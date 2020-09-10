Саакашвілі обіцяє грузинським виборцям не вступати в конфронтацію з Росією: "Я вже не той Міша, яким був"
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі в разі перемоги його партії "Єдиний національний рух" на парламентських виборах у жовтні і вступу на посаду прем'єр-міністра не має наміру вступати в конфронтацію з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нашим завданням не є конфронтація з Росією, наше завдання - правильне вирішення внутрішніх проблем і ми їх вирішимо, в тому числі в довгостроковій перспективі і проблему, пов'язану з нашими внутрішніми територіями. Зараз необхідно витягувати країну з болота, а не вступати з кимось в конфронтацію", - заявив Саакашвілі в ефірі грузинського опозиційного телеканалу "Формула ТБ".
Експрезидент Грузії підкреслив, що в останні роки він багато що переоцінив.
"Я вже не той Міша, яким був. Це і добре, і погано. У якомусь сенсі це добре, тому що ті сім років, протягом яких я не був у Грузії стали достатніми для роздумів, переоцінки. Не хочу сказати, що ті роки були достатніми для накопичення мудрості, бо я ще не такий старий, але їх вистачило для правильної оцінки накопиченого досвіду", - сказав Саакашвілі.
Під час прямого включення з Дніпра він заявив і про те, що готовий очолити грузинський уряд терміном не більше двох років, а потім повернутися в Україну, де у нього є серйозна підтримка з боку українців.
"Мене дійсно не приваблюють ніякі посади та кабінети. Я вже увійшов в історію, але в Грузії треба багато чого змінювати, щоб країна не загинула. Я вважаю, що ми повинні передати владу в Грузії новому поколінню політиків і в цьому я бачу свою нову історичну місію, якщо для цього знадобляться позачергові парламентські вибори, то треба і це вирішити спільно", - сказав Саакашвілі.
Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив про своє повернення в Грузію.
Читайте також: Саакашвілі: Я залишаюся головою Нацради реформ, але готовий побути перехідним прем'єр-міністром у Грузії на стабілізаційний період
У Мін'юсті Грузії ще тоді, фактично миттєво, відреагували на такі слова політика і пригрозили в'язницею.
Саакашвілі займав пост президента Грузії два терміни поспіль у 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.
У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017 го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.
Також читайте: Саакашвілі в Грузії як і раніше чекає в'язниця, - глава Мін'юсту ЦулукіаніДжерело: https://censor.net/ua/n3218293
Будь ласка, зачекайте...
и тут любители саака что-то "заподозрили"))
А ТИ чого досяг у своєму житті.
Ню-ню, а що тоді Лугандон теж "больше половины страны"?!!
Втручання США запобігли захопленню Тбілісі і Поті, і припинили вогонь.
А Саакашвілі не покинув Грузію, коли Сарказі запропонував йому втечу, тим самим Грузія не капітулювала, до втручання США.
Війна тривала всього кільки днів.
Славити головнокомандувача тільки за те, що він моментально не втік, тим більше, коли відразу йшла допомога з усіх сторін, точно не варто.
Йому дуже допомогли наші військові-спеціалісти ПВО.
Достатньо фотодоказів того, що Саакашвілі не був героїчним головнокомандувачем.
Там Саркозі з ****** домовлявся.
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 8 вересня Ніколя Саркозі був змушений знову приїхати до Москви, яка ігнорувала підписану угоду і своїми діями фактично творила нову реальність. Попри своє засудження дій Москви, Європа виявилася неготовою до жорсткого протистояння, і Саркозі врятував угоду свого імені вже під диктовку Кремля, бо території Південної Осетії і Абхазії де-факто вилучалися з тексту раніше підписаних документів.
Їй за окупацію частини Грузії не було НІЧОГО на відміну від мінських домовленостей.
А про окупацію Грузії просто "забули" , бо Європі потрібен російський газ, а Обамі "мир".
Прокурор Вышинский
Миша, шпион ты российский, в грузинской тюрьме тебя обеспечат горячими макаронами на 25 лет за госизмену 😍
тот миша был реформатором и стремился восстановить территориальную целостность грузии
а этот миша - отожрал себе пузо, прыгает по крышам и несет всякую ахинею
Теперь при Ермаке то лучше?
А как хорошо будет при Киве и ОТЗЖ в большинстве в Раде, и не передать.
Беги Миша в Грузию, беги, отсидишь - и начнешь жизнь с чистого листа.
Живым.
Был молчаливым и покладистым, пока из Польши не забрали и не дали работу.
Хорошо у кого-то был здравый смысл и не назначили его премьером.
Возвращайся в свой сказочный лес.)
Обсос степной, баран лихой,
Зачем ты снова в Город мой припёрся,
Тут жировать и нарушать покой?
Грузины знают кто ты, и Украинцы теперь знают кто ты
просто крыса продажная