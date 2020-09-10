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Гордон (116) інтерв'ю (215) Богдан Андрій (424)

"Змушений перейти кордон", - Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю Гордону "в зв'язку з фізичною загрозою"

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що залишив територію України після того, як дав інтерв'ю одному з українських ЗМІ, де, зокрема, йшлося про діяльність президента Володимира Зеленського.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Богдан повідомив, що був "змушений" перейти українсько-румунський кордон "в зв'язку з фізичною загрозою" після свого інтерв'ю.

"У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер стежте тут", - написав він.

Ніяких підтверджень щодо перетину кордону, або іншої пов'язаної з цим інформації екскерівник Офісу Президента не навів.

Зазначимо, що Богдан вперше за довгий час опублікував в соцмережі пост. Схоже, що таким чином він натякнув на кінцівку роману "Золоте теля", коли Остап Бендер перетинав кордон з Румунією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців"

Разом з тим, частина користувачів соцмережі прийняла пост Богдана за жарт, частина - підтримали його "рішення", а деякі згадали в цьому контексті "слугу народу" Олександра Дубінського.

Змушений перейти кордон, - Богдан заявив, що виїхав з України після інтервю Гордону в звязку з фізичною загрозою 01
Змушений перейти кордон, - Богдан заявив, що виїхав з України після інтервю Гордону в звязку з фізичною загрозою 02

Змушений перейти кордон, - Богдан заявив, що виїхав з України після інтервю Гордону в звязку з фізичною загрозою 03
Змушений перейти кордон, - Богдан заявив, що виїхав з України після інтервю Гордону в звязку з фізичною загрозою 04
Змушений перейти кордон, - Богдан заявив, що виїхав з України після інтервю Гордону в звязку з фізичною загрозою 05
Змушений перейти кордон, - Богдан заявив, що виїхав з України після інтервю Гордону в звязку з фізичною загрозою 06

Крім того, Богдан в пості прорекламував свій Telegram-канал. В якому поки є тільки одне фото: Богдан на пляжі.

Також читайте: Богдан про підпал "Тесли": розцінюю це як погрозу від влади

Змушений перейти кордон, - Богдан заявив, що виїхав з України після інтервю Гордону в звязку з фізичною загрозою 07

Фото: Telegram "Тесла Богдана"

Раніше колишньому главі Офісу президента України Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla. Пізніше Богдан опублікував відео підпалу.

Змушений перейти кордон, - Богдан заявив, що виїхав з України після інтервю Гордону в звязку з фізичною загрозою 08

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Топ коментарі
+20
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 9789
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10.09.2020 09:27
+17
прямо остап бендер "перейти румынскую границу"
бранзулеткой рассчитался за переход?
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10.09.2020 09:19
+13
Опана !
Богдане Йосиповичу !
А СТАДО на кого ти позоставив ?
Тіх 73,22%, кого ви «пріручілі» ?
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10.09.2020 09:24
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прямо остап бендер "перейти румынскую границу"
бранзулеткой рассчитался за переход?
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10.09.2020 09:19 Відповісти
перешел дорожку Зеклоуну, вернее не ту дорожку перенюхнул
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10.09.2020 09:48 Відповісти
Ублюдок, а ниче шо Украина не признает двойное и т.д. гр.-ство?
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10.09.2020 09:23 Відповісти
А шо, у него румынское гражданство?
Вы шо-то узнали от хорошо осведомлённых инсайдеров?
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10.09.2020 09:26 Відповісти
А я что, таки утверждаю это?

А вы?
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10.09.2020 09:33 Відповісти
Та не, я тупой просто.
Подумал шо если он ублюдок, и вы ему вопросы про двойное гражданство задаёте - то значит у него двойное гражданство.
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10.09.2020 10:00 Відповісти
значит то шо мнё в принципё побоку на како-е- то гражданство
типо у ахметок и прочих нету гражданств запасных то?
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10.09.2020 10:49 Відповісти
Опана !
Богдане Йосиповичу !
А СТАДО на кого ти позоставив ?
Тіх 73,22%, кого ви «пріручілі» ?
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10.09.2020 09:24 Відповісти
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 2449
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10.09.2020 09:24 Відповісти
Короче.
Пацюки рвуть кігті з «Зєтаніка».
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10.09.2020 09:27 Відповісти
Приколист
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10.09.2020 09:27 Відповісти
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 9789
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10.09.2020 09:27 Відповісти
О,да! Грете Тунберг бы подкинуть эту тему!
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10.09.2020 09:30 Відповісти
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10.09.2020 09:39 Відповісти
Чёткий пацык!
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10.09.2020 09:28 Відповісти
То он мерзавец и прихвостень коломойского, то теперь чуть ли не беженец и правдоруб. Ржунимагу.
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10.09.2020 09:29 Відповісти
«Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5 противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания; следовательно, осознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталась неприкосновенна. Этот процесс должен быть сознательным, иначе его не осуществишь аккуратно, но должен быть и бессознательным, иначе возникнет ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие - душа ангсоца, поскольку партия пользуется намеренным обманом, твёрдо держа курс к своей цели, а это требует полной честности. Говорить заведомую ложь и одновременно в неё верить, забыть любой факт, ставший неудобным, и извлечь его из забвения, едва он опять понадобился, отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь, - всё это абсолютно необходимо. Даже пользуясь словом "двоемыслие", необходимо прибегать к двоемыслию. Ибо, пользуясь этим словом, ты признаёшь, что мошенничаешь с действительностью; ещё один акт двоемыслия - и ты стёр это в памяти; и так до бесконечности, причём ложь всё время на шаг впереди истины. В конечном счёте именно благодаря двоемыслию партии удалось (и кто знает, ещё тысячи лет может удаваться) остановить ход истории.» (часть вторая, IX: книга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD Голдстейна «Теория и практика олигархического коллективизма», глава 1)



