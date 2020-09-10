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Новини Операція Об'єднаних сил
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Той, хто ліквідує російського генерал-майора Вахітова під час "інспектування" позицій ЗСУ, заслужить пошану і повагу, - Бутусов

Той, хто ліквідує російського генерал-майора Вахітова під час

Штаб операції ООС не отримав письмового наказу на проведення "інспекції" позицій ЗСУ, а для історії і для кримінальної справи потрібен письмовий наказ, щоб було видно, хто несе відповідальність і хто "гарантує безпеку" росіянам.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор  Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Виконувати злочинних наказів не можна. Тому людина, яка завтра ліквідує генерал-майора ЗС РФ Руслана Вахітова, а також інших російських офіцерів - учасників "інспектування" позицій ЗСУ, організованого за наказом президента, заслужить пошану і повагу в історії України. Такий вчинок надійно зірве взагалі всі ці опереткові спроби "заглянути в очі"", - написав він.

За словами Бутусова, "зрив і скасування наказу Головнокомандувача Зеленського - це в даному випадку важливе завдання для збереження незалежності України": "Так, це такий наказ, не виконувати який - честь".

"Той, хто зірве "припинення вогню" і піддасться переслідуванню влади, без сумніву, отримає повну підтримку громадянського суспільства", - наголосив журналіст.

"На даний момент, за даними джерел Цензор.НЕТ, штаб операції Об'єднаних сил не отримав письмового наказу на проведення "інспекції". А для історії і для кримінальної справи потрібен письмовий наказ. Щоб було видно, хто несе відповідальність, хто "гарантує безпеку" росіянам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі селища Шуми буде спільне інспектування за участі ОБСЄ, про це домовилися в ТКГ, - ОП

Військовослужбовець, який підпише наказ допустити противника для "інспектування" позицій і буде виконувати такий наказ, в історію Війни за незалежність увійде як зрадник своєї країни.

Люди на фронті шоковані рішеннями Головнокомандувача Зеленського, відповідальність за наслідки буде, в першу чергу, на ньому", - резюмував Бутусов.

Той, хто ліквідує російського генерал-майора Вахітова під час інспектування позицій ЗСУ, заслужить пошану і повагу, - Бутусов 01
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Топ коментарі
+68
Тот, кто ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время "инспектирования" позиций ВСУ, заслужит почет и уважение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4571
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10.09.2020 09:23
+50
Правильно:
Раз нет приказа - надо СТРЕЛЯТЬ!
Уничтожать врага, это право и ОБЯЗАННОСТЬ украинского солдата, записанные в Конституции!
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10.09.2020 09:24
+38
Тот, кто ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время "инспектирования" позиций ВСУ, заслужит почет и уважение.-Поддерживаю.
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10.09.2020 09:26
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Якщо ти не в курсі, то ваші вже надцять разів зірвали те перемир'я.
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10.09.2020 11:15 Відповісти
Атомні вибухи? Це, пердаки у кацапів рвуть, як атомні вибухи. Не переплутайте.
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10.09.2020 11:16 Відповісти
Проклятый Порошенко!
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10.09.2020 11:17 Відповісти
Российских "инспекторов" можно обстрелять, чтобы оставаться верным Присяге.
Перед "инспекцией" надо направить им официальное предупреждение.
А если их убить - это будет повод, которого кремл давно ждёт.
Бутусов может сам застрелить (зарезать) Вахитова,
а подстрекать (подставлять) военных не надо.
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10.09.2020 11:25 Відповісти
Все вірно. Потрібно попередити що, до отримання письмового наказу ніякої "інспекції" відбуватися не може.
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10.09.2020 11:49 Відповісти
Схоже на те що, військові самі ладні підставитися допустивши противника без відповідного письмового розпорядження.
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10.09.2020 11:51 Відповісти
Не військові, а їхнє еврейське керівництво - так буде точніше.
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10.09.2020 14:17 Відповісти
Не еврейское, а жидовское. Евреи в Израиле обязанны убить по 5 врагов за одного своего погибшего, если бы у нас так было, то параша была бы уже только в Азии
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10.09.2020 15:00 Відповісти
При отсутствии приказа, при приближении противника нужно поступать по уставу ...это не подстрекательство . зеля хочет съесть капитуляцию, удобно при этом сидя...тобто пропетлять, не оставить следов предательства... Если он так уверен, что действует правильно - пусть пишет приказ, как положено... Сейчас есть программы, подделывающие любой голос... а уж хакнуть защищенную телефонку - это всего лишь вопрос инструментария... В таком случае почему командующий должен быть уверен, что это зеленский ему позвонил, а не прога сделанная лубянкой ? Эта уверенность - это только приказ с личной росписью... Вернее - с двумя: зеля и хома. Вот тогда - пусть оба огребут от громады за зраду. А пока приказа такого письменного нет - противник должен быть уничтожен.
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10.09.2020 23:55 Відповісти
Мутные журналисты ловят рыбку в мутной воде...
А страдает весь народ Украины
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10.09.2020 11:44 Відповісти
а з вашими, що стало, на добрива пішли? так не парся кацапа ви ж по принципу "баби єшо нарожают".
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10.09.2020 13:40 Відповісти
нєкая група, всякіє вапроси, у все так кацапи, так і живете "нєкогда, коє как, по всякому"
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10.09.2020 14:14 Відповісти
Представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" находились в составе....


