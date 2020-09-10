Обсяг споживання ліків в Україні зріс на 28% в 2019 році, - дослідження

Фармацевтична індустрія стає більш технологічною та інноваційною, що підвищує доступність сучасних ліків, йдеться в інфографічному довіднику "Фармацевтика України 2020".

У 2019 році обсяг споживання ліків в Україні зріс на 28% - до $105 на людину, випливає з даних, оприлюднених в інфографічному довіднику "Фармацевтика України 2020", який підготувала компанія Top Lead за підтримки фармацевтичної компанії "Дарниця" і аналітичного партнера BusinessViews.

Обсяг фармацевтичного ринку зростає, велика його частина (89%) фінансується споживачами, які купують ліки в аптеках. Держава закуповує 11% продукції, сказано в звіті, пише Гордон.

За даними авторів дослідження, середньорічний темп зростання обсягів аптечного ринку протягом останніх п'яти років становив 12%. 2019-го аптечні продажі становили $3,4 млрд. Динаміка госпітального ринку на рівні 6% останні п'ять років, а його обсяг 2019-го становив $0,4 млрд.



Технологічність та інноваційність галузі зростають, а впровадження європейських стандартів у виробництві разом із високою інтенсивністю інвестицій робить фармацевтику одним із найдинамічніших секторів економіки з високою доданою вартістю, ідеться в документі.



Завдяки цьому підвищується доступність сучасних ліків, а розвиток галузі сприяє покращенню ситуації в економіці України, вказано в довіднику.



"Лідируючі українські компанії на практиці застосовують робототехніку, штучний інтелект, комп'ютерне моделювання, блокчейн, хмарні технології та керують виробництвом віддалено завдяки промисловому інтернету речей. Фарміндустрія займає друге місце по інтенсивності інвестицій і створює 30 млрд грн доданої вартості. Тому з упевненістю можна говорити, що фармацевтика – це галузь, яка розвиває національну економіку", – розповів голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків "Українським новинам".

Приблизно третина продажів на фармацевтичному ринку припадає на 10 найбільших компаній, із яких шість є українськими, ідеться в дослідженні.



Обсяг інвестицій у фармвиробництво не відновився до докризового рівня, але інтенсивність вища, ніж в інших галузях, і вона й далі зростає, пишуть автори дослідження.



Сьогодні один співробітник фармацевтичної галузі створює найбільшу в Україні додану вартість – 1,2 млн грн, випереджаючи сферу IT (0,8 млн грн) і металургію (0,4 млн грн), ідеться в документі.



"Фармацевтика динамічно зростає – швидше, ніж економіка в цілому, забезпечує високі зарплати, створює і підтримує багато робочих місць у суміжних галузях. Це одна з найбільш наукоємних індустрій, а обсяги інвестицій у R&D ростуть із року в рік. Українські виробники ліків успішно конкурують на вітчизняному ринку і нарощують обсяги експорту", – розповів CEO Top Lead Станіслав Шум.



За його словами, фармацевтичну індустрію важливо "тримати на радарі і досліджувати причини її успіху". Для цього, розповів Шум, щорічно випускають інфографічне дослідження "Фармацевтика України".





