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Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов

Українським солдатам не повідомляють, що у складі

Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Штаб Операції об'єднаних сил призначив проведення інспектування 503-ї морської піхоти ЗСУ в районі села Шуми о 14:00. Однак військовослужбовцям ЗСУ не повідомляють, що в складі "інспекції" будуть військовослужбовці ЗС РФ. Сказано, що нашим бійцям необхідно гарантувати безпеку співробітників ОБСЄ і СЦКК. Противник підняв над районом "інспекції" в Шумах безпілотні розвідники, а також висунув на передові позиції групу спостерігачів і снайперів", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"Провести "інспекцію" ОБСЄ може одними безпілотниками. Однак противник має на меті зняти відвідування українських позицій військовими РФ. Очевидно, росіяни проводять політичну операцію, їхня мета - демонстрація тиску, переваги", - наголосив журналіст.

Також читайте: "Слуга народу" Чернєв: Рішення про інспектування ворогом позицій 503-го батальйону в Шумах - антиукраїнське

"Однак ніяких гарантій безпеки при просуванні по передових позиціях ЗСУ бути не може. Це район зі щільним мінуванням, мінні поля і наші, і противника перемішалися за довгі роки. Ситуація напружена, і поки не ясно - де наказ на відвідування наших позицій противником, ким він підписаний і хто з командування бере на себе відповідальність за цю акцію. Росіяни можуть тут з'являтися тільки на свій страх і ризик", - резюмував Бутусов.

Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. На даний момент позиції в даному районі займає 503-й Окремий батальйон морської піхоти.
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Топ коментарі
+54
Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8381
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10.09.2020 11:43
+48
Украинским бойцам не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие РФ, осмотр позиций ВСУ назначен на 14.00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6099
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10.09.2020 11:37
+39
Украинским бойцам не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие РФ, осмотр позиций ВСУ назначен на 14.00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 20
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10.09.2020 11:34
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YouTube: https://youtu.be/VO3ZXIsvf0I Здає усіх.Ветерани прийдуть провідати Зе на держдачі
Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6185
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10.09.2020 11:58 Відповісти
ВСЕ НАПОМИНАЮ - ИЛОВАЙСК - МОЖЕТ КТО ЗАБЫЛ ? - РУСНЯ НЕ ВОЕННЫЕ ,ОНИ - БАНДА В ФОРМЕ
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10.09.2020 11:59 Відповісти
73,22% напомні.
24,45% не забували.
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10.09.2020 12:03 Відповісти
Сцикун Зе вже допиляв сук, на якому сидить.
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10.09.2020 12:01 Відповісти
Неа. Нету теперь на ЗЕ законных методов.

И хождения с плакатиками под ОП и перед его дворцом никак делу не помогут.

А вот хороший стрелок и группа прикрытия могли бы решить проблему.
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10.09.2020 12:06 Відповісти
Вбийте їх всіх! Росіяни мусять сьогодні вмерти. Жодної пощади окупантам!
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10.09.2020 12:02 Відповісти
так на Донбассе украинцы же живут - сходи к ним на переговоры, может договоришься
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10.09.2020 22:54 Відповісти
Грабіжники банку вийшли проінспектувати позиції поліції, яка взяла банк в облогу... )))
Зрештою, вибрати осла в президенти - не набагато логічніше. Так що все "нормально".
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10.09.2020 12:02 Відповісти
Значит они не идиоты, а осознающие всё ПРЕДАТЕЛИ!!!
Идиоты были бы уверены в своей правоте и ничего не скрывали бы.
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10.09.2020 12:04 Відповісти
"Штаб Операции объединенных сил назначил проведение инспектирования 503-го морской пехоты ВСУ в районе села Шумы в 14.00. Однако военнослужащим ВСУ не сообщают, что в составе "инспекции" будут военнослужащие ВС РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3218544

