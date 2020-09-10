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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 339, Київ - 298 і Тернопільщина - 251

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 339, Київ - 298 і Тернопільщина - 251

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській і Тернопільській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 10 вересня в Харківській області коронавірусом захворіли 339 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 11 832 особи.

Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 251 особа, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 491 пацієнт.

Станом на 10 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 8 090 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Харківщині було зафіксовано 5 вересня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих сягнув 390 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб

У трійку лідерів за добовою захворюваністю коронавірусом також потрапили Київ і Тернопільська області.

Так, у Києві добовий приріст хворих коронавірусом становить 298 осіб. Загальна кількість інфікованих - 16 119. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 254 людини, за минулу добу - 4. Із початку епідемії одужали 4 977 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 10 888.

У Тернопільській області коронавірусом захворіли 251 особа. Загальна кількість інфікованих становить 8 075 осіб. Усього від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 95 осіб, за минулу добу - 4. Із початку епідемії одужали 3 710 пацієнтів. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 4 270 осіб.
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Топ коментарі
+3
COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 339, Київ - 298 і Тернопільщина - 251 - Цензор.НЕТ 3470
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10.09.2020 09:44
+3
А какое было основное заболевание?
Потому, как в мире нет ни одного зарегистрированного умершего только от covid-19.
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10.09.2020 09:55
+1
прими соболезнования... у нас тоже сотрудник заболел правосторонним воспалением легких, температура 37,5 , но результата тестирования 12 день ожидает....а следовательно не только он ожидает результата но и вся фирма... как-то так...
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10.09.2020 09:49
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 339, Київ - 298 і Тернопільщина - 251 - Цензор.НЕТ 3470
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10.09.2020 09:44 Відповісти
в условиях офиса - при каждом выходе из кабинета обрабатываем руки антисептиком.. чтоб по пути ни за какие ручки не хватануть.... то же самое и прежде, чем сесть за рабочее место и взяться за мышку с клавой.... вирус и здесь доберется - достаточно одного человека, который не будет соблюдать такие меры - и все на смарку...
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10.09.2020 09:53 Відповісти
Перчатки.
Доречі, світлини початтку 20-століття, pay attention, джентльмени в перчатках.
Білих.
Це вже потім, в окопах Першої Світової опростились.

Доречі, дійсно , бачив клавіатури (не раз !), на клавішах яких не розрізнялись літери, від бруду змішаного з жиром чебуреків.
Буеееееееее....
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10.09.2020 10:30 Відповісти
Товаріщь, ето нє для тєбя.
Проході.
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10.09.2020 10:37 Відповісти
Чума продовжує косити...
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10.09.2020 09:44 Відповісти
прими соболезнования... у нас тоже сотрудник заболел правосторонним воспалением легких, температура 37,5 , но результата тестирования 12 день ожидает....а следовательно не только он ожидает результата но и вся фирма... как-то так...
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10.09.2020 09:49 Відповісти
Кроме этого мужика (50 лет, кстати) несколько человек с подтвержденным сидит по домам, столько же тоже сидит дома в ожидании результата. Все остальные тоже в напряжении.
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10.09.2020 09:59 Відповісти
А какое было основное заболевание?
Потому, как в мире нет ни одного зарегистрированного умершего только от covid-19.
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10.09.2020 09:55 Відповісти
КОВИД. пневмания
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10.09.2020 10:00 Відповісти
Не врите. Большинство умерших при ковиде умерло от острого респираторного дистресс синдрома. Вызванного именно вирусом ковид-19.
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10.09.2020 12:01 Відповісти
Гепа, Ты?
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10.09.2020 09:54 Відповісти
А Гепа никогда и не крутил.
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10.09.2020 09:56 Відповісти
Гепа все время крутит.
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10.09.2020 10:01 Відповісти
Сидели под кондишинами, простуда, забили, опять кондишн - пневмония, не лечили. Фейковая болячечка не причем
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10.09.2020 10:06 Відповісти
у всех родных заболевшего правосторонней пневмонией, которые не сидели под кондишеном - 37,5 с потерей обоняния - также ждут результата.....
"так без симптомов. температуры нет, ни соплей ни кашля, ни горло, ничего. И слабости нет. Я был уверен, что со мной все в поряде.
хрен его знает, на старой работе тоже под кондером сидел. И никогда гриппом не болел последних надцать лет".
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10.09.2020 10:33 Відповісти
Так багато випадків бессимтомного перебігу хвороби.
Люди вони від природи нестандартні.
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10.09.2020 10:36 Відповісти
блабла для ковидопсихозных
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10.09.2020 11:06 Відповісти
 
 