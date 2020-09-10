Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов
Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Штаб Операції об'єднаних сил призначив проведення інспектування 503-ї морської піхоти ЗСУ в районі села Шуми о 14:00. Однак військовослужбовцям ЗСУ не повідомляють, що в складі "інспекції" будуть військовослужбовці ЗС РФ. Сказано, що нашим бійцям необхідно гарантувати безпеку співробітників ОБСЄ і СЦКК. Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".
"Провести "інспекцію" ОБСЄ може одними безпілотниками. Однак противник має на меті зняти відвідування українських позицій військовими РФ. Очевидно, росіяни проводять політичну операцію, їхня мета - демонстрація тиску, переваги", - наголосив журналіст.
"Однак ніяких гарантій безпеки при просуванні по передових позиціях ЗСУ бути не може. Це район зі щільним мінуванням, мінні поля і наші, і противника перемішалися за довгі роки. Ситуація напружена, і поки не ясно - де наказ на відвідування наших позицій противником, ким він підписаний і хто з командування бере на себе відповідальність за цю акцію. Росіяни можуть тут з'являтися тільки на свій страх і ризик", - резюмував Бутусов.
Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. На даний момент позиції в даному районі займає 503-й Окремий батальйон морської піхоти.
Будь ласка, зачекайте...
24,45% не забували.
И хождения с плакатиками под ОП и перед его дворцом никак делу не помогут.
А вот хороший стрелок и группа прикрытия могли бы решить проблему.
Зрештою, вибрати осла в президенти - не набагато логічніше. Так що все "нормально".
Идиоты были бы уверены в своей правоте и ничего не скрывали бы.
ЦЕ ВЕЛИКЙ PZDC
В ОЧАХ СВОГО СВІТА Зе ЗНЯВ СВОЇ ШТАНИ І НАМАСТИВ СОБІ ДУПУ ВАЗЕЛІНОМ
Нащо Україні таке позорище на ПОСАДІ президента України ?
Как вы любите отрицать объективную реальность. Напомню
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Нужно либо разрывать минские соглашения и прекращать упоминать слово "мир", либо быть готовым к такого рода инспекциям и прочим унизительным компромиссам.
Чим відрізняється, нинішнє інспектування ординськими військовими українських позицій від "подій" 80-ти річної давнини - коли гітлерівські офіцери "інспектували" совєцькі території?
Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція.
Він живе у паралельній реальності? а якщо точніше - то в координатах - заданих Путіним!
Він і його оточення - середовище капітулянтське! Тому й продавлює капітуляцію України перед Ордою! ЗЕндер команда - ліквідаторів Незалежності.
Український світ і військові на фронті шоковані рішеннями Головнокомандувача! Але письмового наказу військові на фронті не отримали. А виконувати злочинних наказів не можна!
Зрадник України та Самогубець - навряд чи досидить до кінця своєї каденції. Але нині - народ, на жаль і поки-що -БЕЗДІЯЛЬНИЙ! А мали б уже виконати роль Тараса Бульби! У всі часи, у всіх народів, зрадників завжди очікував і очікуватиме лише один -але безславний кінець!
PS: - А це вже повний піпець - виявляється, що в групу "інспекторів" ввійдуть і терористи. та й інспектування буде одностороннім, - як звіт перед ворогом.Таку ганьбу змивають ЛИШЕ кров'ю!
А от на фронті солдатів убивають. І пускати ворога на свої позиції подивитись, що там і як це взагалі за межею будь-якої моралі. Це по суті капітуляція, а не розмахування понтами.
А в случае, если приказ явно преступный - произвёл бы задержание вышеуказанных лиц (без доступа их на вверенные позиции !) с передачей их компетентным органам для разбирательства !
Ну, разумеется применил бы силу в случае не подчинения моим требованиям и/или оружия. в случае - сопротивления !
Выставил бы ПРИКАЗОМ посты, определил бы зоны поста и часовых! А как известно, часовой не подчиняется ни Главнокомандующему, ни ОВСЕ, - и обязан применить оружие в случае нарушения границ поста !!! И главное всё ЗАКОННО и согласно УСТАВА !!!
То ідіть виносьте.