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США відкликають візи у понад тисячі китайських студентів і аспірантів, - Держдеп США

США відкликають візи у понад тисячі китайських студентів і аспірантів, - Держдеп США

Американський держдепартамент оголосив, що США відкликають візи у понад 1 тис. китайських студентів і аспірантів, чиє перебування на території Сполучених Штатів становить загрозу національній безпеці США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили пресслужба Держдепу.

"Станом на 8 вересня 2020 року держдепартамент анулював понад 1000 віз громадян КНР, які були визнані такими, що підпадають під президентську прокламацію 10043, і тому не мають права на отримання візи", - сказано в повідомленні.

Президент Дональд Трамп 29 травня оголосив про візові обмеження для громадян КНР у відповідь на прийняття в Китаї закону про нацбезпеку Гонконгу.

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Виконувач обов'язків глави міністерства внутрішньої безпеки США Чад Вольф заявив, що Вашингтон блокує візи для деяких китайських студентів і аспірантів, щоб "запобігти крадіжці і іншому привласненню результатів чутливих досліджень".

Китайська газета "Хуаньцю шибао" (виходить також англійською під назвою Global Times) нагадала, що ще наприкінці травня - початку червня американська сторона ввела обмеження на перебування в США деяких китайських студентів.

У відповідь міністерство освіти Китаю тоді відповіло, що китайська сторона рішуче виступає проти таких дій американської влади.

Китай закликав американську сторону "прислухатися до розуму, поважати громадську думку і робити більше для того, щоб сприяти взаємному обміну і взаєморозумінню між китайськими і американськими народами".

"Ми будемо продовжувати підтримувати китайсько-американські студентські обміни і вітати студентів з різних країн, включаючи США, охочих приїхати в Китай на навчання", - підкреслювало відомство.

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Топ коментарі
+8
Все, что делают китаезы в западных университетах - копируют технологии в библиотеках и затем передают в Поднебесную.
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10.09.2020 07:41
+7
США отзывают визы у более чем тысячи китайских студентов и аспирантов, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2091....
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10.09.2020 07:18
+7
Китай это тюрьма!!!! Коммуняки!
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10.09.2020 07:41
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США отзывают визы у более чем тысячи китайских студентов и аспирантов, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 2091....
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10.09.2020 07:18 Відповісти
Де Хунта?
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10.09.2020 07:31 Відповісти
Все, что делают китаезы в западных университетах - копируют технологии в библиотеках и затем передают в Поднебесную.
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10.09.2020 07:41 Відповісти
Як вчив Ден Сяо Пін: "Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь!"
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10.09.2020 08:08 Відповісти
там своего много(ну, типо как у кацапов 0 были вяликими, но ОНИ взе украли и опустили вяликую сцивилизацию )
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10.09.2020 08:21 Відповісти
Китай это тюрьма!!!! Коммуняки!
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10.09.2020 07:41 Відповісти
Затевают эту вот, вот эту... чайнофобию затевают, затевают это все вот, вот это вот все.
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10.09.2020 09:36 Відповісти
Зато у нас Кулеба зробив всім зелену дорогу, країну перетворив у вокзал.
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10.09.2020 07:50 Відповісти
Китай - це така ж "розвинута економіка" , як росія "цивілізована країна" . Пропоную фанатам одних та інших поїхати там пожити .
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10.09.2020 08:51 Відповісти
Китайські студенти кругом становлять небезпеку для всіх країн. Вони мають високу плодючість. Скоро китайці будуть більшістю і в Європі і в США. Одне століття, і європейці з білою шкірою будуть занесені до зникаючого виду
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10.09.2020 09:13 Відповісти
Там проблема в тому що, китайські студенти не тільки навчаються, а й під керівництвом американської професури проводять дослідження на китайські гранти, результати яких передають КНР. А оскільки їх там розвелося до бісу і вчаться вони десятиліттями то, виходить що, амрика сама спонсорує розвиток Китаю. Другий аспект в тому що, студенська віза видається доки ти навчаєшся, а навчатися ти можеш безкінечно.
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10.09.2020 10:15 Відповісти
Правильное решение, не хрен ходить и прищуриваться глядя на чужие секреты. И нам надо с Украины всех кто в лаптях выдворить, а то весь урожай или украдут или сгноят.
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10.09.2020 15:47 Відповісти
 
 