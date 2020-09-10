COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 339, Київ - 298 і Тернопільщина - 251

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській і Тернопільській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 10 вересня в Харківській області коронавірусом захворіли 339 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 11 832 особи.

Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 251 особа, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 491 пацієнт.

Станом на 10 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 8 090 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Харківщині було зафіксовано 5 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 390 осіб.

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У трійку лідерів за добовою захворюваністю коронавірусом також потрапили Київ і Тернопільська області.

Так, у Києві добовий приріст хворих коронавірусом становить 298 осіб. Загальна кількість інфікованих - 16 119. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 254 людини, за минулу добу - 4. Із початку епідемії одужали 4 977 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 10 888.

У Тернопільській області коронавірусом захворіли 251 особа. Загальна кількість інфікованих становить 8 075 осіб. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 95 осіб, за минулу добу - 4. Із початку епідемії одужали 3 710 пацієнтів. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 270 осіб.