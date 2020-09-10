В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб
В Україні станом на ранок четверга, 10 вересня, зафіксовано 2 582 нові випадки зараження. При цьому 44 раніше хворих померли.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 9 вересня повідомлялося про 2 551 новий випадок, 8 вересня - про 2 411 нових випадків, 7 вересня - про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок четверга 145 612 осіб, померли з початку пандемії 3 023 осіб (за добу 44), видужали - 65 877 (за добу 1 174). Зараз в Україні COVID-19 хворіє 76 712 осіб, що на 1 364 більше, ніж днем раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні на 16,44% перевищує кількість видужалих.
Будь ласка, зачекайте...
а то шо уложили экономику(вирус вовремя подкатил) - то побоку.
Кстати, игра есть Дисхоноред - там тоже чума, но проходить мона как без убийств(Аваков в шоке), так и с таковыми(Аваков в курсе). Вот скачайте и играйте.
А вот в Китае Было 82,а стало 85.тысяч и болеющих 175 человек при населении 1,5 миллиарда.Многие говорят,что китайские данные надо умножить на 10.Умножим и получим 850 тысяч и болеющих 17,5 тысячи.Сравним с Индией 4,3 миллиона и или даже с Россией(с населением менее 150 миллионов) 1,04 миллиона инфицированных больных почти 170 тысяч
Само по себе не может кончится.Либо так жёстко,как в Китае.Либо как например Японии- 72 тысячи и болеет около 8 тысяч.при населении 126 миллионов.Без помощи населения проблема сама собой не решится.Одни борются ,а другие плевать хотели,в прямом и переносном смысле.
там как в совке - ой, мы потеряли 5млн.
в гулагена войне с Мцссолини, ой, не 5 , а 6, ой, не 8, а , ну ладно, 28 млн., кто их считал то?
так и тут - статистику Китая.... я бы засунул туда, откудова они ее взяли
Нет ребятушки, народ просто вас уже ненавидит за то, что не создаются койко-места, не закупается оборудование, не делается ничего только дерибанятся деньги выделенные из бюджета для борьбы с коронавирусом.