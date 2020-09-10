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У ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та ініціювали створення слідчого органу щодо правопорушень в РБ

У ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та ініціювали створення слідчого органу щодо правопорушень в РБ

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини в середу, 9 вересня, прийняв заяву щодо ситуації з правами людини в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вечерний Бобруйск", Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини в середу схвалив заяву щодо ситуації з правами людини в Білорусі, в якій заявив про невизнання результатів президентських виборів 9 серпня.

У заяві комітет ПАРЄ заявив про численні повідомлення про масові і серйозні порушення прав людини в Білорусі. Через повідомлення про порушення права на вільні і чесні вибори комітет відмовився визнати результати президентських виборів.

Комітет вважає, що винні в серйозних порушеннях прав людини в контексті недавніх президентських виборів і подій після них повинні бути притягнуті до відповідальності.

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Для того, щоб послати чіткий сигнал усім членам білоруських сил безпеки про те, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи у співпраці з іншими міжнародними органами "терміново створює міжнародний слідчий орган для збору інформації та надання доказів злочинів в галузі прав людини в Білорусі", - йдеться в заяві.

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Топ коментарі
+7
Беларусы просто красавцы.
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10.09.2020 08:52
+3
довго ж чекала Європа, а загалом як завжди. Треба щоб рашка їх "покошмарила" капітально, може тоді нам щось зміниться? Хоча навряд..
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10.09.2020 07:52
+2
Отака вона демократія. Поки не даси під срачника і не почешуться.
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10.09.2020 07:54
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довго ж чекала Європа, а загалом як завжди. Треба щоб рашка їх "покошмарила" капітально, може тоді нам щось зміниться? Хоча навряд..
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10.09.2020 07:52 Відповісти
Отака вона демократія. Поки не даси під срачника і не почешуться.
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10.09.2020 07:54 Відповісти
но альтернатива такой демократии - паРашинская ***********.
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10.09.2020 09:26 Відповісти
Ну що тепер "калгазник" придумає ? Звідки сигнали ? Мо з Бєрмудского трикутника, і як там база під Варшавою. Бєларуских вертухаїв не злякаєш санкціями, вони як наші беркути втечуть на московію служити москалям.
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10.09.2020 08:07 Відповісти
А когда кенгурация Лукашенки?
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10.09.2020 08:12 Відповісти
В ростове,
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10.09.2020 11:09 Відповісти
У ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та ініціювали створення слідчого органу щодо правопорушень в РБ - Цензор.НЕТ 2396
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10.09.2020 08:15 Відповісти
Проснулись,типо прошлые и позопрошлые были не сфальсифицированы,про парламентские вообще не говорю,просто тупо ставят отмороженных лукашистов,безотказные кивалы.
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10.09.2020 08:27 Відповісти
У ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та ініціювали створення слідчого органу щодо правопорушень в РБ - Цензор.НЕТ 9494
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10.09.2020 08:29 Відповісти
Странно что ПАСЕ выборы в Украине в 2019 году признали. Ведь очевидно, что сам народ не мог выбрать себе такого президента, а значит были грубо нарушены права человека.
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10.09.2020 08:35 Відповісти
Та ні - таки вибрав , правда Голоборотька
А виявилося - просто актора , тай ще клоуна !
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10.09.2020 09:37 Відповісти
а надо было Питра Аликсеича....только его, а потом его сына, а потом его сына сына.....династия будет.))
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10.09.2020 10:55 Відповісти
Ну или ***** вонючего
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10.09.2020 11:10 Відповісти
Ну хоть так.. Теперь и мы можем ( должны) присоединиться к данному решению.
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10.09.2020 08:51 Відповісти
Беларусы просто красавцы.
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10.09.2020 08:52 Відповісти
 
 