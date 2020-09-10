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ВР (14832) Кабмін (13944) Черновецький (756) мова (736) російська мова (300) Окружний адмінсуд Києва (536)

Черновецький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до Кабміну через статус російської мови

Черновецький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до Кабміну через статус російської мови

Колишній мер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою "визнати протиправною бездіяльність" Кабінету Міністрів України.

Окружний адміністративний суд Києва 9 вересня повідомив, що отримав позов від колишнього мера Києва Леоніда Черновецького з вимогою зобов'язати Кабінет Міністрів України внести до Верховної Ради законопроєкт про надання російській мові статусу державної, передає Цензор.НЕТ.

У тексті позову, зокрема, Черновецький вимагає "визнати протиправною бездіяльність" уряду через невнесення проєкту на розгляд парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Черновецького про заборону Юрію Луценку виїжджати за кордон

Суд вирішує питання про відкриття провадження у справі, повідомляється в релізі.

25 квітня 2019 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про забезпечення функціонування української мови як державної. 15 травня закон підписав президент. 16 липня він набув чинності. Закон передбачає, що українська - єдина державна мова в Україні. Цей статус передбачає обов'язковість використання української мови по всій країні в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також у публічних сферах суспільного життя. Окремі положення закону будуть набувати чинності аж до 2024 року.

Черновецький був мером Києва з 2006 по 2012 рік.
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Топ коментарі
+34
При зеленском все гандоны повылазили из нор.
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10.09.2020 10:16
+29
Щось важке Льоня прийняв.
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10.09.2020 10:14
+21
Что может больше дискредитировать этот русский язык,чем заступничество идиота проживающего в израэлэ.
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10.09.2020 10:15
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Щось важке Льоня прийняв.
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10.09.2020 10:14 Відповісти
Торкнуло не по "детски". )))
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10.09.2020 10:31 Відповісти
Выползло, небось почуял запах коррупции при ЗеЛе.... и что тепленькие места, уже даже люстрированые начали занимать, а как же главный коррупционер страны???
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10.09.2020 10:37 Відповісти
ЭТОТ ТУПОЙ ГАВНОДАВ УЖЕ ВЫЛЕЧИЛСЯ И НЕ В ПСИХУШКЕ ?????? ЖАЛКИЙ ВОРЮГА !!!!!!
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10.09.2020 10:57 Відповісти
таблеточку))) и начал исполнять с родины второй))
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10.09.2020 10:57 Відповісти
Выберите его мэром на третий срок)))
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10.09.2020 10:14 Відповісти
краще президентом. Все одно "хужє нє будєт"
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10.09.2020 19:51 Відповісти
Це часом не той самий Льоня-космос, котрий втік до Ізраїлю?
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10.09.2020 10:14 Відповісти
Тот самый. Ещё в Грузии собирался что-то там баллотироваться.
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10.09.2020 10:19 Відповісти
Ага. Там что то он рузгий язык не просил сделать вторым государственным. Там его только поимели и все украденные деньги вытресли и отправили обратно в Украину.
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10.09.2020 10:20 Відповісти
Что может больше дискредитировать этот русский язык,чем заступничество идиота проживающего в израэлэ.
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10.09.2020 10:15 Відповісти
