COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 339, Київ - 298 і Тернопільщина - 251
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській і Тернопільській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 10 вересня в Харківській області коронавірусом захворіли 339 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 11 832 особи.
Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 251 особа, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 491 пацієнт.
Станом на 10 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 8 090 осіб.
Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Харківщині було зафіксовано 5 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 390 осіб.
У трійку лідерів за добовою захворюваністю коронавірусом також потрапили Київ і Тернопільська області.
Так, у Києві добовий приріст хворих коронавірусом становить 298 осіб. Загальна кількість інфікованих - 16 119. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 254 людини, за минулу добу - 4. Із початку епідемії одужали 4 977 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 10 888.
У Тернопільській області коронавірусом захворіли 251 особа. Загальна кількість інфікованих становить 8 075 осіб. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 95 осіб, за минулу добу - 4. Із початку епідемії одужали 3 710 пацієнтів. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 270 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Доречі, світлини початтку 20-століття, pay attention, джентльмени в перчатках.
Білих.
Це вже потім, в окопах Першої Світової опростились.
Доречі, дійсно , бачив клавіатури (не раз !), на клавішах яких не розрізнялись літери, від бруду змішаного з жиром чебуреків.
Буеееееееее....
Проході.
Потому, как в мире нет ни одного зарегистрированного умершего только от covid-19.
"так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде.
хрен его знает, на старой работе тоже под кондером сидел. И никогда гриппом не болел последних надцать лет".
Люди вони від природи нестандартні.