1984
Д. Оруэлл
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10.09.2020 10:54 Відповісти
Это был "идейно крепкий речекряк!"
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10.09.2020 10:57 Відповісти
Таке враження, що Петро Олексійович методички пише згідно пану Оруелу!)
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10.09.2020 11:02 Відповісти
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 101
Дєржітєсь там. Харошего вам настроєнія.
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10.09.2020 09:29 Відповісти
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 6587
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10.09.2020 09:30 Відповісти
Какой интересный телеграмм-канал у Богдана! Символичное фото.
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10.09.2020 09:32 Відповісти
Всё что нужно знать о "зеленой" власти.. ПРЕСТУПНИКИ, БАНДА.
Даже недавние подельники боятся, убегают опасаясь за собственную жизнь.
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10.09.2020 09:32 Відповісти
Типичная позиция зе-тыпила:
Во всех обсерах Бубочки виноваты враги, потому что фотографируют и обнародуют эти обсеры!
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10.09.2020 09:39 Відповісти
Опять вместе с порохососами сделали провокацию против Украины и разбежались как крысы. Фу./ Откуда украинцам кто есть кто в Украине растолковываешь и порохососов гневно разоблачаешь и клеймишь? Из норы в какой хренландии?
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10.09.2020 09:45 Відповісти
"Вынужден перейти границу", - Богдан заявил, что уехал из Украины после интервью Гордону "в связи с физической угрозой" - Цензор.НЕТ 9751
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10.09.2020 09:35 Відповісти
"Богдан сообщил, что был "вынужден" перейти украинскую-румынскую границу "в связи с физической угрозой" после своего интервью"
Да кому ты нахер нужен! Да,а почему в Румынию,а не в Мордовию,на историческую родину? В рашку не пущают....странно ведь ты,МУДИЛО, все Зделал что бы в Украине было хреново....
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10.09.2020 09:37 Відповісти
В рашку пустять Єрмака...
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10.09.2020 09:59 Відповісти
За 4 часа интервью только сплетни и интриги. Про войну - 0, про экономику - О, про культуру- 0. Как на фото. В общем по его мловам это именно он привел к власти Зеленского и дал на это денег и вдохновлял его. Ну а сечас он за границей , его уволили. Почему, не знает
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10.09.2020 09:39 Відповісти
Кстати, а где Ложкинд?
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10.09.2020 09:41 Відповісти
Да кому он нужен этот обиженный бурят.
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10.09.2020 09:42 Відповісти
После того как эта гнида хвалебно отозвалась о таких врагах Украины как путин,ахметка,пича и беня,обратно ему возвращаться не стоит.
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10.09.2020 09:43 Відповісти
Давайте .мочите сами себя зетвари а мы порадуемся те кто не 73%)))
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10.09.2020 09:45 Відповісти
цюріх, цюріх
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10.09.2020 09:46 Відповісти
Как все меняется - вчера всеми ненавистный, а сегодня гонимый Богдан борется с Зедебилом, которого и сам же создал.
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10.09.2020 09:49 Відповісти
Почту за честь предать РАБссию и служить Гитлеру,написал Штирлиц в завещании
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10.09.2020 09:49 Відповісти
Він то втік, а як ж 73%? Пане Богдан, ві в отвєтє за тєх, кого пріручілі!
А якщо серйозно, то аж страшно стає від розуміння, який звіздець ті 73% ідіотів нам приготували, адже добром той зелений балаган не закінчиться.
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10.09.2020 09:50 Відповісти
Шо,"апазіцыанер"?
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10.09.2020 09:50 Відповісти
проститутка богдан сейчас очень нужен тому, кому нужны его "откровения" про операцию Ы.
Догадайтесь с трёх раз.
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10.09.2020 09:53 Відповісти
Знаменитый разведчик сразу трех стран Лаврентий Берия,был маршалом СССР на допросе в 1953 году сознался..служил британской и американской разведкам... а маршал СССр Василий Блюхер служил только японской разведке,допрос Блюхера проводил лично Берия в 1937 году...Обоих этих КЛОУНОВ расстреляли....
Пути Господни неисповедимы
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10.09.2020 09:56 Відповісти
Шпиона перебросили на румынский фронт? Факт(аж), однако.
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10.09.2020 09:57 Відповісти
маланская клоунада
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10.09.2020 10:11 Відповісти
Славненько було б якби ви всі падлюки перейшли кордон тільки в інші світи!!!
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10.09.2020 10:13 Відповісти
Полковние КГБ СССра дохлого Олег Антонович Гордиевский родился в семье НКВДиста,считаеться самым успешным агентом британской развендки за всю ее историю,сдал самую обширную сеть советских Штирлицов за бугром (около 500 человек).
Посвящен в орден святого Михаила и Георгия королевой Британии в 2007 году...за служение безопасности Великобритании...
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10.09.2020 10:14 Відповісти
Респект О.А. Гордиевскому.
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10.09.2020 10:20 Відповісти
Ти смотри, революционер хє@ов!
Скоро будет как ленин в шалаше.
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10.09.2020 10:19 Відповісти
https://youtu.be/v8jXwaN0HIE
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10.09.2020 10:21 Відповісти
-Штирлиц,а вас я попрошу остаться...
-герр Мюллер,служу советскому союзу!
-да ладно вам полковник Исаев,вы когда стали чемпионом Берлина по теннису,завели роман с фрау Заурих,я сразу понял,вы агент НКВД....
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10.09.2020 10:24 Відповісти
"Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Человек приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию.

