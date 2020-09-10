У Фонді боротьби з COVID-19 уже недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, - Рахункова палата
Уряд України розподілив усі 66 мільярдів гривень із фонду боротьби з COVID-19, при цьому витрачено близько третини коштів - 19,5 мільярда гривень.
Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати з посиланням на її голову Валерія Пацкана, передає Цензор.НЕТ.
"Ми плануємо перевірити ефективність витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19. Скоріш за все, наступного року, коли завершиться цей бюджетний рік. Але вже зараз оперативно моніторимо витрати з бюджету на боротьбу з COVID-19. Ще у липні Уряд розподілив усі 66 млрд грн Фонду. Станом на 7 вересня 19,5 млрд грн – використані", - сказано в повідомленні.
Пацкан додав, що з цих коштів 8,9 млрд грн - виплати по безробіттю та частковому безробіттю, на дітей ФОП і страхові виплати та матеріальна допомога медикам; 7,6 млрд грн – на дороги; 2,7 млрд грн - доплати до зарплати МВС, МОЗ, виконавча служба та ін.; 262 млн грн – закупівля обладнання, засобів індивідуального захисту.
Також він зазначив, що за шістьма бюджетними програмами не здійснювалося витрати на 14 мільярдів гривень. Зокрема, 6 мільярдів гривень не були виплачені МОЗ на доплати до зарплат медиків, ще 5,3 мільярда не були використані на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я.
За розрахунками фахівців Рахункової палати, у фонді недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм - доплати поліцейським, допомога з часткового безробіття та виплати допомоги на дітей ФОПів. "Наприклад, залишок коштів за бюджетною програмою щодо виплати стосовно часткового безробіття - 480 мільйонів гривень (середньомісячні виплати - 560 мільйонів гривень). Для виплат у вересні коштів ще вистачить. А до закінчення карантину необхідно додатково 640 мільйонів гривень", - зазначив Пацкан.
Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими було створено спецфонд із боротьби з коронавірусом. Із 66 мільярдів гривень 16 мільярдів гривень виділено для системи охорони здоров'я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання і так далі. Для фінансування фонду з безробіття було виділено близько 7 мільярдів гривень, із яких 2,7 мільярда гривень - на допомогу з часткового безробіття. Також 2,5 мільярда гривень направлено на доплати військовослужбовцям, поліцейським і категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення. Крім того, 35 мільярдів гривень піде на реконструкцію, ремонт та обслуговування автомобільних доріг.
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Тогда как :
За восемь месяцев эпидемии власть не приняла никаких решений по поводу переподготовки непрофильных специалистов для лечения пациентов с коронавирусом.
https://zn.ua/UKRAINE/uvelichenie-chisla-kojkomest-dlja-patsientov-s-koronavirusom-malo-chem-pomozhet-v-protsesse-lechenija-obozrevatel.html
Специалисты заявляют, что к концу сентября общее количество пациентов с подтвержденным COVID-19 возрастет до 200 тысяч, а цифра в 3-4 тысячи ежедневных новых случаев станет относительно привычной. Эпидемия продолжит свое интенсивное развитие. Выдержит ли украинская медицина такую нагрузку в своей статье для ZN.UA разбиралась Алла Котлря.
По прогнозам, в октябре, к моменту проведения местных выборов, ежедневная цифра заболевших достигнет 5-6 тысяч. В Украине поставят 350 тысяч диагнозов, и 260 тысяч больных будут активными.
При этом, стремительно увеличивается количество госпитализаций. То есть на стационарное лечение попадают около 20% больных. Длительность заболевания в среднем - 3,5-4 недели.
"Если верить прогнозам, к концу сентября уже будут заполнены 20 тысяч койкомест, а к концу октября - 40 тысяч. И если ничего не поменять, то подавляющее количество этих койкомест станут местом мучения, а не лечения", - пишет автор.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что для оказания медпомощи больным с коронавирусом сегодня выделили 35 тысяч коек. При этом некоторые специалисты считают, что система может развернуть до 40 тысяч койкомест. Однако возникает вопрос, все ли, о чем отчитываются как о "ковидных койках", обеспечено кислородом, подготовленным и защищенным медперсоналом, лекарствами?
По словам, Степанова, на сегодняшний день только 14 тысяч из 35 тысяч выделенных под COVID-19 коек оборудованы.При этом он обещает вскоре обеспечить им 80%, то есть минимум 20 тысяч коек. Однако, что делали последние 8 месяцев?
"ИВЛ хватать не будет. Их как раз закатывает в асфальт ваш местный автодор" - пишет на своей странице в Facebook экс-замминистра Минздрава Павел Ковтонюк.
От себя добавим, что 2,7 млрд грн съедают премии сотрудникам МВД и закупаемые на 5,3 млрд грн КТ и ангиографы. То есть деньги есть на все, кроме того, что необходимо в первую очередь.
"С обеспечением больниц врачами-инфекционистами, анестезиологами, средним и младшим персоналом ситуация тоже выглядит плачевно. Первых, например, в "ковидных" больницах, по данным НСЗУ, - всего 1220. Из 35 тысяч ковидных коек квалифицированными специалистами обеспечены тысяч пять"
они кричали что страной правят капитулянты,
они кричали что страной правят диктаторы,
они кричали выберите нас и мы их посадим,
они кричали выберете нас и страна расцветет.
выбрали, и начались реальные кражи,
выбрали и началась реальная капитуляция,
выбрали и началась реальная диктатура,
выбрали и выяснилось что попередников сажать не за что, потому что ничего они не украли.
выбрали и страна зачахла.
ЭТО ВСЕ что нужно знать для соответствующих выводов!!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3218546