При зеленском все гандоны повылазили из нор.
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10.09.2020 10:16 Відповісти
Черновецкий подал в Окружной админсуд Киева иск к Кабмину из-за статуса русского языка - Цензор.НЕТ 8918
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10.09.2020 10:16 Відповісти
Смотрите как этот хитросделанный подлизывает - у него бизнес в России, слова лишнего про кацапов боится сказать, на его ютуб канале ни одного слова нет о российских оккупантах. Лижи дальше, Лёня, ты как считал людей идиотами так и дальше считаешь, только все видят какой ты двуличный, ты за деньги продал растерзанную Украину и боишься слово кривое о кацапах сказать, прикрываясь своим еврейством и "верисповеданием".
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10.09.2020 10:18 Відповісти
Тварь которая украла в Киеве $2млрд. и не понесла за ето никакого наказания теперь вернулась из Израиля и будет тут опять колотить. Петеботы, почему за 5 лет к етому ублюдку у вас небыло никаких притензий?
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10.09.2020 10:18 Відповісти
Суда не было значит не украл.
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10.09.2020 10:22 Відповісти
У зеботів теж претензій нема... А деякі представники маладой каманди Льоні уже в зе-команді прописалися...
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10.09.2020 10:28 Відповісти
Он сбежал , и порошенко понятие не имел куда. А Луценко и подавно не знал, у него ж интернета не было.
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10.09.2020 10:30 Відповісти
Сосна . Так вот он приехал. Почему ЗЕлёные прокуроры на него дел не заводят и на садят в СИЗО до суда?
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10.09.2020 10:39 Відповісти
Напевно були справи важливіші ніж наріків по Ізраліях шукати, тим більше він ще при Янику звалив
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10.09.2020 10:32 Відповісти
Так зараз ним Вовки займуться... Чи ні? Воно ж бо теж представник... Тільки чомусь не за іврит з їдишем переймається.
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10.09.2020 10:39 Відповісти
Слёт кокаинистов продолжается.
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10.09.2020 10:18 Відповісти
Черновецкий пусть подаст в Окружной админсуд г Саранска иск к Мордовии из-за статуса украинского языка. Чё то при новой власти все по вылазили ,от Портнова и до...наверное в Украине на октябрь месяц большой шухер намечает ся?
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10.09.2020 10:19 Відповісти
"Черновецкий подал в Окружной админсуд Киева иск к Кабмину из-за статуса русского языка" - ещё один наркоман нарисовался.
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10.09.2020 10:19 Відповісти
И этот ворюга при клоуне тоже вернулся в Украину
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10.09.2020 10:19 Відповісти
Льоня щось забористе прийняв... Державна мова визначена в Розділі 1 Конституції України! Її не можна змінити якимось законопроектом, бо зміни у Розділ 1 затверджуються ВИКЛЮЧНО Всеукраїнським референдумом!
І Льоня зе всім каже, що він юрист???
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10.09.2020 10:21 Відповісти
Ему надо лавэ на расеи рубить, вот он и прыгает как уж на сковороде.Ему и дети всю плешь проели, папа брось ты этих биндеровцев, а то где ж мы харчеваться будем, нас из расеи вышвырнут
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Говорят , сидит в Израиле один . Крыша поехала совсем
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10.09.2020 10:24 Відповісти
с собакой. Мойша зовут.
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Каким боком Кабмин к статусу государственного языка и конституционным изменениям в целом?
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Леня, иди в ЖОПУ!
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Суд решает вопрос об открытии производства по делу, сообщается в релизе.Источник: https://censor.net/ru/n3218524