не находились в составе,

а СОБЕСЕДНИК УКАЗАЛ, что находились в составе.

Собеседник мог что угодно указать.
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10.09.2020 14:37 Відповісти
Сколько на твоем посте тупых рашиков попалилось)))
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10.09.2020 15:58 Відповісти
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ


https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ

Бочкарев

@gm6rrkF5BbKsvZZ

·https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1303794668510081030 12 ч

В ответ
https://twitter.com/jackdorseydono1 @jackdorseydono1

Это оккупация Украины рашкой изнутри. Агентура РФ уже везде. Зеля "красиво" развел страну.Каждый день новые маркеры приближающегося "русского мира". Всё идёт к тому,что скоро портнов с медведчуком добробаты и ВСУ сделают преступниками, которые напали на мирных овечек дамбаса.
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10.09.2020 11:58 Відповісти
Богу богово, а каазламордые агрессоры повышают гумус украинских черноземов.
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10.09.2020 12:55 Відповісти
Впечатление такое,что Бутусов сознательно нарывается на неприятности.
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10.09.2020 12:12 Відповісти
к вам?
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10.09.2020 12:58 Відповісти
ну то злізь з бутилки і влаштуй
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10.09.2020 13:40 Відповісти
Мне твой опыт ни к чему,не надо было тебе садиться и слазить бы не пришлось..
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10.09.2020 13:47 Відповісти
набутилочнік, сказати що хотіло?
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10.09.2020 14:16 Відповісти
Поэтому тебе через голову и не доходит,всё через .... .
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10.09.2020 14:19 Відповісти
набутилочнік, мені твій досвід не цікавий
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10.09.2020 14:21 Відповісти
Ты один мудозвон феномен или это семейное у вас?
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10.09.2020 14:47 Відповісти
Сам не нарывается, но других провоцирует.
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10.09.2020 13:57 Відповісти
Убивать не надо, а арестовать за незаконное пересечение границы и нахождение в зоне ООС - непременно и ЗАКОННО. Хороший обменный фонд!
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10.09.2020 12:12 Відповісти
заголовок чьоткий
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10.09.2020 12:14 Відповісти
Идиот ? или ребенок? Бутусов не военный, а стрелять в зоне ООС имеют право только бойцы и то в определенных случаях - появление рос.военных в зоне разведения- может как разтот случай.
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10.09.2020 12:46 Відповісти
Є ще снайпери
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10.09.2020 13:32 Відповісти
А це діло, тут не те, що коми в наказі "розстріляти не можна пропустити", не правильно розтавлені, а, навіть, й наказу немає. Доречі, а може, кмишки не потрібно одразу випускати - поповнимо обмінний фонд....а там , як карта ляже.
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10.09.2020 12:36 Відповісти
гарантувати йому безпеку можна тільки в СІЗО чи ІТТ СБУ
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10.09.2020 13:42 Відповісти
КИШКИ.... ВИПУСКАТИ
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10.09.2020 13:45 Відповісти
Я бы на месте Сухаревского и вообще - воинских подразделений - выставил бы блок-посты и пропускал бы руководство с посторонними ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ПИСЬМЕННОГО ПРИКАЗА, ОФОРМЛЕННЫЙ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ !
А в случае, если приказ явно преступный - произвёл бы задержание вышеуказанных лиц (без доступа их на вверенные позиции !) с передачей их компетентным органам для разбирательства !

Ну, разумеется применил бы силу в случае не подчинения моим требованиям и/или оружия. в случае - сопротивления !

