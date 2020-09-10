У Донецькій області за добу виявили рекордні 90 нових випадків COVID-19, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 прискорюється.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За середу, 9 серпня, коронавірусну хворобу діагностували в 90 жителів області, в тому числі у 8 дітей та однієї медпрацівниці. 90 нових хворих на день - це сумний рекорд для Донецької області. Пандемія прискорюється. Із кожним новим хворим збільшується ймовірність захворіти для кожного з нас. Тому закликаю всіх до відповідальної поведінки. Уникайте масових скупчень людей, ретельно мийте руки з милом, носіть індивідуальні засоби захисту. Тільки так можна вберегтися від хвороби", - заявив голова ОДА.

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