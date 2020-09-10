"Змушений перейти кордон", - Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю Гордону "в зв'язку з фізичною загрозою"
Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що залишив територію України після того, як дав інтерв'ю одному з українських ЗМІ, де, зокрема, йшлося про діяльність президента Володимира Зеленського.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Богдан повідомив, що був "змушений" перейти українсько-румунський кордон "в зв'язку з фізичною загрозою" після свого інтерв'ю.
"У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер стежте тут", - написав він.
Ніяких підтверджень щодо перетину кордону, або іншої пов'язаної з цим інформації екскерівник Офісу Президента не навів.
Зазначимо, що Богдан вперше за довгий час опублікував в соцмережі пост. Схоже, що таким чином він натякнув на кінцівку роману "Золоте теля", коли Остап Бендер перетинав кордон з Румунією.
Разом з тим, частина користувачів соцмережі прийняла пост Богдана за жарт, частина - підтримали його "рішення", а деякі згадали в цьому контексті "слугу народу" Олександра Дубінського.
Крім того, Богдан в пості прорекламував свій Telegram-канал. В якому поки є тільки одне фото: Богдан на пляжі.
Фото: Telegram "Тесла Богдана"
Раніше колишньому главі Офісу президента України Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla. Пізніше Богдан опублікував відео підпалу.
Будь ласка, зачекайте...
бранзулеткой рассчитался за переход?
Вы шо-то узнали от хорошо осведомлённых инсайдеров?
А вы?
Подумал шо если он ублюдок, и вы ему вопросы про двойное гражданство задаёте - то значит у него двойное гражданство.
типо у ахметок и прочих нету гражданств запасных то?
Богдане Йосиповичу !
А СТАДО на кого ти позоставив ?
Тіх 73,22%, кого ви «пріручілі» ?
Пацюки рвуть кігті з «Зєтаніка».
1984
Д. Оруэлл
Дєржітєсь там. Харошего вам настроєнія.
Даже недавние подельники боятся, убегают опасаясь за собственную жизнь.
Во всех обсерах Бубочки виноваты враги, потому что фотографируют и обнародуют эти обсеры!
Да кому ты нахер нужен! Да,а почему в Румынию,а не в Мордовию,на историческую родину? В рашку не пущают....странно ведь ты,МУДИЛО, все Зделал что бы в Украине было хреново....
А якщо серйозно, то аж страшно стає від розуміння, який звіздець ті 73% ідіотів нам приготували, адже добром той зелений балаган не закінчиться.
Догадайтесь с трёх раз.
Пути Господни неисповедимы
Посвящен в орден святого Михаила и Георгия королевой Британии в 2007 году...за служение безопасности Великобритании...
Скоро будет как ленин в шалаше.
-герр Мюллер,служу советскому союзу!
-да ладно вам полковник Исаев,вы когда стали чемпионом Берлина по теннису,завели роман с фрау Заурих,я сразу понял,вы агент НКВД....
Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы,портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки.
Сейчас он нес на себе семнадцать массивных портсигаров с монограммами, орлами и гравированными надписями:
«Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу Полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев»,
«Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства».
Но тяжелее всех был портсигар с посвящением: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания». Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу.
Все бриллианты, украшения,картины и прочие награбленные ВЧКичстами у зажиточных РАБссиянцев за года советского дерьма были отправлены в Берлин для Мировой революции... Радек старался изо всех сил помочь братскому народу Германии...
Леня, Кучма ушел из политики в 2005 году?
Нет,он никуда и не уходил,и не уйдет....