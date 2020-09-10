Той, хто ліквідує російського генерал-майора Вахітова під час "інспектування" позицій ЗСУ, заслужить пошану і повагу, - Бутусов
Штаб операції ООС не отримав письмового наказу на проведення "інспекції" позицій ЗСУ, а для історії і для кримінальної справи потрібен письмовий наказ, щоб було видно, хто несе відповідальність і хто "гарантує безпеку" росіянам.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Виконувати злочинних наказів не можна. Тому людина, яка завтра ліквідує генерал-майора ЗС РФ Руслана Вахітова, а також інших російських офіцерів - учасників "інспектування" позицій ЗСУ, організованого за наказом президента, заслужить пошану і повагу в історії України. Такий вчинок надійно зірве взагалі всі ці опереткові спроби "заглянути в очі"", - написав він.
За словами Бутусова, "зрив і скасування наказу Головнокомандувача Зеленського - це в даному випадку важливе завдання для збереження незалежності України": "Так, це такий наказ, не виконувати який - честь".
"Той, хто зірве "припинення вогню" і піддасться переслідуванню влади, без сумніву, отримає повну підтримку громадянського суспільства", - наголосив журналіст.
"На даний момент, за даними джерел Цензор.НЕТ, штаб операції Об'єднаних сил не отримав письмового наказу на проведення "інспекції". А для історії і для кримінальної справи потрібен письмовий наказ. Щоб було видно, хто несе відповідальність, хто "гарантує безпеку" росіянам.
Військовослужбовець, який підпише наказ допустити противника для "інспектування" позицій і буде виконувати такий наказ, в історію Війни за незалежність увійде як зрадник своєї країни.
Люди на фронті шоковані рішеннями Головнокомандувача Зеленського, відповідальність за наслідки буде, в першу чергу, на ньому", - резюмував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Перед "инспекцией" надо направить им официальное предупреждение.
А если их убить - это будет повод, которого кремл давно ждёт.
Бутусов может сам застрелить (зарезать) Вахитова,
а подстрекать (подставлять) военных не надо.
А страдает весь народ Украины
не находились в составе,
а СОБЕСЕДНИК УКАЗАЛ, что находились в составе.
Собеседник мог что угодно указать.
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
Бочкарев
@gm6rrkF5BbKsvZZ
·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1303794668510081030 12 ч
В ответ
https://twitter.com/jackdorseydono1 @jackdorseydono1
Это оккупация Украины рашкой изнутри. Агентура РФ уже везде. Зеля "красиво" развел страну.Каждый день новые маркеры приближающегося "русского мира". Всё идёт к тому,что скоро портнов с медведчуком добробаты и ВСУ сделают преступниками, которые напали на мирных овечек дамбаса.
мудозвонфеномен или это семейное у вас?
А в случае, если приказ явно преступный - произвёл бы задержание вышеуказанных лиц (без доступа их на вверенные позиции !) с передачей их компетентным органам для разбирательства !
Ну, разумеется применил бы силу в случае не подчинения моим требованиям и/или оружия. в случае - сопротивления !
Выставил бы ПРИКАЗОМ посты, определил бы зоны поста и часовых! А как известно, часовой не подчиняется ни Главнокомандующему, ни ОВСЕ, - и обязан применить оружие в случае нарушения границ поста !!! И главное всё ЗАКОННО и согласно УСТАВА !!!
Мочить врага без суда и следствия. Только так.
Вовочке уже можно собираться на Ростов.
ТАКА ЛЮДИНА ТОЧНО БУДЕ ВІДЗНАЧЕНА ЯК ПАТРІОТ УКРАЇНИ
... это будет повод, которого кремль давно ждёт.
Аж свербит, с учетом предательской позиции Зеленского.
На ФБ не стал уже спрашивать, поэтому тут... Так это назло Порошенку, за то что он ничего не понял, вы привели к власти вот это все???
Дякуємо, що не даєте Україні втратити шанс перемоги у Великій Вітчизняній Війні за незалежність над Московським Улусом!
НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ!
Народ і Бог з Вами!!!
смельчак....
тогда всем будет незначительное наказание.