ЦЕ ВЕЛИКЙ PZDC
В ОЧАХ СВОГО СВІТА Зе ЗНЯВ СВОЇ ШТАНИ І НАМАСТИВ СОБІ ДУПУ ВАЗЕЛІНОМ
Нащо Україні таке позорище на ПОСАДІ президента України ?
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10.09.2020 12:04 Відповісти
>НАМАСТИВ СОБІ ДУПУ ВАЗЕЛІНОМ


Как вы любите отрицать объективную реальность. Напомню
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
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10.09.2020 12:19 Відповісти
Я люблю казати таким я ви - це не мій президент, я за клоуна не голосував, хоча він презентує Україну у всьому світі.
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10.09.2020 12:24 Відповісти
Все кончится какой-то провокацией. Например ФСБшный снайпер грохнет роосийского инспектора. И понеслось!
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10.09.2020 12:08 Відповісти
Ничем это не кончится. Разогнали истерию на пустом месте.
Нужно либо разрывать минские соглашения и прекращать упоминать слово "мир", либо быть готовым к такого рода инспекциям и прочим унизительным компромиссам.
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10.09.2020 12:19 Відповісти
Кацапе, а де згода кацапів на аналогічну інспекцію у вас?
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10.09.2020 12:41 Відповісти
Можно ещё делать так как делал Порох. Но не с зе!лей-предателем.
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10.09.2020 12:50 Відповісти
Ничего не делать? Можно конечно. Но Зеленский шел на выборы пожалуй с самым основным обещанием- мир. Вот и вынужден теперь суетиться. Только эффект в итоге будет точно такой же, как у предшественника. Война будет продолжать тлеть в той или иной форме пока не падёт путинский режим в россии. На счёт какой-либо "сдачи" это безосновательные фобии. Не доступна Зеленскому такая опция.
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10.09.2020 13:21 Відповісти
У вас у зе!лени в голове такой кавардак. Сами с ним разбирайтесь, если в состоянии
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10.09.2020 15:16 Відповісти
Это все равно как если бы немцы во время второй мировой приезжали посмотреть, как наши деды выкопали окоп и поставили пулеметы. Ну схера ли такое позволять? Что бы сказал деды? Или мы не чтим память дидов? Где ОПЗЖ с их четкой позицией? Почему молчит Кива?
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10.09.2020 12:11 Відповісти
Зе видав наказ, який дозволяє ординським військовим проінспектувати позиції українських військ!??? Він ввійде в історію як зрадник своєї країни.

Чим відрізняється, нинішнє інспектування ординськими військовими українських позицій від "подій" 80-ти річної давнини - коли гітлерівські офіцери "інспектували" совєцькі території?

Зеленський так і не зрозумів, що мир за всяку ціну - це капітуляція.

Він живе у паралельній реальності? а якщо точніше - то в координатах - заданих Путіним!

Він і його оточення - середовище капітулянтське! Тому й продавлює капітуляцію України перед Ордою! ЗЕндер команда - ліквідаторів Незалежності.

Український світ і військові на фронті шоковані рішеннями Головнокомандувача! Але письмового наказу військові на фронті не отримали. А виконувати злочинних наказів не можна!

Зрадник України та Самогубець - навряд чи досидить до кінця своєї каденції. Але нині - народ, на жаль і поки-що -БЕЗДІЯЛЬНИЙ! А мали б уже виконати роль Тараса Бульби! У всі часи, у всіх народів, зрадників завжди очікував і очікуватиме лише один -але безславний кінець!

