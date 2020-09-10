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Гордон (116) Зеленський (22456) Богдан Андрій (424)

Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан

Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан

Президент України Володимир Зеленський дуже чутливий до критики і занурений у теплу інформаційну ванну, яка "перетворилася на бетонний склеп".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан.

"Кажуть, наприклад, що президент не розуміє, що відбувається навколо нього і в державі. Що тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп", - заявив Богдан.

Він також додав, що Зеленський дуже гостро реагує на критику в соціальних мережах, хоча все життя критикував інших політиків.

"О другій годині може прийти... Приходила есемеска: "Хто це такий?" А там взагалі якийсь бот - 20 лайків - щось про нього погане написав. Він дуже чутливий до цього. Що мене теж дивує. Він усе життя критикував інших політиків. Сатира - це теж форма критики", - сказав Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців"

Також Богдан переконаний, що не можна так реагувати на критику, оскільки це ознака слабкості.

"Ти критикував тих - ти повинен розуміти, що тебе теж будуть критикувати. Не можна так реагувати: ти показуєш свою слабкість. Є думка (і я з нею абсолютно згоден): Володимир Олександрович узагалі не розуміє, куди ми котимося. Взагалі. Нікому сказати. Мало того, якщо ти можеш потрапити до президента, то тільки з радісними новинами, зі щасливою посмішкою і задоволеним поглядом", - резюмував Богдан.

Богдан був призначений головою Адміністрації Президента (пізніше відомство було перейменовано в Офіс Президента) в травні 2019 року. У лютому 2020 року президент звільнив його з цієї посади.
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Топ коментарі
+19
Всё как у фюрера.
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10.09.2020 09:49
+18
Да нет, пусть рассказывает!
Приятно смотреть как Клоуна планомерно закатывают в асфальт. И чем быстрее закатают, тем лучше для страны!!!
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10.09.2020 09:55
+18
І без Богдана ясно, що в ОП руліт Дєрьмак.
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10.09.2020 09:56
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Всё как у фюрера.
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10.09.2020 09:49 Відповісти
І без Богдана ясно, що в ОП руліт Дєрьмак.
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10.09.2020 09:56 Відповісти
и шмаркля и зебилы - два сапога пара: вообще ничего не понимают... Как там сама шмаркля прочла с листочка год назад "я приговор вашему идиотизму, чуваки!"
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10.09.2020 10:14 Відповісти
А радостные новости для ЗЕли - это невеселые новости для Украины.
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10.09.2020 10:14 Відповісти
Хоть и Богдан и еще тот..... но тут он прав, кто с плохими новостями к Зе придет, тот головы лишиться, а кто хороших новостей принесет, тот начальником станет.
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10.09.2020 10:14 Відповісти
неправда. Гитлер не был идиотом.
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10.09.2020 11:32 Відповісти
Речь не о умственных способностях, а о мании величия.
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10.09.2020 12:06 Відповісти
Путлер и агент Зеленский тоже не идиоты, идиоты те кто думает что Путлер и агент Зеленский идиоты. Просто у Путлера и его протеже задачи уничтожить Украину а потом и украинцев.
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10.09.2020 15:31 Відповісти
Богдан, лучше про Ленку расскажи, где ее держат и вообще жива ли она
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10.09.2020 09:49 Відповісти
у ней, наверное, каждый день ледяной душ, и горсть аминазина.
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10.09.2020 10:03 Відповісти
Это еще если ей повезло и сладкая парочка ее не грохнула.
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10.09.2020 10:35 Відповісти
Жалко Ленку. Не нужно было говорить, что она за Порошенко голосовала.
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10.09.2020 12:28 Відповісти
бедный Вова Богдан... чему ты удивляешься остро реагирует на критику... а такое понятие как злой клоун- ты знаешь... а то что люди с 140 см от горшка всегда выливают в случае захвата власти свои комплексы фобии и заскоки.... люди маленького роста всегда злые они ненавидят всех кто даже на 1 см выше их..
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10.09.2020 09:50 Відповісти
Еще больше они ненавидят тех кто ниже их, но одел высокие каблуки, чтобы оказаться выше.
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10.09.2020 09:54 Відповісти
***** патент на свои пынеходы не продаст.Пусь янелох придумает свои лохоходы.
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10.09.2020 10:03 Відповісти
Да он и когда был просто клоуном, не понимал что происходит вокруг, в государстве.
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10.09.2020 09:51 Відповісти
А кто такой БОГДАН?
Богдан- катай диван!!!
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10.09.2020 09:52 Відповісти
Да нет, пусть рассказывает!
Приятно смотреть как Клоуна планомерно закатывают в асфальт. И чем быстрее закатают, тем лучше для страны!!!
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10.09.2020 09:55 Відповісти
А хто такий Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан - Цензор.НЕТ 5875 https://censor.net/ru/user/413934?
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10.09.2020 09:57 Відповісти
Что то Цензор.нету. начал цитировать всех кто критикует Президента Украины Зеленского.Значит Президент Украины Зеленский всё делает правильно.
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10.09.2020 09:52 Відповісти
О, з точки зору кацапів та колаборантів Зеленський все робить просто архіправильно!
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10.09.2020 09:54 Відповісти
Смотрим кто критикует Президента Украины Зеленского- Путин,Порошенко,Рабинович, Жириновский,Медведчук....
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10.09.2020 09:58 Відповісти
Вони навпаки його хвалять. Просто кажуть що він нерішучий і закликають бути активнішим.
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10.09.2020 09:59 Відповісти
А ты включи теле каналы Порошенко Прямой 5-ый и Теле каналы Медведчука 112,НьюС ван,там про Президента Украины Зеленского- говорят одинаково.
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10.09.2020 10:07 Відповісти
т.е. когда Пороха критиковали ВСЕ - значит он всё правильно делал?!)) браво, зебил!))
воистину, у зебилов предметно-конкретное мышление))
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10.09.2020 10:16 Відповісти
Ты хочешь сказать что когда Порошенко радовался и докладывал Байдена что поднял тарифы украинцам на 100%,то он это делал правильно?
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10.09.2020 10:19 Відповісти
Сегодня и ежедневно!
Только у нас!
Говорящий баран "Петрович"!
Мальчик в трусиках, распятый на трапеции!
Билеты на цензор.ком!
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10.09.2020 10:25 Відповісти
зебил, так с твоих же слов - раз Пороха ВСЕ критиковали, значит "Президент Порошенко всё правильно делал!"
п.с. и не забудь себе лайкнуть, тупой кацапский бот))

Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан - Цензор.НЕТ 5597
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10.09.2020 10:26 Відповісти
Дебіле, в чому справа до тебе не дійде. Зебілізм невиліковний.
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10.09.2020 09:54 Відповісти
Я так бачу, зеботам невідоме поняття пунктуації... Спочатку навчися грамотно писати, а потім лізь уже в такі складні речі, як політика!
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10.09.2020 09:56 Відповісти
За этим следует второй вывод: Если Порошенко критиковал сам Зеленский, то Порошенко все делал еще правильнее!
Вот теперь тебе либо нужно признать ошибочность твоих суждений про критику и правильность, либо признать что Зеленский зря критиковал Порошенко
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10.09.2020 09:58 Відповісти
неа.. оно даже не поймет как лоханулся со своим "утверждением")) там сплошная методичка на фоне умственной деградации)
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10.09.2020 10:18 Відповісти
А почему Порошенко не подаст в суд за плёнки Порошенко - путин,Порошенко -Байден?
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10.09.2020 10:24 Відповісти
а почему твоя шмаркля не подаст в суд за эти пленки?)) или за роттердам+, или хотя бы за то, что зелена шмаркля наживается на деребане бюджета?))
ах да, он же "потерпевший" чувак
п.с. а ты себе уже лайкнуло, кацапа?))
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан - Цензор.НЕТ 9054
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10.09.2020 09:59 Відповісти
правильно писать Позор Украины Зеленский
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10.09.2020 09:59 Відповісти
Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан - Цензор.НЕТ 6762
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10.09.2020 10:16 Відповісти
О,"апазицыонер"отозвался...Такие-же дерьмо,как и зе
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10.09.2020 09:53 Відповісти
согласен . но именно поэтому интересно знать как устроено зеленое зазеркалье
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10.09.2020 09:54 Відповісти
Владимир Александрович Зеленский - ВАЗ малоросского пошиба.
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10.09.2020 09:53 Відповісти
А вперда не задоволена?
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10.09.2020 09:57 Відповісти
А сам-то от зеленой плесени когда отмоешься? Бене не устал вылизывать?
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10.09.2020 10:15 Відповісти
Це просто жах .До Пэтра простi люди заходили о будь якiй годинi.
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10.09.2020 09:54 Відповісти
Гражданских атсечь.
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10.09.2020 10:13 Відповісти
Чучелоид. Ты кортежи Пети и Зели сравни. И "гражданских отсечь" это не женщинам ребра ломать. Так что прикуси удила, зебобик.
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10.09.2020 10:16 Відповісти
кацап, ты снова самолайками занимаешься..)) что, как и тыпой клоун - "чувствительный" к ритике и обижен на весь мир))
Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан - Цензор.НЕТ 9136
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10.09.2020 10:23 Відповісти
Гражданских атсечь
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10.09.2020 10:25 Відповісти
да-да, в оригинале там "зебилы - чуваки от рождения, а https://censor.net/ru/user/320765 - еще и с отсеченным мозгом".. вот потому ты и онанируешь на Цензоре))
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10.09.2020 10:30 Відповісти
Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан - Цензор.НЕТ 5540
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10.09.2020 09:54 Відповісти
Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан - Цензор.НЕТ 3207
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10.09.2020 09:57 Відповісти
интересно посмотреть сейчас на эту зебилку))
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10.09.2020 10:32 Відповісти
Не має там на що дивитись, он на форумі на них подивіться, такі самі.
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10.09.2020 10:34 Відповісти
Узеленські мочуть Буратіну і це добре.
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10.09.2020 09:55 Відповісти
Зеленському відключили інтернет - не повірю. А от в страусину самоізоляцію вірю.
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10.09.2020 10:05 Відповісти
скорее бы этот склеп стал реальным склепом для зеленого недополитика
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10.09.2020 10:11 Відповісти
Не спешите верить!

Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан - Цензор.НЕТ 1964
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10.09.2020 10:17 Відповісти
Надо у Богдана спросить, сколько Зеленскому заносят с Роттердам+, ведь схема до сих пор работает. И Свинарчуки как-то отпетляли, видать откупились. Война продолжается до сих пор - теперь Зеленский барыжит на крови? Слишком много вопросов накопилось к этому недомерку
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10.09.2020 10:21 Відповісти
свежий вопрос - сколько путин пообещал зеленскому за срыв по операции с Вагнеровцами
и сколько путин пообещал зеленскому что б сепаратисты и наёмники РФ проверяли украинские позиции
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10.09.2020 10:29 Відповісти
А где ЛОГИКА?
КАК можно обещать что-то за то о чем не знаешь?
А ЕСЛИ знаешь, то ЗАЧЕМ обещать?!!
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10.09.2020 10:33 Відповісти
логика Зе команды
как можно не знать что именно украл Порошенко, но при этом кричать что он вор
как то так
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10.09.2020 14:11 Відповісти
Открой список самых богатых украинских олигархов и увидишь кто там на втором месте, человек который по закону не должен заниматься бизнесом, в котором он был в 2013 году на шестом месте.
Человек который в политике с 1998 года.
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10.09.2020 14:17 Відповісти
а сейчас Порох на каком месте в Форбс?
правильно, его там нет уже
потому что как раз правильно что он пришол и работал на благо страны в отличие от Зе и его хозяина Коломойского
Форбс говорит о многом, кто крал, а кто работал на государство
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10.09.2020 14:37 Відповісти
Рейтинг 100 самых богатых бизнесменов Украины возглавил Ринат Ахметов с капиталом в 2,8 миллиарда долларов.
Об этом сообщается в выпуске журнала https://www.facebook.com/notes/forbes-ukraine/%EF%B8%8Fforbes-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-100-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-2020/147009363606455/?__xts__[0]=68.ARCB0fvacWWnhmfiyrspbUncvGiNVyfh8ur0ILQxH8ag404zvVq8Xi1blMzoPtR5b7JsfGQhRqgKCXfolS_eXhjVJLEgRJXYxT4WvUTEgfCpdQ8zLfSbZ2yWCBYB3vcmu1lW3fHHmIj4kOIekF23oKkIX9LnosK3zHM1jdhDC1hDRlsF-qNTk84xkP40ZXbsevfit19CzuhrOiD6gHhEyEzTbhY-JANu0FQ1xQGeIiMK_cEsyWM1JY0IeSEMeZdQKnp4_7-k92-a9uvpHX4tvDJIb5IQqELbwBJUF1CFbrTvVdBlToFONWxB4wXpnMpGorvhYnuoqWGhyz79CxRgvA&__tn__=-R Forbes , который публикуется впервые с 2016 года.
На втором месте в списке богатейших украинцев - владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов, на третьем - пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (1,4 млрд долларов).https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/28/661088/
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10.09.2020 14:40 Відповісти
Клоун, это кукла а не презедент, за которой стоят кукловоды.Он ничего не решает.За него решают кукловоды назначенный ху.лом Медведчук-Портнов-Ермак.
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10.09.2020 10:24 Відповісти
Ті имеешь ввиду когда самостоятельній Порошенко докладівал американцу Байдену чтотарифі поднял на 100%?
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10.09.2020 10:27 Відповісти
слушай, троляка, ты одно и тоже про тарифы пишешь в каждой теме, не надоело? иди работай что б было за что платить
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10.09.2020 10:30 Відповісти
Если чиновник порошенко докладывает гражданину другой страны о выполненой работе то это не просто тарифы,это предательство и изменник родины .
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10.09.2020 10:36 Відповісти
Не питай у хворого здоров'я, у порохобота розуму, коли він на роботі.
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10.09.2020 10:34 Відповісти
Ну, что сказать? Крысы начали разбегаться и отчаянно топить друг друга
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10.09.2020 10:33 Відповісти
операторам нє вєлєно збільшувати аватару зє дозу антидепресантів?..
наразі нє вєлєно, бо доза вже максимальна...
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10.09.2020 10:34 Відповісти
