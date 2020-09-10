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У ВООЗ застерігають країни від спроб "зрізати шлях" у розробці вакцин проти COVID-19

У ВООЗ застерігають країни від спроб

Країни під час розробки вакцини від коронавірусу COVID-19 повинні ставити на перше місце безпеку їх застосування, а не намагатися знехтувати правилами клінічних випробувань для прискорення процесу розробки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили в середу у ВООЗ.

За словами головного наукового співробітника організації Сум’ї Свамінатан, неприпустимо "зрізати шлях" при створенні вакцин. Вона зазначила, що "перш за все" важлива безпека.

"Процес повинен проходити за правилами гри. Ліки та вакцини, перш за все, повинні бути перевірені на безпеку, перш ніж починати давати їх людям", - зазначила Свамінатан.

Її слова пролунали на тлі повідомлення про те, що компанія AstraZeneca припиняє клінічні випробування вакцини проти COVID-19 для розслідування "потенційно незрозумілої хвороби".

Також читайте: У РФ заявляють про запуск першої партії вакцини проти COVID-19 у цивільний обіг

Раніше у ВООЗ заявляли, що при прискореної розробки вакцини варто дотримуватися низки вимог, "гарантують, що будь-яка вакцина, яку вироблятимуть, стане водночас ефективною і безпечною".

Автор: 
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Топ коментарі
+3
амеры сказали шо рашкинскую стекломой "вакцину" даже на обезьянах не будут испытывать. т.е. обезьяны им дороже чем рашкинцы, на которых Пусин испытывает помои.))) и да, это правда.
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10.09.2020 07:55
+2
Якшо той, хто зробить вакцину другим, зробить більш безпечну або більш ефективну вакцину, то той перший може навіть не повернути витрачені кошти. Отака фігня, малята.
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10.09.2020 07:44
+2
Фармацевтическая компания AstraZeneca приостанавливает все клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров, что может быть побочной реакцией на вакцину.
Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.
"Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь - чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.
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10.09.2020 07:52
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Хто перший створить вакцину, той і отримає найбільший прибуток. Чисто бізнес. Все інше - пофігу.
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10.09.2020 07:35 Відповісти
Якшо той, хто зробить вакцину другим, зробить більш безпечну або більш ефективну вакцину, то той перший може навіть не повернути витрачені кошти. Отака фігня, малята.
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10.09.2020 07:44 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-obeshaet-million-dollarov-za-vakcinu-ili-lekarstvo-ot-koronavirusa-glavnyj-sanvrach Зеленский обещает миллион долларов за вакцину или лекарство от коронавируса - главный санврач
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10.09.2020 08:03 Відповісти
Це ті самі доляри, що Зе обіцяв вчителям, чи інші?
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10.09.2020 10:24 Відповісти
"Ее слова прозвучали на фоне сообщения о том, что компания AstraZeneca приостанавливает клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

Надо же, а куча антиваксеров утверждали, что вакцины никто не проверяет... Брехуны.
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10.09.2020 07:37 Відповісти
Фармацевтическая компания AstraZeneca приостанавливает все клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров, что может быть побочной реакцией на вакцину.
Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.
"Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь - чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.
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10.09.2020 07:52 Відповісти
доброволец поправится - речь идет о воспалении спинного мозга...
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10.09.2020 07:56 Відповісти
Эффективность деятельности воза доказана срезанием ума головного мозга..
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10.09.2020 07:52 Відповісти
амеры сказали шо рашкинскую стекломой "вакцину" даже на обезьянах не будут испытывать. т.е. обезьяны им дороже чем рашкинцы, на которых Пусин испытывает помои.))) и да, это правда.
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10.09.2020 07:55 Відповісти
Говорят Зе выделил несколько миллионов на борьбу с разработчиками вакцины.
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10.09.2020 08:13 Відповісти
деньги уже в офшоре
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10.09.2020 08:27 Відповісти
У россиян с вакциной принцип тот-же, что и у Жукова при наступлении солдат через минные поля.
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10.09.2020 08:15 Відповісти
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/2020/9/10/392687/ Ученые: С российской вакциной от COVID-19 происходит что-то не то

Эта публикация появилась в одном из самых уважаемых медицинских журналов The Lancet («Ланцет») 4 сентября. Статья подтвердила все ранее сделанные спонсором исследования, директором института и ведущим исследователем (Д. Логуновым) заявления. Уже 7 сентября группа ученых опубликовала «выражение озабоченности» (Note of concern). Так в современном мире обозначают анализ публикации, обнаруживший в ней существенные недостатки, которые требуют тщательного рассмотрения, поскольку указывают на возможные грубые нарушения, - например, на неполное сообщение результатов или фальсификацию данных. На 8 сентября под письмом поставили подписи 20 ученых. Оно адресовано первому автору статьи Д. Логунову и редактору «Ланцета» Р. Хортону.
Авторы письма испрашивают доступа к исходным данным, чтобы провести повторный их анализ. В этом нет ничего необычного, в большинстве хороших журналов авторам предлагается подписать обязательство предоставить данные по запросу. Д. Логунов с соавторами так и поступил.
Пока же, до проведения анализа исходных данных, авторы письма указывают, что на графиках в статье присутствуют признаки фальсификации.
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10.09.2020 15:22 Відповісти
красивые слова а дальше манипуляция Не дают стандарты прверки вакцин во времени это миним 2 года. И безапасности это соотношение количество пострадавших от прививки и тяжелых случаев от болезни. Также где насинается пандемия и заканчивается эпидемия для
разных классов болезней. Грип и чума две большие разницы. Все эти цифры есть но знать
и интересоваться не положено . Лучше попугать дурака и делай с ним что хочешь.
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10.09.2020 08:34 Відповісти
Не дают стандарты прверки вакцин во времени это миним 2 года



ДурантинофІли пи..дять "як заведені"..


Немає усталеного терміну розробки вакцин внаслідок різного інкубаційного періоду різних вірусів...
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10.09.2020 15:25 Відповісти
 
 