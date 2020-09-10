На Донбасі зберігається "тиша", підрозділи зі складу ООС ліквідували пожежі біля чотирьох населених пунктів, - штаб
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, за минулу добу, 9 вересня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.
Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони залучалися до гасіння осередків вогню на Донеччині та Луганщині. Зокрема, минулої доби ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.
"Від початку поточної доби, 10 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Повний і всеосяжний режим припинення вогню зберігається повною мірою. Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що крім військовослужбовців Збройних Сил України, в районі проведення операції Об'єднаних сил належно виконують свої завдання і інші складові сил оборони.
У прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано понад десять гектарів території та передано на знищення 92 вибухонебезпечних предмети.
Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, минулої доби завершено відновлення 17 будинків, ще на 25 об’єктах роботи тривають.
"Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Главарь так называемой «дыныры» Денис Пушилин (пенис пушилин) отменил свой «приказ» об уничтожении инженерных сооружений ВСУ под Горловкой после достигнутых (!!!) договоренностей о проведении совместной с Украиной инспекции в районе поселка Шумы, назначенной на 14:00 10 сентября. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на его сайте (сцайте) 9 сентября вечером.
Однако, по словам Пушилина (пениса), если «в процессе инспекции выяснится нарушение Киевом дополнительных мер контроля перемирия и украинская сторона не будет их устранять, "народная милиция" уничтожит эти позиции самостоятельно».
т.е. есть боевики во главе с кремлевской марионеткой продолжают ставить ультиматумы...
понимаете??? в этом шапито уже не смешно!!!