Це підвищення рейтингу Зєлі у соціологічних дослідженнях може бути просто куплене. Реальність виглядає набагато трагічніше для Зєлі. Щоб заспокоїти зєліну психіку єрмакам нічого не вартує купити заспокійливе - результати опитувань. Зєліні очі будуть дуже круглими, якщо він дізнається правду.
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10.09.2020 10:49 Відповісти
У клоуна хорошая новость это когда ему приносят дурь
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10.09.2020 10:53 Відповісти
Мысль про бетон хорошая, похоже, только бетон спасёт страну от зели.
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10.09.2020 10:55 Відповісти
До президента Володимира Зеленського не можна потрапити на прийом без узгодження з нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком.
Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів ексочільник Офісу президента України Андрій Богдан.
"На даний момент неможливо потрапити до президента, не погодивши з главою Офісу президента (Андрієм Єрмаком - ред.). Це не нормально. Завжди має бути друга і третя думка", - говорить Богдан.
Водночас на питання "чому Зеленський, коли з кимось зустрічається, не один в кабінеті?", Богдан відповів: "Це не нормально. Президент повинен спілкуватися сам на сам з ключовими особами держави. Він повинен отримувати розвідувальну інформацію, економічну, політичну».
Також колишній голова ОПУ каже, що на сьогоднішній день "деякі персонажі" запитують у людей "про що ти хочеш поговорити з президентом, цього не говори, а це можеш спробувати".
Богдан запевняє, що при ньому такого не було, він завжди намагався, щоб Зеленський "не був у теплій ванні" і сам "вибирав, куди ми йдемо".Крім того, ексголова ОПУ розкритикував оточення Володимира Зеленського за спроби зробити з глави держави генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.
"Володимир Олександрович зараз бронзовий. Вони не просто його наживо зализали до бронзового кольору, а зробили з нього якогось Брежнєва. Слухай, ну як можна?! Свій хлопець, наш, з народу, і ось - бах-бах! - м'ячик закинув, а там в ряд [стоять] чиновники, як пінгвіни: "га-га-га-га!" Я взагалі не розумію... Може, це не готувалося, але таке не можна в ефір пускати", - сказав він.
На думку Богдана, з Зеленського "ліплять типу сильного президента".
"Він же прийшов як свій хлопець. Навіщо? Ви ж брешете! Це ж люди відчувають. Він завоював довіру тим, що він чесний, порядний, простий, каже людською мовою. Чого ви з нього ліпіть Брежнєва? Ну він не схожий на Брежнєва, він не буде Брежнєвим. він ніколи не зрозуміє цієї системи координат, тому що він викликає зараз несприйняття. Мені так здається", - уклав Богдан.
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10.09.2020 11:19 Відповісти
Богдан не ощущает никакой вины в том что сделал из этого Чма президента. Как и Гордон.
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10.09.2020 11:55 Відповісти
А в чем вина? За ним тянулся многолетний одиозный шлейф, это было полностью проигнорировано Зеленским. Чувак выжал из ситуации максимум и свалил. За все отвечает "янелох" и зелебобики, которых теперь днем с огнем не найти. Все как один "не ходили на второй тур" и "не интересуются политикой". А пожинать плоды всем вместе. Но ничего, у меня еще хороший запас попкорна.
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10.09.2020 12:05 Відповісти
понимая, что Зеленский как человек и как президент уже Ничто, Коломойский делает информационные вбросы ( через Богдана и других) для стимулирования процесса распада ОП и Рады
он надеется половить свою рыбку в мутной воде кризиса, как неоднократно делал это раньше
однако никогда ещё посольство США не следило за движениями рук Бени так пристально, как сейчас
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10.09.2020 12:05 Відповісти
"Сорок душ посменно воют..."
В. Высоцкий
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10.09.2020 12:08 Відповісти
Разоблачитель хренов. А он раньше не понимал что приводит к власти марионетку?
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10.09.2020 14:14 Відповісти
я то думаю, что эта тряпка так от пороха бегала на стадионе) А оно вон че, главзебил у нас чувствительный, ему только хорошие новости можно. Фух, ща Бодя окунет тряпку с головой в информативную сцанину. Век не отмоется.
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10.09.2020 16:27 Відповісти
 
 