Великий комбинатор готовился всю зиму. Он покупал североамериканские доллары с портретами президентов в белых буклях, золотые часы,портсигары, обручальные кольца, бриллианты и другие драгоценные штуки.

Сейчас он нес на себе семнадцать массивных портсигаров с монограммами, орлами и гравированными надписями:

«Директору Русско-Карпатского банка и благодетелю Евсею Рудольфовичу Полуфабриканту в день его серебряной свадьбы от признательных сослуживцев»,

«Тайному советнику М. И. Святотацкому по окончании сенаторской ревизии от чинов Черноморского градоначальства».

Но тяжелее всех был портсигар с посвящением: «Г-ну приставу Алексеевского участка от благодарных евреев купеческого звания». Под надписью помещалось пылающее эмалевое сердце, пробитое стрелой, что, конечно, должно было символизировать любовь евреев купеческого звания к господину приставу.
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10.09.2020 10:37 Відповісти
В феврале 1919 года был создан комитет помощи братьям Германии по инициативе чЛенина.В него вошли Свердлов,чЛенин,Парвус,Радек.
Все бриллианты, украшения,картины и прочие награбленные ВЧКичстами у зажиточных РАБссиянцев за года советского дерьма были отправлены в Берлин для Мировой революции... Радек старался изо всех сил помочь братскому народу Германии...
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10.09.2020 10:49 Відповісти
В ітерв'ю лише плітки і вихваляння Зеленського. Не бачу причин для втечі. Тим більше стільки красти йому за кордоном не дадуть.
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10.09.2020 10:57 Відповісти
Из интервью знаменитого украинского бандита 90-х годов Лени Длинного американскому изданию...вопрос..
Леня, Кучма ушел из политики в 2005 году?
Нет,он никуда и не уходил,и не уйдет....
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10.09.2020 10:59 Відповісти
Богдан клоуна вытащил из бениной жопы Богдан клоуна туда же и засунет
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10.09.2020 10:59 Відповісти
Кучма,Пинчук,Коломойский и К*,это крутая связка....подитожил Леня Длинный....
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10.09.2020 11:05 Відповісти
Андрюха, давай, рассказывай, как с Моникой переспал!
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10.09.2020 11:26 Відповісти
"Змушений перейти кордон", - Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю Гордону "в зв'язку з фізичною загрозою" - Цензор.НЕТ 4411
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10.09.2020 11:29 Відповісти
Жаль только , что богдан сначала приложил максимум усилий и привел к президенскому креслу эту безграмотную гниду и клоуна Зеленского и лишь потом рассказал о Зеленском часть правды., о том что Зеленский большое Чмо и предатель интересов Украины! Но как бы зеленский не старался не получится из зеленского мини -путина!! не хватает мозгов, хотя и жид!!
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10.09.2020 16:29 Відповісти
 
 