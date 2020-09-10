У Фонді боротьби з COVID-19 уже недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм, - Рахункова палата

Уряд України розподілив усі 66 мільярдів гривень із фонду боротьби з COVID-19, при цьому витрачено близько третини коштів - 19,5 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати з посиланням на її голову Валерія Пацкана, передає Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо перевірити ефективність витрачання коштів Фонду боротьби з COVID-19. Скоріш за все, наступного року, коли завершиться цей бюджетний рік. Але вже зараз оперативно моніторимо витрати з бюджету на боротьбу з COVID-19. Ще у липні Уряд розподілив усі 66 млрд грн Фонду. Станом на 7 вересня 19,5 млрд грн – використані", - сказано в повідомленні.

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Пацкан додав, що з цих коштів 8,9 млрд грн - виплати по безробіттю та частковому безробіттю, на дітей ФОП і страхові виплати та матеріальна допомога медикам; 7,6 млрд грн – на дороги; 2,7 млрд грн - доплати до зарплати МВС, МОЗ, виконавча служба та ін.; 262 млн грн – закупівля обладнання, засобів індивідуального захисту.

Також він зазначив, що за шістьма бюджетними програмами не здійснювалося витрати на 14 мільярдів гривень. Зокрема, 6 мільярдів гривень не були виплачені МОЗ на доплати до зарплат медиків, ще 5,3 мільярда не були використані на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я.

За розрахунками фахівців Рахункової палати, у фонді недостатньо коштів для реалізації трьох бюджетних програм - доплати поліцейським, допомога з часткового безробіття та виплати допомоги на дітей ФОПів. "Наприклад, залишок коштів за бюджетною програмою щодо виплати стосовно часткового безробіття - 480 мільйонів гривень (середньомісячні виплати - 560 мільйонів гривень). Для виплат у вересні коштів ще вистачить. А до закінчення карантину необхідно додатково 640 мільйонів гривень", - зазначив Пацкан.

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Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з якими було створено спецфонд із боротьби з коронавірусом. Із 66 мільярдів гривень 16 мільярдів гривень виділено для системи охорони здоров'я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання і так далі. Для фінансування фонду з безробіття було виділено близько 7 мільярдів гривень, із яких 2,7 мільярда гривень - на допомогу з часткового безробіття. Також 2,5 мільярда гривень направлено на доплати військовослужбовцям, поліцейським і категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення. Крім того, 35 мільярдів гривень піде на реконструкцію, ремонт та обслуговування автомобільних доріг.