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США (21036) Навальний (612) Помпео (337)

США зроблять усе можливе, щоб винні в ситуації з Навальним були притягнуті до відповідальності, - Помпео

США зроблять усе можливе, щоб винні в ситуації з Навальним були притягнуті до відповідальності, - Помпео

Сполучені Штати та їхні європейські союзники будуть домагатися притягнення до відповідальності винних в інциденті з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Євросоюз, багато європейських країн, Сполучені Штати - всі ясно дали зрозуміти росіянам: ми очікуємо, що вони притягнуть до відповідальності тих, хто винен у цьому. Ми зробимо все можливе, щоб дійти висновку про те, хто ще несе відповідальність", - сказав дипломат на шоу журналіста Бена Шапіро.

Помпео заявив, що в світі "визнають, що є істотний шанс, що це йшло від вищих російських чиновників, я думаю, що це погано для російського народу і для Росії".

Водночас держсекретар сказав, що не готовий відповісти на питання про те, яких заходів мають намір вжити США в ситуації, що склалася.

"Я не хочу випереджати президента в питанні про те, що вирішить уряд США з цього питання. Ми повинні все це розглянути, оцінити і бути впевненими в тому, що робимо свою частину роботи зі зниження ризиків повторення подібного в майбутньому", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навального отруїли новим видом "Новачка", - ЗМІ

Навальному стало погано 20 серпня в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.

2 вересня влада ФРН із посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок". Російська влада заявляла, що робити остаточні висновки про причини коми Навального передчасно і зажадала доказів від німецької сторони.

7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, його стан покращився.
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Топ коментарі
+5
это виновное уже 20 лет у руля параши, сделают они, ага
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10.09.2020 08:09
+3
В «ситуации»???, уголовное преступление-это ситуация??
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10.09.2020 08:10
+3
Султан Эрдоган в Ливии завалил Миг-29 Ихтамнетов приятная новость с утра
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10.09.2020 08:55
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это виновное уже 20 лет у руля параши, сделают они, ага
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10.09.2020 08:09 Відповісти
В «ситуации»???, уголовное преступление-это ситуация??
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10.09.2020 08:10 Відповісти
Черговий пук від Штатів .?
..

..США сделают все возможное, чтобы виновные в ситуации с Навальным были привлечены к ответственности, - Помпео - Цензор.НЕТ 2848...
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10.09.2020 08:13 Відповісти
Если бы ты Дмытрык был бы пиндосом - ты бы тоже проголосовал за кловуна Трампа. Но ничо, вот станет президентом США, друг Украины, Джо Байден и тогда хана вашим зебилам
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10.09.2020 08:28 Відповісти
Надо действовать просто и нагло: Пригласить Путина на какой-нибудь саммит в евространу и там его арестовать. Алени потопают ножками, но атомную войну всеравно не начнут. После допроса Путина отпустить взад. Перед дорогой его должен на камеру расцеловать кто-нибудь из высших чинов ЦРУ. Пусть потом доказывает, что не завербован.
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10.09.2020 08:22 Відповісти
Валить надо нелюдя! И то уже давно.
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10.09.2020 09:02 Відповісти
Бутербродный Леха покруче Путлера,он Аляску у пиндосов отберет...и намажет на бутерброд...
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10.09.2020 08:47 Відповісти
Леха вышел из комы, сидит глазами лупает и думает:
"шо это за кипиш такой, вокруг меня такого, - попил чайку,бл."
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10.09.2020 09:44 Відповісти
Уничтожат Кремль ?🙄🤦🤫🤔🍧
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10.09.2020 08:47 Відповісти
Это кого " привлекут".. Того кто добавил яд в стакан с чаем.. Или того кто дал команду исполнителю добавить яд.. Или того кто дал команду, давшему команду исполнителю.. Или ТОМУ кто дал добро на отравление или устранение Навального. ( Так это Путин, а как известно "нет у вас методов против Кости Сапрыкина", он же парень из " питерской подворотни", он же зав клубом из Дрездена) Слова, слова одни слова.
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10.09.2020 08:49 Відповісти
Лаптеногие сами себе Лапти сплетут и в бой пойдут за власть Советов....
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10.09.2020 08:50 Відповісти
Султан Эрдоган в Ливии завалил Миг-29 Ихтамнетов приятная новость с утра
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10.09.2020 08:55 Відповісти
Вначале 90-х когжда на РАБсси жрать было нечего Мафиозо Путлеро кормил всю РАБссию кубиками Магги прочей дряню из Пентагона типа Ножки Буша... в обмен Черномырдин отдал США 500 тонн Урана-235,весь стратегический запас СССР начиная с 1955 года. А теперь зайдумайтесь,если ли на РАБссии ядреное оружие*???
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10.09.2020 09:04 Відповісти
США не может найти виновного?Я могу подсказать где его надо найти ОНО(упырь) СИДИТ В КРЕМЛЕ!
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10.09.2020 09:20 Відповісти
Кто ж этот виновный? А, Помпео?
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10.09.2020 09:34 Відповісти
что бы сделать возможное.нужно было Навального брать на лечение в США,что бы не сделать ничего рашисту , кроме словесного поноса, Навального взяла под покровительство подельница окупанта Украины Меркеля...
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10.09.2020 10:52 Відповісти
Хих...а США зеленые прижимают. Навальный та же жертва. Но США попали теперь по серьезному.
США зроблять усе можливе, щоб винні в ситуації з Навальним були притягнуті до відповідальності, - Помпео - Цензор.НЕТ 4603 Это не дым!!!, не дым поднялся выше облаков!!!!! Дым это аэрозоль, где частицы тяжелее паров воды. Это -линза над пожарами. Еще раз - это Л И Н З А!!! Это гравитационная ЛИНЗА над пожарами. Когда они выкосят все леса в США, тогда до вас дойдет. И не ищите поджигателей, вы их не найдете.
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10.09.2020 11:47 Відповісти
Чому в множині? Винуватий один - замовник вбивства путін.
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10.09.2020 18:53 Відповісти
 
 