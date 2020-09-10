УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9322 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 603 3
карантин (18171) Донецька область (7587) Кириленко Павло (904) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Донецькій області за добу виявили рекордні 90 нових випадків COVID-19, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19 прискорюється.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За середу, 9 серпня, коронавірусну хворобу діагностували в 90 жителів області, в тому числі у 8 дітей та однієї медпрацівниці. 90 нових хворих на день - це сумний рекорд для Донецької області. Пандемія прискорюється. Із кожним новим хворим збільшується ймовірність захворіти для кожного з нас. Тому закликаю всіх до відповідальної поведінки. Уникайте масових скупчень людей, ретельно мийте руки з милом, носіть індивідуальні засоби захисту. Тільки так можна вберегтися від хвороби", - заявив голова ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб

У Донецькій області за добу виявили рекордні 90 нових випадків COVID-19, - ОДА 01
У Донецькій області за добу виявили рекордні 90 нових випадків COVID-19, - ОДА 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ще мало.
показати весь коментар
10.09.2020 09:22 Відповісти
А предатели Родины дамбасы позорные должны по любому падохнуть на виселице!
показати весь коментар
10.09.2020 09:49 Відповісти
 
 