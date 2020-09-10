З 298 хворих COVID-19 за добу киян - 20 дітей і 11 медиків, 51 пацієнт госпіталізований, - Кличко

Кількість хворих COVID-19 у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 298 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За минулу добу через COVID-19 померли четверо хворих. Усього коронавірус забрав життя 254 киян.

На сьогоднішній день у столиці вже 16 119 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Так, захворіли: 155 жінок у віці від 21 до 84 років, 123 чоловіки у віці від 18 до 84 років, 9 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли, в тому числі, і 11 медиків.

У лікарні столиці за минулу добу потрапили 51 особа. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб

Одужали на добу 92 людини. Усього коронавірус подолали 5002 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 59, у Дніпровському - 45 і в Оболонському районі - 36 випадків.

"Загроза - не примарна. І запобігти їй можна тільки дотримуючись правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!" - зазначив мер.



