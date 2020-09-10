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підробка (426) цигарки (959) тютюн (502)

Рівень торгівлі підробленою тютюновою продукцією досяг максимуму за останні 6 років, - ЗМІ

Рівень торгівлі підробленою тютюновою продукцією досяг максимуму за останні 6 років, - ЗМІ

2,6 мільярда сигарет в Україні поширюється на чорному ринку.

Про це свідчать дані проекту Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, який проводить Kantar Україна, повідомляють Українські новини.

За оцінками експертів Kantar, сума неотриманих податків до бюджету України в 2020 році - понад 4 мільйони гривень. Понад 2,6 мільярда сигарет поширюється саме на чорному ринку.

У 2020 році рівень нелегально ввезеної продукції (контрабанди) знизився до 4.2%, але рівень контрафакту продовжує істотно зростати. Протягом першої половини 2020 43% від усієї нелегально ввезеної продукції надійшло з невизначених країн, а частка контрафактних марок різко зросла до 23%.

Ще однією особливістю 2020 є те, що частка контрабанди яка прибуває з Білорусі, збільшилася до 17%. Це також є одним із рекордів за останні роки, - зазначила Ольга Чернюшок, аналітик Kantar Україна.

Нагадаємо, вчора уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що дозволить державі підсилити контроль на ринку, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України, повідомило інформагенство Інтерфакс-Україна.
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Топ коментарі
+7
А вы ещё выше поднимите цены на официальную, копеечную по себестоимости, продукцию и продолжайте брать взятки с путинского тедиса,тогда совсем вас выдавят с рынка.
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10.09.2020 09:56
+4
Хто там у нас контролює контрабанду? Єрмак, чи не так?
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10.09.2020 09:58
+3
Цены больше поднимайте)
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10.09.2020 10:01
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зеля просто невдупляет нифига, а в это время каждый решает свои мутки
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10.09.2020 09:53 Відповісти
Цифра какая то, ШЕСТЬ, вдупляйся, откуда ноги.
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10.09.2020 10:07 Відповісти
А вы ещё выше поднимите цены на официальную, копеечную по себестоимости, продукцию и продолжайте брать взятки с путинского тедиса,тогда совсем вас выдавят с рынка.
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10.09.2020 09:56 Відповісти
дело зели ездить в качестве аниматора-агитатора для дальнейшего захвата власти, и тогда уровень всяких муток достигнет 100%
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10.09.2020 09:56 Відповісти
Питання якості не стоїть ?
Травіться громадяни , але казна хоче податків
Хай живе чорний ринок !
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10.09.2020 09:57 Відповісти
А когда наехали на табачку пол года назад, все кто с мозгами, орали в голос , что будет скоро тонны фильсификата. Ну вот..))
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10.09.2020 09:57 Відповісти
Хто там у нас контролює контрабанду? Єрмак, чи не так?
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10.09.2020 09:58 Відповісти
А вы напихайте в контрафакт конфискованный какой-нить гадости жутко вонючей и скиньте партии на теневой рынок - пусть продают наркозависимым. Потом отрыгаются и или курить бросят, или покупать паленое больше не будут.
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10.09.2020 10:00 Відповісти
алкашам в водку-метилового спирта...обжорам в тортики -мышиного дерьма...любителям залазить на чужих жен-наждачку...хитрожопым комментаторам-оппонента школьника
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10.09.2020 14:35 Відповісти
Персонально тебе гамнеца в вотку
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10.09.2020 23:06 Відповісти
И это несмотря на то, что Баканов впрягся чуть ли не лично в борьбу с сигаретной контрабандой? Как же так? Такие они предприимчивые, эти контрабандисты - ну просто хоть второй фронт открывай.
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10.09.2020 10:00 Відповісти
Цены больше поднимайте)
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10.09.2020 10:01 Відповісти
А я бросил курить ..Итеперь не плачу "зелёном баригам"!
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10.09.2020 10:07 Відповісти
Блин а я даже не начинал, фиолетово сколько оно стоит.
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10.09.2020 10:45 Відповісти
Значит еще подорожает табачка...
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10.09.2020 10:16 Відповісти
чем выше цена тем меньше поступления в бюджет
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10.09.2020 10:36 Відповісти
Не смотря на обязательства перед Европой, нужно приостановить рост цен на табачку.
При зелёной власти уровень жизни уменьшился и продолжает снижаться.
Могут быть табачные майданы.
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10.09.2020 10:22 Відповісти
Что то у них арифметика хромает.
2,6 лярда сигарет это 130 млн пачек сигарет.
4 млн "не дополучили" из-за контрафакта , это по три копейки на пачке государство зарабатывает?!!!
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10.09.2020 10:44 Відповісти
А все до чого ?
А вот - https://kurs.com.ua/novost/211959-novii-sigaretnii-monopolist-kak-izmenjatsja-ceni Новый "сигаретный" монополист. Как изменятся цены
Хай живе чорний ринок!
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10.09.2020 10:45 Відповісти
Надо цены, еще в 2 раза поднять, пусть удавятся))))
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10.09.2020 10:47 Відповісти
Странные люди. Это аксиома. Покуда выгодно гнать кантрафакт - его будут гнать. Так называемый "Сухой закон" в америке ничему никого не научил. Дурные запреты и искусственное повышение налога путем введения акциза только пораждают коррупцию и в конечном счете ведут к потерям поступлений в бюджет в долгосрочной перспективе.
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10.09.2020 10:53 Відповісти
 
 