У ВООЗ застерігають країни від спроб "зрізати шлях" у розробці вакцин проти COVID-19
Країни під час розробки вакцини від коронавірусу COVID-19 повинні ставити на перше місце безпеку їх застосування, а не намагатися знехтувати правилами клінічних випробувань для прискорення процесу розробки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили в середу у ВООЗ.
За словами головного наукового співробітника організації Сум’ї Свамінатан, неприпустимо "зрізати шлях" при створенні вакцин. Вона зазначила, що "перш за все" важлива безпека.
"Процес повинен проходити за правилами гри. Ліки та вакцини, перш за все, повинні бути перевірені на безпеку, перш ніж починати давати їх людям", - зазначила Свамінатан.
Її слова пролунали на тлі повідомлення про те, що компанія AstraZeneca припиняє клінічні випробування вакцини проти COVID-19 для розслідування "потенційно незрозумілої хвороби".
Раніше у ВООЗ заявляли, що при прискореної розробки вакцини варто дотримуватися низки вимог, "гарантують, що будь-яка вакцина, яку вироблятимуть, стане водночас ефективною і безпечною".
Будь ласка, зачекайте...
Надо же, а куча антиваксеров утверждали, что вакцины никто не проверяет... Брехуны.
Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.
"Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь - чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.
стекломой"вакцину" даже на обезьянах не будут испытывать. т.е. обезьяны им дороже чем рашкинцы, на которых Пусин испытывает помои.))) и да, это правда.
Эта публикация появилась в одном из самых уважаемых медицинских журналов The Lancet («Ланцет») 4 сентября. Статья подтвердила все ранее сделанные спонсором исследования, директором института и ведущим исследователем (Д. Логуновым) заявления. Уже 7 сентября группа ученых опубликовала «выражение озабоченности» (Note of concern). Так в современном мире обозначают анализ публикации, обнаруживший в ней существенные недостатки, которые требуют тщательного рассмотрения, поскольку указывают на возможные грубые нарушения, - например, на неполное сообщение результатов или фальсификацию данных. На 8 сентября под письмом поставили подписи 20 ученых. Оно адресовано первому автору статьи Д. Логунову и редактору «Ланцета» Р. Хортону.
Авторы письма испрашивают доступа к исходным данным, чтобы провести повторный их анализ. В этом нет ничего необычного, в большинстве хороших журналов авторам предлагается подписать обязательство предоставить данные по запросу. Д. Логунов с соавторами так и поступил.
Пока же, до проведения анализа исходных данных, авторы письма указывают, что на графиках в статье присутствуют признаки фальсификации.
разных классов болезней. Грип и чума две большие разницы. Все эти цифры есть но знать
и интересоваться не положено . Лучше попугать дурака и делай с ним что хочешь.
ДурантинофІли пи..дять "як заведені"..
Немає усталеного терміну розробки вакцин внаслідок різного інкубаційного періоду різних вірусів...