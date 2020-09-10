Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС
Домовленості ТКГ про інспектування українських позицій ворогом - це державна зрада. Таке рішення має бути скасовано. Осіб, причетних до підписання цієї домовленості, потрібно відкликати з ТКГ, а зрадників Кравчука і Фокіна передати до суду.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Координаційної ради учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил і волонтерів при Київській обласній державній адміністрації, волонтер, колишній заступник командира 90-го батальйону 81-ї десантної бригади, підполковник Віталій Баранов, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі побратими!
Ми, учасники російсько-української війни, члени Всеукраїнської громадської організації " Об'єднані війною. 90-й батальйон" виступаємо проти домовленостей ТКГ щодо інспектування наших позицій ворогом. Ми вважаємо це державною зрадою, здачею інтересів України та загравання з ворогом.
Ми вимагаємо відмінити цю зрадницьку, принизливу домовленість, терміново відкликати з ТКГ осіб причетних до підписання цієї ганебної домовленості, давши відповідну оцінку діям кожного. Негайно передати до суду зрадників Кравчука та Фокіна. Попередити ворога що в разі спроби відкриття вогню в сторону наших захисників, буде дана така відповідь, яка змусить ворога ще довго сидіти в своїй днрівській норі не висовуючись і боячись пошевелитись та дивитись в нашу сторону, а тим паче висувати якісь вимоги.
Ми в свою чергу приєднуємось до проведення протестних заходів проти здачі інтересів України та заходах пов'язаних з підтримкою наших захисників.
Закликаємо ветеранську спільноту забути про внутрішні конфлікти, перед загрозою втрати незалежності та суверенітету. Наше єднання покаже українцям що ми стоїмо пліч о пліч на захисті нашої Батьківщини, а воїнам які зараз на передовій свою підтримку і готовність прийти на допомогу. Нехай ворог знає що в Україні є сила здатна дати гідну відсіч усім хто спробує зазіхнути на її суверенітет.
Зустрічаємось 10 вересня в 19.00 біля ОП на Банковій.
Підтримуємо усі заходи на місцях в регіонах, щодо недовіри діям ТКГ. СЛАВА УКРАЇНІ!!!"- закликав Баранов.
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.
Будь ласка, зачекайте...
"Немає "спільного патрулювання", є одноразова акція верифікації, - Яременко"https://espreso.tv/news/2020/09/10/nemaye_quotspilnogo_patrulyuvannyaquot_ye_odnorazova_akciya_veryfikaciyi_yaremenko
______________
В нас є багато перевірених, розумних людей. Наприклад Олена Зеркаль, Андрій Сєнченко, навіть Юля Кузьменко! І цей список можна продовжувати дуже довго. Чому українці купуються на чергове розводілово від пуйла?
Може тому, що не бажали Пороху заважати???
10.09.2020, 10:00 • 809 • https://uainfo.org/blognews/1599693010--za-chto-vy-tvari-unizhaete-ukrainskuyu-armiyu-veteran-emotsionalno.html#mc-container 3
Нельзя писать посты, когда ты в состоянии ярости. Хладнокровие нужно, для трезвого изложения мыслей, но я всё же напишу. Нужно выбросить на бумагу эмоции, чтобы вернулись трезвый ум и расчёт. Иначе не получится...
Вчера, 9 сентября 2020 года, был чёрный день в политике Украины. Президент Украины, Владимир Зеленский через своих представителей в ТКГ сознательно пошёл на предательство национальных интересов Украины. Просто привычно немножко по-дебильному улыбаясь, "раздвинул ноги" перед Путиным. Другого определения будущей инспекции украинских позиций представителями ОРДЛО у меня нет. Я старался найти разумное определение этому. Прикидывал так и эдак. Действительно старался, но увы!
Вы представьте себе на секунду размер этого ...здеца. На позиции украинских военных, которые находятся на своей земле, спокойно заходят российские оккупанты, чтобы убедиться (ОБСЕ для них не указ), что таки да, никто не подготавливал новых инженерных позиций.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1599686427-zelenskiy-puskaet-rossiyskogo-generala-okkupanta-inspektirovat-.html Зеленский пускает российского генерала-оккупанта "инспектировать" позиции ВСУ? Это позор!
