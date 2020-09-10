УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9548 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
12 894 105
Сухаревський Вадим (42) операція Об’єднаних сил (6725) 503 ОБМП (32)

"Ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора", - комбат 503-го батальйону Сухаревський

503-й Окремий батальйон морської піхоти за рішенням командування Об'єднаних Сил за першого ж наказу готовий вступити в бій із ворогом і розгромити його.

Про це йдеться в заяві командира 503-го ОБМП Вадима Сухаревського, передає Цензор.НЕТ.

"Заява командира 503 ОБМП до братів по зброї та української громади

Ми, Борсуки неодноразово ділом демонстрували власну міць та холодний розум, і в нинішній ситуації не зраджуємо цим традиціям.

Станом на зараз, усвідомлюючи оперативну ситуацію, ми повністю готові до будь-яких дій зі сторони агресора,
що і вимагається від армійського підрозділу.

Також читайте: Допуск на українську територію терористів "ДНР" фактично означає їх легітимізацію, - "Голос" вимагає скасувати дозвіл на "інспекцію"

За рішенням командування Об'єднаних Сил ми за першого наказу готові вступити в бій із ворогом та розтрощити його.

Водночас, аналізуючи інформаційну кампанію, розгорнуту для дискредитації 503 ОБМП зокрема, та Української Армії загалом, ми наполягаємо, щоб диванні теоретики та самопроголошені світила пера не перемішували наше ім'я із політичними інсинуаціями задля створення хайпу і отримання віртуального визнання.

Ми Морпіхи! Ми Борсуки! Ми міцно тримаємо свою Зброю!
Смерть ворогам!

Маю Честь, командир 503 окремого батальйону морської піхоти, підполковник

Вадим Сухаревський", - йдеться в заяві.

Читайте: Білозерська про "спільне інспектування" українських позицій у Шумах: Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція

Ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора, - комбат 503-го батальйону Сухаревський 01

Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. На данный момент позиции в данном районе занимает 503-й Отдельный батальон морской пехоты.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
"Ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора", - комбат 503-го батальйону Сухаревський - Цензор.НЕТ 3425
показати весь коментар
10.09.2020 11:14
+10
А мені чомусь пригадалися події під час виборів, де 50% військових проголосовували за сьогодні. То на кого ви ображаєтеся ? Вам сказав чужий головнокомандувач путін "Хто завгодно аби не Порох" і ви виконали його команду. Чи не так?
показати весь коментар
10.09.2020 11:19
+10
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1303785548461604865 12 ч

Мета «інспекції» українських позицій терористами не лише принизити українську армію, а і зробити «днр» стороною конфлікту, яку визнає Київ. У Зеленського пропонують не «мир», а переоформлення російсько-української війни на внутрішній конфлікт. Все по лекалам російської пропаганди
показати весь коментар
10.09.2020 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Внимание! Агентура врага планирует нанести удар по нашей армии!
Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
показати весь коментар
10.09.2020 17:48 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3268925.html Ха, ЗЕлупень поганая "включила заднюю"!

Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков
показати весь коментар
10.09.2020 18:22 Відповісти
Якщо командування надасть "наказ"? Командире, а якщо такого наказу не буде взагалі бо у Говнокомандувача "мир" в його голові та "мир" в *********, а "орки" почнуть лізти на позиції, то що ти тоді будеш робити - чекати наказа поки твоїх Барсуків ен перемолотять у фарш?!
показати весь коментар
10.09.2020 19:38 Відповісти
Комбат молодець.
показати весь коментар
10.09.2020 21:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 