефоном 0 800 505 240", - зазначили в Нацбанку.

У фінансовій установі також зазначили, що після цього слід звернутися до уповноваженого ВРУ з прав людини або до суду, оскільки вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних.

У повідомленні наголошується, що якщо колектори погрожують, потрібно обов'язково звернутися до правоохоронних органів.

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Топ коментарі
+11
Коллекторов как таковых нужно обнулить -- а тех гнид которые их нанимают посадить !!! Купил карту киевстар звонили по 10 раз в день долбодятлы за какой то долг -- пришлось выкинуть
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10.09.2020 03:50
+2
Ростовщиков и их приспешников - ссылать в ОРДЛО.
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10.09.2020 05:30
+2
Жодної реальної проблеми, навіть відносно простої - типу безпритульних тварин, ні минула, ні нинішня влада навіть не озвучила. Що вже говорити про вирішення.
При владі окупанти гірше комуняк
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10.09.2020 06:57
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Коллекторов как таковых нужно обнулить -- а тех гнид которые их нанимают посадить !!! Купил карту киевстар звонили по 10 раз в день долбодятлы за какой то долг -- пришлось выкинуть
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10.09.2020 03:50 Відповісти
Ростовщиков и их приспешников - ссылать в ОРДЛО.
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10.09.2020 05:30 Відповісти
нет нормльных законов... которые позволяли бы без волокиты и без коллекторов предметы залога автоматически переводить в собственностью кредитодателя после периода невыполнения условий кредита кредитованым лицом. в США прекрасная практика и опыт - учитесь НБУ.
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10.09.2020 05:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSjBCY0wwaM

.
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...
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10.09.2020 06:48 Відповісти
Жодної реальної проблеми, навіть відносно простої - типу безпритульних тварин, ні минула, ні нинішня влада навіть не озвучила. Що вже говорити про вирішення.
При владі окупанти гірше комуняк
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10.09.2020 06:57 Відповісти
О колекторах: в мене одне питаннячко, чому укртелеком працює з москальскими колекторами? Звідки знаю? - знайома не сплачувала за телефон, все хотіла його відключити та не виходило. Карантин. Попасти до офсів цієї компанії нереально, закриті, а додзвонитися до оператора - нереально.
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10.09.2020 07:13 Відповісти
Чому закрили коментарі на попередній новині? Щоб не дуже "дякували" зраднику?
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10.09.2020 07:21 Відповісти
Ні українською не володіють ні містечковою((( тексти анонсів складає мавпа?
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10.09.2020 07:24 Відповісти
Мій сусід брав кредит в банку, а контактний телефон дав мій. Домашній. Дзвонили. Я їх послав в еротичну подорож. З тих пір не дзвонять. Мабуть образились.
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10.09.2020 07:32 Відповісти
как так, а сразу не звонили при оформлении??
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10.09.2020 12:24 Відповісти
І багато практики покарань колекторів за ст. 182 ККУ?
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10.09.2020 11:48 Відповісти
 
 