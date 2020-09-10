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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7841) влада (382) Лукашенко (2622)

"Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав", - Лукашенко "по-чоловічому" пообіцяв не віддавати владу

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі заявив, що не віддасть її, оскільки його "не для того народ обрав".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу вам сказати по-чоловічому, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мені часто дорікають у тому, що "влади він не віддасть". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Як і ви теж - володарі цієї влади, її носії", - заявив Лукашенко, представляючи нового генпрокурора в Мінську в четвер. Його цитує держагентство БелТА.

"Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав", - зазначив він.

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За його словами, "в середині 90-х вона (влада. - ред.) валялася в бруду, об неї витирали ноги". "Так само як і об вас - тих, хто носив погони. Багато з вас цей період пам'ятають. І я не хочу, щоб Білорусь повернулася до того часу. Тому ніхто кинути в бруд владу, як вони вимагають, не посміє", - сказав він.

8 вересня під час інтерв'ю російським державним ЗМІ Лукашенко визнавав, що "трохи пересидів" на посаді президента Білорусі. При цьому додавав, що тільки він зараз може захистити країну. Лукашенко зазначив, що він чверть століття облаштовував Білорусь і просто так її не кине - "якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - троє. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
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Топ коментарі
+15
Самозахват власти с помощью фальсификации стала назваться властью от народа??? ну...ну... в эксперты Чаушеску, он расскажет про власть...
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10.09.2020 11:21
+11
Мировоззрение узурпатора.
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10.09.2020 11:21
+7
"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - Лукашенко "по-мужски" пообещал не отдавать власть - Цензор.НЕТ 5620
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10.09.2020 11:29
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Мировоззрение узурпатора.
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10.09.2020 11:21 Відповісти
"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - Лукашенко "по-мужски" пообещал не отдавать власть - Цензор.НЕТ 5620
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10.09.2020 11:29 Відповісти
Самозахват власти с помощью фальсификации стала назваться властью от народа??? ну...ну... в эксперты Чаушеску, он расскажет про власть...
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10.09.2020 11:21 Відповісти
Юридически это еще надо доказать..... В Украине ведь как было во времена Яныка. Провели выборы, оппозиция во главе с Ющенко и Тимошенко оспорила результаты в Верховном Суде Украины, суд результаты выборов отменил и вынес решение о перевыборах. Все юридически грамотно и демократично. В Белоруссии ситуация несколько иная, кроме результатов экзитполов у оппозиции нет никаких юридических оснований признавать себя победителями выборов, с точки зрения закона, если нет решения Верховного Суда, то выборы не могут быть признаны недействительными из -за того что кто-то там бастует. Точное количество бастующих белоруссов нам тоже не известно. Может это только 20 процентов от всего населения бастует, так что теперь из за них перевыборы делать???? Ситуация двоякая.
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10.09.2020 15:28 Відповісти
"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - Лукашенко "по-мужски" пообещал не отдавать власть - Цензор.НЕТ 4557
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10.09.2020 11:21 Відповісти
Нет просто у котиков в Беларуси больше прав чем у быдла!
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10.09.2020 11:33 Відповісти
Влада - то наркотик. Наркоману майже неможливо відмовитись... Але ж ліки є...Чаушеску також не дуже бажав віддавати владу...
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10.09.2020 11:23 Відповісти
В ході еволюції політичної думки на шляху демократії, в деяких країнах розвивається новий політичний устрій - ДЕМОКРАТУРА…
*

