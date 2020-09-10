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Новини
2 011 12
Німеччина (7101) отруєння (941) хімічна зброя (338) Навальний (612) ОЗХЗ (28)

Німеччина передала Організації із заборони хімічної зброї дані щодо отруєння Навального

Німеччина передала Організації із заборони хімічної зброї дані щодо отруєння Навального

Берлін не хоче передавати Росії результати досліджень спеціальної лабораторії Бундесверу про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, тому що РФ і так є членом Організації із заборони хімічної зброї, куди вже були передані всі дані.

Німеччина передала результати лабораторних досліджень російського опозиціонера Олексія Навального Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Про це повідомило видання Der Standard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Офіційний Берлін не хоче передавати Росії дані зі спеціальної лабораторії Бундесверу, повідомив представник міноборони ФРН. Він нагадав, що Росія входить в ОЗХЗ, яка вже отримала результати досліджень.

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Офіційний представник кабміну Німеччини Мартіна Фіц, у свою чергу, наголосила, що "інформація, яка потрібна зараз, є у Росії, а не в Німеччини".

Навальному стало зле 20 серпня в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.

2 вересня влада ФРН із посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок". Російська влада заявляла, що робити остаточні висновки про причини коми Навального передчасно і зажадала доказів від німецької сторони.

7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, його стан покращився.
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Топ коментарі
+3
Навальный не бутерброд...
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10.09.2020 11:01
+1
Ото там на Россіі зараз дикий зашквар !
Виявляється Велика Британія і Німеччина, мають антиотруту проти «Новічька» !!!!
Мільярди бабла коту під хвіст.
Зараз почнуть розжалувать генералів-хіміків.
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10.09.2020 11:03
+1
Чуваче, бінарні БОР, це якраз СССР, поцупив звідти.
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10.09.2020 11:20
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Навальный не бутерброд...
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10.09.2020 11:01 Відповісти
Але Навального Росія віддала )))
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10.09.2020 11:19 Відповісти
Ото там на Россіі зараз дикий зашквар !
Виявляється Велика Британія і Німеччина, мають антиотруту проти «Новічька» !!!!
Мільярди бабла коту під хвіст.
Зараз почнуть розжалувать генералів-хіміків.
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10.09.2020 11:03 Відповісти
Та генерали -хіміки не винні, то майор-виконувач вкрав півдози для тещі...
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10.09.2020 11:54 Відповісти
Походу цена на газ для Германии поднимется,а для Беларуси снизится.
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10.09.2020 11:08 Відповісти
Московії і нафік потрібні результати. Їм потрібний аналіз, щоб взнати, чому виявили новічок,щоб його доробити, і щоб він не виявлявся за кордоном.
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10.09.2020 11:11 Відповісти
Чуваче, бінарні БОР, це якраз СССР, поцупив звідти.
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10.09.2020 11:20 Відповісти
Надіюсь що, копію відправили Трампу.
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10.09.2020 11:30 Відповісти
Там просто чай скис и все - у Навального понос случился, а от поноса он в кому впал. При чем тут мы, честные служащие НКВД???
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10.09.2020 11:34 Відповісти
Ему повезло, что он в самолёте кричал. Иначе бы самолёт не посадили и атропин не вкололи!
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10.09.2020 12:35 Відповісти
Данные пошли в одну сторону, а хрен вошёл в жопу Ху-лу.
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10.09.2020 14:49 Відповісти
 
 