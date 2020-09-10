Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан
Президент України Володимир Зеленський дуже чутливий до критики і занурений у теплу інформаційну ванну, яка "перетворилася на бетонний склеп".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан.
"Кажуть, наприклад, що президент не розуміє, що відбувається навколо нього і в державі. Що тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп", - заявив Богдан.
Він також додав, що Зеленський дуже гостро реагує на критику в соціальних мережах, хоча все життя критикував інших політиків.
"О другій годині може прийти... Приходила есемеска: "Хто це такий?" А там взагалі якийсь бот - 20 лайків - щось про нього погане написав. Він дуже чутливий до цього. Що мене теж дивує. Він усе життя критикував інших політиків. Сатира - це теж форма критики", - сказав Богдан.
Також Богдан переконаний, що не можна так реагувати на критику, оскільки це ознака слабкості.
"Ти критикував тих - ти повинен розуміти, що тебе теж будуть критикувати. Не можна так реагувати: ти показуєш свою слабкість. Є думка (і я з нею абсолютно згоден): Володимир Олександрович узагалі не розуміє, куди ми котимося. Взагалі. Нікому сказати. Мало того, якщо ти можеш потрапити до президента, то тільки з радісними новинами, зі щасливою посмішкою і задоволеним поглядом", - резюмував Богдан.
Богдан був призначений головою Адміністрації Президента (пізніше відомство було перейменовано в Офіс Президента) в травні 2019 року. У лютому 2020 року президент звільнив його з цієї посади.
Будь ласка, зачекайте...
Богдан- катай диван!!!
Приятно смотреть как Клоуна планомерно закатывают в асфальт. И чем быстрее закатают, тем лучше для страны!!!
воистину, у зебилов предметно-конкретное мышление))
Только у нас!
Говорящий баран "Петрович"!
Мальчик в трусиках, распятый на трапеции!
Билеты на цензор.ком!
п.с. и не забудь себе лайкнуть, тупой кацапский бот))
Вот теперь тебе либо нужно признать ошибочность твоих суждений про критику и правильность, либо признать что Зеленский зря критиковал Порошенко
ах да, он же "потерпевший" чувак
п.с. а ты себе уже лайкнуло, кацапа?))
и сколько путин пообещал зеленскому что б сепаратисты и наёмники РФ проверяли украинские позиции
КАК можно обещать что-то за то о чем не знаешь?
А ЕСЛИ знаешь, то ЗАЧЕМ обещать?!!
как можно не знать что именно украл Порошенко, но при этом кричать что он вор
как то так
Человек который в политике с 1998 года.
правильно, его там нет уже
потому что как раз правильно что он пришол и работал на благо страны в отличие от Зе и его хозяина Коломойского
Форбс говорит о многом, кто крал, а кто работал на государство
Об этом сообщается в выпуске журнала https://www.facebook.com/notes/forbes-ukraine/%EF%B8%8Fforbes-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-100-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-2020/147009363606455/?__xts__[0]=68.ARCB0fvacWWnhmfiyrspbUncvGiNVyfh8ur0ILQxH8ag404zvVq8Xi1blMzoPtR5b7JsfGQhRqgKCXfolS_eXhjVJLEgRJXYxT4WvUTEgfCpdQ8zLfSbZ2yWCBYB3vcmu1lW3fHHmIj4kOIekF23oKkIX9LnosK3zHM1jdhDC1hDRlsF-qNTk84xkP40ZXbsevfit19CzuhrOiD6gHhEyEzTbhY-JANu0FQ1xQGeIiMK_cEsyWM1JY0IeSEMeZdQKnp4_7-k92-a9uvpHX4tvDJIb5IQqELbwBJUF1CFbrTvVdBlToFONWxB4wXpnMpGorvhYnuoqWGhyz79CxRgvA&__tn__=-R Forbes , который публикуется впервые с 2016 года.
На втором месте в списке богатейших украинцев - владелец группы "Интерпайп" Виктор Пинчук с 1,4 млрд долларов, на третьем - пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко (1,4 млрд долларов).https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/28/661088/
наразі нє вєлєно, бо доза вже максимальна...
Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів ексочільник Офісу президента України Андрій Богдан.
"На даний момент неможливо потрапити до президента, не погодивши з главою Офісу президента (Андрієм Єрмаком - ред.). Це не нормально. Завжди має бути друга і третя думка", - говорить Богдан.
Водночас на питання "чому Зеленський, коли з кимось зустрічається, не один в кабінеті?", Богдан відповів: "Це не нормально. Президент повинен спілкуватися сам на сам з ключовими особами держави. Він повинен отримувати розвідувальну інформацію, економічну, політичну».
Також колишній голова ОПУ каже, що на сьогоднішній день "деякі персонажі" запитують у людей "про що ти хочеш поговорити з президентом, цього не говори, а це можеш спробувати".
Богдан запевняє, що при ньому такого не було, він завжди намагався, щоб Зеленський "не був у теплій ванні" і сам "вибирав, куди ми йдемо".Крім того, ексголова ОПУ розкритикував оточення Володимира Зеленського за спроби зробити з глави держави генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва.
"Володимир Олександрович зараз бронзовий. Вони не просто його наживо зализали до бронзового кольору, а зробили з нього якогось Брежнєва. Слухай, ну як можна?! Свій хлопець, наш, з народу, і ось - бах-бах! - м'ячик закинув, а там в ряд [стоять] чиновники, як пінгвіни: "га-га-га-га!" Я взагалі не розумію... Може, це не готувалося, але таке не можна в ефір пускати", - сказав він.
На думку Богдана, з Зеленського "ліплять типу сильного президента".
"Він же прийшов як свій хлопець. Навіщо? Ви ж брешете! Це ж люди відчувають. Він завоював довіру тим, що він чесний, порядний, простий, каже людською мовою. Чого ви з нього ліпіть Брежнєва? Ну він не схожий на Брежнєва, він не буде Брежнєвим. він ніколи не зрозуміє цієї системи координат, тому що він викликає зараз несприйняття. Мені так здається", - уклав Богдан.
он надеется половить свою рыбку в мутной воде кризиса, как неоднократно делал это раньше
однако никогда ещё посольство США не следило за движениями рук Бени так пристально, как сейчас
В. Высоцкий