Выставил бы ПРИКАЗОМ посты, определил бы зоны поста и часовых! А как известно, часовой не подчиняется ни Главнокомандующему, ни ОВСЕ, - и обязан применить оружие в случае нарушения границ поста !!! И главное всё ЗАКОННО и согласно УСТАВА !!!
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10.09.2020 12:37 Відповісти
100%
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10.09.2020 13:20 Відповісти
Бг-ггг... А я было возомнил в себе... Дык, пан Юрий - тролль-голубая кровь...ХЕХ...
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10.09.2020 12:53 Відповісти
Наконец-то Бутусов заговорил языком "порохоботов" на Цензоре
Мочить врага без суда и следствия. Только так.
Вовочке уже можно собираться на Ростов.
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10.09.2020 13:01 Відповісти
А врага на войне в зоне боевых действий мочат по суду и следствию?
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10.09.2020 13:22 Відповісти
"Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров - участников "инспектирования" позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почет и уважение в истории Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3218508

ТАКА ЛЮДИНА ТОЧНО БУДЕ ВІДЗНАЧЕНА ЯК ПАТРІОТ УКРАЇНИ
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10.09.2020 13:31 Відповісти
Зеленський - проект Путіна. І з цієї точки зору треба оцінювати всі його дії.
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10.09.2020 13:40 Відповісти
мои соболезнования Паша!
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10.09.2020 15:33 Відповісти
Русские в/сл должны быть взорваны или отравлены фосфор-органикой в противовес Навальному. Смерть Путину!
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10.09.2020 13:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475076

... это будет повод, которого кремль давно ждёт.
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10.09.2020 13:54 Відповісти
Кремль сел на голову Лукашенку, и теперь может ударить по Украине с нескольких сторон.
Аж свербит, с учетом предательской позиции Зеленского.
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10.09.2020 14:20 Відповісти
походу ковід впливає не тільки на легені а і на мозги .................
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10.09.2020 13:54 Відповісти
Застосування зброї має бути у випадку чиненя опору при затриманні. А затримання має бути проведено неухильно. Можна навіть після "інспекції" )
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10.09.2020 14:08 Відповісти
Уже- всьо, інспекцію відмінили. Мабуть не знайшлося кому наказ підписати.
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10.09.2020 14:13 Відповісти
Нет так не пойдёть - 10 тысч за москаляку гони.
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10.09.2020 15:32 Відповісти
Правильно Маруся - Зверобой ему объяснила,- что на войне иногда стреляют. Мало ли что...
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10.09.2020 15:32 Відповісти
И с Зебилом пора уже что-то делать...
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10.09.2020 15:56 Відповісти
Согласен!
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10.09.2020 16:09 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?comment_id=Y29tbWVudDo0NTcwNjg4MTUyOTcxNDQ1XzQ1NzA3MjA5MTI5NjgxNjk%3D Юрий Бутусов "Я мало критиковал Порошенко, надо было гораздо жестче, чтобы его сторонники заставляли Порошенко думать головой, а не сочинять басни и обвинять журналистов в том, что его "топили". Получал он по заслугам, и на мой взгляд, слишком мягко получал, поэтому мало что понял, судя по всему."

На ФБ не стал уже спрашивать, поэтому тут... Так это назло Порошенку, за то что он ничего не понял, вы привели к власти вот это все???
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10.09.2020 16:25 Відповісти
Не пора ли эту зелёную мразь, называемую президентом Украины, арестовать силами ЗСУ, как предателя национальных интересов Украины...!?!? Думаю, народ поддержит.
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10.09.2020 16:35 Відповісти
три рази перечитав.....що не так?
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10.09.2020 17:00 Відповісти
Сколько вы еще будете терпеть янелоха ?
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10.09.2020 19:51 Відповісти
Дякуємо, Юра, за інформацію!
Дякуємо, що не даєте Україні втратити шанс перемоги у Великій Вітчизняній Війні за незалежність над Московським Улусом!
НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ!
Народ і Бог з Вами!!!
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10.09.2020 21:35 Відповісти
так пойди сам и заслужи почёт и уважение.
смельчак....
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10.09.2020 23:58 Відповісти
В котре перечитую Бутусова і не можу не порадіти його кмітливості. Заклики до знищення ворожого хенерала - природня реакція патріотичного журналіста на ту куйню, яку влаштували старі і зєльоні 3.14дори, а пред'явити нічого.
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11.09.2020 00:11 Відповісти
мабуть, до вас все ж прислухались, пане Юрiю... нав`язувати iдею iнспектування в однiй когортi з вбивцями украiнцiв призупинили... Та й пан Кравчук подае надiю , що змiнить мешти пiдстрибнувши...
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11.09.2020 02:38 Відповісти
лучше такие действия совершать большой группой военнослужащих.
тогда всем будет незначительное наказание.
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11.09.2020 11:03 Відповісти
Бутусов - конченый подстрекатель. Какая цель ты преследуешь, призывая к терроризму? Навсегда закрыть Украине двери в ЕС? И кто в итоге выиграет? путин?
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13.09.2020 07:17 Відповісти
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