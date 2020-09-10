Черновецький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до Кабміну через статус російської мови
Колишній мер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою "визнати протиправною бездіяльність" Кабінету Міністрів України.
Окружний адміністративний суд Києва 9 вересня повідомив, що отримав позов від колишнього мера Києва Леоніда Черновецького з вимогою зобов'язати Кабінет Міністрів України внести до Верховної Ради законопроєкт про надання російській мові статусу державної, передає Цензор.НЕТ.
У тексті позову, зокрема, Черновецький вимагає "визнати протиправною бездіяльність" уряду через невнесення проєкту на розгляд парламенту.
Суд вирішує питання про відкриття провадження у справі, повідомляється в релізі.
25 квітня 2019 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про забезпечення функціонування української мови як державної. 15 травня закон підписав президент. 16 липня він набув чинності. Закон передбачає, що українська - єдина державна мова в Україні. Цей статус передбачає обов'язковість використання української мови по всій країні в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також у публічних сферах суспільного життя. Окремі положення закону будуть набувати чинності аж до 2024 року.
Черновецький був мером Києва з 2006 по 2012 рік.
Будь ласка, зачекайте...
І Льоня зе всім каже, що він юрист???
А що тут ріщати - відкрити справу по Льоні Космосу !
Дійсно , пересиділи і повилазили ...
- сидят разговаривают , вдруг Лёня стал сползать с кресла под стол , инвесторы сидят в шоке : минут через 5 выполз обратно и говорит « я тут посоветовался и мне сказали, что с вами никаких договоров мы не подписываем» 😀😀😀
Дурачок - не дурачок, но состояние себе сделал, а образ дурачка у него был чтобы для биомассы быть ближе и понятней.