Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов

Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Штаб Операції об'єднаних сил призначив проведення інспектування 503-ї морської піхоти ЗСУ в районі села Шуми о 14:00. Однак військовослужбовцям ЗСУ не повідомляють, що в складі "інспекції" будуть військовослужбовці ЗС РФ. Сказано, що нашим бійцям необхідно гарантувати безпеку співробітників ОБСЄ і СЦКК. Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"Провести "інспекцію" ОБСЄ може одними безпілотниками. Однак противник має на меті зняти відвідування українських позицій військовими РФ. Очевидно, росіяни проводять політичну операцію, їхня мета - демонстрація тиску, переваги", - наголосив журналіст.

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"Однак ніяких гарантій безпеки при просуванні по передових позиціях ЗСУ бути не може. Це район зі щільним мінуванням, мінні поля і наші, і противника перемішалися за довгі роки. Ситуація напружена, і поки не ясно - де наказ на відвідування наших позицій противником, ким він підписаний і хто з командування бере на себе відповідальність за цю акцію. Росіяни можуть тут з'являтися тільки на свій страх і ризик", - резюмував Бутусов.

Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. На даний момент позиції в даному районі займає 503-й Окремий батальйон морської піхоти.