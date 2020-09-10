Той, хто ліквідує російського генерал-майора Вахітова під час "інспектування" позицій ЗСУ, заслужить пошану і повагу, - Бутусов

Штаб операції ООС не отримав письмового наказу на проведення "інспекції" позицій ЗСУ, а для історії і для кримінальної справи потрібен письмовий наказ, щоб було видно, хто несе відповідальність і хто "гарантує безпеку" росіянам.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Виконувати злочинних наказів не можна. Тому людина, яка завтра ліквідує генерал-майора ЗС РФ Руслана Вахітова, а також інших російських офіцерів - учасників "інспектування" позицій ЗСУ, організованого за наказом президента, заслужить пошану і повагу в історії України. Такий вчинок надійно зірве взагалі всі ці опереткові спроби "заглянути в очі"", - написав він.

За словами Бутусова, "зрив і скасування наказу Головнокомандувача Зеленського - це в даному випадку важливе завдання для збереження незалежності України": "Так, це такий наказ, не виконувати який - честь".

"Той, хто зірве "припинення вогню" і піддасться переслідуванню влади, без сумніву, отримає повну підтримку громадянського суспільства", - наголосив журналіст.

"На даний момент, за даними джерел Цензор.НЕТ, штаб операції Об'єднаних сил не отримав письмового наказу на проведення "інспекції". А для історії і для кримінальної справи потрібен письмовий наказ. Щоб було видно, хто несе відповідальність, хто "гарантує безпеку" росіянам.

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Військовослужбовець, який підпише наказ допустити противника для "інспектування" позицій і буде виконувати такий наказ, в історію Війни за незалежність увійде як зрадник своєї країни.

Люди на фронті шоковані рішеннями Головнокомандувача Зеленського, відповідальність за наслідки буде, в першу чергу, на ньому", - резюмував Бутусов.