А що тут ріщати - відкрити справу по Льоні Космосу !
Дійсно , пересиділи і повилазили ...
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10.09.2020 10:27 Відповісти
Рассказывал один знающий товарищ , который присутствовал на встрече Черновецкого с инвесторами
- сидят разговаривают , вдруг Лёня стал сползать с кресла под стол , инвесторы сидят в шоке : минут через 5 выполз обратно и говорит « я тут посоветовался и мне сказали, что с вами никаких договоров мы не подписываем» 😀😀😀
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10.09.2020 10:28 Відповісти
София, это обычные байки. А вообще тем кто называют его дурачком, космонавтом и т.п. хочется напомнить что Леня стал богаче на несколько сотен миллионов долларов.
Дурачок - не дурачок, но состояние себе сделал, а образ дурачка у него был чтобы для биомассы быть ближе и понятней.
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10.09.2020 10:43 Відповісти
Перекурился слегонца !!!
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10.09.2020 10:29 Відповісти
https://ukraine.d3.ru/partiia-opzzh-podderzhivaetsia-rf-ne-mozhet-takogo-byt-2036399/ Партия ОПЗЖ поддерживается РФ? Не может такого быть!

Черновецький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до Кабміну через статус російської мови - Цензор.НЕТ 660
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10.09.2020 10:29 Відповісти
Дубинский, Шарий, Черновецкий. Киевляне, вы уникальные поставщики ваты. Львов - думайте.
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10.09.2020 10:32 Відповісти
Льоня з Харкова родом взагалі-то...
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10.09.2020 10:34 Відповісти
Но куяне его выбрали своим головою.
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10.09.2020 10:55 Відповісти
Шарій - з даунецька
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10.09.2020 19:54 Відповісти
Анатолий Анатольевич Шарий родился 20 августа 1978 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве .
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10.09.2020 20:17 Відповісти
Якийсь парад старих пердунів від ЗЄменделя.
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10.09.2020 10:34 Відповісти
Леня ,ты уж извини , но у тебя, уже совсем кукуха поехала ,где ты а где Киев и Украина🤦🤔🤫😅😂
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10.09.2020 10:35 Відповісти
Ще одне гівно спливло.
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10.09.2020 10:35 Відповісти
Зачем это нужно, все и так знают, что в Украине никто на русском не говорит, кроме каких-то там меньшинств.
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10.09.2020 10:36 Відповісти
А ты не путай своих овец с государственными!
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10.09.2020 10:40 Відповісти
Не мытьём, так катаньем!
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10.09.2020 10:37 Відповісти
не нытьем, так каканьем!
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10.09.2020 10:44 Відповісти
Леня космос похоже перебрал с наркотой, и вообще пора гнать скорее всю ЗЕленую мразь, сдают страну врагам из-за поребрика!
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10.09.2020 10:42 Відповісти
Еще один наркоман вылез Здесь клоуна никак не отпустит Такое ощущение что он шаурму жрет с героином
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10.09.2020 10:44 Відповісти
А что, на Марсе яблони зацвели? наконец-то
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10.09.2020 10:47 Відповісти
А ви розумієте, чому саме жиди рвуть дупи за впровадження і збереження російської мови в Україні, попри усю нелогічність цього? Тому що Росія (!!) залишається під іх повним контролем, і вони щосили прагнуть прив'язати буйну Україну до кацапської отари - це гарантія збереження іх влади і в Україні. Все просто.
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10.09.2020 10:50 Відповісти
Вчи мову, довбаний "космонавт"! Або тікай звідси!
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10.09.2020 10:54 Відповісти
Так він же втік було. Виявилось, що в Грузії вести" бізнес" він не може - немає звідки красти.
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10.09.2020 10:58 Відповісти
Все корумповане лайно при зелених слугах олігархії тепер на плаву і диктує як треба жити.
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10.09.2020 11:38 Відповісти
чому воно досі не на нарах
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10.09.2020 11:57 Відповісти
Хочет напомнить о себе.Видно в солнечной Грузии ему поднаскучило,в Украину захотел.
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10.09.2020 11:59 Відповісти
Вот уж действительно, Черновецкий ищет проблем на свою седую *опу
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10.09.2020 12:27 Відповісти
господи, когда уже эти гандоны мертвечука и путлера успокоятся со своим кацапским языком в Украине....Лёнечка, дуй ты уже в кремль и госдуру (пёрышко тебе в задницу) и требуй, чтобы государственным языком в мордоре стал украинский....вот когда ты этого добьешься, тогда можешь возвращаться в Украину и вякать про кацапский, как государственный...если выживешь в мордоре...
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10.09.2020 13:13 Відповісти
Репнула земля і вискочив чортик чи ще один іпанутий?
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10.09.2020 13:24 Відповісти
Та ну ви подивіться ...Як вибори так і злітаються вся ка нечисть та дурість..Ще цього любителя косу , впроваджувателя святкового співу на засідіннях міської ради Київа та мітингах на честь годовшини входження псіхиатричної лікарні до складу міськради Київа, мера всіх дурнів і ідіотів, поважного представника психичної лікарні в органах мерїї м. Київа, почесного представника сірих на планеті земля...не хватало на цьому грандіозному фестівалі "Жовтневий лохотрон "Вибери майбутню суку 2020". Чим длалі тим веселіше ..і хочется все частіше і частіше чистити іменну зброю... Як що на арену вийдуть ще декілька других клоунів точно від сміху бошку знесе у багатьох нормальних людей.
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10.09.2020 13:56 Відповісти
Да идите вы господин Хороший со своим представление в Кнесет и там и требуйте.
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10.09.2020 15:08 Відповісти
Черновецький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до Кабміну через статус російської мови - Цензор.НЕТ 7789
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10.09.2020 15:40 Відповісти
Ещё один неадекват и наркоман появился на свет божий!! Я то -то думал что бог его давно к себе прибрал!! Живучая подла воровская!!
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10.09.2020 16:21 Відповісти
Стасусом російської мови в Україні переймаються лише рускоязичні жиди. Хай по-своєму шварґотять!
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10.09.2020 16:36 Відповісти
Льоня та його космічний ПЛАН 😊
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10.09.2020 16:41 Відповісти
Придурок штопанный. И он туда же, убогий. Дорожку для зебобика приготовил?
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10.09.2020 17:30 Відповісти
 
 