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Геращенко Ірина (1145) побиття (893) Балух Володимир (310)

Стан Балуха стабільно важкий. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає, - Ірина Геращенко

Стан Балуха стабільно важкий. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає, - Ірина Геращенко

Стан госпіталізованого після побиття в ніч на вівторок у Києві колишнього політичного в'язня РФ, громадського активіста Володимира Балуха залишається стабільно важким.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Від лікарів Володимира Балуха, які з нами на постійному контакті: стан стабільно важкий... Але без погіршень. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає", - написала Геращенко.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.

Стан Балуха стабільно важкий. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає, - Ірина Геращенко 01
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Топ коментарі
+12
Сцикло візьме під свій контроль пошук нападників?
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10.09.2020 11:10
+10
Желаю пану Балуху скорейшего выздоровления!
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10.09.2020 11:29
+9
По поводу убийства Шеремета совспм не патриота Украины на уши поставили всех, посадили активных патриотов, которые совсем непричем. А за патриота Балуха - только пальчиком погрозила зелень.
Вам еще не ясно на кого зеленая плесень работает?
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10.09.2020 12:35
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Сцикло візьме під свій контроль пошук нападників?
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10.09.2020 11:10 Відповісти
так оно же на шухере стояло.... такие вот реальности малятки в Украине...
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10.09.2020 11:15 Відповісти
Так само як взяв вже підпали автівок, та інше. Наприклад, вбивство поліцейськими 5яти річного Кіріла Тлявова. Він знатний "контролер"! Не такий талановитий, як піаніст, звичайно...
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10.09.2020 11:16 Відповісти
Закон один для всіх тільки коли тітушню чипають.
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10.09.2020 16:16 Відповісти
А де ті що бігали під адміністрацію президента Порошенко і кидалися ігрушками? Чому не бігають під офісом сьогоднішнього президента? Чи вже замовний злочин розкрито?
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10.09.2020 11:23 Відповісти
Желаю пану Балуху скорейшего выздоровления!
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10.09.2020 11:29 Відповісти
А балаболам в комментах заткнуться!
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10.09.2020 11:30 Відповісти
Опублікуйте номер картки допомоги грішми, панове. Дякую!
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10.09.2020 23:02 Відповісти
Если бы избили сынулю Порошенко, что любит ходить в футболке с надписью Россия, то нашли бы быстро!
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10.09.2020 11:38 Відповісти
В тюрьме безопасней, чем в Киеве.
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10.09.2020 11:40 Відповісти
А також бажаю Балаху виздоровлення. Але це тяжкий злочин і його могли просто вбити, то ж винні в цьому мають бути встановлені і нести прокарання. Балух вижив у тюрмах Криму і росії, і тут страждає від дій покидьків. Є дуже багато питань до керівництва поліції. Де ваші результати? Де ваша профілактика?
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10.09.2020 11:53 Відповісти
По поводу убийства Шеремета совспм не патриота Украины на уши поставили всех, посадили активных патриотов, которые совсем непричем. А за патриота Балуха - только пальчиком погрозила зелень.
Вам еще не ясно на кого зеленая плесень работает?
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10.09.2020 12:35 Відповісти
Та не дойдет до дебилов...
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10.09.2020 16:17 Відповісти
Полного выздоровления Владимиру.
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10.09.2020 17:38 Відповісти
Сподіваюсь, що Володимир одужає без оскладнень для здоров'я. Дуже шкода, коли такі хороші люди страждають.
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10.09.2020 17:43 Відповісти
 
 