PS: - А це вже повний піпець - виявляється, що в групу "інспекторів" ввійдуть і терористи. та й інспектування буде одностороннім, - як звіт перед ворогом.Таку ганьбу змивають ЛИШЕ кров'ю!
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10.09.2020 12:36 Відповісти
Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 489
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10.09.2020 12:12 Відповісти
Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7433
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10.09.2020 12:16 Відповісти
Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6557
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10.09.2020 12:18 Відповісти
Ну а если по большому счету то что решают эти Шумы? Ничего абсолютно! Конфликт как был вялотекущим так и останется) понты одни короче.
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10.09.2020 12:19 Відповісти
Питання престижу і поваги. Доказ того, що об Україну можна витирати ноги будь-якому утирку з бантустану.
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10.09.2020 12:32 Відповісти
Я вас умоляю какая там *повага* если с той же РФ как шла так и идет активная торговля, прокачка газа и массовая миграция на заработки в основном через открытую границу смешно это все.
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10.09.2020 12:36 Відповісти
Так, все, що Ви перелічили, має місце. І артисти наші, при першій нагоді їздять на гастролі в Москву. В умовах війни це аморально. Але народ в більшості своїй з цим мириться тому що це вигідно і немає загрози для життя.
А от на фронті солдатів убивають. І пускати ворога на свої позиції подивитись, що там і як це взагалі за межею будь-якої моралі. Це по суті капітуляція, а не розмахування понтами.
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10.09.2020 12:50 Відповісти
Основная движущая сила войны это деньги. На деньги нанимается все.. оружие, боеприпас, ГСМ и сами солдаты.. Это как жалеть животных и в то же самое время любить есть мясо и постоянно покупать его.. с разницей только в том что ты не видишь сам процесс убийства а только спонсируешь процесс.. украино-российский бизнес это абсолютно тоже самое.
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10.09.2020 12:56 Відповісти
Чо за херня😡😡😡 нет слов , все признаки Предательства .😡 Я считаю ,те долбоебы которые голосовали за Зеленского должны его отозвать обратно в квартал ,иначе вы прочувствуйте все прелести жизни с Лугандонцами😡
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10.09.2020 12:20 Відповісти
Вечером на раша-тв всех наших солдат выставят как военнопленных с нестираными штанами и инспекцией из РФ хорошо ли их кормят.
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10.09.2020 12:20 Відповісти
Номери на зброї хай перевірять, докі, телефони...
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10.09.2020 12:28 Відповісти
Предатель занимающий пост президента Украины - приказал ВСУ поднять руки перед ДНР.
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10.09.2020 12:21 Відповісти
Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9948
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10.09.2020 12:21 Відповісти
Позорище! Стыдно перед всем миром, что такие уё_ки руководят страной!
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10.09.2020 12:26 Відповісти
Если командиры на позициях допустят кацапских сброд для инспекции то грош цена такой армии.Терпилами будут и приспособленцами.
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10.09.2020 12:29 Відповісти
Инспекция что бы понять какими бомбами и снарядами бомбить эти позиции.
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10.09.2020 12:29 Відповісти
Значит разрывать!
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10.09.2020 12:29 Відповісти
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Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8930
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10.09.2020 12:30 Відповісти
Я бы на месте Сухаревского и вообще - воинских подразделений - выставил бы блок-посты и пропускал бы руководство с посторонними ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ПИСЬМЕННОГО ПРИКАЗА, ОФОРМЛЕННЫЙ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ !
А в случае, если приказ явно преступный - произвёл бы задержание вышеуказанных лиц (без доступа их на вверенные позиции !) с передачей их компетентным органам для разбирательства !

Ну, разумеется применил бы силу в случае не подчинения моим требованиям и/или оружия. в случае - сопротивления !

