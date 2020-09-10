"Ми повністю готові до будь-яких дій з боку агресора", - комбат 503-го батальйону Сухаревський
503-й Окремий батальйон морської піхоти за рішенням командування Об'єднаних Сил за першого ж наказу готовий вступити в бій із ворогом і розгромити його.
Про це йдеться в заяві командира 503-го ОБМП Вадима Сухаревського, передає Цензор.НЕТ.
"Заява командира 503 ОБМП до братів по зброї та української громади
Ми, Борсуки неодноразово ділом демонстрували власну міць та холодний розум, і в нинішній ситуації не зраджуємо цим традиціям.
Станом на зараз, усвідомлюючи оперативну ситуацію, ми повністю готові до будь-яких дій зі сторони агресора,
що і вимагається від армійського підрозділу.
За рішенням командування Об'єднаних Сил ми за першого наказу готові вступити в бій із ворогом та розтрощити його.
Водночас, аналізуючи інформаційну кампанію, розгорнуту для дискредитації 503 ОБМП зокрема, та Української Армії загалом, ми наполягаємо, щоб диванні теоретики та самопроголошені світила пера не перемішували наше ім'я із політичними інсинуаціями задля створення хайпу і отримання віртуального визнання.
Ми Морпіхи! Ми Борсуки! Ми міцно тримаємо свою Зброю!
Смерть ворогам!
Маю Честь, командир 503 окремого батальйону морської піхоти, підполковник
Вадим Сухаревський", - йдеться в заяві.
Ранее участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. На данный момент позиции в данном районе занимает 503-й Отдельный батальон морской пехоты.
Будь ласка, зачекайте...
Министр обороны, малорос А. Таран, Зам. секретаря РНБОУ ватник А. Демченко в сговоре с уже раскрытым вражеским агентом А. Ермаком во время войны с врагом (кацапстаном/москальщиной) принимают беспрецедентное решение сократить численность вооруженных сил Украины!
Все подписали кроме начальника Генерального Штаба Украины генерала Р. Хомчака! Понимая, что это явное предательство и госизмена, Хомчак срочно "слег на больничку").
Хотят сократить численность сухопутных войск на 60 тис., ВВС на 20 тыс., ВМС на 2,5 тыс.
Инспекцию, значит отменили, ага.
Так вот, про причины, последствия и "мудрых".
Особенно про "мудрых", которые вчера весь вечер писали грустные посты о том, что уличные акции в Киеве мол никого не пугают, эффекта не имеют и это все.
Конечно-конечно, не буду спорить. Только вот инспекцию отменили.
Соупадение?
Ю.Бирюков