Солнце. Птички поют. Ветер колышет пожухлую траву. Мыши деловито гоняют по окопам. Когда-то здесь погиб Сашка из Днепра, Димон из Тернополя, Вадик из Херсона и осколками порвало Степана из Франыка. Имена других парней, чья кровь пропитала бруствер, и не упомнишь. Другой бат стоял тут год назад. А до них ещё кто-то! И они теряли бойцов... А теперь пожалуйста. Инспекторская, б*ядь, проверка с шевронами так называемой "ДНР". Фальшиво насвистывая что-то из репертуара Чичерины: "Ну чо пацАны? Как жизнь-малина? Бирочки, окурки, карточка огня. Глубина окопов? Количество пулеметных гнёзд? О, агээсик прикрыт. Хорошо! Очень хорошо! Запомнили, записали!".
Как мне это объяснить самому себе? Кто скажет? Знаю, что меня читают бывшие комбаты и комбриги. Так вот, на войне бывает всякое. И ситуации разные. Но сознательно пустить врага на свои позиции для "посмотреть, посчитать, понюхать", этому нет объяснения! Я не прав? Ну если не прав, то поправьте лейтенанта старого.
Но я точно знаю! Я уверен в этом на четыреста процентов, что мой комбат послал бы на х*й всех! Громко так! Акцентировано! Чтобы слышно было даже в Киеве! Так бы и сказал: "Да пошли вы на х*й, предатели сраные. Этих упырей на свои позиции не пущу. Что?... Надо? Вот снимайте батальон, сами становитесь в окопы и принимайте гостей, если вам надо! А позорить честь батальона, я никому не дам!"
Сейчас там стоят морпехи "Борсука". Так вот у меня вопрос к долбанному Офису долбанного преЗЕдента: "Что же вам морпехи такого сделали, что вы решили вытереть ноги об честь батальона и память погибших пацанов?".
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1595613975-serzhanta-zhuravlya-mali-ryatuvati-za-vsyaku-tsinu-natomist.html Сержанта Журавля мали рятувати за всяку ціну. Натомість ми побачили квінтесенцію гібридної капітуляції
Я, как гражданин Украины, как человек, проведший на войне в тысячу раз больше времени, чем любой из вас, хочу знать ответ на этот простой вопрос: "За что вы, твари, унижаете украинскую армию? За то, что она сохранила мир для ваших лощённых задниц? Для ваших "велюров"? Для каждого из вас? Для тех, кто понятия не имеет что такое война? Отродясь не ведал, что такое честь подразделения и что такое память погибших пацанов?
Как оно, Володя, принимать с разных сторон? Получается? Ты решил так войну закончить? Ценой унижения украинской армии? Сам догадался или в Омане подсказали?
А ты, говнюк, накуренный айкосами, хорошо подумал? Ведь армия может прийти под стены твой халабуды на Банковой. Та армия, которая уже уволилась. Которая обещала пацанам прикрыть спину! Которая обещала не допустить предательства... Да, Володя, мы разные. Правильные ветераны, неправильные и, наверное, даже есть тобой зёрнышками прикормленные. Но своих мы не бросаем!
И мы воспользуемся своим конституционным правом мирного протеста. Самого мирного!
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3245018785594767&set=a.377478042348870&type=3 Алексей ПЕТРОВ
Зєля - засланий казачок і його треба було геть ще рік тому. Сьогодні ця реальність дала свої наслідки. Люди цілий рік займались фіг знає чим(особистими справами, бізнесом, тупо виживанням...), а не тим, що треба було робити в першу чергу - напрацьовувати нормального лідера і міняти на нього Зєлю. Тепер у режимі КАТАСТРОФИ спокійно і якісно цього не вийде, бачу
______________
В нас є багато перевірених, розумних людей. Наприклад Олена Зеркаль, Андрій Сєнченко, Олексій Кучеренко, навіть Юлія Кузьменко! І цей список можна продовжувати дуже довго. Чому українці купуються на чергове розводілово від пуйла?
https://www.youtube.com/watch?v=sUadkFo8LYc&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
17 липня 2014 Порошенко ще не призидент
30 квітня 2019 Порошенку ще місяць бути президентом. Мінські угоди діють вже 4 роки.
Інавгурація Порошенко була 7 червня. А результати виборів Порошенко були відомі ще 29 травня 2014 року, після опрацювання ЦВК 100 % протоколів.
До речі, щось не пригадую, що би хтось із добровольців був в момент суттєвого скорочення кацапської опухолі на сході країни верховним головнокомандувачем.