- В чому різниця між виборами глави держави в країні з тоталітарним режимом і демократичним?
- В демократичному суспільстві, в результаті виборів, старий глава звільняє кабінет, а на його місце сідає новий… А в тоталітарному старого главу ще треба з того кабінету виперти…
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10.09.2020 12:58 Відповісти
а мог отдать??????????? диктатор отдает власть только с жизнью или если страшно то тикает в рашу
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10.09.2020 11:23 Відповісти
Да уже насрать на то что там творится. Крепостных поставили в стойло. Их страна уже на последней стадии слива кацапне. Там будущего нет. Скоро х...йло поздравят с новым федокругом. А этого назначат пожизненным "хубернатором и госпадинам халопов минских и всея бульбашии" с правом передачи власти сынишке. Так что забейте на эту територию населяющую бесхребетными "маларосов" и бушующими переселенцами за Урал.
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10.09.2020 11:24 Відповісти
Это мы знаем: люди в погонах либо народ. Компромиссов быть не может...
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10.09.2020 11:26 Відповісти
Не, я смотрю у тракториста реальные проблемы с башней. И так понимаю слоган - с дуба упал, ...расширен. У них вообще эскалатор у дубу приаязан.
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10.09.2020 11:28 Відповісти
Возомнил себя потомственным царем с древней историей )))))))
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10.09.2020 11:28 Відповісти
А как гомик Таракан может по-мужски пообещать??
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10.09.2020 11:29 Відповісти
Объясните кто-нибудь этому тупому колхознику, что в демократическом государстве, власть не дается, а делегируется на определенный срок и в определенных рамках. А дается - это когда он своему коленьке хочет ее оставить. Так это монархия и диктатура. Это в Европе сейчас не любят. Пора б за 26 лет определится хитрожепому бульбафюреру.
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10.09.2020 11:30 Відповісти
мужчины не обращаются не к "старшим брателлам", не к "папикам" по поводу - "памаги мну тут обижают, приди разберись". фраза "я папу (старшего брателла,.....) приведу" - признак не мужчины, а абсолютно инфантильной сущности.
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10.09.2020 11:31 Відповісти
И правда, как это взять власть и отдать, если еще младшенький не трудоустроен на высокий удобный стульчик во власти?!!
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10.09.2020 11:34 Відповісти
И тут бацьку понесло по кочкам.
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10.09.2020 11:39 Відповісти
Совсем плох таракан😕
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10.09.2020 11:46 Відповісти
Во дурак!
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10.09.2020 11:52 Відповісти
Клиника !!!
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10.09.2020 11:53 Відповісти
экий Бокасса
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10.09.2020 12:01 Відповісти
А в Африке Лукашенко был бы президентом-людоедом
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10.09.2020 12:03 Відповісти
И правильно. Пока розовые пони будут "бояться испортить отношения с Россией", надо хренячить их и держать власть в руках. Пусть бегают с цветами и шариками, а ты их дубинкой и мешок на голову.
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10.09.2020 12:07 Відповісти
Походу к новой власти в Беларуси возможно прийти только через Новичок.
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10.09.2020 12:09 Відповісти
Хорошенькое дело! В завуалированной форме обозвал Порошенка чмом и пошел дальше. Почему все молчат?!!
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10.09.2020 12:29 Відповісти
О, оце кабасіт))) віддавати власність болюча штука....
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10.09.2020 12:34 Відповісти
А лука эту власть в карты выиграл или за долги забрал, что так рассуждает.
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10.09.2020 13:06 Відповісти
"Люди во власти так упорно за неё держатся, потому что боятся стать тем бесправным говном, которым считают и и пытаются сделать остальных...".
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10.09.2020 13:08 Відповісти
Luce davaj narodu vybrat no cesno.A ti jest nikto dlia naroda ,tak bandit kotory podelajut vybori svojiu polzu i kolecit liudej.Nado ujti kak polozeno molodioz ona nexocet zit kak sssr ,ona xocet zit kak normalnyje liudi
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10.09.2020 13:16 Відповісти
К сожалению ВЛАСТЬ это не баба - женился и наслаждайся - хочешь спереду, хочечь сзаду. Это государственный автомобиль который дали тебе порулить. Народ дал, Народ и ЗАБЕРЁТ. Это его корова и он будет её доить. А будешь выпендриваться то и молочка хрен попробовать дадут.
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10.09.2020 14:46 Відповісти
А кто такой Лукашенко что бы его цитировать? Выборы он украл и они не признаны, а сегодня, у него закончились полномочия!!! Он самозванец! С таким же успехом, Цензору, можно делать репортаж из ближайшего гандэлыка. Там "политиков"... и "экспердов"... больше и качественней чем в ОП и СН.
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10.09.2020 15:15 Відповісти
ВОТ ТЕПЕРЬ ОН ТЯНЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНИКА !!!
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10.09.2020 15:31 Відповісти
Срочно отправить старого таракана к Чаушеску, Каддафи, Хусейну. Пусть поинтересуется, чем заканчиваются такие понты.
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10.09.2020 17:41 Відповісти
"если я уйду, моих сторонников будут резать!". - кормушка большая у него... только съновей сколько.. и все кушать хотят...
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10.09.2020 23:12 Відповісти
 
 