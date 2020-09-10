У ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та ініціювали створення слідчого органу щодо правопорушень в РБ

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини в середу, 9 вересня, прийняв заяву щодо ситуації з правами людини в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вечерний Бобруйск", Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини в середу схвалив заяву щодо ситуації з правами людини в Білорусі, в якій заявив про невизнання результатів президентських виборів 9 серпня.

У заяві комітет ПАРЄ заявив про численні повідомлення про масові і серйозні порушення прав людини в Білорусі. Через повідомлення про порушення права на вільні і чесні вибори комітет відмовився визнати результати президентських виборів.

Комітет вважає, що винні в серйозних порушеннях прав людини в контексті недавніх президентських виборів і подій після них повинні бути притягнуті до відповідальності.

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Для того, щоб послати чіткий сигнал усім членам білоруських сил безпеки про те, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи у співпраці з іншими міжнародними органами "терміново створює міжнародний слідчий орган для збору інформації та надання доказів злочинів в галузі прав людини в Білорусі", - йдеться в заяві.