Выставил бы ПРИКАЗОМ посты, определил бы зоны поста и часовых! А как известно, часовой не подчиняется ни Главнокомандующему, ни ОВСЕ, - и обязан применить оружие в случае нарушения границ поста !!! И главное всё ЗАКОННО и согласно УСТАВА !!!
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10.09.2020 12:32 Відповісти
Вся зелень, в том числе Кравчук, Фокин, Зеленский,..., должны осознать, что Московия, лугандоны - кровные враги Украины. Крым вернуть нереально. Лугондон в составе Украины - недопустимо!
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10.09.2020 12:45 Відповісти
Только закрытие границы и полная блокада Крыма и Лугондона обеспечит существование Украины.
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10.09.2020 12:47 Відповісти
Вони це і так знають, бо вони є такими ж ворогами.
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10.09.2020 12:49 Відповісти
правильно сказала Маруся Звиробий зеле, что на фронте стреляют....а там еще и мины натыканы , как селедки в бочке...поэтому - если зеля со своим ермачком - козырьком путлера берут на себя ответственность за жизни оккупантов , то обязаны публично это заявить, лично прибыть на передовую и своими тельцами защитить жизни путлеровских наемников... ....но, должны себе отдавать отчет, что на войне, как на войне....никто не застрахован от смерти...
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10.09.2020 12:52 Відповісти
в составе "инспекции" будут военнослужащие РФ/ Оправдываться перед путинскими террористами за все их предъявы к ВСУ должен лично четыреждыуклонист. Публично.
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10.09.2020 12:52 Відповісти
баное чмо,слов нет..
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10.09.2020 12:58 Відповісти
Pavel Sudoplatov 29****** Да ну его нахер такого мальчика , забирайте его себе , тем более ,что он не обрезанный, совковая мораль запрещает🤫 Этот Поц делает нервы всем ,у кого хоть что то есть в Украине😡
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10.09.2020 13:08 Відповісти
Куда делся тот народ, который вынес зэка, а сейчас некому вынести недоразумение, предателя клоуна.
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10.09.2020 13:09 Відповісти
Я чомусь впевнена, що ви голосували за цього =прєдатєля-клоуна= або з чистоплюїв 38%-них.
То ідіть виносьте.
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11.09.2020 06:13 Відповісти
Чиї підписи стоять під наказами?Історія складається з дрібниць..
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10.09.2020 13:23 Відповісти
Ребята! Пошлите их в жопу и отправьте восвояси.
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10.09.2020 13:23 Відповісти
Ура! Зеля-жги! Ведь такую речевку придумали технологи, а журналисты разнесли по головам?
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10.09.2020 13:32 Відповісти
есть более актуальная речёвка - спасибо жителям кривбаса за президента ********
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10.09.2020 14:05 Відповісти
пора начинать шатать это шобло зеленых пидаров инспекциями под офисами гандона-резидента, на гос.даче и где только это наркоманская морда не покажется.
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10.09.2020 14:04 Відповісти
Уже- всьо, інспекцію пока відмінили. Мабуть не знайшлося підписанта наказу.
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10.09.2020 14:10 Відповісти
Зебилы! Ну вы и ******!!! Выбрать ублюдка предателя во время войны!!! А что бы враг... инспектировал НАШИ позиции!!! Такого в истории цивилизации ещё не было. Твари - Вы таки это сделали вместе. Зебил - это биоотходы жизнедеятельности человека.
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10.09.2020 15:25 Відповісти
Так в самом составе ОБСЕ есть разведчики и что теперь делать,отказаться?.
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10.09.2020 15:34 Відповісти
а может зеленскому хватит клоунаду устраивать? то лугандонцам и даунбасцам дал льготы на поступление в вузы (кому воно дало - не украинцам, а завоняным кацапщиной детям, из которых кацапстана уже даже не вышибесь), сейчас эта инспекция... вопрос - а зеленский президент какой страны? в ростов уже не принимают, там осел вор шапок...
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10.09.2020 16:46 Відповісти
Условия ставят победители, так всегда было и будет, надеюсь нашим хватит ума хотя бы честь им не отдавать и руки не пожимать.
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10.09.2020 17:29 Відповісти
По поручению Зеленского, сапоги оккупантов-головорезов будут топтать позиции ВСУ. Нас обещали "сделать", Зеленский выполнил свои обещания, какие к нему претензии?
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10.09.2020 17:34 Відповісти
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